Mondial 2026 : Angleterre et RD Congo optent pour un 4-2-3-1 équilibré pour le 16e de finale à Atlanta

L’Angleterre et la République Démocratique du Congo s’affrontent le 1er juillet 2026 à 17h00 GMT+1 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Les deux équipes déploient un schéma en 4-2-3-1, annonçant une confrontation tactique où la maîtrise du milieu de terrain sera essentielle. Ce duel marque un tournant dans la compétition, avec une équipe anglaise ambitieuse face à une sélection congolaise déterminée à créer la surprise.

Publié le 1 juil. 2026 à 16:34

Publié le 1 juil. 2026 à 16:34

Du côté anglais, Thomas Tuchel aligne un groupe jeune et dynamique emmené par le milieu Jude Bellingham et les attaquants Marcus Rashford et Harry Kane. En face, le sélectionneur Sébastien Desabre fait confiance à une armature défensive solide associée à des joueurs offensifs capables de déstabiliser le bloc anglais, notamment Cédric Bakambu et Yoane Wissa.

Ce 16e de finale est aussi une victoire en soi pour la RD Congo qui se mesure à une des grandes nations historiques du football, tandis que l’Angleterre cherche à confirmer son statut de favori. Les choix tactiques et la gestion du collectif seront déterminants, notamment autour des milieux de terrain qui devront appliquer la stratégie de leur entraîneur respectif.

Lecture du onze de Angleterre

L’Angleterre aligne un 4-2-3-1 classique avec Jordan Pickford dans les buts. La défense se compose de Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi et Nico O’Reilly sur le flanc gauche, une ligne expérimentale mais équilibrée. Au milieu, Declan Rice et Elliot Anderson forment un double pivot chargé de protéger la défense tout en alimentant la ligne offensive.

Le trio offensif derrière l’attaquant de pointe Harry Kane réunit Noni Madueke sur un côté, Jude Bellingham au centre en meneur de jeu, et Marcus Rashford sur l’autre aile. Cette configuration place de nombreux joueurs capables de combiner vitesse et technique, offrant ainsi plusieurs options offensives. Le sélectionneur Thomas Tuchel privilégie la fluidité et la pression haute dans ce schéma.

Sur le banc, la présence de cadres expérimentés comme John Stones, Jordan Henderson ou Bukayo Saka offre des solutions de remplacement précieuses pour gérer le match. Les absences notables côté anglais, notamment Reece James et Jarell Quansah, se font sentir en défense, ce qui impose des responsabilités accrues aux titulaires.

Lecture du onze de RD Congo

Sébastien Desabre organise sa sélection en 4-2-3-1 également, avec Lionel Mpasi comme gardien. La défense positionne Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba et Arthur Masuaku, une ligne combinant force physique et expérience internationale. Au milieu, Samuel Moutoussamy et Noah Sadiki composent le double pivot, chargé d’équilibrer le jeu entre phases défensives et offensives.

En soutien de l’attaque, Ngal’ayel Mukau occupe un rôle de meneur, tandis que Nathanaël Mbuku, Brian Cipenga et Yoane Wissa complètent le dispositif offensif avec un trident dynamique soutenant les deux pointes, Cédric Bakambu et Yoane Wissa. Ce dispositif illustre une ambition de contre-attaque tout en restant solide défensivement.

Le banc de la RD Congo comprend plusieurs joueurs capables de changer le cours du match, notamment Gaël Kakuta ou Fiston Mayele, ce qui donne des options variées pour s’adapter à l’évolution de la rencontre. Cette composition témoigne du souhait de Desabre d’allier pragmatisme et créativité face à une équipe anglaise pressante.

Les onze de départ

Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 25 Djed Spence Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 6 Marc Guéhi Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 11 Marcus Rashford Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 15 23 James Trafford

13 Dean Henderson

12 Trevoh Chalobah

5 John Stones

15 Dan Burn

24 Reece James

4 Jarell Quansah

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

17 Morgan Rogers

16 Kobbie Mainoo

19 Ollie Watkins

18 Anthony Gordon

7 Bukayo Saka

22 Ivan Toney RD Congo Système 4-2-3-1 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 8 Samuel Moutoussamy Milieu 14 Noah Sadiki Milieu 7 Nathanaël Mbuku Attaquant 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 9 Brian Cipenga Attaquant 20 Yoane Wissa Attaquant Remplaçants 15 21 Matthieu Epolo

16 Timothy Fayulu

5 Dylan Batubinsika

24 Gedeon Kalulu

12 Joris Kayembe

3 Steve Kapuadi

11 Gaël Kakuta

18 Charles Pickel

10 Théo Bongonda

15 Aaron Tshibola

25 Edo Kayembe

19 Fiston Mayele

17 Cédric Bakambu

23 Simon Banza

13 Meschak Elia

Angleterre A venir 17:00 Atlanta Stadium RD Congo Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.