Mondial 2026 : le Portugal élimine la Croatie 2-1 en 16es de finale avec un doublé de Ronaldo

Cette rencontre a opposé deux formations architecturées sur un 4-2-3-1, emmenées respectivement par Roberto Martinez pour le Portugal et Zlatko Dalic pour la Croatie. Le match a été disputé devant un BMO Field vibrant, avec un enjeu majeur à l’horizon – la qualification en quart de finale, synonyme d’une avancée significative vers le titre mondial. Malgré un début équilibré, le Portugal a su s’imposer face à une sélection croate solide, mais manquant de précision décisive.
Le match a été rythmé par plusieurs interventions importantes, notamment un carton jaune précoce adressé à Rúben Dias pour une faute à la 17e minute. Après la pause, Ivan Perišić a ouvert le score d’une frappe imparable à la 53e minute, récompensant l’effort croate. La réaction portugaise est venue rapidement avec Cristiano Ronaldo, qui a inscrit son 8e but en Coupe du Monde à la 68e minute, égalisant et relançant son équipe. Les remplacements ont dynamisé les échanges, avec notamment l’entrée de Gonçalo Ramos qui a offert le but décisif à la 94e minute, à la suite d’une passe décisive de Rafael Leão. Le Portugal a ainsi confirmé son statut de favori à la suite d’une performance collective efficace.
Statistiquement, le Portugal a dominé la possession du ballon avec 60% et effectué 15 tirs contre 13 pour la Croatie. Les Portugais se sont montrés plus précis dans leurs passes (91% de réussite) et ont obtenu neuf corners contre cinq. Côté défense, le gardien Diogo Costa s’est illustré avec cinq arrêts majeurs, contribuant à la victoire de son équipe. La Croatie, menée par le capitaine Luka Modrić, a manqué d’efficacité dans les moments clés malgré un volume de tirs comparable.
Portugal solide autour du duo Ronaldo-Leão et d’une défense organisée
Roberto Martinez a retenu un 4-2-3-1 très bien équilibré, avec Diogo Costa dans les cages, une ligne défensive composée de João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga et Nuno Mendes. Au milieu, João Neves et Vitinha assuraient la récupération, tandis que Bruno Fernandes orchestrait le jeu derrière l’attaque emmenée par Pedro Neto, Rafael Leão et Cristiano Ronaldo, ce dernier portant l’expérience et la vivacité de ses 41 ans. La décision de titulariser Leão a donné du punch offensif complémentaire à Ronaldo, et cela s’est reflété dans la réussite finale. L’entrée de Gonçalo Ramos en seconde période a également pesé sur le jeu, avec son but offrant la victoire tardive.
Une Croatie combative mais insuffisante face à la solidité portugaise
La sélection de Zlatko Dalic a aligné son 4-2-3-1 traditionnel avec Dominik Livaković dans les cages, une défense comprenant Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et Ivan Perišić. Le milieu était managé par les expérimentés Luka Modrić et Mateo Kovačić, épaulés par Nikola Vlašić, Petar Sučić et Martin Baturina, avec Ante Budimir en pointe. Malgré l’ouverture du score par Perišić, les Croates n’ont pas su conserver leur avantage et ont manqué d’impact offensif dans les dernières minutes. Les changements tactiques, notamment l’entrée d’Ante Budimir dès la reprise et celle de Mario Pašalić ou Joško Gvardiol en fin de match, n’ont pas suffi à renverser la situation.
Cette élimination met fin au parcours mondialiste de la Croatie, finaliste en 2018, tandis que le Portugal poursuit sa quête vers les phases ultérieures du tournoi, porté par la détermination de ses cadres et son attaque renouvelée.
Portugal
Termine
2-1
Toronto Stadium
Croatie
03/07/2026 00:00
·
16es de finale
Fil du match
17' Carton jaune - R. Dias Portugal, 17e 46' ↑↓ Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic) Croatie, 46e 53' ⚽ But - I. Perisic Croatie, 53e 59' Carton jaune - L. Modric Croatie, 59e 61' VAR VAR - C. Ronaldo Portugal, 61e 62' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace B. Silva) Portugal, 62e 63' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) Portugal, 63e 63' ↑↓ Remplacement - B. Fernandes (remplace N. Semedo) Portugal, 63e 63' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace G. Ramos) Portugal, 63e 68' ⚽ But - C. Ronaldo Portugal, 68e 68' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic) Croatie, 68e 81' VAR VAR - P. Sucic Croatie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - C. Ronaldo (remplace R. Neves) Portugal, 81e 90+2' ↑↓ Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol) Croatie, 90+2e 90+4' ⚽ But - G. Ramos (passe R. Leao) Portugal, 90+4e 90+6' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace A. Kramaric) Croatie, 90+6e 90+8' Carton jaune - I. Perisic Croatie, 90+8e 90+13' VAR VAR - J. Gvardiol Croatie, 90+13e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 3 / Croatie 6 Tirs : Portugal 15 / Croatie 13 Possession : Portugal 60% / Croatie 40% Corners : Portugal 9 / Croatie 5 Fautes : Portugal 6 / Croatie 12 Cartons jaunes : Portugal 1 / Croatie 2 Passes : Portugal 577 / Croatie 366 Precision des passes : Portugal 91% / Croatie 85% xG : Portugal 2.18 / Croatie 1.32
Joueurs clés
