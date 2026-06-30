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Mondial 2026 : les Pays-Bas et le Maroc dos à dos à la pause (0-0)

Les Pays-Bas et le Maroc se neutralisent à la pause au stade de Monterrey, à l’issue d’une première période fermée dans ce 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Le score reste à 0-0 après 45 minutes marquées par de rares occasions franches et une possession légèrement favorable aux Marocains.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : les Pays-Bas et le Maroc dos à dos à la pause (0-0)
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Le match, lancé à 19h00 heure locale, voit les deux équipes mettre en place des stratégies distinctes, avec un 3-4-2-1 pour les Néerlandais sous la direction de Ronald Koeman, et un 4-2-3-1 pour les Marocains pilotés par Mohamed Ouahbi. Malgré un bon travail au milieu de terrain, les offensives ont peiné à se concrétiser sur le plan du score.

Le Maroc a dominé légèrement la possession du ballon avec 54 % contre 44 % aux Pays-Bas, se montrant plus incisif avec deux tirs cadrés contre zéro pour les Néerlandais. Les corner kicks sont eux aussi en faveur du Maroc (2 à 1).

Les premières opportunités notables sont venues de la sélection marocaine, notamment une percée d’Ismael Saibari à la 13e minute stoppée par Virgil van Dijk. Le match reste toutefois tendu, les esprits étant calmés après une altercation entre Saibari et Jan Paul van Hecke à la 8e minute, sans sanction.

Les Pays-Bas opérant en 3-4-2-1 avec une base défensive solide

Les Pays-Bas se présentent avec un bloc arrière à trois, composé de Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke et Nathan Aké. Dans ce dispositif, Denzel Dumfries et Micky van de Ven évoluent sur les ailes, soutenant un milieu à trois mêlant Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch, avec Tijjani Reijnders complémentaire. Côté attaque, Cody Gakpo, Brian Brobbey et Crysencio Summerville tentent de percer une défense marocaine compacte. Bart Verbruggen a été vigilant, réalisant deux arrêts décisifs.

Le Maroc insiste avec un 4-2-3-1 orchestré par Mohamed Ouahbi

Le Maroc mise sur une défense à quatre avec Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui en latéraux, protégé par Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui au milieu. La créativité offensive découle de Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss, avec Ismael Saibari en attaque de pointe. Le gardien Yassine Bounou a dû intervenir à plusieurs reprises, notamment pour contrer des tentatives néerlandaises. La première période laisse présager une deuxième mi-temps rythmée et équilibrée, avec un score toujours vierge.

Pays-Bas
2e periode 76' Monterrey Stadium
Maroc
30/06/2026 02:00 16es de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 47'Carton jaune - I. DiopMaroc, 47e
  2. 71'Remplacement - N. Ake (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 71e
  3. 71'Remplacement - B. Brobbey (remplace W. Weghorst)Pays-Bas, 71e
  4. 72'But - C. Gakpo (passe C. Summerville)Pays-Bas, 72e
  5. 75'Remplacement - C. Riad (remplace A. Salah-Eddine)Maroc, 75e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Pays-Bas 0 / Maroc 2
  • Tirs : Pays-Bas 3 / Maroc 4
  • Possession : Pays-Bas 52% / Maroc 48%
  • Corners : Pays-Bas 4 / Maroc 2
  • Fautes : Pays-Bas 6 / Maroc 5
  • Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Maroc 0
  • Cartons rouges : Pays-Bas 0 / Maroc 0
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