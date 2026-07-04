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Mondial 2026 : la Colombie mène face au Ghana à la pause (1-0)

La Colombie vire en tête à la mi-temps contre le Ghana (1-0) ce samedi au Kansas City Stadium lors des 16es de finale du Mondial 2026. Le but de la première période a été inscrit à la 14e minute par le milieu colombien Jhon Arias, sur une passe décisive de Luis Suárez, entré en jeu peu avant.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la Colombie mène face au Ghana à la pause (1-0)
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Sommaire

Ce match à élimination directe oppose deux équipes qui n’avaient pas encore joué dans la compétition. La Colombie a opté pour un dispositif en 4-3-3 sous la direction de Nestor Lorenzo, tandis que le Ghana évolue en 4-1-4-1 avec Carlos Queiroz à sa tête.

La première mi-heure a été marquée par une entrée en jeu rapide du remplaçant colombien Luis Suárez dès la 8e minute, provoquant un changement défensif côté ghanéen avec Marvin Senaya remplaçant Alidu Seidu à la 13e minute. Quelques minutes plus tard, Jhon Arias a ouvert le score pour la Colombie. Le même joueur a reçu un carton jaune à la 12e minute, témoignant d’une intensité forte dans le milieu du terrain.

Statistiquement, la Colombie domine nettement la possession (79%) et totalise trois tirs, dont deux cadrés, contrastant avec le faible nombre d’actions offensives du Ghana limité à un tir non cadré. Cette supériorité technique et territoriale favorise les Colombiens qui ont su concrétiser leur temps fort par ce but.

Les gardiens Camilo Vargas et Lawrence Ati Zigi ont, pour l’instant, peu été mis à contribution. Vargas n’a pas effectué d’arrêt notable, tandis que Ati Zigi a réalisé un arrêt mais n’a eu que peu d’occasions à gérer face à une équipe ghanéenne peinant à se montrer menaçante.

Colombie bien en place autour de Jhon Arias et Luis Suárez

Le coach Nestor Lorenzo privilégie un 4-3-3 structuré avec une défense à quatre composée de Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica. Le milieu est animé par Gustavo Puerta, Jefferson Lerma et Jhon Arias, ce dernier déjà décisif en première mi-temps. En attaque, Luis Díaz, Jhon Córdoba et James Rodríguez complètent le trio offensif. Le choix de faire entrer Luis Suárez dès la 8e minute a été payant, son rôle d’homme clé dans la passe décisive ayant débloqué le score. La force de la Colombie réside dans sa maîtrise du ballon et sa capacité à créer des occasions.

Ghana cherche la révolte avec son 4-1-4-1

Le Ghana reste fidèle à son 4-1-4-1 avec Thomas Partey dans le rôle de milieu récupérateur. Le bloc défensif ghanéen est composé de Gideon Mensah, Jérôme Opoku, Derrick Luckassen et Marvin Senaya, ce dernier entré précipitamment. Devant, Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo et Jordan Ayew tentent de faire le poids, mais peinent à trouver des espaces. Le manque d’occasions franches et la possession nettement inférieure rendent la tâche difficile aux Black Stars, qui devront se montrer plus incisifs au retour des vestiaires pour espérer renverser la situation.

Colombie
2e periode 72' Kansas City Stadium
Ghana
04/07/2026 02:30 16es de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 8'Remplacement - J. Cordoba (remplace L. Suarez)Colombie, 8e
  2. 12'Carton jaune - J. AriasColombie, 12e
  3. 13'Remplacement - M. Senaya (remplace A. Seidu)Ghana, 13e
  4. 14'But - J. Arias (passe L. Suarez)Colombie, 14e
  5. 46'Remplacement - J. Rodriguez (remplace R. Rios)Colombie, 46e
  6. 49'Carton jaune - C. YirenkyiGhana, 49e
  7. 56'VAR - L. DiazColombie, 56e
  8. 62'Remplacement - I. Williams (remplace I. Fatawu)Ghana, 62e
  9. 62'Remplacement - K. Sibo (remplace E. Owusu)Ghana, 62e
  10. 66'Carton jaune - I. FatawuGhana, 66e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Colombie 3 / Ghana 0
  • Tirs : Colombie 5 / Ghana 6
  • Possession : Colombie 67% / Ghana 33%
  • Corners : Colombie 1 / Ghana 2
  • Fautes : Colombie 6 / Ghana 0
  • Cartons jaunes : Colombie 1 / Ghana 0
  • Cartons rouges : Colombie 0 / Ghana 0
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