Ivan Perišić (Croatie) : note 7.9, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Gonçalo Ramos (Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Diogo Costa (Portugal) : note 7.7, 5 arret(s) Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 7.2, 1 but(s) Rafael Leão (Portugal) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier 16es de finale
Voir la fiche du match Afrique du Sud - Canada
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
46' ↑↓ Remplacement - R. Mofokeng (remplace T. Mbatha) Afrique du Sud, 46e 54' Carton jaune - N. Saliba Canada, 54e 59' ↑↓ Remplacement - N. Saliba (remplace N. Sigur) Canada, 59e 59' ↑↓ Remplacement - M. Bombito (remplace L. De Fougerolles) Canada, 59e 67' Carton jaune - N. Sigur Canada, 67e 70' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace P. David) Canada, 70e 70' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) Canada, 70e 75' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Davies) Canada, 75e 86' ↑↓ Remplacement - E. Makgopa (remplace I. Rayners) Afrique du Sud, 86e 86' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace T. Moremi) Afrique du Sud, 86e 90+2' ⚽ But - S. Eustaquio Canada, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Ronwen Williams
Gardien
20
Khuliso Mudau
Défenseur
21
Ime Okon
Défenseur
14
Mbekezeli Mbokazi
Défenseur
6
Aubrey Modiba
Défenseur
4
Teboho Mokoena
Milieu
13
Sphephelo Sithole
Milieu
12
Thapelo Maseko
Milieu
10
Relebohile Mofokeng
Milieu
7
Oswin Appollis
Milieu
17
Evidence Makgopa
Attaquant
Remplaçants 14
16
Sipho Chaine
22
Ricardo Goss
2
Tholo Thabang Matuludi
3
Khulumani Ndamane
18
Samukelo Kabini
19
Nkosinathi Sibisi
24
Olwethu Makhanya
26
Bradley Cross
5
Thalente Mbatha
23
Jayden Adams
8
Tshepang Moremi
25
Kamogelo Sebelebele
9
Lyle Foster
15
Iqraam Rayners
Titulaires 11
16
Maxime Crépeau
Gardien
2
Alistair Johnston
Défenseur
15
Moise Bombito
Défenseur
13
Derek Cornelius
Défenseur
22
Richie Laryea
Défenseur
17
Tajon Buchanan
Milieu
25
Nathan-Dylan Saliba
Milieu
7
Stephen Eustaquio
Milieu
11
Liam Millar
Milieu
10
Jonathan David
Attaquant
12
Tani Oluwaseyi
Attaquant
Remplaçants 14
1
Dayne St. Clair
18
Owen Goodman
3
Alfie Jones
4
Luc De Fougerolles
5
Joel Waterman
19
Alphonso Davies
23
Niko Sigur
6
Mathieu Choinière
14
Jacob Shaffelburg
20
Ali Ahmed
21
Jonathan Osorio
9
Cyle Larin
24
Promise David
26
Jayden Nelson
Les chiffres du match
Tirs cadres : Afrique du Sud 1 / Canada 6 Tirs : Afrique du Sud 5 / Canada 11 Possession : Afrique du Sud 57% / Canada 43% Corners : Afrique du Sud 1 / Canada 4 Fautes : Afrique du Sud 8 / Canada 14 Cartons jaunes : Afrique du Sud 0 / Canada 2 Passes : Afrique du Sud 446 / Canada 326 Precision des passes : Afrique du Sud 85% / Canada 79% xG : Afrique du Sud 0.10 / Canada 1.23
Joueurs clés
Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 8.2, 5 arret(s) Aubrey Modiba (Afrique du Sud) : note 8 Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7 Khuliso Mudau (Afrique du Sud) : note 7.3 Ime Okon (Afrique du Sud) : note 7.2 Mbekezeli Mbokazi (Afrique du Sud) : note 7.2 Sphephelo Sithole (Afrique du Sud) : note 7.2 Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.2
Absences et blessures
I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
16es de finale
Afrique du Sud
Termine
0-1
Los Angeles Stadium
Canada
Voir la fiche du match Brésil - Japon
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
12' Carton jaune - K. Sano Japon, 12e 14' Carton jaune - Casemiro Brésil, 14e 29' ⚽ But - K. Sano Japon, 29e 45' Carton jaune - D. Kamada Japon, 45e 46' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace Endrick) Brésil, 46e 48' Carton jaune - Danilo Brésil, 48e 56' ⚽ But - Casemiro (passe Gabriel) Brésil, 56e 66' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace G. Martinelli) Brésil, 66e 66' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) Japon, 66e 66' ↑↓ Remplacement - K. Nakamura (remplace J. Suzuki) Japon, 66e 78' ↑↓ Remplacement - D. Kamada (remplace A. Tanaka) Japon, 78e 78' ↑↓ Remplacement - J. Ito (remplace S. Machino) Japon, 78e 84' Carton jaune - J. Suzuki Japon, 84e 90+2' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) Brésil, 90+2e 90+5' ⚽ But - G. Martinelli (passe Bruno Guimaraes) Brésil, 90+5e 90+7' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace K. Ogawa) Japon, 90+7e 90+8' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) Brésil, 90+8e
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
13
Danilo
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
8
Bruno Guimarães
Milieu
5
Casemiro
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
26
Rayan
Attaquant
9
Matheus Cunha
Attaquant
7
Vinícius Júnior
Attaquant
Remplaçants 14
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
23
Ederson
12
Weverton
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
24
Roger Ibañez
2
Éderson
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
18
Danilo Santos
25
Igor Thiago
10
Neymar
Titulaires 11
1
Zion Suzuki
Gardien
22
Takehiro Tomiyasu
Défenseur
3
Shogo Taniguchi
Défenseur
21
Hiroki Itō
Défenseur
10
Ritsu Doan
Milieu
24
Kaishu Sano
Milieu
15
Daichi Kamada
Milieu
13
Keito Nakamura
Milieu
14
Junya Ito
Attaquant
11
Daizen Maeda
Attaquant
18
