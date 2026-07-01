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Mondial 2026 : Belgique et Sénégal s’affrontent en huitièmes au Seattle Stadium

La Belgique et le Sénégal se retrouvent au Seattle Stadium le 1er juillet 2026 à 21h00 (GMT+1) pour disputer un huitième de finale très attendu de la Coupe du Monde. Ce match marque une étape cruciale puisque l’enjeu est une qualification pour les quarts de finale du tournoi mondial.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Mondial 2026 : Belgique et Sénégal s’affrontent en huitièmes au Seattle Stadium
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La Belgique, menée par Rudi Garcia, a dominé son groupe avec 5 points, assurant sa place en huitièmes notamment grâce à une large victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande. Le Sénégal, sous la direction de Pape Thiaw, s’est qualifié en terminant troisième de son groupe avec 3 points, notamment après un succès convaincant 5-0 face à l’Irak.

Cette confrontation oppose deux styles distincts. La Belgique privilégie un jeu basé sur la possession et la créativité offensive tandis que le Sénégal mise sur sa rapidité et sa puissance physique, avec un potentiel de contre-attaque redoutable. Ces différences tactiques promettent un duel tactique serré.

Les deux équipes aligneront des effectifs solides, avec des joueurs clés à suivre. La Belgique s’appuie notamment sur Kevin De Bruyne, milieu d’exception, et Charles De Ketelaere, tandis que le Sénégal pourra compter sur son attaquant vedette Sadio Mané et un milieu solide avec Idrissa Gana Gueye.

Se qualifier pour les quarts de finale représente un objectif majeur pour ces deux nations, qui voient ce match comme un tournant dans leur parcours mondial.

Zoom sur Belgique

Rudi Garcia opte pour un système en 4-2-3-1, renforçant le milieu de terrain avec Youri Tielemans et Hans Vanaken pour sécuriser l’entrejeu. En défense, Arthur Theate et Brandon Mechele composent avec Timothy Castagne et Maxim De Cuyper la ligne défensive qui devra contenir les attaques sénégalaises.

À l’avant, la créativité passe par Leandro Trossard, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, tous capables de déstabiliser la défense adverse. Charles De Ketelaere, aligné en pointe, aura la responsabilité de concrétiser les occasions. Thibaut Courtois garde les buts, assurant une dernière ligne de sécurité solide.

Cette génération belge veut profiter de l’expérience des cadres tout en intégrant des jeunes talents au profil technique et efficace. Le 4-2-3-1 offre un équilibre permettant d’alterner phases de possession et transitions rapides.

Zoom sur Sénégal

Le Sénégal de Bouna Thiaw Pape se présente en 4-3-3 avec un milieu de terrain composé d’Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Habib Diarra. Cette triplette combine récupérations et capacité à organiser le jeu, essentielle pour relancer rapidement vers l’avant.

En défense, Moussa Niakhaté apporte son expérience, épaulé par Pathé Ismaël Ciss et les latéraux Ismail Jakobs et Krépin Diatta. Le gardien Mory Diaw tentera de rassurer avec ses performances récentes.

Devant, Sadio Mané conduit l’attaque, flanqué d’Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Ce trio offensif est capable de déployer une grande vitesse pour attaquer en contre et exploiter les espaces, confrontant directement la défense belge.

Le Sénégal s’appuie sur son physique, son pressing et sa capacité à animer rapidement le jeu pour tenter la surprise face à une formation belge plus technique.

Belgique
1re periode 15' Seattle Stadium
Sénégal
01/07/2026 21:00 16es de finale
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