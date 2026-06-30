Mondial 2026 : Côte d’Ivoire Norvège huitièmes de finale à Dallas avec Haaland face à Kessié

La Côte d’Ivoire affronte la Norvège le 30 juin 2026 au Dallas Stadium à 18h00 (GMT+1) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce duel oppose deux sélections de retour après une longue absence, chacune cherchant à franchir ce cap pour rejoindre les quarts de finale. La rencontre est particulièrement attendue car elle met en perspective deux philosophies de jeu, avec la solidité défensive des Éléphants face à l’attaque flamboyante des Scandinaves.

· Mis à jour le 30 juin 2026

Publié le 30 juin 2026 à 17:01

Publié le 30 juin 2026 à 17:01 · Mis à jour le 30 juin 2026

La Côte d’Ivoire revient sur la scène mondiale après 12 ans d’absence, forte d’une qualification dominée en tête de son groupe. La Norvège, qui n’avait plus participé à une phase finale depuis 28 ans, a réalisé un parcours sans faute en qualifications et se présente avec une génération percutante autour de ses cadres. Ce match à élimination directe constitue un test de haut niveau pour les deux équipes, désireuses de poursuivre leur aventure dans un Mondial très disputé.

Le sélectionneur ivoirien Emerse Faé a opté pour un dispositif en 4-1-4-1, alliant expérience et jeunesse, notamment avec Franck Kessié au cœur du milieu. Le Norvégien Ståle Solbakken aligne un 4-3-3 pour exploiter la puissance d’Erling Haaland et la créativité de Martin Ødegaard. Le duel entre ces deux joueurs clés symbolisera l’enjeu tactique et sportif de cette confrontation cruciale.

La rencontre se jouera dans un Dallas Stadium à forte capacité d’accueil, créant une atmosphère propice à un spectacle intense. Aucun des deux adversaires n’a encore joué dans cette phase finale, ce qui ajoute à l’incertitude et à la portée de ce match unique. Chacune des équipes tentera de confirmer son statut et de profiter de l’occasion pour inscrire son nom dans l’histoire du tournoi.

Zoom sur Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire aligne une équipe organisée en 4-1-4-1 sous la direction d’Emerse Faé. Le gardien Yahia Fofana est soutenu par une ligne défensive composée de Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou et Ghislain Konan. Au milieu, Ibrahim Sangaré joue le rôle de sentinelle devant la défense, assurant équilibre et récupération.

Le milieu offensif se compose de Franck Kessié, annoncé comme un des leaders de l’équipe, aux côtés de Nicolas Pépé, Christ Inao Oulaï et Yan Diomande, qui apporteront créativité et percussion. En pointe, Ange-Yoan Bonny tentera de conclure les actions. Ce cadre offre un bon équilibre entre solidité défensive et potentiel offensif, reflet d’une équipe ambitieuse et compacte.

Outre Kessié, Kossounou et Pépé sont des joueurs expérimentés évoluant à haut niveau européen, apportant un socle technique et physique nécessaire face à une attaque norvégienne redoutable. La mobilisation collective et le respect du plan de jeu seront décisifs pour les Éléphants.

Zoom sur Norvège

La Norvège se présente avec un système 4-3-3 sous la conduite de Ståle Solbakken qui privilégie l’offensive et la mobilité. Le gardien Ørjan Nyland encadre une défense composée de Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe.

Au milieu, Martin Ødegaard, capitaine et meneur de jeu, prend place aux côtés de Sander Berge et Patrick Berg, formant un trio capable d’allier créativité, volume de jeu et récupération. Devant, le trident offensif intègre Alexander Sørloth, Erling Haaland, véritable finisseur auteur de 16 buts en phase de qualification, et Antonio Nusa, jeune talent prometteur.

Cette configuration offensive vise à mettre à mal la défense ivoirienne avec des combinaisons rapides et une capacité de percussion élevée. Le collectif norvégien s’appuie sur sa génération dorée pour imposer son rythme et viser une première qualification historique en quarts de finale depuis plusieurs décennies.

Côte d'Ivoire A venir 18:00 Dallas Stadium Norvège Norvège

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