Ayase Ueda
Attaquant
Remplaçants 15
2
Yukinari Sugawara
25
Junnosuke Suzuki
12
Keisuke Osako
23
Tomoki Hayakawa
4
Ko Itakura
5
Yuto Nagatomo
16
Tsuyoshi Watanabe
20
Ayumu Seko
7
Ao Tanaka
17
Yuito Suzuki
8
Takefusa Kubo
6
Shuto Machino
19
Koki Ogawa
26
Kento Shiogai
9
Keisuke Goto
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 6 / Japon 2 Tirs : Brésil 16 / Japon 5 Possession : Brésil 68% / Japon 32% Corners : Brésil 3 / Japon 2 Fautes : Brésil 4 / Japon 8 Cartons jaunes : Brésil 2 / Japon 2 Passes : Brésil 588 / Japon 273 Precision des passes : Brésil 92% / Japon 84% xG : Brésil 1.44 / Japon 0.23
Joueurs clés
Casemiro (Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Kaishu Sano (Japon) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 7.3, 4 arret(s) Takehiro Tomiyasu (Japon) : note 7.7 Marquinhos (Brésil) : note 7.5 Douglas Santos (Brésil) : note 7.5 Vinícius Júnior (Brésil) : note 7.5
Absences et blessures
Raphinha : Brésil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
Les précédents duels
14/10/2025 Japon 3-2 Brésil (Friendlies) 06/06/2022 Japon 0-1 Brésil (Friendlies) 10/11/2017 Japon 1-3 Brésil (Friendlies) 15/06/2013 Brésil 3-0 Japon (Confederations Cup)
29/06
16es de finale
Brésil
Termine
2-1
Houston Stadium
Japon
Voir la fiche du match Allemagne - Paraguay
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
42' ⚽ But - J. Enciso (passe M. Galarza) Paraguay, 42e 46' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) Allemagne, 46e 54' ⚽ But - K. Havertz (passe F. Wirtz) Allemagne, 54e 55' ↑↓ Remplacement - G. Avalos (remplace G. Caballero) Paraguay, 55e 57' ↑↓ Remplacement - J. Enciso (remplace Mauricio) Paraguay, 57e 63' ↑↓ Remplacement - D. Undav (remplace J. Musiala) Allemagne, 63e 65' Carton jaune - A. Cubas Paraguay, 65e 79' ↑↓ Remplacement - A. Pavlovic (remplace W. Anton) Allemagne, 79e 88' ↑↓ Remplacement - L. Sane (remplace N. Woltemade) Allemagne, 88e 91' ↑↓ Remplacement - M. Almiron (remplace G. Velazquez) Paraguay, 91e 99' ↑↓ Remplacement - J. Caceres (remplace B. Ojeda) Paraguay, 99e 99' ↑↓ Remplacement - D. Bobadilla (remplace A. Sanabria) Paraguay, 99e 102' VAR VAR - J. Tah Allemagne, 102e 105' Carton jaune - G. Alfaro Paraguay, 105e 105+1' Carton jaune - J. Nagelsmann Allemagne, 105+1e 106' Carton jaune - K. Havertz Allemagne, 106e 110' ↑↓ Remplacement - F. Wirtz (remplace N. Amiri) Allemagne, 110e 110' ↑↓ Remplacement - A. Rudiger (remplace M. Thiaw) Allemagne, 110e 115' Carton jaune - J. Musiala Allemagne, 115e 117' Carton jaune - M. Galarza Paraguay, 117e 120+2' ↑↓ Remplacement - J. Alonso (remplace Fabian Balbuena) Paraguay, 120+2e 120+1' ⚽ But - Mauricio Paraguay, 120+1e 120+2' ⚽ But - J. Kimmich Allemagne, 120+2e 120+2' ⚽ But - G. Gomez Paraguay, 120+2e 120+3' ⚽ But - J. Musiala Allemagne, 120+3e 120+3' ⚽ But - M. Galarza Paraguay, 120+3e 120+5' ⚽ But - N. Amiri Allemagne, 120+5e 120+6' ⚽ But - J. Canale Paraguay, 120+6e
Compositions
Titulaires 11
1
Manuel Neuer
Gardien
6
Joshua Kimmich
Défenseur
4
Jonathan Tah
Défenseur
2
Antonio Rüdiger
Défenseur
18
Nathaniel Brown
Défenseur
19
Leroy Sané
Milieu
23
Felix Nmecha
Milieu
5
Aleksandar Pavlović
Milieu
17
Florian Wirtz
Milieu
7
Kai Havertz
Attaquant
26
Deniz Undav
Attaquant
Remplaçants 14
8
Leon Goretzka
10
Jamal Musiala
3
Waldemar Anton
11
Nick Woltemade
21
Alexander Nübel
12
Oliver Baumann
22
David Raum
24
Malick Thiaw
13
Pascal Groß
16
Angelo Stiller
25
Assan Ouédraogo
9
Jamie Leweling
20
Nadiem Amiri
14
Maximilian Beier
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
13
José Canale
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
10
Miguel Almirón
Milieu
16
Damián Bobadilla
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
23
Matías Galarza
Milieu
21
Gabriel Ávalos
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 14
24
Gustavo Caballero
11
Mauricio
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
2
Gustavo Velázquez
3
Omar Alderete
5
Fabián Balbuena
26
Alexandro Maidana
20
Braian Ojeda
17
Alejandro Romero
7
Ramón Sosa
9
Antonio Sanabria
18
Alex Arce
25
Isidro Pitta
Les chiffres du match
Tirs cadres : Allemagne 6 / Paraguay 3 Tirs : Allemagne 21 / Paraguay 7 Possession : Allemagne 75% / Paraguay 25% Corners : Allemagne 16 / Paraguay 6 Fautes : Allemagne 18 / Paraguay 12 Cartons jaunes : Allemagne 2 / Paraguay 2 Passes : Allemagne 799 / Paraguay 257 Precision des passes : Allemagne 90% / Paraguay 63% xG : Allemagne 1.49 / Paraguay 0.42
Joueurs clés
Kai Havertz (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Orlando Gill (Paraguay) : note 8.2, 6 arret(s) Julio Enciso (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s) Matías Galarza (Paraguay) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Manuel Neuer (Allemagne) : note 6.9, 2 arret(s) José Canale (Paraguay) : note 7.5 Joshua Kimmich (Allemagne) : note 7.3
Absences et blessures
N. Brown : Allemagne · Missing Fixture · Adductor Injury N. Schlotterbeck : Allemagne · Missing Fixture · Ligament Stretching D. Gómez : Paraguay · Missing Fixture · Yellow Card
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
29/06
16es de finale
Allemagne
Termine aux tirs au but
1-1 (t.a.b.)
