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Mondial 2026 : Suisse et Algérie s’affrontent au BC Place de Vancouver en 16es de finale

Le 3 juillet 2026 à 04h00 GMT+1, la Suisse et l’Algérie se retrouvent au BC Place de Vancouver pour un match crucial des 16es de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. Cette confrontation directe met en jeu une qualification pour les huitièmes de finale, offrant à l’une des deux équipes la possibilité de poursuivre son parcours dans la compétition.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : Suisse et Algérie s’affrontent au BC Place de Vancouver en 16es de finale
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Les deux sélections se présenteront avec des profils contrastés. La Suisse s’appuie sur une organisation rigoureuse et a dominé son groupe, tandis que l’Algérie, issue des meilleurs troisièmes, mise sur un jeu offensif sous la houlette de Vladimir Petkovic, ancien sélectionneur helvète.

Lors de la phase de groupes, la Suisse a récolté 7 points, avec un nul (1-1) contre le Qatar et des victoires contre la Bosnie-Herzégovine (4-1) et le Canada (2-1). Cette performance lui a permis de terminer en tête du groupe B.

De son côté, l’Algérie a débuté par une défaite face à l’Argentine (0-3), puis a relevé la tête en battant la Jordanie (2-1) avant d’obtenir un nul spectaculaire face à l’Autriche (3-3), décrochant ainsi sa qualification comme meilleur troisième.

Ce duel au sommet oppose le sens tactique affûté de Murat Yakin, sélectionneur de la Suisse depuis 2021, à la volonté offensive impulsée par Vladimir Petkovic pour l’Algérie depuis 2024. Parmi les joueurs clés, Riyad Mahrez reste un atout offensif de poids pour les Fennecs, tandis que la Suisse pourra compter sur une cohésion collective solide.

Zoom sur Suisse

La Suisse, dirigée par Murat Yakin, a démontré une discipline tactique et une organisation défensive éprouvées lors de la phase de groupes. Alignant un collectif structuré, la Nati mise sur une cohésion qui a permis de dominer les oppositions précédentes. Le système adopté privilégie un équilibre entre solidité arrière et efficacité offensive. Avec des joueurs comme Granit Xhaka, Manuel Akanji et Haris Seferovic, la Suisse dispose d’un noyau expérimenté capable de contrôler le rythme du match. Leur qualification en tête du groupe avec 7 points confirme leur capacité à gérer la pression des grandes rencontres.

Zoom sur Algérie

Sous la direction de Vladimir Petkovic, l’Algérie a opté pour un style plus offensif, privilégiant les contre-attaques et une mobilité accrue. Les Fennecs comptent sur la créativité et la finition de Nadhir Benbouali et Amine Gouiri, buteurs lors de leurs derniers matchs, pour mettre en difficulté la défense adverse. Ce collectif algérien, malgré un début de phase de groupes difficile, a su se ressaisir et arracher sa place en 16es en tant que meilleur troisième. L’expérience de Petkovic, qui connaît bien le football suisse, est un atout dans la préparation tactique de ce match. L’équipe devra toutefois faire preuve de rigueur défensive face aux transitions rapides suisses.

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Algérie
03/07/2026 04:00 16es de finale
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