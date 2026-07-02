Mondial 2026 : L’Espagne mise sur Luis de la Fuente et son jeune talent Lamine Yamal face à l’Autriche

L’Espagne affronte l’Autriche au SoFi Stadium de Los Angeles le 2 juillet 2026 à 20h00 GMT+1, lors des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce match à élimination directe oppose deux équipes engagées à franchir un cap important dans la compétition. L’Espagne, favorite, cherche à mettre fin à une série d’échecs depuis 16 ans dans ce type de rencontre, tandis que l’Autriche vise à créer la surprise face à un adversaire de haut rang.

· Mis à jour le 2 juil. 2026

Publié le 2 juil. 2026 à 19:02

Publié le 2 juil. 2026 à 19:02 · Mis à jour le 2 juil. 2026

L’Espagne a dominé son groupe H avec 7 points, n’encaissant aucun but et remportant ses matches contre l’Arabie saoudite (4-0) et l’Uruguay (1-0), assortis d’un nul 0-0 contre le Cap-Vert. Sous la houlette de Luis de la Fuente, la Roja privilégie un style de jeu basé sur la possession et les passes courtes pour maîtriser le rythme du match. Le sélectionneur peut s’appuyer sur un effectif jeune mais solide, notamment le jeune attaquant Lamine Yamal qui s’est imposé en pointe ces dernières rencontres.

De son côté, l’Autriche s’aligne en 4-2-3-1 sous la direction de Ralf Rangnick. Avec une formation solide et expérimentée, elle compte sur des joueurs clés comme David Alaba, le milieu offensif Marcel Sabitzer et l’attaquant Michael Gregoritsch pour rivaliser avec les Espagnols. Malgré un parcours moins remarqué en phase de groupes, l’Autriche entend profiter de cette confrontation directe pour avancer dans la compétition et atteindre les huitièmes de finale.

Le SoFi Stadium, stade moderne situé à Los Angeles, offre une grande enceinte pour cette rencontre cruciale entre deux styles contrastés. L’Espagne possède une attaque portée par Mikel Oyarzabal et Dani Olmo, ainsi que Pedri, pilier du milieu, sur qui repose beaucoup de la créativité offensive. La solidité défensive repose sur Aymeric Laporte et Marc Cucurella, renforcée par le gardien Unai Simón.

Zoom sur Espagne

Luis de la Fuente opte pour un 4-1-2-3 alignant Unai Simón dans les buts. La défense à quatre est composée de Pedro Porro, Pau Cubarsí Paredes, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Rodri conforte le poste de milieu défensif, apportant un équilibre précieux à l’équipe. Devant, Dani Olmo et Pedri animent le milieu offensif et la créativité, tandis que l’attaque s’appuie sur Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Álex Baena. Ce système offre un jeu fluide et basé sur la maîtrise du ballon, avec un pressing coordonné cher au sélectionneur. La jeunesse offre de la mobilité et de la fraîcheur, un atout pour imposer leur rythme face à l’Autriche.

Zoom sur Autriche

L’Autriche aligne un 4-2-3-1 classique avec Andreas Schlager dans les cages. La ligne défensive est composée de Stefan Posch, Konrad Danso, David Alaba et Michael Laimer. Xaver Schlager et Nicholas Seiwald forment un double pivot au milieu favorisant la récupération. Plus avancés, Roland Schmid, Philipp Wanner et Marcel Sabitzer créent la liaison offensive en soutien de Michael Gregoritsch en pointe. Cette organisation vise à combiner solidité et réactivité sur le contre. Le sélectionneur Ralf Rangnick mise sur l’expérience de plusieurs cadres pour résister à la pression espagnole et saisir les opportunités en transition rapide.

Espagne A venir 20:00 Los Angeles Stadium Autriche Autriche

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