Boston Stadium
Paraguay
Voir la fiche du match Pays-Bas - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
47' Carton jaune - I. Diop Maroc, 47e 71' ↑↓ Remplacement - N. Ake (remplace T. Koopmeiners) Pays-Bas, 71e 71' ↑↓ Remplacement - B. Brobbey (remplace W. Weghorst) Pays-Bas, 71e 72' ⚽ But - C. Gakpo (passe C. Summerville) Pays-Bas, 72e 75' ↑↓ Remplacement - C. Riad (remplace A. Salah-Eddine) Maroc, 75e 79' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace G. Yassine) Maroc, 79e 79' ↑↓ Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 79e 86' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. Rahimi) Maroc, 86e 86' ↑↓ Remplacement - M. van de Ven (remplace J. Hato) Pays-Bas, 86e 86' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace Q. Timber) Pays-Bas, 86e 87' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) Maroc, 87e 90+1' ⚽ But - I. Diop (passe C. Talbi) Maroc, 90+1e 110' ↑↓ Remplacement - F. de Jong (remplace M. De Roon) Pays-Bas, 110e 113' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace J. Kluivert) Pays-Bas, 113e 120+1' ⚽ But - T. Koopmeiners Pays-Bas, 120+1e 120+2' ⚽ But - S. Rahimi Maroc, 120+2e 120+3' ⚽ But - W. Weghorst Pays-Bas, 120+3e 120+3' ⚽ But - C. Talbi Maroc, 120+3e 120+5' ⚽ But - I. Saibari Maroc, 120+5e
Compositions
Titulaires 11
1
Bart Verbruggen
Gardien
6
Jan Paul van Hecke
Défenseur
4
Virgil van Dijk
Défenseur
5
Nathan Aké
Défenseur
22
Denzel Dumfries
Milieu
8
Ryan Gravenberch
Milieu
21
Frenkie de Jong
Milieu
15
Micky van de Ven
Milieu
24
Crysencio Summerville
Attaquant
11
Cody Gakpo
Attaquant
19
Brian Brobbey
Attaquant
Remplaçants 15
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
16
Guus Til
7
Justin Kluivert
3
Marten de Roon
26
Quinten Timber
20
Teun Koopmeiners
14
Tijjani Reijnders
18
Donyell Malen
10
Memphis Depay
9
Wout Weghorst
17
Noa Lang
Titulaires 11
1
Yassine Bounou
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Reda Tagnaouti
12
Munir El Kajoui
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
19
Youssef Belammari
13
Zakaria El Ouahdi
17
Amine Sbai
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine
15
Samir El Mourabet
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
9
Soufiane Rahimi
Les chiffres du match
Tirs cadres : Pays-Bas 2 / Maroc 5 Tirs : Pays-Bas 6 / Maroc 11 Possession : Pays-Bas 31% / Maroc 69% Corners : Pays-Bas 5 / Maroc 8 Fautes : Pays-Bas 16 / Maroc 13 Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Maroc 1 Passes : Pays-Bas 345 / Maroc 770 Precision des passes : Pays-Bas 79% / Maroc 91% xG : Pays-Bas 0.23 / Maroc 1.40
Joueurs clés
Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 8.2, 5 arret(s) Issa Diop (Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 6.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Chemsdine Talbi (Maroc) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s) Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.5 Neil El Aynaoui (Maroc) : note 7.3 Azzedine Ounahi (Maroc) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
31/05/2017 Maroc 1-2 Pays-Bas (Friendlies)
30/06
16es de finale
Pays-Bas
Termine aux tirs au but
1-1 (2-3 t.a.b.)
Monterrey Stadium
Maroc
Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Norvège
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
39' ⚽ But - A. Nusa (passe M. Odegaard) Norvège, 39e 45+1' Carton jaune - A. Nusa Norvège, 45+1e 60' ↑↓ Remplacement - C. Inao Oulai (remplace A. Diallo) Côte d'Ivoire, 60e 60' ↑↓ Remplacement - A. Bonny (remplace E. Wahi) Côte d'Ivoire, 60e 71' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 71e 71' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 71e 74' ⚽ But - A. Diallo (passe N. Pepe) Côte d'Ivoire, 74e 83' ↑↓ Remplacement - M. Pedersen (remplace F. Aursnes) Norvège, 83e 86' ⚽ But - E. Haaland (passe P. Berg) Norvège, 86e 87' ↑↓ Remplacement - N. Pepe (remplace O. Diakite) Côte d'Ivoire, 87e 90+3' ↑↓ Remplacement - Y. Diomande (remplace E. Guessand) Côte d'Ivoire, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - G. Konan (remplace B. Toure) Côte d'Ivoire, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
1
Yahia Fofana
Gardien
17
Guéla Doué
Défenseur
7
Odilon Kossounou
Défenseur
20
Emmanuel Agbadou
Défenseur
3
Ghislain Konan
Défenseur
18
Ibrahim Sangaré
Milieu
19
Nicolas Pépé
Milieu
8
Franck Kessié
Milieu
26
Christ Inao Oulaï
Milieu
11
Yan Diomande
Milieu
9
Ange-Yoan Bonny
Attaquant
Remplaçants 15
15
Amad Diallo
12
Elye Wahi
16
Mohamed Koné
23
Alban Lafont
2
Ousmane Diomande
5
Wilfried Singo
13
Christopher Operi
21
Evan Ndicka
4
Jean Michaël Seri
6
Seko Fofana
25
Parfait Guiagon
10
Simon Adingra
24
Bazoumana Touré
14
Oumar Diakité
22
Evann Guessand
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
16
Marcus Pedersen
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
6
Patrick Berg
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
20
Antonio Nusa
Attaquant
Remplaçants 15
21
Andreas Schjelderup
22
Oscar Bobb
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
2
Morten Thorsby
14
Fredrik Aursnes
18
Kristian Thorstvedt
19
Thelo Aasgaard
26
Julian Ryerson
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Les chiffres du match
Tirs cadres : Côte d'Ivoire 4 / Norvège 3 Tirs : Côte d'Ivoire 12 / Norvège 7 Possession : Côte d'Ivoire 50% / Norvège 50% Corners : Côte d'Ivoire 12 / Norvège 3 Fautes : Côte d'Ivoire 3 / Norvège 6 Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 0 / Norvège 1 Passes : Côte d'Ivoire 343 / Norvège 353 Precision des passes : Côte d'Ivoire 85% / Norvège 85% xG : Côte d'Ivoire 1.11 / Norvège 1.13
Joueurs clés
Antonio Nusa (Norvège) : note 7.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norvège) : note 7.6, 3 arret(s) Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.7 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 7.7 Amad Diallo (Côte d'Ivoire) : note 7.6 Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.5 Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
