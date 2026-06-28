Mondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche livrent un match spectaculaire nul 3-3

Le match du groupe J de la Coupe du Monde 2026 entre l’Algérie et l’Autriche s’est soldé par un score nul 3-3 au Arrowhead Stadium le 27 juin 2026. Un match riche en rebondissements où les deux équipes ont tour à tour pris l’avantage sans parvenir à se départager, un résultat qui laisse l’Algérie à la troisième place du groupe et éliminée de la compétition.

· Mis à jour le 28 juin 2026

Publié le 28 juin 2026 à 18:50

Publié le 28 juin 2026 à 18:50 · Mis à jour le 28 juin 2026

Les deux pays avaient abordé cette rencontre avec un bilan similaire mais contrasté – l’Algérie restait sur une victoire 2-1 contre la Jordanie tandis que l’Autriche venait de s’incliner 0-2 face à l’Argentine. Les enjeux étaient donc importants dans ce dernier match de poule pour espérer une qualification, d’autant que toutes les formations du groupe disposaient d’un faible écart de points.

Le match a démarré sur un rythme élevé, marqué par un carton jaune pour Marko Arnautović dès la 11e minute. L’Autriche a ouvert le score à la 28e minute grâce à une finition de l’avant-centre autrichien servi par David Alaba. L’Algérie est revenue dans les arrêts de jeu de la première période par l’intermédiaire du défenseur Rafik Belghali, assurant un score de 1-1 à la pause.

La deuxième période a vu une intensification offensive des deux côtés. Marcel Sabitzer redonnait l’avantage à l’Autriche à la 55e minute, avant que Riyad Mahrez, avec le soutien d’Houssem Aouar, ne réponde à la 60e minute. Mahrez s’est mué en acteur majeur en inscrivant un doublé, le deuxième en toute fin de match (90+3), sous une passe décisive de nouveau de Aouar.

En toute fin de partie, dans une atmosphère électrique, Saša Kalajdžić égalisait pour l’Autriche à la 90+6. Ce résultat de 3-3 reflète l’intensité et l’équilibre qui ont prévalu tout au long de la rencontre.

Algérie en 4-2-3-1 et la double influence de Mahrez et Aouar

Sous la direction de Vladimir Petković, l’Algérie a aligné un système en 4-2-3-1 avec Oussama Benbot dans les buts et une défense composée de Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Jaouen Hadjam. La paire en milieu défensif comprenait Farès Chaïbi et Nabil Bentaleb, tandis que la ligne offensive s’appuyait sur le trio Riyad Mahrez, Houssem Aouar et Ibrahim Maza, avec Amine Gouiri en pointe.

Riyad Mahrez a pesé sur la rencontre avec ses deux buts et une implication constante dans le jeu, épaulé par Houssem Aouar auteur de deux passes décisives. Rafik Belghali a été décisif aussi, inscrivant un but crucial avant la pause et se montrant solide défensivement jusqu’à son remplacement à la 71e minute. Le banc algérien a apporté du sang neuf avec des entrées comme celles d’Amine Gouiri et Jaouen Hadjam en seconde période.

Autriche en 4-2-3-1 avec l’efficacité d’Arnautović et Sabitzer

Alignée également en 4-2-3-1 par son sélectionneur Ralf Rangnick, l’Autriche a vu Alexander Schlager garder les cages, protégées par Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba et Phillipp Mwene. Le milieu de terrain était occupé par Nicolas Seiwald et Xaver Schlager, alors que la ligne offensive proposait Konrad Laimer, Romano Schmid et Marcel Sabitzer, avec Marko Arnautović en point d’appui.

Marko Arnautović, malgré un carton jaune précoce, s’est distingué par son but à la 28e minute avant d’être remplacé à la pause. Marcel Sabitzer a confirmé son importance en marquant à la 55e minute, assisté de Konrad Laimer. Les efforts de Saša Kalajdžić en toute fin de match ont permis à l’Autriche d’arracher un point crucial. David Alaba a été moteur dès le début, signant une passe décisive et obligeant l’Algérie à réagir rapidement.

Ce match nul laisse l’Algérie troisième du groupe J avec trois points, éliminée sur la différence de buts. L’Autriche, également à trois points, se qualifie pour la phase à élimination directe derrière l’Argentine, première du groupe. Ce match spectaculaire a confirmé l’intensité de cette phase de groupes, pleine de suspense jusqu’au bout.

Algérie Termine 3-3 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Fil du match 11' Carton jaune - M. Arnautovic 28' ⚽ But - M. Arnautovic (passe D. Alaba) 45' ⚽ But - R. Belghali 46' ↑↓ Remplacement - M. Arnautovic (remplace M. Gregoritsch) 46' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch) 46' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wanner) 55' ⚽ But - M. Sabitzer (passe K. Laimer) 60' ⚽ But - R. Mahrez (passe H. Aouar) 62' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) 71' ↑↓ Remplacement - J. Hadjam (remplace R. Ait-Nouri) 71' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) 71' ↑↓ Remplacement - R. Belghali (remplace S. Chergui) 90+3' ⚽ But - R. Mahrez (passe H. Aouar) 90+4' ↑↓ Remplacement - H. Aouar (remplace F. Ghedjemis) 90+5' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace S. Kalajdzic) 90+6' ⚽ But - S. Kalajdzic (passe M. Gregoritsch) Les chiffres du match Tirs cadres : Algérie 5 / Autriche 2

: Algérie 5 / Autriche 2 Tirs : Algérie 12 / Autriche 9

: Algérie 12 / Autriche 9 Possession : Algérie 65% / Autriche 35%

: Algérie 65% / Autriche 35% Corners : Algérie 0 / Autriche 3

: Algérie 0 / Autriche 3 Fautes : Algérie 3 / Autriche 7

: Algérie 3 / Autriche 7 Cartons jaunes : Algérie 0 / Autriche 1

: Algérie 0 / Autriche 1 Passes : Algérie 754 / Autriche 396

: Algérie 754 / Autriche 396 Precision des passes : Algérie 94% / Autriche 87%

: Algérie 94% / Autriche 87% xG : Algérie 1.59 / Autriche 1.18 Joueurs clés Riyad Mahrez (Algérie) : note 9.3, 2 but(s)

(Algérie) : note 9.3, 2 but(s) Houssem Aouar (Algérie) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)

(Algérie) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Marko Arnautović (Autriche) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Autriche) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Rafik Belghali (Algérie) : note 7.5, 1 but(s)

(Algérie) : note 7.5, 1 but(s) Marcel Sabitzer (Autriche) : note 7.3, 1 but(s)

Calendrier Groupe J Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Argentine - Algérie Fiche match Argentine - Algérie Argentine 3-0 3-0 Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 8' VAR VAR - F. Chaibi 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 4 Gonzalo Montiel Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 26 Nahuel Molina

15 Nicolás González

9 Julián Alvarez

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

2 Marcos Senesi

5 Leandro Paredes

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 José Manuel López Algérie Système 4-3-3 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 14 Hicham Boudaoui Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 11 Anis Hadj Moussa Attaquant 9 Amine Gouiri Attaquant 10 Farès Chaïbi Attaquant Remplaçants 15 8 Houssem Aouar

7 Riyad Mahrez

18 Mohamed Amoura

1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

24 Yassine Titraoui

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

25 Farès Ghedjemis Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0

: Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7

: Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52%

: Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2

: Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7

: Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595

: Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92%

: Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s)

(Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s)

(Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2

(Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup) Groupe J Argentine Termine 3-0 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Resume final Voir la fiche du match Autriche - Jordanie Fiche match Autriche - Jordanie Autriche 3-1 3-1 Jordanie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) 67' VAR VAR - M. Arnautovic 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 77' Carton jaune - M. Sabitzer 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Compositions Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 15 Philipp Lienhart Défenseur 8 David Alaba Défenseur 16 Phillipp Mwene Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 20 Konrad Laimer Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 14 Saša Kalajdžić Attaquant Remplaçants 15 7 Marko Arnautović

3 Kevin Danso

17 Carney Chukwuemeka

24 Paul Wanner

12 Florian Wiegele

13 Patrick Pentz

2 David Affengruber

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

10 Florian Grillitsch

19 Dejan Ljubičić

22 Alexander Prass

26 Alessandro Schöpf

21 Patrick Wimmer

11 Michael Gregoritsch Jordanie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Jamal Sellami Titulaires 11 1 Yazeed Abu Laila Gardien 3 Abdallah Nasib Défenseur 5 Yazan Al-Arab Défenseur 16 Mo Abualnadi Défenseur 23 Ehsan Haddad Milieu 21 Nizar Al-Rashdan Milieu 8 Noor Al-Deen Al Rawabdeh Milieu 20 Mohannad Abu Taha Milieu 11 Odeh Fakhoury Attaquant 9 Ali Olwan Attaquant 10 Mousa Tamari Attaquant Remplaçants 15 22 Abdallah Al-Fakhouri

12 Noureddin Zaid

4 Husam Ali Mohammad Abudahab

17 Saleem Obaid

19 Saad Al Rousan

26 Anas Badawi

18 Mohammad Abu Ghoush

2 Mohammad Ali Hasheesh

6 Amer Jamous

14 Rajaei Ayed

15 Ibrahim Sadeh

25 Mohammad Al Daoud

7 Mohammad Abu Zrayq

13 Mahmoud Al-Mardi

24 Ali Al Azaizah Les chiffres du match Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4

: Autriche 2 / Jordanie 4 Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10

: Autriche 8 / Jordanie 10 Possession : Autriche 65% / Jordanie 35%

: Autriche 65% / Jordanie 35% Corners : Autriche 3 / Jordanie 3

: Autriche 3 / Jordanie 3 Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6

: Autriche 10 / Jordanie 6 Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0

: Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 522 / Jordanie 280

: Autriche 522 / Jordanie 280 Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75%

: Autriche 85% / Jordanie 75% xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51 Joueurs clés Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s)

(Jordanie) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s)

(Autriche) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s)

(Autriche) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordanie) : note 7.3

(Jordanie) : note 7.3 Philipp Lienhart (Autriche) : note 7.2

(Autriche) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Autriche) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Autriche Termine 3-1 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Resume final Voir la fiche du match Argentine - Autriche Fiche match Argentine - Autriche Argentine 2-0 2-0 Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) 40' Carton jaune - S. Posch 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) 76' Carton jaune - F. Medina 76' Carton jaune - K. Laimer 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) 90+2' Carton jaune - L. Paredes 90+5' ⚽ But - L. Messi Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 26 Nahuel Molina Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 19 Nicolás Otamendi

15 Nicolás González

9 Julián Alvarez

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

2 Marcos Senesi

4 Gonzalo Montiel

8 Valentín Barco

18 Nico Paz

5 Leandro Paredes

17 Giuliano Simeone

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

21 José Manuel López Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 3 Kevin Danso Défenseur 8 David Alaba Défenseur 20 Konrad Laimer Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 24 Paul Wanner Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 11 Michael Gregoritsch Attaquant Remplaçants 15 13 Patrick Pentz

12 Florian Wiegele

2 David Affengruber

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

15 Philipp Lienhart

22 Alexander Prass

19 Dejan Ljubičić

21 Patrick Wimmer

10 Florian Grillitsch

17 Carney Chukwuemeka

26 Alessandro Schöpf

16 Phillipp Mwene

14 Saša Kalajdžić

7 Marko Arnautović Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 1

: Argentine 2 / Autriche 1 Tirs : Argentine 6 / Autriche 5

: Argentine 6 / Autriche 5 Possession : Argentine 57% / Autriche 43%

: Argentine 57% / Autriche 43% Corners : Argentine 1 / Autriche 2

: Argentine 1 / Autriche 2 Fautes : Argentine 10 / Autriche 10

: Argentine 10 / Autriche 10 Cartons jaunes : Argentine 1 / Autriche 2

: Argentine 1 / Autriche 2 Passes : Argentine 498 / Autriche 377

: Argentine 498 / Autriche 377 Precision des passes : Argentine 89% / Autriche 84%

