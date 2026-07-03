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Mondial 2026 : le 4-2-3-1 de la Suisse avec Breel Embolo face à l’Algérie de Riyad Mahrez

Le 3 juillet 2026 à 4h00 GMT+1, la Suisse et l’Algérie s’affrontent au BC Place de Vancouver pour un match décisif des 16es de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce duel clé marque la confrontation directe entre deux formations alignant un 4-2-3-1 et des joueurs majeurs tels que Breel Embolo pour la Suisse et Riyad Mahrez dans le camp algérien.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le 4-2-3-1 de la Suisse avec Breel Embolo face à l’Algérie de Riyad Mahrez
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Sommaire

Le sélectionneur helvète Murat Yakin a opté pour une composition intégrant un bloc défensif classique à quatre, renforcé par le double pivot au milieu formé par Remo Freuler et Granit Xhaka, tandis que la ligne d’attaque repose sur l’activité de Breel Embolo en pointe soutenu par Dan Ndoye, Johan Manzambi et Rubén Vargas.

De l’autre côté, Vladimir Petkovic présente une équipe algérienne également en 4-2-3-1 avec Luca Zidane dans les buts. Le milieu de terrain s’appuie sur Ramiz Zerrouki et Nabil Bentaleb pour la récupération et la relance, tandis que Riyad Mahrez et Houssem Aouar animent la création offensive aux côtés de Farès Chaïbi, avec Amine Gouiri en attaquant axial.

Ce match éliminatoire engage la trajectoire de ces deux sélections en Coupe du Monde, avec une importance cruciale pour la qualification en huitièmes de finale. Les choix tactiques des deux entraîneurs témoignent d’une volonté d’équilibre entre solidité défensive et créativité offensive.

Lecture du onze de Suisse

La Suisse déploie un 4-2-3-1 classique sous la direction de Murat Yakin, avec Gregor Kobel dans les buts et une ligne défensive composée de Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez. Toutefois, plusieurs joueurs tels que Zakaria ou Elvedi font face à des blessures, contraignant le staff à ajuster son secteur défensif.

Au milieu, Granit Xhaka et Remo Freuler forment un double pivot expérimenté, chargé de protéger la défense et d’alimenter les milieux offensifs Dan Ndoye, Johan Manzambi et Rubén Vargas. Ce quatuor est appelé à soutenir l’avant-centre Breel Embolo, principal atout offensif suisse, dont la polyvalence et la puissance doivent peser sur la défense adverse.

Dans l’effectif, les absences notables de Silvan Widmer, Djibril Sow ou Denis Zakaria questionnent la profondeur de banc, mais la formation reste structurée autour de cadres solides capables de délivrer une performance compétitive.

Lecture du onze de Algérie

L’Algérie adopte également un 4-2-3-1 avec Luca Zidane en gardien. La défense est constituée de Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Rayan Aït-Nouri, avec toutefois l’absence de Bensebaini sur blessure, ce qui modifie le dispositif sur le flanc gauche.

Au milieu, Ramiz Zerrouki et Nabil Bentaleb assurent la récupération tandis que Riyad Mahrez, Houssem Aouar et Farès Chaïbi portent la création offensive, apportant technique et percussion. Amine Gouiri occupe la pointe, chargé d’incarner le rôle de buteur.

Malgré quelques absences pour cause de blessures ou maladie, l’équipe algérienne reste dirigée par Vladimir Petkovic, qui mise sur un équilibre tactique entre solidarité défensive et lucidité technique à la relance.

Les onze de départ

Suisse
Système4-2-3-1SélectionneurMurat Yakin
Titulaires11
  1. 1 Gregor Kobel Gardien
  2. 6 Denis Zakaria Défenseur
  3. 4 Nico Elvedi Défenseur
  4. 5 Manuel Akanji Défenseur
  5. 13 Ricardo Rodríguez Défenseur
  6. 8 Remo Freuler Milieu
  7. 10 Granit Xhaka Milieu
  8. 11 Dan Ndoye Milieu
  9. 9 Johan Manzambi Milieu
  10. 17 Rubén Vargas Milieu
  11. 7 Breel Embolo Attaquant
Remplaçants14
  • 12 Yvon Mvogo
  • 21 Marvin Keller
  • 18 Eray Cömert
  • 24 Aurèle Amenda
  • 3 Silvan Widmer
  • 2 Miro Muheim
  • 16 Christian Fassnacht
  • 14 Ardon Jashari
  • 15 Djibril Sow
  • 22 Fabian Rieder
  • 20 Michel Aebischer
  • 26 Cédric Itten
  • 19 Noah Okafor
  • 23 Zeki Amdouni
Algérie
Système4-2-3-1SélectionneurVladimir Petkovic
Titulaires11
  1. 23 Luca Zidane Gardien
  2. 17 Rafik Belghali Défenseur
  3. 2 Aïssa Mandi Défenseur
  4. 21 Ramy Bensebaini Défenseur
  5. 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur
  6. 6 Ramiz Zerrouki Milieu
  7. 19 Nabil Bentaleb Milieu
  8. 7 Riyad Mahrez Milieu
  9. 8 Houssem Aouar Milieu
  10. 10 Farès Chaïbi Milieu
  11. 22 Ibrahim Maza Attaquant
Remplaçants13
  • 1 Melvin Mastil
  • 16 Oussama Benbot
  • 3 Achref Abada
  • 4 Mohamed Tougai
  • 5 Zineddine Belaid
  • 13 Jaouen Hadjam
  • 26 Samir Sophian Chergui
  • 20 Adil Boulbina
  • 11 Anis Hadj Moussa
  • 14 Hicham Boudaoui
  • 24 Yassine Titraoui
  • 9 Amine Gouiri
  • 25 Farès Ghedjemis
Suisse
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Algérie
03/07/2026 04:00 16es de finale
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