30/06
16es de finale
Côte d'Ivoire
Termine
1-2
Dallas Stadium
Norvège
Voir la fiche du match France - Suède
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
21' VAR VAR - K. Mbappe France, 21e 45' ⚽ But - K. Mbappe (passe O. Dembele) France, 45e 53' ⚽ But - B. Barcola (passe M. Olise) France, 53e 66' ↑↓ Remplacement - E. Stroud (remplace T. Ali) Suède, 66e 66' ↑↓ Remplacement - L. Bergvall (remplace B. Zeneli) Suède, 66e 74' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) France, 74e 75' ↑↓ Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto) France, 75e 75' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace D. Doue) France, 75e 78' ↑↓ Remplacement - L. Digne (remplace T. Hernandez) France, 78e 82' ↑↓ Remplacement - D. Svensson (remplace M. Svanberg) Suède, 82e 82' ↑↓ Remplacement - Y. Ayari (remplace B. Nygren) Suède, 82e 85' ↑↓ Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta) France, 85e 85' ↑↓ Remplacement - M. Olise (remplace R. Cherki) France, 85e 89' ↑↓ Remplacement - A. Isak (remplace G. Nilsson) Suède, 89e
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
3
Lucas Digne
Défenseur
8
Aurélien Tchouaméni
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
12
Bradley Barcola
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
23
Robin Risser
1
Brice Samba
2
Malo Gusto
21
Lucas Hernández
26
Maxence Lacroix
15
Ibrahima Konaté
19
Theo Hernández
6
Manu Koné
24
Rayan Cherki
25
Maghnes Akliouche
18
Warren Zaïre-Emery
13
N'Golo Kanté
22
Jean-Philippe Mateta
20
Désiré Doué
9
Marcus Thuram
Titulaires 11
1
Jacob Widell Zetterström
Gardien
8
Daniel Svensson
Défenseur
2
Gustaf Lagerbielke
Défenseur
3
Victor Lindelöf
Défenseur
5
Gabriel Gudmundsson
Défenseur
11
Anthony Elanga
Milieu
7
Lucas Bergvall
Milieu
18
Yasin Ayari
Milieu
24
Elliot Stroud
Milieu
17
Viktor Gyökeres
Attaquant
9
Alexander Isak
Attaquant
Remplaçants 14
22
Besfort Zeneli
26
Taha Abdi Ali
23
Kristoffer Nordfeldt
12
Viktor Johansson
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
15
Carl Starfelt
6
Herman Johansson
13
Ken Sema
16
Jesper Karlström
19
Mattias Svanberg
10
Benjamin Nygren
25
Gustaf Nilsson
21
Alexander Bernhardsson
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 12 / Suède 1 Tirs : France 24 / Suède 5 Possession : France 65% / Suède 35% Corners : France 9 / Suède 1 Fautes : France 11 / Suède 10 Passes : France 529 / Suède 285 Precision des passes : France 88% / Suède 78% xG : France 2.90 / Suède 0.33
Joueurs clés
Kylian Mbappé (France) : note 9.6, 2 but(s) Jacob Widell Zetterström (Suède) : note 8.7, 9 arret(s) Michael Olise (France) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s) Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s) Ousmane Dembélé (France) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.5 Mike Maignan (France) : note 6.6, 1 arret(s) Jules Koundé (France) : note 7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
17/11/2020 France 4-2 Suède (UEFA Nations League) 05/09/2020 Suède 0-1 France (UEFA Nations League) 09/06/2017 Suède 2-1 France (World Cup - Qualification Europe) 11/11/2016 France 2-1 Suède (World Cup - Qualification Europe) 19/06/2012 Suède 2-0 France (Euro Championship)
30/06
16es de finale
France
Termine
3-0
New York New Jersey Stadium
Suède
Voir la fiche du match Mexique - Équateur
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Titulaires 11
1
Raúl Rangel
Gardien
2
Jorge Sánchez
Défenseur
3
César Montes
Défenseur
5
Johan Vásquez
Défenseur
23
Jesús Gallardo
Défenseur
19
Gilberto Mora
Milieu
6
Erik Lira
Milieu
7
Luis Romo
Milieu
25
Roberto Alvarado
Attaquant
9
Raúl Jiménez
Attaquant
16
Julián Quiñones
Attaquant
Remplaçants 15
12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
15
Israel Reyes
20
Mateo Chávez
4
Edson Álvarez
24
Luis Chávez
8
Álvaro Fidalgo
17
Orbelín Pineda
18
Obed Vargas
26
Brian Gutiérrez
21
César Huerta
10
Alexis Vega
14
Armando González
22
Guillermo Martínez
11
Santiago Giménez
Titulaires 11
1
Hernán Galíndez
Gardien
21
Alan Franco
Défenseur
4
Joel Ordóñez
Défenseur
6
Willian Pacho
Défenseur
3
Piero Hincapié
Défenseur
9
John Yeboah
Milieu
23
Moisés Caicedo
Milieu
15
Pedro Vite
Milieu
20
Nilson Angulo
Milieu
19
Gonzalo Plata
Attaquant
13
Enner Valencia
Attaquant
Remplaçants 15
12
Moisés Ramírez
22
Gonzalo Valle
25
Jackson Porozo
2
Félix Torres
26
Yaimar Medina
5
Jordy Alcivar
10
Kendry Páez
18
Denil Castillo
17
Ángelo Preciado
7
Pervis Estupiñán
8
Anthony Valencia
14
Alan Minda
16
Jordy Caicedo
11
Kevin Rodriguez
24
Jeremy Arevalo
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/10/2025 Mexique 1-1 Équateur (Friendlies) 01/07/2024 Mexique 0-0 Équateur (Copa America) 06/06/2022 Mexique 0-0 Équateur (Friendlies) 28/10/2021 Mexique 2-3 Équateur (Friendlies) 10/06/2019 Mexique 3-2 Équateur (Friendlies)
01/07
16es de finale
Mexique
Reporte
02:00
Mexico City Stadium
Équateur
Voir la fiche du match Angleterre - RD Congo
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - B. Cipenga (passe C. Mbemba) RD Congo, 7e 19' Carton jaune - J. Bellingham Angleterre, 19e 28' Carton jaune - N. Sadiki RD Congo, 28e 61' ↑↓ Remplacement - M. Rashford (remplace A. Gordon) Angleterre, 61e 61' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) Angleterre, 61e 64' ↑↓ Remplacement - N. Mbuku (remplace M. Elia) RD Congo, 64e 70' ↑↓ Remplacement - D. Spence (remplace E. Eze) Angleterre, 70e 75' ⚽ But - H. Kane (passe A. Gordon) Angleterre, 75e 76' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace E. Kayembe) RD Congo, 76e 76' ↑↓ Remplacement - B. Cipenga (remplace T. Bongonda) RD Congo, 76e 86' ⚽ But - H. Kane (passe A. Gordon) Angleterre, 86e 89' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) RD Congo, 89e 89' ↑↓ Remplacement - S. Moutoussamy (remplace F. Mayele) RD Congo, 89e 90+1' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace J. Stones) Angleterre, 90+1e
