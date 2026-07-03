Mondial 2026 : Australie et Égypte en quête de quart de finale à Dallas

Le 3 juillet 2026 à 19h00 (GMT+1), l’Australie et l’Égypte s’affrontent au Dallas Stadium en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce match éliminatoire oppose deux nations arrivées deuxièmes de leur groupe respectif, avec pour enjeu une qualification pour les quarts de finale. L’Australie, qui avait atteint les huitièmes en 2022, et l’Égypte, qui vise sa première victoire en phase à élimination directe depuis 1934, rivalisent pour continuer l’aventure américaine.

· Mis à jour le 3 juil. 2026

Publié le 3 juil. 2026 à 18:01

Publié le 3 juil. 2026 à 18:01 · Mis à jour le 3 juil. 2026

Les Socceroos ont terminé deuxièmes du groupe D, derrière les États-Unis, s’appuyant sur une victoire 2-0 contre la Turquie et une défaite 2-0 contre l’équipe locale. De l’autre côté, les Pharaons ont pris la seconde place du groupe G, derrière la Belgique, obtenant notamment un 1-1 face à l’Iran grâce à un but précoce de Mahmoud Saber. Le sélectionneur australien Tony Popovic oppose sa rigueur défensive à l’Égypte emmenée par Hossam Hassan, en s’appuyant sur la créativité de son capitaine Mohamed Salah.

Le duel tactique s’annonce serré entre un 3-4-2-1 australien misant sur un équilibre solide entre défense et attaque et un 4-2-3-1 égyptien qui privilégie la possession et la vitesse notamment sur les ailes. Les absences côté égyptien, notamment la suspension de Hossam Abdelmaguid, ont conduit Hassan à ajuster sa charnière défensive et son milieu de terrain à double pivot incertain. La rencontre promet une bataille physique et technique intense à Dallas.

Outre la qualification au prochain tour, ce match vaut également pour la confirmation du statut de Mohamed Salah, de retour en titulaire après une blessure, et pour le potentiel offensif australien porté notamment par Cristian Volpato et Nestory Irankunda. Le vainqueur s’ouvrira la voie vers les quarts de finale d’une Coupe du Monde organisée conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Focus sur Australie

Sous la direction de Tony Popovic, l’Australie présente un 3-4-2-1 combinant solidité défensive et flexibilité offensive. Patrick Beach est dans les buts, protégé par une ligne de trois défenseurs composée d’Alessandro Circati, Harry Souttar, capitaine, et Lucas Herrington. Le milieu aligne Jordan Bos et Aiden O’Neill, accompagnés de Jackson Irvine et Aziz Behich sur les flancs, assurant une couverture complète. L’animation offensive repose sur Connor Metcalfe et Cristian Volpato, soutenus par l’ailier Nestory Irankunda en soutien de l’avant-centre, Connor Metcalfe.

Le groupe australien bénéficie d’une cohésion développée tout au long du tournoi, avec une dynamique encourageante après une victoire notable contre la Turquie. Les Socceroos compensent certaines blessures majeures, comme celles de Leckie et Italiano, par une organisation tactique rigoureuse et un pressing coordonné. Le coach mise sur la discipline et la capacité à exploiter les espaces en contre-attaque.

Focus sur Égypte

L’Égypte, dirigée par Hossam Hassan, évolue en 4-2-3-1, misant sur une défense à quatre avec Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim et Karim Hafez. Le double pivot du milieu de terrain associe Marwan Attia et Emam Ashour, assurant la récupération et la circulation du ballon. La ligne offensive est portée par Mohamed Salah, capitaine et meneur de jeu, accompagné de Mostafa Ziko et Omar Marmoush, tandis que l’attaque est tenue par Mostafa Ziko en soutien d’Omar Marmoush.

La sélection égyptienne a retrouvé de la force collective pour cette Coupe du Monde et ambitionne de dépasser une nouvelle fois la phase à élimination directe. Malgré quelques absences, notamment la suspension d’Hossam Abdelmaguid et de Mohanad Lasheen, les Pharaons s’appuient sur Salah, revenu à pleine forme, et un collectif prêt à exploiter la profondeur et la rapidité. Leur jeu combine une défense organisée et une attaque axée sur la créativité individuelle et les transitions rapides.

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