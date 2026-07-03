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Mondial 2026 : le Portugal élimine la Croatie 2-1 en 16es de finale avec un doublé de Ronaldo

Le Portugal a validé son billet pour les 8es de finale de la Coupe du Monde 2026 en battant la Croatie 2-1 au BMO Field de Toronto, jeudi dans un match à élimination directe. Cristiano Ronaldo, capitaine portugais, a été l’homme clé de la rencontre, inscrivant le but de l’égalisation avant que Gonçalo Ramos ne scelle la victoire dans le temps additionnel.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
55vues
Mondial 2026 : le Portugal élimine la Croatie 2-1 en 16es de finale avec un doublé de Ronaldo
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Sommaire

Cette rencontre a opposé deux formations architecturées sur un 4-2-3-1, emmenées respectivement par Roberto Martinez pour le Portugal et Zlatko Dalic pour la Croatie. Le match a été disputé devant un BMO Field vibrant, avec un enjeu majeur à l’horizon – la qualification en quart de finale, synonyme d’une avancée significative vers le titre mondial. Malgré un début équilibré, le Portugal a su s’imposer face à une sélection croate solide, mais manquant de précision décisive.

Le match a été rythmé par plusieurs interventions importantes, notamment un carton jaune précoce adressé à Rúben Dias pour une faute à la 17e minute. Après la pause, Ivan Perišić a ouvert le score d’une frappe imparable à la 53e minute, récompensant l’effort croate. La réaction portugaise est venue rapidement avec Cristiano Ronaldo, qui a inscrit son 8e but en Coupe du Monde à la 68e minute, égalisant et relançant son équipe. Les remplacements ont dynamisé les échanges, avec notamment l’entrée de Gonçalo Ramos qui a offert le but décisif à la 94e minute, à la suite d’une passe décisive de Rafael Leão. Le Portugal a ainsi confirmé son statut de favori à la suite d’une performance collective efficace.

Statistiquement, le Portugal a dominé la possession du ballon avec 60% et effectué 15 tirs contre 13 pour la Croatie. Les Portugais se sont montrés plus précis dans leurs passes (91% de réussite) et ont obtenu neuf corners contre cinq. Côté défense, le gardien Diogo Costa s’est illustré avec cinq arrêts majeurs, contribuant à la victoire de son équipe. La Croatie, menée par le capitaine Luka Modrić, a manqué d’efficacité dans les moments clés malgré un volume de tirs comparable.

Portugal solide autour du duo Ronaldo-Leão et d’une défense organisée

Roberto Martinez a retenu un 4-2-3-1 très bien équilibré, avec Diogo Costa dans les cages, une ligne défensive composée de João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga et Nuno Mendes. Au milieu, João Neves et Vitinha assuraient la récupération, tandis que Bruno Fernandes orchestrait le jeu derrière l’attaque emmenée par Pedro Neto, Rafael Leão et Cristiano Ronaldo, ce dernier portant l’expérience et la vivacité de ses 41 ans. La décision de titulariser Leão a donné du punch offensif complémentaire à Ronaldo, et cela s’est reflété dans la réussite finale. L’entrée de Gonçalo Ramos en seconde période a également pesé sur le jeu, avec son but offrant la victoire tardive.

Une Croatie combative mais insuffisante face à la solidité portugaise

La sélection de Zlatko Dalic a aligné son 4-2-3-1 traditionnel avec Dominik Livaković dans les cages, une défense comprenant Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et Ivan Perišić. Le milieu était managé par les expérimentés Luka Modrić et Mateo Kovačić, épaulés par Nikola Vlašić, Petar Sučić et Martin Baturina, avec Ante Budimir en pointe. Malgré l’ouverture du score par Perišić, les Croates n’ont pas su conserver leur avantage et ont manqué d’impact offensif dans les dernières minutes. Les changements tactiques, notamment l’entrée d’Ante Budimir dès la reprise et celle de Mario Pašalić ou Joško Gvardiol en fin de match, n’ont pas suffi à renverser la situation.

Cette élimination met fin au parcours mondialiste de la Croatie, finaliste en 2018, tandis que le Portugal poursuit sa quête vers les phases ultérieures du tournoi, porté par la détermination de ses cadres et son attaque renouvelée.

Portugal
Termine Toronto Stadium
Croatie
03/07/2026 00:00 16es de finale
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 17'Carton jaune - R. DiasPortugal, 17e
  2. 46'Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic)Croatie, 46e
  3. 53'But - I. PerisicCroatie, 53e
  4. 59'Carton jaune - L. ModricCroatie, 59e
  5. 61'VAR - C. RonaldoPortugal, 61e
  6. 62'Remplacement - Vitinha (remplace B. Silva)Portugal, 62e
  7. 63'Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao)Portugal, 63e
  8. 63'Remplacement - B. Fernandes (remplace N. Semedo)Portugal, 63e
  9. 63'Remplacement - J. Cancelo (remplace G. Ramos)Portugal, 63e
  10. 68'But - C. RonaldoPortugal, 68e
  11. 68'Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic)Croatie, 68e
  12. 81'VAR - P. SucicCroatie, 81e
  13. 81'Remplacement - C. Ronaldo (remplace R. Neves)Portugal, 81e
  14. 90+2'Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol)Croatie, 90+2e
  15. 90+4'But - G. Ramos (passe R. Leao)Portugal, 90+4e
  16. 90+6'Remplacement - M. Kovacic (remplace A. Kramaric)Croatie, 90+6e
  17. 90+8'Carton jaune - I. PerisicCroatie, 90+8e
  18. 90+13'VAR - J. GvardiolCroatie, 90+13e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Portugal 3 / Croatie 6
  • Tirs : Portugal 15 / Croatie 13
  • Possession : Portugal 60% / Croatie 40%
  • Corners : Portugal 9 / Croatie 5
  • Fautes : Portugal 6 / Croatie 12
  • Cartons jaunes : Portugal 1 / Croatie 2
  • Passes : Portugal 577 / Croatie 366
  • Precision des passes : Portugal 91% / Croatie 85%
  • xG : Portugal 2.18 / Croatie 1.32
Joueurs clés
  • Ivan Perišić (Croatie) : note 7.9, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Gonçalo Ramos (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)
  • Diogo Costa (Portugal) : note 7.7, 5 arret(s)
  • Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 7.2, 1 but(s)
  • Rafael Leão (Portugal) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
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