Compositions
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
25
Djed Spence
Défenseur
2
Ezri Konsa
Défenseur
6
Marc Guéhi
Défenseur
3
Nico O'Reilly
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
4
Declan Rice
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
11
Marcus Rashford
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 15
23
James Trafford
13
Dean Henderson
12
Trevoh Chalobah
5
John Stones
15
Dan Burn
24
Reece James
26
Jarell Quansah
21
Eberechi Eze
14
Jordan Henderson
17
Morgan Rogers
16
Kobbie Mainoo
19
Ollie Watkins
18
Anthony Gordon
7
Bukayo Saka
22
Ivan Toney
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
6
Ngal'ayel Mukau
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
14
Noah Sadiki
Milieu
7
Nathanaël Mbuku
Attaquant
20
Yoane Wissa
Attaquant
9
Brian Cipenga
Attaquant
Remplaçants 15
21
Matthieu Epolo
16
Timothy Fayulu
5
Dylan Batubinsika
24
Gedeon Kalulu
12
Joris Kayembe
3
Steve Kapuadi
11
Gaël Kakuta
18
Charles Pickel
10
Théo Bongonda
15
Aaron Tshibola
25
Edo Kayembe
19
Fiston Mayele
17
Cédric Bakambu
23
Simon Banza
13
Meschak Elia
Les chiffres du match
Tirs cadres : Angleterre 5 / RD Congo 1 Tirs : Angleterre 12 / RD Congo 5 Possession : Angleterre 61% / RD Congo 39% Corners : Angleterre 5 / RD Congo 3 Fautes : Angleterre 8 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Angleterre 1 / RD Congo 1 Passes : Angleterre 455 / RD Congo 309 Precision des passes : Angleterre 91% / RD Congo 82% xG : Angleterre 1.80 / RD Congo 0.73
Joueurs clés
Harry Kane (Angleterre) : note 7.2, 1 but(s) Brian Cipenga (RD Congo) : note 7, 1 but(s) Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.7, 4 arret(s) Chancel Mbemba (RD Congo) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Anthony Gordon (Angleterre) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Noni Madueke (Angleterre) : note 7.9 Aaron Wan-Bissaka (RD Congo) : note 7.9 Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
R. James : Angleterre · Missing Fixture · Hamstring Injury J. Quansah : Angleterre · Missing Fixture · Sprained Ankle
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
01/07
16es de finale
Angleterre
Termine
2-1
Atlanta Stadium RD Congo
Voir la fiche du match Belgique - Sénégal
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
25' ⚽ But - H. Diarra Sénégal, 25e 46' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) Belgique, 46e 51' ⚽ But - I. Sarr (passe M. Niakhate) Sénégal, 51e 56' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace N. Raskin) Belgique, 56e 56' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace D. Lukebakio) Belgique, 56e 63' ↑↓ Remplacement - H. Vanaken (remplace D. Moreira) Belgique, 63e 64' Carton jaune - B. Mechele Belgique, 64e 66' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace L. Camara) Sénégal, 66e 67' Carton jaune - L. Camara Sénégal, 67e 73' ↑↓ Remplacement - I. Ndiaye (remplace I. Mbaye) Sénégal, 73e 73' ↑↓ Remplacement - H. Diarra (remplace P. M. Sarr) Sénégal, 73e 78' ↑↓ Remplacement - M. De Cuyper (remplace T. Meunier) Belgique, 78e 86' ⚽ But - R. Lukaku (passe T. Meunier) Belgique, 86e 89' ⚽ But - Y. Tielemans (passe L. Trossard) Belgique, 89e 90' Carton jaune - R. Garcia Belgique, 90e 93' ↑↓ Remplacement - S. Mane (remplace N. Jackson) Sénégal, 93e 93' ↑↓ Remplacement - I. Jakobs (remplace M. Diouf) Sénégal, 93e 96' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace B. Sapoko Ndiaye) Sénégal, 96e 109' ↑↓ Remplacement - L. Trossard (remplace A. Onana) Belgique, 109e 120+5' ⚽ But - Y. Tielemans Belgique, 120+5e
Compositions
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
21
Timothy Castagne
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
3
Arthur Theate
Défenseur
5
Maxim De Cuyper
Défenseur
8
Youri Tielemans
Milieu
20
Hans Vanaken
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
7
Kevin De Bruyne
Milieu
11
Jérémy Doku
Milieu
17
Charles De Ketelaere
Attaquant
Remplaçants 14
9
Romelu Lukaku
23
Nicolas Raskin
14
Dodi Lukebakio
19
Diego Moreira
15
Thomas Meunier
24
Amadou Onana
13
Mike Penders
12
Senne Lammens
16
Koni De Winter
18
Joaquin Seys
25
Nathan Ngoy
6
Axel Witsel
22
Alexis Saelemaekers
26
Matías Fernández-Pardo
Titulaires 11
23
Mory Diaw
Gardien
15
Krépin Diatta
Défenseur
6
Pathé Ismaël Ciss
Défenseur
19
Moussa Niakhaté
Défenseur
14
Ismail Jakobs
Défenseur
21
Habib Diarra
Milieu
5
Idrissa Gana Gueye
Milieu
26
Pape Gueye
Milieu
13
Iliman Ndiaye
Attaquant
18
Ismaïla Sarr
Attaquant
10
Sadio Mané
Attaquant
Remplaçants 14
8
Lamine Camara
17
Pape Matar Sarr
20
Ibrahim Mbaye
25
El Hadji Malick Diouf
11
Nicolas Jackson
22
Bara Sapoko Ndiaye
1
Yehvann Diouf
3
Kalidou Koulibaly
4
Abdoulaye Seck
24
Antoine Mendy
2
Mamadou Sarr
7
Assane Diao
9
Ahmadou Bamba Dieng
12
Cherif Ndiaye
Les chiffres du match
Tirs cadres : Belgique 5 / Sénégal 5 Tirs : Belgique 19 / Sénégal 16 Possession : Belgique 53% / Sénégal 47% Corners : Belgique 4 / Sénégal 2 Fautes : Belgique 20 / Sénégal 12 Cartons jaunes : Belgique 1 / Sénégal 1 Passes : Belgique 692 / Sénégal 609 Precision des passes : Belgique 87% / Sénégal 84% xG : Belgique 1.80 / Sénégal 3.19
Joueurs clés
Youri Tielemans (Belgique) : note 8.3, 2 but(s) Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 8.3, 1 but(s) Romelu Lukaku (Belgique) : note 7.7, 1 but(s) Habib Diarra (Sénégal) : note 7.5, 1 but(s) Leandro Trossard (Belgique) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Thomas Meunier (Belgique) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Moussa Niakhaté (Sénégal) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.9, 3 arret(s)
Absences et blessures
Z. Debast : Belgique · Missing Fixture · Injury É. Mendy : Sénégal · Missing Fixture · Twisted Knee
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
01/07
16es de finale
Belgique
Termine apres prolongation
3-2 a.p.
