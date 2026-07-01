Mondial 2026 : la RD Congo mène face à l’Angleterre à la pause (1-0)

Au terme des 45 premières minutes du match de seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 disputé au Stade d’Atlanta, la République Démocratique du Congo (RD Congo) mène 1-0 contre l’Angleterre. Le seul but inscrit est signé Brian Cipenga à la 7e minute, sur une passe décisive de Chancel Mbemba.

Publié le 1 juil. 2026 à 17:54

Publié le 1 juil. 2026 à 17:54

Cette entame de rencontre montre une équipe congolaise solide défensivement et capable de concrétiser sa première réelle occasion. L’Angleterre, dirigée par Thomas Tuchel, peine à poser son jeu malgré une possession majoritaire estimée à 56%, et doit gérer un carton jaune reçu par Jude Bellingham à la 19e minute.

La RD Congo, alignée en 4-3-3 sous la direction de Sébastien Desabre, se montre efficace en contre, déjouant la défense anglaise dans la surface pour ouvrir le score. La discipline de l’équipe congolaise est mise à l’épreuve avec un carton jaune reçu par le milieu Noah Sadiki à la 28e minute, sans compromettre sa performance collective.

Côté anglais, l’organisation en 4-2-3-1 met en avant Harry Kane en pointe, soutenu par Marcus Rashford et Jude Bellingham. Malgré une domination territoriale et 138 passes échangées avec une précision de 88%, l’équipe peine à cadrer ses tirs avec un seul tir cadré jusqu’ici.

La défense congolaise, emmenée par Chancel Mbemba, auteur d’une passe décisive, reste vigilante et a limité à une seule tentative significative les offensives anglaises. La maîtrise technique et le positionnement tactique concourent à ce score favorable à la RD Congo à la pause.

Allocation tactique et joueurs clés de l’Angleterre

Thomas Tuchel a opté pour un dispositif en 4-2-3-1, misant sur une double sentinelle formée par Elliot Anderson et Declan Rice, chargé de protéger la défense et distribuer le jeu. La présence de Jude Bellingham sur le flanc gauche du milieu offensif vise à dynamiser la transition, accompagné par Noni Madueke et Marcus Rashford. Harry Kane occupe la pointe de l’attaque, seul buteur désigné.

Jordan Pickford est aligné dans les cages, tandis que la défense repose sur Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi et Nico O’Reilly sur les côtés et le centre. L’équipe anglaise doit aussi composer avec l’absence de Reece James et Jarell Quansah, blessés, ce qui affecte ses options défensives.

Structure et performance de la RD Congo à la pause

Sébastien Desabre mise sur un 4-3-3 classique permettant un équilibre entre défense et attaque. La défense s’appuie sur Aaron Wan-Bissaka et Arthur Masuaku en latéraux, et le duo central formé par Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe assure une couverture solide. Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki et Ngal’ayel Mukau constituent le milieu travailleur.

Offensivement, Nathanaël Mbuku et Yoane Wissa accompagnent Brian Cipenga en pointe. La réussite de Cipenga à concrétiser la seule occasion franche du match illustre l’efficacité de la RD Congo. La discipline reste un enjeu, avec un carton jaune pour Sadiki, mais sans compromettre la structure collective.

Angleterre 2e periode 49' 0-1 Atlanta Stadium RD Congo Fil du match 7' ⚽ But - B. Cipenga (passe C. Mbemba) 19' Carton jaune - J. Bellingham 28' Carton jaune - N. Sadiki Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 3 / RD Congo 1

: Angleterre 3 / RD Congo 1 Tirs : Angleterre 7 / RD Congo 3

: Angleterre 7 / RD Congo 3 Possession : Angleterre 59% / RD Congo 41%

: Angleterre 59% / RD Congo 41% Corners : Angleterre 1 / RD Congo 1

: Angleterre 1 / RD Congo 1 Fautes : Angleterre 7 / RD Congo 5

: Angleterre 7 / RD Congo 5 Cartons jaunes : Angleterre 1 / RD Congo 1

: Angleterre 1 / RD Congo 1 Passes : Angleterre 264 / RD Congo 186

: Angleterre 264 / RD Congo 186 Precision des passes : Angleterre 91% / RD Congo 85%

: Angleterre 91% / RD Congo 85% xG : Angleterre 1.20 / RD Congo 0.69