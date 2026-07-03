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Mondial 2026 : la Suisse élimine l’Algérie en 16es de finale avec un doublé d’Embolo

La Suisse s’est imposée 2-0 face à l’Algérie au BC Place de Vancouver, ce 3 juillet 2026, en 16es de finale de la Coupe du Monde. Grâce à un but en première période de Breel Embolo et un second juste après la pause signé Dan Ndoye, les Helvètes ont décroché leur qualification pour les huitièmes de finale, mettant fin au parcours algérien dans la compétition.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la Suisse élimine l’Algérie en 16es de finale avec un doublé d’Embolo
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Sommaire

Les deux équipes, alignant des formations classiques, respectivement un 4-2-3-1 pour la Suisse sous la direction de Murat Yakin et un 4-3-3 pour l’Algérie entraînée par Vladimir Petkovic, ont livré une rencontre intense où la maîtrise tactique helvète s’est révélée décisive. L’Algérie, qui avait dominé la possession avec 56%, a buté sur une défense suisse solide et une efficacité offensive supérieure.

Le premier but suisse est intervenu dès la 10e minute, sur un penalty transformé par l’attaquant Breel Embolo sur une passe de Johan Manzambi. Ce but a donné confiance aux Suisses qui ont su contenir les offensives algériennes, malgré un carton jaune reçu par Farès Chaïbi à la 36e minute pour un geste jugé trop agressif. Juste après la pause, Dan Ndoye a doublé la mise, offrant un avantage confortable à son équipe.

Côté suisse, la performance collective a été soutenue par un bloc défensif regroupé autour de Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez, alors que le milieu Granit Xhaka et Remo Freuler ont largement contribué à l’équilibre et à la récupération. Denis Zakaria et Johan Manzambi ont également pesé offensivement, apportant vitesse et créativité. Le gardien Gregor Kobel a effectué plusieurs arrêts clés, notamment pour préserver le score dans le dernier quart d’heure.

Pour l’Algérie, la possession du ballon n’a pas suffi à déstabiliser le dispositif suisse. Riyad Mahrez, intégré en seconde période, ainsi que Houssem Aouar et Ramiz Zerrouki, ont manqué de solutions face à une organisation rigoureuse adverse. Malgré quelques tentatives, l’Algérie a été incapable de réduire le score et sortir de ce parcours mondiale entaché de déceptions.

Dominante tactique suisse et efficacité payante

La Suisse s’est appuyée sur un système en 4-2-3-1 où Breel Embolo était le point d’appui offensif principal, entouré de Johan Manzambi et Rubén Vargas. Le travail des milieux défensifs Granit Xhaka et Remo Freuler a permis de stabiliser le jeu et d’alimenter efficacement les phases offensives. Le coach Murat Yakin a réussi à imposer un collectif compact et réactif, limitant le danger algérien et transformant les occasions en buts.

Algérie maîtrisant le ballon mais manquant de finalisation

Placée en 4-3-3, l’Algérie a privilégié une circulation longue du ballon sous la houlette de Ramiz Zerrouki et Nabil Bentaleb. Malgré une possession majoritaire (56%), l’équipe de Vladimir Petkovic a éprouvé des difficultés à créer des espaces devant une défense suisse bien organisée. L’entrée tardive de Riyad Mahrez et d’autres substitutions offensives sont restées insuffisantes pour trouver la faille face à l’efficacité suisse et la solidité du gardien Kobel.

Suisse
Termine Vancouver Stadium
Algérie
03/07/2026 04:00 16es de finale
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 10'But - Breel Embolo (passe Johan Manzambi)Suisse, 10e
  2. 36'Carton jaune - Fares ChaibiAlgérie, 36e
  3. 46'But - Dan NdoyeSuisse, 46e
  4. 58'Remplacement - Houssem Aouar (remplace Jaouen Hadjam)Algérie, 58e
  5. 58'Remplacement - Ramiz Zerrouki (remplace Amine Gouiri)Algérie, 58e
  6. 71'Remplacement - Rubén Vargas (remplace Fabian Rieder)Suisse, 71e
  7. 71'Remplacement - Johan Manzambi (remplace Noah Okafor)Suisse, 71e
  8. 71'Remplacement - Riyad Mahrez (remplace Anis Hadj Moussa)Algérie, 71e
  9. 71'Remplacement - Nabil Bentaleb (remplace Hicham Boudaoui)Algérie, 71e
  10. 72'Carton jaune - Hicham BoudaouiAlgérie, 72e
  11. 82'Remplacement - Rafik Belghali (remplace Adil Boulbina)Algérie, 82e
  12. 83'Remplacement - Breel Embolo (remplace Zeki Amdouni)Suisse, 83e
  13. 87'Remplacement - Denis Zakaria (remplace Silvan Widmer)Suisse, 87e
  14. 87'Remplacement - Dan Ndoye (remplace Michel Aebischer)Suisse, 87e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Suisse 4 / Algérie 2
  • Tirs : Suisse 9 / Algérie 7
  • Possession : Suisse 44% / Algérie 56%
  • Corners : Suisse 4 / Algérie 2
  • Fautes : Suisse 10 / Algérie 11
  • Cartons jaunes : Suisse 0 / Algérie 2
  • Passes : Suisse 416 / Algérie 543
  • Precision des passes : Suisse 81% / Algérie 85%
  • xG : Suisse 2.40 / Algérie 0.71
Joueurs clés
  • Dan Ndoye (Suisse) : note 8, 1 but(s)
  • Johan Manzambi (Suisse) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)
  • Breel Embolo (Suisse) : note 6.9, 1 but(s)
  • Gregor Kobel (Suisse) : note 7, 2 arret(s)
  • Denis Zakaria (Suisse) : note 7.2
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