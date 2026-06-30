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Mondial 2026 : la Norvège élimine la Côte d’Ivoire grâce à Haaland et Nusa

La Norvège s’est imposée 2-1 contre la Côte d’Ivoire ce mardi au Dallas Stadium, lors des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce succès en temps réglementaire qualifie les Scandinaves pour les huitièmes de finale, où ils affronteront le Brésil.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la Norvège élimine la Côte d’Ivoire grâce à Haaland et Nusa
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Sommaire

Dans un match disputé, les Norvégiens ont pris l’avantage peu avant la pause grâce à un tir enroulé de l’ailier Antonio Nusa (39e). Si la Côte d’Ivoire, alignée en 4-1-4-1 sous la direction d’Emerse Fae, a su réagir par Ange-Yoan Bonny servi par Nicolas Pépé (74e), c’est bien la sélection dirigée par Stale Solbakken qui a conclu la rencontre par un but d’Erling Haaland sur une passe de Patrick Berg (86e).

La Norvège a développé son jeu dans un 4-3-3 classique, en s’appuyant sur la maîtrise technique de Martin Ødegaard au milieu et la puissance offensive d’Erling Haaland. Nusa, auteur du premier but et averti d’un carton jaune juste avant la pause, est sorti à la 71e minute, suppléé par Andreas Schjelderup. Le gardien norvégien Ørjan Nyland a effectué plusieurs arrêts importants, notamment en fin de rencontre.

Chez les Ivoiriens, Yahia Fofana a gardé les cages dans un dispositif défensif à quatre, épaulé par Odilon Kossounou et Ghislain Konan. Le milieu de terrain Ibrahim Sangaré et Franck Kessié ont tenté d’animer le jeu, avec l’aide offensive de Nicolas Pépé. Malgré 12 corners et 12 tirs, les Éléphants n’ont pas réussi à inverser la tendance, même après plusieurs changements, dont l’entrée d’Amad Diallo, Elye Wahi et Ousmane Diomandé en fin de rencontre.

Cette défaite clôt le parcours ivoirien dans la compétition tandis que la Norvège poursuit son aventure, forte d’une performance collective solide et d’un réalisme offensif. Elle retrouvera un adversaire de taille au prochain tour, le Brésil, qui a dominé le Japon 2-1 dans la soirée.

La Norvège organise son jeu autour de Ødegaard et Haaland

La sélection dirigée par Stale Solbakken a évolué en 4-3-3, un schéma qui valorise la créativité de Martin Ødegaard au milieu. Le capitaine norvégien a contribué directement au premier but en délivrant la passe décisive à Antonio Nusa. Le trio offensif complété par Alexander Sørloth et Erling Haaland a fait preuve d’efficacité, Haaland inscrivant le but de la victoire à la 86e minute. La solidité défensive portée par Kristoffer Ajer et Marcus Pedersen, combinée aux arrêts cruciaux d’Ørjan Nyland, a permis de contenir la pression ivoirienne malgré une possession équilibrée (50%).

La Côte d’Ivoire peine à concrétiser malgré une organisation en 4-1-4-1

Emerse Fae a opté pour un 4-1-4-1 avec Yahia Fofana dans les buts, appuyé par une défense emmenée par Odilon Kossounou et Ghislain Konan. Le milieu de terrain, renforcé par Ibrahim Sangaré en sentinelle et Franck Kessié plus offensif, a tenté d’équilibrer la rencontre. Nicolas Pépé et Yan Diomandé ont pesé offensivement, créant des occasions franches, dont celle concrétisée par Ange-Yoan Bonny à la 74e minute. Malgré une bonne utilisation des corners et une possession à 50%, l’équipe ivoirienne n’a pu empêcher la défaite, en partie faute d’un gardien adverse vigilant et d’une défense norvégienne bien organisée.

Côte d'Ivoire
Termine Dallas Stadium
Norvège
30/06/2026 18:00 16es de finale
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 39'But - A. Nusa (passe M. Odegaard)Norvège, 39e
  2. 45+1'Carton jaune - A. NusaNorvège, 45+1e
  3. 60'Remplacement - C. Inao Oulai (remplace A. Diallo)Côte d'Ivoire, 60e
  4. 60'Remplacement - A. Bonny (remplace E. Wahi)Côte d'Ivoire, 60e
  5. 71'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 71e
  6. 71'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 71e
  7. 74'But - A. Diallo (passe N. Pepe)Côte d'Ivoire, 74e
  8. 83'Remplacement - M. Pedersen (remplace F. Aursnes)Norvège, 83e
  9. 86'But - E. Haaland (passe P. Berg)Norvège, 86e
  10. 87'Remplacement - N. Pepe (remplace O. Diakite)Côte d'Ivoire, 87e
  11. 90+3'Remplacement - Y. Diomande (remplace E. Guessand)Côte d'Ivoire, 90+3e
  12. 90+3'Remplacement - G. Konan (remplace B. Toure)Côte d'Ivoire, 90+3e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Côte d'Ivoire 4 / Norvège 3
  • Tirs : Côte d'Ivoire 12 / Norvège 7
  • Possession : Côte d'Ivoire 50% / Norvège 50%
  • Corners : Côte d'Ivoire 12 / Norvège 3
  • Fautes : Côte d'Ivoire 3 / Norvège 6
  • Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 0 / Norvège 1
  • Passes : Côte d'Ivoire 343 / Norvège 353
  • Precision des passes : Côte d'Ivoire 85% / Norvège 85%
  • xG : Côte d'Ivoire 1.11 / Norvège 1.13
Joueurs clés
  • Antonio Nusa (Norvège) : note 7.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
  • Ørjan Nyland (Norvège) : note 7.6, 3 arret(s)
  • Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.7
  • Kristoffer Ajer (Norvège) : note 7.7
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