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Mondial 2026 : le Mexique en 4-3-3 de Javier Aguirre face au 4-4-2 de l’Équateur de Beccacece

Le match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 opposera le Mexique à l’Équateur le 1er juillet à 02h00 GMT+1, au Mexico City Stadium. Cette rencontre importante pour la qualification en huitièmes se déroulera à domicile pour le Mexique, ce qui pourrait favoriser son investissement sur le terrain.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
77vues
Mondial 2026 : le Mexique en 4-3-3 de Javier Aguirre face au 4-4-2 de l’Équateur de Beccacece
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Sommaire

Le Mexique, entraîné par Javier Aguirre, a opté pour un dispositif en 4-3-3. Cette organisation met en avant un trio offensif composé de Roberto Alvarado, Raúl Jiménez et Julián Quiñones, soutenu par un milieu à trois avec Luis Romo et Érik Lira parmi les titulaires. La défense à quatre est assurée par Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez et Jesús Gallardo, avec Raúl Rangel dans les buts.

De son côté, l’Équateur, sous la direction de Sebastian Beccacece, évoluera en 4-4-2. Cette formation classique offre une densité au milieu de terrain avec Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo et John Yeboah, tandis que l’attaque s’appuiera sur Enner Valencia et Gonzalo Plata. Hernán Galíndez sera chargé de protéger les cages, avec une défense alignant Alan Franco, Joël Ordóñez, Willian Pacho et Piero Hincapié.

Les deux équipes engageront donc le match avec des systèmes clairement définis qui pourraient influencer leur gestion du rythme et leurs phases offensives et défensives.

Lecture du onze du Mexique

Le Mexique présente un 4-3-3 assez équilibré. Dans les cages, Raúl Rangel est titulaire. La ligne défensive comprend Jorge Sánchez sur le côté droit, Johan Vásquez à gauche et le duo central César Montes-Jesús Gallardo. Au milieu, Luis Romo et Érik Lira composent l’axe défensif tandis que Gilberto Mora s’inscrit probablement dans un rôle plus créatif au milieu. L’attaque repose sur Roberto Alvarado et Julián Quiñones qui encadrent la pointe Raúl Jiménez, un buteur expérimenté et cadre de l’équipe. Le sélectionneur Javier Aguirre privilégie un système qui associe solidité défensive et vitesse offensive, promettant un équilibre entre contrôle du jeu et exploitation des espaces.

Lecture du onze de l’Équateur

L’Équateur aligne un traditionnel 4-4-2 avec Hernán Galíndez dans les buts. La défense est confiée à Alan Franco et Joël Ordóñez au centre, épaulés par Willian Pacho et Piero Hincapié sur les flancs. Le milieu est dense et technique avec Nilson Angulo, Pedro Vite, Moisés Caicedo, souvent moteur du jeu, et John Yeboah. L’attaque fait appel à l’expérience d’Enner Valencia, accompagné de Gonzalo Plata, rapide et percutant. Cette formation, sous la houlette de Sebastian Beccacece, peut s’appuyer sur sa cohésion collective et privilégier un jeu direct, avec des transitions rapides vers l’avant. La présence de joueurs clés comme Caicedo et Valencia assure un mixte d’énergie et dose d’expérience.

Les onze de départ

Mexique
Système4-3-3SélectionneurJavier Aguirre
Titulaires11
  1. 1 Raúl Rangel Gardien
  2. 2 Jorge Sánchez Défenseur
  3. 3 César Montes Défenseur
  4. 5 Johan Vásquez Défenseur
  5. 23 Jesús Gallardo Défenseur
  6. 19 Gilberto Mora Milieu
  7. 6 Erik Lira Milieu
  8. 7 Luis Romo Milieu
  9. 25 Roberto Alvarado Attaquant
  10. 9 Raúl Jiménez Attaquant
  11. 16 Julián Quiñones Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Carlos Acevedo
  • 13 Guillermo Ochoa
  • 15 Israel Reyes
  • 20 Mateo Chávez
  • 4 Edson Álvarez
  • 24 Luis Chávez
  • 8 Álvaro Fidalgo
  • 17 Orbelín Pineda
  • 18 Obed Vargas
  • 26 Brian Gutiérrez
  • 21 César Huerta
  • 10 Alexis Vega
  • 14 Armando González
  • 22 Guillermo Martínez
  • 11 Santiago Giménez
Équateur
Système4-4-2SélectionneurSebastian Beccacece
Titulaires11
  1. 1 Hernán Galíndez Gardien
  2. 21 Alan Franco Défenseur
  3. 4 Joel Ordóñez Défenseur
  4. 6 Willian Pacho Défenseur
  5. 3 Piero Hincapié Défenseur
  6. 9 John Yeboah Milieu
  7. 23 Moisés Caicedo Milieu
  8. 15 Pedro Vite Milieu
  9. 20 Nilson Angulo Milieu
  10. 19 Gonzalo Plata Attaquant
  11. 13 Enner Valencia Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Moisés Ramírez
  • 22 Gonzalo Valle
  • 25 Jackson Porozo
  • 2 Félix Torres
  • 26 Yaimar Medina
  • 5 Jordy Alcivar
  • 10 Kendry Páez
  • 18 Denil Castillo
  • 17 Ángelo Preciado
  • 7 Pervis Estupiñán
  • 8 Anthony Valencia
  • 14 Alan Minda
  • 16 Jordy Caicedo
  • 11 Kevin Rodriguez
  • 24 Jeremy Arevalo
Mexique
Reporte Mexico City Stadium
Équateur
01/07/2026 02:00 16es de finale
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