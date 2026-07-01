BENIN WEB TV

Mondial 2026 : la RD Congo mène face à l’Angleterre à la pause (1-0)

Au terme des 45 premières minutes du match de seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 disputé au Stade d’Atlanta, la République Démocratique du Congo (RD Congo) mène 1-0 contre l’Angleterre. Le seul but inscrit est signé Brian Cipenga à la 7e minute, sur une passe décisive de Chancel Mbemba.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
88vues
Mondial 2026 : la RD Congo mène face à l’Angleterre à la pause (1-0)
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Cette entame de rencontre montre une équipe congolaise solide défensivement et capable de concrétiser sa première réelle occasion. L’Angleterre, dirigée par Thomas Tuchel, peine à poser son jeu malgré une possession majoritaire estimée à 56%, et doit gérer un carton jaune reçu par Jude Bellingham à la 19e minute.

La RD Congo, alignée en 4-3-3 sous la direction de Sébastien Desabre, se montre efficace en contre, déjouant la défense anglaise dans la surface pour ouvrir le score. La discipline de l’équipe congolaise est mise à l’épreuve avec un carton jaune reçu par le milieu Noah Sadiki à la 28e minute, sans compromettre sa performance collective.

Côté anglais, l’organisation en 4-2-3-1 met en avant Harry Kane en pointe, soutenu par Marcus Rashford et Jude Bellingham. Malgré une domination territoriale et 138 passes échangées avec une précision de 88%, l’équipe peine à cadrer ses tirs avec un seul tir cadré jusqu’ici.

La défense congolaise, emmenée par Chancel Mbemba, auteur d’une passe décisive, reste vigilante et a limité à une seule tentative significative les offensives anglaises. La maîtrise technique et le positionnement tactique concourent à ce score favorable à la RD Congo à la pause.

Allocation tactique et joueurs clés de l’Angleterre

Thomas Tuchel a opté pour un dispositif en 4-2-3-1, misant sur une double sentinelle formée par Elliot Anderson et Declan Rice, chargé de protéger la défense et distribuer le jeu. La présence de Jude Bellingham sur le flanc gauche du milieu offensif vise à dynamiser la transition, accompagné par Noni Madueke et Marcus Rashford. Harry Kane occupe la pointe de l’attaque, seul buteur désigné.

Jordan Pickford est aligné dans les cages, tandis que la défense repose sur Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi et Nico O’Reilly sur les côtés et le centre. L’équipe anglaise doit aussi composer avec l’absence de Reece James et Jarell Quansah, blessés, ce qui affecte ses options défensives.

Structure et performance de la RD Congo à la pause

Sébastien Desabre mise sur un 4-3-3 classique permettant un équilibre entre défense et attaque. La défense s’appuie sur Aaron Wan-Bissaka et Arthur Masuaku en latéraux, et le duo central formé par Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe assure une couverture solide. Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki et Ngal’ayel Mukau constituent le milieu travailleur.

Offensivement, Nathanaël Mbuku et Yoane Wissa accompagnent Brian Cipenga en pointe. La réussite de Cipenga à concrétiser la seule occasion franche du match illustre l’efficacité de la RD Congo. La discipline reste un enjeu, avec un carton jaune pour Sadiki, mais sans compromettre la structure collective.

Angleterre
2e periode 49' Atlanta Stadium
RD Congo
01/07/2026 17:00 16es de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - B. Cipenga (passe C. Mbemba)RD Congo, 7e
  2. 19'Carton jaune - J. BellinghamAngleterre, 19e
  3. 28'Carton jaune - N. SadikiRD Congo, 28e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Angleterre 3 / RD Congo 1
  • Tirs : Angleterre 7 / RD Congo 3
  • Possession : Angleterre 59% / RD Congo 41%
  • Corners : Angleterre 1 / RD Congo 1
  • Fautes : Angleterre 7 / RD Congo 5
  • Cartons jaunes : Angleterre 1 / RD Congo 1
  • Passes : Angleterre 264 / RD Congo 186
  • Precision des passes : Angleterre 91% / RD Congo 85%
  • xG : Angleterre 1.20 / RD Congo 0.69
Calendrier 16es de finale
Voir le Calendrier Complet
16es de finale
Afrique du Sud
Termine Los Angeles Stadium
Canada
Resume final
16es de finale
Brésil
Termine Houston Stadium
Japon
Resume final
16es de finale
Allemagne
Termine aux tirs au but Boston Stadium
Paraguay
Resume final
16es de finale
Pays-Bas
Termine aux tirs au but Monterrey Stadium
Maroc
Resume final
16es de finale
Côte d'Ivoire
Termine Dallas Stadium
Norvège
Resume final
16es de finale
France
Termine New York New Jersey Stadium
Suède
Resume final
16es de finale
Mexique
Reporte Mexico City Stadium
Équateur
Compositions
16es de finale
Angleterre
2e periode 49' Atlanta Stadium
RD Congo
Résumé à la pause
16es de finale
Belgique
A venir Seattle Stadium
Sénégal
16es de finale
États-Unis
A venir San Francisco Bay Area Stadium
Bosnie-Herzégovine
16es de finale
Espagne
A venir Los Angeles Stadium
Autriche
16es de finale
Portugal
A venir Toronto Stadium
Croatie
16es de finale
Suisse
A venir Vancouver Stadium
Algérie
16es de finale
Australie
A venir Dallas Stadium
Égypte
16es de finale
Argentine
A venir Miami Stadium
Cap-Vert
16es de finale
Colombie
A venir Kansas City Stadium
Ghana

Articles liés

«Je pense que nous pouvons battre l’Argentine 1-0», le pronostic du président du Cap-Vert«Je pense que nous pouvons battre l’Argentine 1-0», le pronostic du président du Cap-VertMondial 2026 : Angleterre et RD Congo optent pour un 4-2-3-1 équilibré pour le 16e de finale à AtlantaMondial 2026 : Angleterre et RD Congo optent pour un 4-2-3-1 équilibré pour le 16e de finale à AtlantaMondial 2026: les compositions officielles de Angleterre – RDCMondial 2026: les compositions officielles de Angleterre – RDCMondial 2026 : Angleterre face à la RD Congo en 16es de finale à Atlanta avec Tuchel et DesabreMondial 2026 : Angleterre face à la RD Congo en 16es de finale à Atlanta avec Tuchel et Desabre

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV