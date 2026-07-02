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Mondial 2026 : Mondial 2026 Espagne Autriche Luis de la Fuente mise sur un 4 1 2 3 offensif face à la rigueur tactique de Rangnick

Pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l’Espagne affrontera l’Autriche le 2 juillet à 20h00 GMT+1 au Los Angeles Stadium. Ce duel franco-européen met en lumière deux approches tactiques distinctes, sous la direction des sélectionneurs Luis de la Fuente et Ralf Rangnick. L’Espagne déploiera une configuration offensive en 4 1 2 3 tandis que l’Autriche opte pour un 4 2 3 1 discipliné.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
55vues
Mondial 2026 : Mondial 2026 Espagne Autriche Luis de la Fuente mise sur un 4 1 2 3 offensif face à la rigueur tactique de Rangnick
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Sommaire

Les deux équipes convergent vers un affrontement décisif après des parcours sans faute dans la phase de groupes. L’enjeu est clair – une place en huitièmes à conquérir par la maîtrise du jeu et le contrôle du milieu de terrain. L’Espagne mise sur son animation collective et des flèches jeunes et expérimentées, tandis que l’Autriche s’appuie sur sa solidité défensive et la créativité de ses milieux de terrain.

Les choix des titulaires confirment cette opposition de style. L’Espagne aligne un gardien expérimenté en la personne d’Unai Simón et une défense à quatre comprenant Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella, un quatuor alliant jeunesse et expérience. Le milieu à un pivot, Rodri, s’associe à Pedri et Dani Olmo pour animer le jeu et alimenter un trio offensif composé de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Álex Baena.

De son côté, l’Autriche s’appuie sur un bloc en 4 2 3 1 avec Alexander Schlager dans les buts. La défense est structuré autour de Stefan Posch, Kevin Danso et David Alaba, joueurs au profil défensif robuste. Le milieu combine le travail de récupération de N. Seiwald et X. Schlager avec la créativité de Marcel Sabitzer, Konrad Laimer et Romano Schmid dans la ligne des trois milieux offensifs, chargés de soutenir l’unique pointe Marko Gregoritsch.

Lecture du onze de l’Espagne

Le sélectionneur Luis de la Fuente aligne donc un 4 1 2 3 classique détaillé. La défense à quatre repose sur des joueurs capables de se projeter et de couvrir rapidement le terrain. Pau Cubarsí et Aymeric Laporte représentent un duo central expérimenté. Rodri occupe le poste de sentinelle devant la défense, avec Pedri et Dani Olmo chargés d’équilibrer la création et la récupération.

En attaque, le trio formé par Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Álex Baena offre vitesse, percussion et technique. La mobilité et la jeunesse de Yamal complètent l’expérience d’Oyarzabal, pivot constant des offensives ibériques. La feuille de match complète d’Espagne inclut David Raya, Marcos Llorente, Ferran Torres ou encore Gavi sur le banc, des joueurs capables d’apporter des changements dynamiques.

Lecture du onze de l’Autriche

L’Autriche se présente avec un 4 2 3 1 orienté vers la solidité défensive avec la capacité à lancer des transitions rapides. Ralf Rangnick mise sur un gardien sûr en Alexander Schlager, et une défense alignant Stefan Posch, Kevin Danso et David Alaba, ce dernier apportant aussi une expérience internationale précieuse.

Au milieu, la double sentinelle N. Seiwald et X. Schlager offre un équilibre défensif tandis que Marcel Sabitzer, Konrad Laimer et Romano Schmid sont chargés d’alimenter Marko Gregoritsch dans une position avancée. Le banc comprend notamment Yusuf Chukwuemeka, Florian Grillitsch et Marko Arnautović, des options offensives susceptibles de modifier le cours du match.

Les onze de départ

Espagne
Système4-1-2-3SélectionneurLuis de la Fuente
Titulaires11
  1. 23 Unai Simón Gardien
  2. 12 Pedro Porro Défenseur
  3. 22 Pau Cubarsí Paredes Défenseur
  4. 14 Aymeric Laporte Défenseur
  5. 24 Marc Cucurella Défenseur
  6. 16 Rodri Milieu
  7. 10 Dani Olmo Milieu
  8. 20 Pedri Milieu
  9. 19 Lamine Yamal Attaquant
  10. 21 Mikel Oyarzabal Attaquant
  11. 15 Álex Baena Milieu
Remplaçants15
  • 1 David Raya
  • 5 Marcos Llorente
  • 3 Álex Grimaldo
  • 6 Mikel Merino
  • 25 Víctor Muñoz
  • 8 Fabián Ruiz
  • 26 Borja Iglesias
  • 7 Ferran Torres
  • 4 Eric García
  • 18 Martín Zubimendi
  • 11 Yeremy Pino
  • 13 Joan García
  • 17 Nico Williams
  • 9 Gavi
  • 2 Marc Pubill
Autriche
Système4-2-3-1SélectionneurR. Rangnick
Titulaires11
  1. 1 A. Schlager Gardien
  2. 5 S. Posch Défenseur
  3. 3 K. Danso Défenseur
  4. 8 D. Alaba Défenseur
  5. 20 K. Laimer Milieu
  6. 6 N. Seiwald Milieu
  7. 4 X. Schlager Milieu
  8. 18 R. Schmid Milieu
  9. 24 P. Wanner Milieu
  10. 9 M. Sabitzer Milieu
  11. 11 M. Gregoritsch Attaquant
Remplaçants15
  • 17 C. Chukwuemeka
  • 2 D. Affengruber
  • 21 P. Wimmer
  • 22 A. Prass
  • 12 F. Wiegele
  • 25 M. Svoboda
  • 14 S. Kalajdzic
  • 19 D. Ljubičić
  • 23 M. Friedl
  • 13 P. Pentz
  • 15 P. Lienhart
  • 10 F. Grillitsch
  • 26 A. Schöpf
  • 16 P. Mwene
  • 7 M. Arnautović
Espagne
A venir Los Angeles Stadium
Autriche
02/07/2026 20:00 16es de finale
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