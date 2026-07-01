Mondial 2026 : l’Angleterre renverse la RD Congo en 16es avec un doublé de Kane

L’Angleterre s’est imposée 2-1 face à la République Démocratique du Congo (RD Congo) mercredi 1er juillet 2026 au Stade d’Atlanta, en seizièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. Après avoir été menée dès la 7e minute sur un but de Brian Cipenga, l’équipe dirigée par Thomas Tuchel a renversé la vapeur grâce à un doublé de Harry Kane, auteur des buts victorieux aux 75e et 86e minutes. Cette victoire permet aux Anglais de poursuivre leur parcours dans la compétition.

Publié le 1 juil. 2026 à 19:14

Publié le 1 juil. 2026 à 19:14

La rencontre a livré une opposition tactique entre un 4-2-3-1 anglais et un 4-3-3 congolais. Dès l’entame, la RD Congo a pris l’ascendant avec un but rapide suite à une passe décisive de Chancel Mbemba pour Brian Cipenga. L’Angleterre a toutefois accentué sa domination au fil du match, contrôlant 61 % de possession et multipliant les occasions offensives.

La première période a été marquée par une intensité physique significative, avec deux cartons jaunes distribués à Jude Bellingham (Angleterre, 19e) et Noah Sadiki (RD Congo, 28e). Malgré cette agressivité, la RD Congo a résisté jusqu’à la pause avec l’avantage au score.

La deuxième période a vu l’Angleterre modifier son animation offensive avec l’entrée de Marcus Rashford et Noni Madueke à la 61e minute, remplaçant respectivement Anthony Gordon et Bukayo Saka. Ces changements ont dynamisé le secteur offensif anglais. Harry Kane, bien servi par Anthony Gordon, a égalisé à la 75e minute avant d’inscrire le but décisif onze minutes plus tard.

La RD Congo a procédé à plusieurs changements offensifs dans le dernier quart d’heure pour tenter de revenir au score, remplaçant notamment Brian Cipenga et Yoane Wissa, sans succès face à la dense organisation défensive anglaise et à la performance notable du gardien Jordan Pickford.

La maîtrise tactique de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel avait aligné une formation en 4-2-3-1 structurée autour de Jordan Pickford dans les buts, d’une défense composée d’Ezri Konsa, Marc Guéhi et Nico O’Reilly, et d’un double pivot au milieu avec Elliot Anderson et Declan Rice. Le secteur offensif s’appuyait sur Jude Bellingham, Marcus Rashford et Noni Madueke en soutien de Harry Kane en pointe. L’animation anglaise s’est appuyée sur une possession soignée (455 passes avec 91 % de réussite), et une capacité à exploiter les espaces créés sur les ailes, notamment par la vitesse de Rashford et la créativité de Gordon en seconde période.

Le sélectionneur anglais a su réagir à l’ouverture du score adverse en ajustant ses attaquants et en faisant preuve de pragmatisme offensif. Kane a été le principal artisan de la remontée anglaise, sanctionnant la défense congolaise sur deux actions bien construites.

La combativité et la vaillance congolaise sous Desabre

Le 4-3-3 de Sébastien Desabre associait une défensive menée par Wan-Bissaka, Mbemba (passeur sur l’ouverture du score), Tuanzebe et Masuaku. Au milieu, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy et Ngal’ayel Mukau assuraient la récupération et la relance. En attaque, Brian Cipenga, Yoane Wissa et Nathanaël Mbuku composaient le trio offensif.

Menée sur une alerte rapide, la RD Congo est parvenue à tenir jusqu’à la deuxième période et à contenir la pression anglaise pendant de longues séquences. Le gardien Lionel Mpasi a multiplié les arrêts, notamment en première période, avec quatre parades notables. Les remplacements ont tenté d’insuffler du sang neuf, mais la défense s’est montrée trop perméable face à la détermination anglaise en fin de rencontre.

Cette défaite élimine la RD Congo de la compétition, tandis que l’Angleterre obtient son billet pour les huitièmes de finale, poursuivant ainsi sa quête vers le titre mondial.

Angleterre Termine 2-1 Atlanta Stadium RD Congo Fil du match 7' ⚽ But - B. Cipenga (passe C. Mbemba) 19' Carton jaune - J. Bellingham 28' Carton jaune - N. Sadiki 61' ↑↓ Remplacement - M. Rashford (remplace A. Gordon) 61' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) 64' ↑↓ Remplacement - N. Mbuku (remplace M. Elia) 70' ↑↓ Remplacement - D. Spence (remplace E. Eze) 75' ⚽ But - H. Kane (passe A. Gordon) 76' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace E. Kayembe) 76' ↑↓ Remplacement - B. Cipenga (remplace T. Bongonda) 86' ⚽ But - H. Kane (passe A. Gordon) 89' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 89' ↑↓ Remplacement - S. Moutoussamy (remplace F. Mayele) 90+1' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace J. Stones) Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 5 / RD Congo 1

: Angleterre 5 / RD Congo 1 Tirs : Angleterre 12 / RD Congo 5

: Angleterre 12 / RD Congo 5 Possession : Angleterre 61% / RD Congo 39%

: Angleterre 61% / RD Congo 39% Corners : Angleterre 5 / RD Congo 3

: Angleterre 5 / RD Congo 3 Fautes : Angleterre 8 / RD Congo 10

: Angleterre 8 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Angleterre 1 / RD Congo 1

: Angleterre 1 / RD Congo 1 Passes : Angleterre 455 / RD Congo 309

: Angleterre 455 / RD Congo 309 Precision des passes : Angleterre 91% / RD Congo 82%

: Angleterre 91% / RD Congo 82% xG : Angleterre 1.80 / RD Congo 0.73 Joueurs clés Harry Kane (Angleterre) : note 7.2, 1 but(s)

(Angleterre) : note 7.2, 1 but(s) Brian Cipenga (RD Congo) : note 7, 1 but(s)

(RD Congo) : note 7, 1 but(s) Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.7, 4 arret(s)

(RD Congo) : note 7.7, 4 arret(s) Chancel Mbemba (RD Congo) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(RD Congo) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Anthony Gordon (Angleterre) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)