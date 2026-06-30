Mondial 2026 : Pays-Bas et Maroc s’affrontent au Stade de Monterrey en 16es de finale

Le 30 juin 2026 à 2h00 GMT+1, les Pays-Bas et le Maroc s’affrontent au Stade de Monterrey dans le cadre des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce match décisif oppose deux équipes ambitieuses, toutes deux qualifiées en quarts de finale, avec une dynamique positive issue de leur phase de groupes.

· Mis à jour le 30 juin 2026

Publié le 30 juin 2026 à 01:02

Publié le 30 juin 2026 à 01:02 · Mis à jour le 30 juin 2026

Les Néerlandais ont dominé le Groupe F en terminant premiers avec 7 points, marquant 10 buts et confirmant leur état de forme. De leur côté, les Marocains, seconds du Groupe C avec également 7 points, s’appuient sur leur victoire 4-2 contre Haïti lors de leur dernier match de poule. Cette opposition met en scène deux styles contrastés et deux sélections solides qui veulent poursuivre leur parcours sur la scène mondiale.

Ce duel au Stade de Monterrey représente une étape cruciale pour le Maroc de Mohamed Ouahbi, qui souhaite confirmer la performance historique de 2022 en allant plus loin dans la compétition. Les Pays-Bas, sous la conduite de Ronald Koeman, rêvent quant à eux de briser la malédiction des finales perdues et d’atteindre enfin un premier sacre mondial.

Le match s’annonce tactique avec d’un côté une formation néerlandaise en 3-4-2-1 et, de l’autre, une équipe marocaine en 4-2-3-1. Cette confrontation devrait opposer la qualité technique et offensive des Bataves à la discipline et la créativité offensive des Lions de l’Atlas, dans un contexte de grande intensité sportive.

Zoom sur Pays-Bas

Les Pays-Bas de Ronald Koeman évolueront en 3-4-2-1, un système favorisant la maîtrise du milieu et des ailes avec des latéraux très offensifs. En défense centrale, la solidité est assurée par Virgil van Dijk, l’un des meilleurs défenseurs du monde, accompagné de Nathan Aké et Jan Paul van Hecke. Le gardien Bart Verbruggen devra faire preuve de vigilance face aux attaquants marocains.

Au milieu de terrain, des talents comme Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch permettront de conserver le ballon et organiser le jeu. L’aile droite est confiée à Denzel Dumfries tandis que Micky van de Ven complète un milieu dynamique et complet. En attaque, Cody Gakpo et Crysencio Summerville jouent en soutien de Brian Brobbey, l’avant-centre désigné pour trouver le chemin des filets.

Cette équipe hollandaise conjugue expérience avec van Dijk, et jeunesse prometteuse. Le secteur offensif, emmené par Gakpo et Brobbey, sera un facteur clé pour venir à bout d’une solide défense marocaine. Ronald Koeman mise sur un jeu structuré avec des transitions rapides et une défense rigoureuse.

Zoom sur Maroc

Le Maroc de Mohamed Ouahbi adopte un dispositif en 4-2-3-1, combinant solidité défensive et créativité offensive. En défense, le portier Yassine Bounou commande sa ligne, avec une charnière formée par Issa Diop et Chadi Riad. Les latéraux Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui apportent amplitude et soutien offensif.

Au milieu, le double pivot Neil El Aynaoui et Ayyoub Bouaddi assure équilibre et récupération. Devant eux, un trio offensif composé de Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss anime le jeu. Ismael Saibari évolue en pointe, chargé de conclure les occasions.

Les Marocains misent sur un jeu rapide et technique pour désorganiser l’adversaire. La créativité de Díaz et Ounahi, associée à la vitesse de Hakimi, donnera du fil à retordre à la défense néerlandaise. Mohamed Ouahbi espère exploiter cette capacité offensive pour atteindre la prochaine étape de la compétition.

Pays-Bas A venir 02:00 Monterrey Stadium Maroc Maroc

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