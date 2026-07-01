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Mondial 2026 : le Sénégal mène face à la Belgique à la pause (1-0)

Le Sénégal mène 1-0 contre la Belgique à la mi-temps des huitièmes de finale du Mondial 2026 ce mercredi au Stade de Seattle. Habib Diarra a inscrit l’unique but à la 25e minute, offrant un avantage précieux à son équipe dans ce match à élimination directe.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Sénégal mène face à la Belgique à la pause (1-0)
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Sommaire

Les deux équipes ont aligné leurs forces en présence avec la Belgique déployant un 4-2-3-1 sous la direction de Rudi Garcia, tandis que le Sénégal évolue en 4-3-3 avec Bouna Thiaw Pape comme sélectionneur. Le score à la pause reflète la bataille tactique menée sur le terrain, le Sénégal ayant su concrétiser sa meilleure occasion.

En première période, le Sénégal a dominé la possession avec 59% contre 41% pour la Belgique, multipliant les tirs, six au total dont trois cadrés, contre seulement deux tentatives belges, dont une seule vers le but. Ce déséquilibre s’est matérialisé par le but de Diarra, déjà impliqué activement au milieu de terrain. Le gardien sénégalais Mory Diaw a aussi réalisé une parade importante pour préserver ce score.

Côté belge, l’animation offensive était portée par Kevin De Bruyne, Leandro Trossard et Jérémy Doku, mais la possession limitée et la précision souvent contrariée n’ont pas permis de trouver l’ouverture face à une défense sénégalaise bien en place, notamment Moussa Niakhaté et Pathé Ismaël Ciss. Thibaut Courtois a également effectué un arrêt clé pour empêcher le Sénégal d’accentuer son avance.

Le déroulement de cette première période donne au Sénégal une option favorable pour la seconde mi-temps, même si la Belgique devra intensifier son pressing et sa créativité pour renverser la tendance dans cette rencontre déterminante.

La Belgique tente de trouver la solution malgré le déficit

La sélection belge mise sur un schéma en 4-2-3-1 avec un milieu à double pivot composé d’Youri Tielemans et Hans Vanaken, et des joueurs créateurs comme Kevin De Bruyne et Leandro Trossard chargés d’animer l’attaque. Charles De Ketelaere évolue en pointe pour tenter de percer la défense sénégalaise. Jusqu’à présent, la Belgique peine à imposer son rythme et doit réajuster son système pour contourner la solidité adverse.

Le Sénégal solide et efficace mène au score

Le Sénégal joue avec une organisation en 4-3-3 équilibrée sous la conduite de Bouna Thiaw Pape. Habib Diarra, buteur à la 25e minute, est déjà un élément clé dans la maîtrise du milieu. Sadio Mané et Ismaïla Sarr apportent leur soutien offensif sur les ailes, tandis que la défense, bien orchestrée par Moussa Niakhaté et Pathé Ismaël Ciss, neutralise les tentatives adverses. Ce cadre tactique permet à l’équipe de garder l’avantage avant la reprise.

Belgique
2e periode 86' Seattle Stadium
Sénégal
01/07/2026 21:00 16es de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 25'But - H. DiarraSénégal, 25e
  2. 46'Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 46e
  3. 51'But - I. Sarr (passe M. Niakhate)Sénégal, 51e
  4. 56'Remplacement - K. De Bruyne (remplace N. Raskin)Belgique, 56e
  5. 56'Remplacement - J. Doku (remplace D. Lukebakio)Belgique, 56e
  6. 63'Remplacement - H. Vanaken (remplace D. Moreira)Belgique, 63e
  7. 64'Carton jaune - B. MecheleBelgique, 64e
  8. 66'Remplacement - P. Gueye (remplace L. Camara)Sénégal, 66e
  9. 67'Carton jaune - L. CamaraSénégal, 67e
  10. 73'Remplacement - I. Ndiaye (remplace I. Mbaye)Sénégal, 73e
  11. 73'Remplacement - H. Diarra (remplace P. M. Sarr)Sénégal, 73e
  12. 78'Remplacement - M. De Cuyper (remplace T. Meunier)Belgique, 78e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Belgique 2 / Sénégal 4
  • Tirs : Belgique 9 / Sénégal 11
  • Possession : Belgique 56% / Sénégal 44%
  • Corners : Belgique 3 / Sénégal 1
  • Fautes : Belgique 10 / Sénégal 10
  • Cartons jaunes : Belgique 1 / Sénégal 1
  • Passes : Belgique 444 / Sénégal 347
  • Precision des passes : Belgique 89% / Sénégal 86%
  • xG : Belgique 0.41 / Sénégal 2.71
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