Seattle Stadium
Sénégal
Voir la fiche du match États-Unis - Bosnie-Herzégovine
Fiche match
États-Unis - Bosnie-Herzégovine
États-Unis
2-0
2-0
Bosnie-Herzégovine
16es de finale
02/07/2026 01:00
San Francisco Bay Area Stadium
Mi-temps 1-0
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
45' ⚽ But - F. Balogun États-Unis, 45e 51' ↑↓ Remplacement - A. Gigovic (remplace E. Bajraktarevic) Bosnie-Herzégovine, 51e 51' ↑↓ Remplacement - I. Sunjic (remplace B. Tahirovic) Bosnie-Herzégovine, 51e 51' ↑↓ Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Mahmic) Bosnie-Herzégovine, 51e 64' Carton rouge - F. Balogun 1-0 États-Unis 75' ↑↓ Remplacement - S. Kolasinac (remplace H. Tabakovic) Bosnie-Herzégovine, 75e 75' ↑↓ Remplacement - N. Katic (remplace A. Memic) Bosnie-Herzégovine, 75e 80' Carton jaune - S. Barbarez Bosnie-Herzégovine, 80e 80' Carton jaune - S. Radeljic Bosnie-Herzégovine, 80e 82' ⚽ But - M. Tillman États-Unis, 82e 87' ↑↓ Remplacement - S. Dest (remplace S. Berhalter) États-Unis, 87e 88' ↑↓ Remplacement - C. Pulisic (remplace R. Pepi) États-Unis, 88e 90+5' ↑↓ Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna) États-Unis, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
5
Antonee Robinson
Défenseur
8
Weston McKennie
Milieu
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
2
Sergiño Dest
Attaquant
20
Folarin Balogun
Attaquant
10
Christian Pulišić
Attaquant
Remplaçants 13
1
Matt Turner
25
Chris Brady
12
Miles Robinson
6
Auston Trusty
23
Joe Scally
26
Alex Zendejas
11
Brenden Aaronson
7
Giovanni Reyna
18
Maximilian Arfsten
14
Sebastian Berhalter
21
Tim Weah
19
Haji Wright
9
Ricardo Pepi
Titulaires 11
1
Nikola Vasilj
Gardien
7
Amar Dedić
Défenseur
18
Nikola Katić
Défenseur
4
Tarik Muharemović
Défenseur
21
Stjepan Radeljić
Défenseur
5
Sead Kolašinac
Défenseur
8
Armin Gigović
Milieu
14
Ivan Šunjić
Milieu
19
Kerim Alajbegović
Milieu
11
Edin Džeko
Attaquant
10
Ermedin Demirović
Attaquant
Remplaçants 15
6
Benjamin Tahirović
26
Ermin Mahmić
20
Esmir Bajraktarević
22
Martin Zlomislić
12
Mladen Jurkas
24
Arjan Malić
2
Nihad Mujakić
3
Dennis Hadžikadunić
16
Amir Hadžiahmetović
15
Amar Memić
17
Dženis Burnić
13
Ivan Bašić
25
Jovo Lukić
23
Haris Tabaković
9
Samed Baždar
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 2 / Bosnie-Herzégovine 3 Tirs : États-Unis 7 / Bosnie-Herzégovine 6 Possession : États-Unis 50% / Bosnie-Herzégovine 50% Corners : États-Unis 4 / Bosnie-Herzégovine 3 Fautes : États-Unis 5 / Bosnie-Herzégovine 11 Cartons jaunes : États-Unis 0 / Bosnie-Herzégovine 1 Cartons rouges : États-Unis 1 / Bosnie-Herzégovine 0 Passes : États-Unis 374 / Bosnie-Herzégovine 388 Precision des passes : États-Unis 84% / Bosnie-Herzégovine 81% xG : États-Unis 0.88 / Bosnie-Herzégovine 0.17
Joueurs clés
Folarin Balogun (États-Unis) : note 6.3, 1 but(s), 1 carton(s) rouge(s) Malik Tillman (États-Unis) : note 7.6, 1 but(s) Matthew Freese (États-Unis) : note 6.6, 3 arret(s) Alexander Freeman (États-Unis) : note 7.5 Tim Ream (États-Unis) : note 7.3 Antonee Robinson (États-Unis) : note 7.3 Weston McKennie (États-Unis) : note 7.2 Sergiño Dest (États-Unis) : note 7.2
Absences et blessures
C. Roldan : États-Unis · Missing Fixture · Muscle bruise
Les précédents duels
19/12/2021 États-Unis 1-0 Bosnie-Herzégovine (Friendlies) 29/01/2018 États-Unis 0-0 Bosnie-Herzégovine (Friendlies)
02/07
16es de finale
États-Unis
Termine
2-0
San Francisco Bay Area Stadium
Bosnie-Herzégovine
Voir la fiche du match Espagne - Autriche
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
36' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe M. Cucurella) Espagne, 36e 46' ↑↓ Remplacement - N. Seiwald (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 46e 46' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch) Autriche, 46e 60' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace M. Arnautovic) Autriche, 60e 60' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace S. Kalajdzic) Autriche, 60e 66' ⚽ But - P. Porro (passe A. Baena) Espagne, 66e 71' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres) Espagne, 71e 71' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) Espagne, 71e 83' Carton jaune - S. Posch Autriche, 83e 85' ↑↓ Remplacement - Lamine Yamal (remplace Gavi) Espagne, 85e 85' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) Autriche, 85e 89' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe M. Cucurella) Espagne, 89e 90+3' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) Espagne, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - A. Laporte (remplace M. Pubill) Espagne, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
23
Unai Simón
Gardien
12
Pedro Porro
Défenseur
22
Pau Cubarsí
Défenseur
14
Aymeric Laporte
Défenseur
24
Marc Cucurella
Défenseur
16
Rodri
Milieu
20
Pedri
Milieu
19
Lamine Yamal
Milieu
10
Dani Olmo
Milieu
15
Alex Baena
Milieu
21
Mikel Oyarzabal
Attaquant
Remplaçants 15
1
David Raya
13
Joan García
4
Eric García
5
Marcos Llorente
2
Marc Pubill
3
Alejandro Grimaldo
18
Martín Zubimendi
9
Pablo Gavi
6
Mikel Merino
8
Fabián Ruiz
17
Nico Williams
7
Ferran Torres
26
Borja Iglesias
25
Víctor Muñoz
11
Yéremy Pino
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
3
Kevin Danso
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
20
Konrad Laimer
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
24
Paul Wanner
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
11
Michael Gregoritsch
Attaquant
Remplaçants 15
17
Carney Chukwuemeka
10
Florian Grillitsch
7
Marko Arnautović
14
Saša Kalajdžić
