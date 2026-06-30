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Mondial 2026 : la France mène face à la Suède à la pause (1-0)

La France mène 1-0 face à la Suède à la mi-temps des 16es de finale du Mondial 2026, ce mardi au MetLife Stadium de New York New Jersey. Le seul but de la première période a été inscrit par Kylian Mbappé sur penalty juste avant la pause, à la 45e minute, suite à une passe décisive d’Ousmane Dembélé.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
209vues
Mondial 2026 : la France mène face à la Suède à la pause (1-0)
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Sommaire

Dans un match marqué par une possession territoriale largement favorable aux Bleus (69 %), la France a su concrétiser sa domination médiane. Le penalty a été accordé après intervention du VAR sur une action impliquant Mbappé à la 21e minute, renforçant la pression sur la défense suédoise. Côté statistique, les Français ont enregistré quatre tirs, dont deux cadrés, contre deux tirs cadrés suédois mais aucun hors cadre. Les Suédois, qui évoluent dans un 4-4-2 classique sous la conduite de Graham Potter, tentent de contenir les offensives françaises tout en cherchant des opportunités en contre.

Le gardien français Mike Maignan s’est illustré avec deux arrêts importants. À l’opposé, Jacob Widell Zetterström, le portier suédois, a également arrêté deux tentatives françaises. Malgré un pressing intense des Français, les Scandinaves, menés en attaque par Alexander Isak et Viktor Gyökeres, gardent la maîtrise défensive et espèrent trouver des espaces en seconde période.

Les titulaires français, alignés en 4-2-3-1 par Didier Deschamps, associent en défense Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Le milieu de terrain est animé par Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, tandis que l’attaque repose sur Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola et Kylian Mbappé.

La France face à ses défis offensifs malgré la domination

Sur une première période dominée en possession et en contrôle du jeu, la France peine néanmoins à franchir le verrou suédois au-delà de son but. Les occasions nettes se font rares malgré la qualité technique des attaquants. Mbappé reste le facteur X capable de faire la différence, comme l’a démontré son penalty transformé à la 45e minute.

La Suède cherche l’ouverture en contre-attaque dans son 4-4-2

Alignée dans son système traditionnel en 4-4-2, la Suède mise sur la solidité collective et l’efficience offensive de ses attaquants Isak et Gyökeres pour surprendre la défense française. Lucas Bergvall et Yasin Ayari soutiennent le front de l’attaque. La pression française oblige les Scandinaves à se replier, mais ils ont déjà tiré deux fois cadré en première mi-temps et visent une meilleure maîtrise de la possession dans le second acte.

France
2e periode 51' New York New Jersey Stadium
Suède
30/06/2026 22:00 16es de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 21'VAR - K. MbappeFrance, 21e
  2. 45'But - K. Mbappe (passe O. Dembele)France, 45e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : France 2 / Suède 2
  • Tirs : France 4 / Suède 2
  • Possession : France 69% / Suède 31%
  • Corners : France 2 / Suède 0
  • Fautes : France 5 / Suède 5
  • Passes : France 172 / Suède 78
  • Precision des passes : France 90% / Suède 72%
  • xG : France 0.11 / Suède 0.15
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