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Mondial 2026 : Colombie et Ghana s’affrontent en 16es au Kansas City Stadium

La Colombie et le Ghana se retrouvent au Kansas City Stadium le 4 juillet 2026 à 2h30 GMT+1 pour un match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce duel décisif met aux prises deux formations venues de phases de groupes distinctes, avec l’enjeu de rallier les quarts de finale du tournoi.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
55vues
Mondial 2026 : Colombie et Ghana s’affrontent en 16es au Kansas City Stadium
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Les Cafeteros terminent premiers de leur groupe en affichant une solide dynamique, avec deux victoires et un nul, montrant un équilibre entre possession maîtrisée et transitions rapides. De leur côté, les Black Stars ont validé leur qualification comme l’un des meilleurs troisièmes, en développant un jeu vertical axé sur la puissance aérienne et les coups de pied arrêtés.

Le gain du match offrira à l’une ou l’autre équipe la possibilité d’affronter potentiellement la Suisse en quart de finale, augmentant ainsi la pression pour ce rendez-vous. L’arbitrage sera assuré par Clément Turpin, reconnu pour son expérience sur la scène internationale.

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1, disponible pour les supporters voulant suivre cette confrontation à haute intensité.

Zoom sur Colombie

Sous la direction de Néstor Lorenzo, la Colombie opte pour un dispositif en 4-3-3. Le gardien Camilo Vargas dirige une ligne défensive composée de Daniel Muñoz et Davinson Sánchez comme titulaires majeurs, épaulés par Jhon Lucumí et Johan Mojica.

Au milieu, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta et Jhon Arias assurent le lien entre défense et attaque. En attaque, Luis Díaz et James Rodríguez, deux cadres influents, soutiennent Jhon Córdoba, l’attaquant de pointe. Ce trio doit créer la différence face à la défense ghanéenne et exploiter au mieux les transitions rapides caractéristiques du style colombien.

La Colombie mise sur cette organisation offensive et une défense solide pour contrôler le tempo du match et imposer son rythme dans le secteur médian.

Zoom sur Ghana

Carlos Queiroz aligne un 4-1-4-1 privilégiant la solidité défensive et la rapidité des sorties de balle. Le gardien Lawrence Ati Zigi sécurise le dernier rempart derrière une défense à quatre comprenant Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku et Gideon Mensah.

Thomas Partey occupe une position pivot en milieu défensif, offrant une assurance technique et physique. Le milieu avancé met en avant Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo et Antoine Semenyo, qui doivent alimenter l’attaque menée par Jordan Ayew.

Cette structure doit permettre au Ghana de valoriser ses forces sur coups de pied arrêtés et exploiter sa présence aérienne, tout en assurant une transition rapide vers l’avant, élément clé de son jeu observé lors de la phase de groupes.

Colombie
A venir Kansas City Stadium
Ghana
04/07/2026 02:30 16es de finale
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