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
15
Philipp Lienhart
22
Alexander Prass
19
Dejan Ljubičić
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
16
Phillipp Mwene
Les chiffres du match
Tirs cadres : Espagne 10 / Autriche 0 Tirs : Espagne 22 / Autriche 5 Possession : Espagne 65% / Autriche 35% Corners : Espagne 9 / Autriche 0 Fautes : Espagne 8 / Autriche 14 Cartons jaunes : Espagne 0 / Autriche 1 Passes : Espagne 613 / Autriche 334 Precision des passes : Espagne 91% / Autriche 82% xG : Espagne 2.80 / Autriche 0.49
Joueurs clés
Mikel Oyarzabal (Espagne) : note 9.3, 2 but(s) Marc Cucurella (Espagne) : note 8, 2 passe(s) decisive(s) Pedro Porro (Espagne) : note 8.2, 1 but(s) Alex Baena (Espagne) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.2, 6 arret(s) Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.7 Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.6 Rodri (Espagne) : note 7.5
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
02/07
16es de finale
Espagne
Termine
3-0
Los Angeles Stadium
Autriche
Voir la fiche du match Portugal - Croatie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
17' Carton jaune - R. Dias Portugal, 17e 46' ↑↓ Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic) Croatie, 46e 53' ⚽ But - I. Perisic Croatie, 53e 59' Carton jaune - L. Modric Croatie, 59e 61' VAR VAR - C. Ronaldo Portugal, 61e 62' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace B. Silva) Portugal, 62e 63' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) Portugal, 63e 63' ↑↓ Remplacement - B. Fernandes (remplace N. Semedo) Portugal, 63e 63' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace G. Ramos) Portugal, 63e 68' ⚽ But - C. Ronaldo Portugal, 68e 68' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic) Croatie, 68e 81' VAR VAR - P. Sucic Croatie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - C. Ronaldo (remplace R. Neves) Portugal, 81e 90+2' ↑↓ Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol) Croatie, 90+2e 90+4' ⚽ But - G. Ramos (passe R. Leao) Portugal, 90+4e 90+6' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace A. Kramaric) Croatie, 90+6e 90+8' Carton jaune - I. Perisic Croatie, 90+8e 90+13' VAR VAR - J. Gvardiol Croatie, 90+13e
Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
3
Rúben Dias
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
17
Rafael Leão
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
2
Nélson Semedo
10
Bernardo Silva
26
Francisco Conceição
9
Gonçalo Ramos
12
José Sá
22
Rui Silva
4
Tomás Araújo
6
Matheus Nunes
14
Gonçalo Inácio
5
Diogo Dalot
16
Francisco Trincão
19
Gonçalo Guedes
21
Rúben Neves
24
Samú Costa
11
João Félix
Titulaires 11
1
Dominik Livaković
Gardien
2
Josip Stanišić
Défenseur
6
Josip Šutalo
Défenseur
3
Marin Pongračić
Défenseur
14
Ivan Perišić
Défenseur
10
Luka Modrić
Milieu
8
Mateo Kovačić
Milieu
13
Nikola Vlašić
Milieu
17
Petar Sučić
Milieu
16
Martin Baturina
Milieu
11
Ante Budimir
Attaquant
Remplaçants 15
20
Igor Matanović
15
Mario Pašalić
12
Ivor Pandur
23
Dominik Kotarski
4
Joško Gvardiol
5
Duje Ćaleta-Car
22
Luka Vušković
25
Martin Erlić
7
Nikola Moro
24
Marco Pašalić
19
Toni Fruk
21
Luka Sučić
18
Kristijan Jakić
9
Andrej Kramarić
26
Petar Musa
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 3 / Croatie 6 Tirs : Portugal 15 / Croatie 13 Possession : Portugal 60% / Croatie 40% Corners : Portugal 9 / Croatie 5 Fautes : Portugal 6 / Croatie 12 Cartons jaunes : Portugal 1 / Croatie 2 Passes : Portugal 577 / Croatie 366 Precision des passes : Portugal 91% / Croatie 85% xG : Portugal 2.18 / Croatie 1.32
Joueurs clés
Ivan Perišić (Croatie) : note 7.9, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Gonçalo Ramos (Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Diogo Costa (Portugal) : note 7.7, 5 arret(s) Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 7.2, 1 but(s) Rafael Leão (Portugal) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Rúben Dias (Portugal) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Nuno Mendes (Portugal) : note 7.7 Dominik Livaković (Croatie) : note 6.5, 2 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
18/11/2024 Croatie 1-1 Portugal (UEFA Nations League) 05/09/2024 Portugal 2-1 Croatie (UEFA Nations League) 08/06/2024 Portugal 1-2 Croatie (Friendlies) 17/11/2020 Croatie 2-3 Portugal (UEFA Nations League) 05/09/2020 Portugal 4-1 Croatie (UEFA Nations League)
03/07
16es de finale
Portugal
Termine
2-1
Toronto Stadium
Croatie
Voir la fiche du match Suisse - Algérie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
03/07
16es de finale
Suisse
A venir
04:00
Vancouver Stadium
Algérie
Voir la fiche du match Australie - Égypte
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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03/07
16es de finale
Australie
A venir
19:00
Dallas Stadium
Égypte
Voir la fiche du match Argentine - Cap-Vert
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
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Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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03/07
16es de finale
Argentine
A venir
23:00
Miami Stadium
Cap-Vert
Voir la fiche du match Colombie - Ghana
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
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Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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04/07
16es de finale
Colombie
A venir
02:30
Kansas City Stadium
Ghana
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