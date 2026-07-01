Mondial 2026 : le Mexique en 4-3-3 de Javier Aguirre face au 4-4-2 de l’Équateur de Beccacece

Le match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 opposera le Mexique à l’Équateur le 1er juillet à 02h00 GMT+1, au Mexico City Stadium. Cette rencontre importante pour la qualification en huitièmes se déroulera à domicile pour le Mexique, ce qui pourrait favoriser son investissement sur le terrain.

Publié le 1 juil. 2026 à 01:39

Publié le 1 juil. 2026 à 01:39

Le Mexique, entraîné par Javier Aguirre, a opté pour un dispositif en 4-3-3. Cette organisation met en avant un trio offensif composé de Roberto Alvarado, Raúl Jiménez et Julián Quiñones, soutenu par un milieu à trois avec Luis Romo et Érik Lira parmi les titulaires. La défense à quatre est assurée par Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez et Jesús Gallardo, avec Raúl Rangel dans les buts.

De son côté, l’Équateur, sous la direction de Sebastian Beccacece, évoluera en 4-4-2. Cette formation classique offre une densité au milieu de terrain avec Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo et John Yeboah, tandis que l’attaque s’appuiera sur Enner Valencia et Gonzalo Plata. Hernán Galíndez sera chargé de protéger les cages, avec une défense alignant Alan Franco, Joël Ordóñez, Willian Pacho et Piero Hincapié.

Les deux équipes engageront donc le match avec des systèmes clairement définis qui pourraient influencer leur gestion du rythme et leurs phases offensives et défensives.

Lecture du onze du Mexique

Le Mexique présente un 4-3-3 assez équilibré. Dans les cages, Raúl Rangel est titulaire. La ligne défensive comprend Jorge Sánchez sur le côté droit, Johan Vásquez à gauche et le duo central César Montes-Jesús Gallardo. Au milieu, Luis Romo et Érik Lira composent l’axe défensif tandis que Gilberto Mora s’inscrit probablement dans un rôle plus créatif au milieu. L’attaque repose sur Roberto Alvarado et Julián Quiñones qui encadrent la pointe Raúl Jiménez, un buteur expérimenté et cadre de l’équipe. Le sélectionneur Javier Aguirre privilégie un système qui associe solidité défensive et vitesse offensive, promettant un équilibre entre contrôle du jeu et exploitation des espaces.

Lecture du onze de l’Équateur

L’Équateur aligne un traditionnel 4-4-2 avec Hernán Galíndez dans les buts. La défense est confiée à Alan Franco et Joël Ordóñez au centre, épaulés par Willian Pacho et Piero Hincapié sur les flancs. Le milieu est dense et technique avec Nilson Angulo, Pedro Vite, Moisés Caicedo, souvent moteur du jeu, et John Yeboah. L’attaque fait appel à l’expérience d’Enner Valencia, accompagné de Gonzalo Plata, rapide et percutant. Cette formation, sous la houlette de Sebastian Beccacece, peut s’appuyer sur sa cohésion collective et privilégier un jeu direct, avec des transitions rapides vers l’avant. La présence de joueurs clés comme Caicedo et Valencia assure un mixte d’énergie et dose d’expérience.

Les onze de départ

Mexique Système 4-3-3 Sélectionneur Javier Aguirre Titulaires 11 1 Raúl Rangel Gardien 2 Jorge Sánchez Défenseur 3 César Montes Défenseur 5 Johan Vásquez Défenseur 23 Jesús Gallardo Défenseur 19 Gilberto Mora Milieu 6 Erik Lira Milieu 7 Luis Romo Milieu 25 Roberto Alvarado Attaquant 9 Raúl Jiménez Attaquant 16 Julián Quiñones Attaquant Remplaçants 15 12 Carlos Acevedo

13 Guillermo Ochoa

15 Israel Reyes

20 Mateo Chávez

4 Edson Álvarez

24 Luis Chávez

8 Álvaro Fidalgo

17 Orbelín Pineda

18 Obed Vargas

26 Brian Gutiérrez

21 César Huerta

10 Alexis Vega

14 Armando González

22 Guillermo Martínez

11 Santiago Giménez Équateur Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastian Beccacece Titulaires 11 1 Hernán Galíndez Gardien 21 Alan Franco Défenseur 4 Joel Ordóñez Défenseur 6 Willian Pacho Défenseur 3 Piero Hincapié Défenseur 9 John Yeboah Milieu 23 Moisés Caicedo Milieu 15 Pedro Vite Milieu 20 Nilson Angulo Milieu 19 Gonzalo Plata Attaquant 13 Enner Valencia Attaquant Remplaçants 15 12 Moisés Ramírez

22 Gonzalo Valle

25 Jackson Porozo

2 Félix Torres

26 Yaimar Medina

5 Jordy Alcivar

10 Kendry Páez

18 Denil Castillo

17 Ángelo Preciado

7 Pervis Estupiñán

8 Anthony Valencia

14 Alan Minda

16 Jordy Caicedo

11 Kevin Rodriguez

24 Jeremy Arevalo

Mexique Reporte 02:00 Mexico City Stadium Équateur Équateur Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.