: Argentine 89% / Autriche 84% xG : Argentine 1.36 / Autriche 0.41 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 7.5, 1 but(s)

(Argentine) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Autriche) : note 7.9

(Autriche) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.7, 1 arret(s)

(Argentine) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentine) : note 7.2

(Argentine) : note 7.2 Enzo Fernández (Argentine) : note 7

(Argentine) : note 7 Cristian Romero (Argentine) : note 6.9

(Argentine) : note 6.9 Lisandro Martínez (Argentine) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine Termine 2-0 AT&T Stadium Autriche Autriche Resume final Voir la fiche du match Jordanie - Algérie Fiche match Jordanie - Algérie Jordanie 1-2 1-2 Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) 44' Carton jaune - R. Zerrouki 46' ↑↓ Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb) 46' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali) 64' Carton jaune - H. Abu Dahab 69' ⚽ But - N. Benbouali (passe R. Mahrez) 76' ↑↓ Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa) 76' ↑↓ Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri) 82' ⚽ But - A. Gouiri 84' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh) 85' ↑↓ Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh) 85' ↑↓ Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam) 86' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) 90+1' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Compositions Jordanie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Jamal Sellami Titulaires 11 1 Yazeed Abu Laila Gardien 3 Abdallah Nasib Défenseur 5 Yazan Al-Arab Défenseur 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Défenseur 23 Ehsan Haddad Milieu 21 Nizar Al-Rashdan Milieu 8 Noor Al-Rawabdeh Milieu 20 Mohannad Abu Taha Milieu 9 Ali Olwan Attaquant 13 Mahmoud Al-Mardi Attaquant 10 Mousa Tamari Attaquant Remplaçants 15 12 Noureddin Zaid

22 Abdallah Al-Fakhouri

16 Mo Abualnadi

2 Mohammad Ali Hasheesh

17 Saleem Obaid

19 Saad Al Rousan

26 Anas Badawi

18 Mohammad Abu Ghoush

6 Amer Jamous

14 Rajaei Ayed

15 Ibrahim Sadeh

25 Mohammad Al Daoud

7 Mohammad Abu Zrayq

24 Ali Al Azaizah

11 Odeh Fakhoury Algérie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 14 Hicham Boudaoui Milieu 6 Ramiz Zerrouki Milieu 7 Riyad Mahrez Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 10 Farès Chaïbi Milieu 9 Amine Gouiri Attaquant Remplaçants 14 19 Nabil Bentaleb

12 Ahmed Nadhir Benbouali

1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

8 Houssem Aouar

24 Yassine Titraoui

11 Anis Hadj Moussa

20 Adil Boulbina

25 Farès Ghedjemis Les chiffres du match Tirs cadres : Jordanie 4 / Algérie 8

: Jordanie 4 / Algérie 8 Tirs : Jordanie 8 / Algérie 17

: Jordanie 8 / Algérie 17 Possession : Jordanie 27% / Algérie 73%

: Jordanie 27% / Algérie 73% Corners : Jordanie 1 / Algérie 9

: Jordanie 1 / Algérie 9 Fautes : Jordanie 10 / Algérie 6

: Jordanie 10 / Algérie 6 Cartons jaunes : Jordanie 1 / Algérie 1

: Jordanie 1 / Algérie 1 Passes : Jordanie 232 / Algérie 620

: Jordanie 232 / Algérie 620 Precision des passes : Jordanie 72% / Algérie 88%

: Jordanie 72% / Algérie 88% xG : Jordanie 0.65 / Algérie 1.81 Joueurs clés Ahmed Nadhir Benbouali (Algérie) : note 7.3, 1 but(s)

(Algérie) : note 7.3, 1 but(s) Yazeed Abu Laila (Jordanie) : note 7.2, 6 arret(s)

(Jordanie) : note 7.2, 6 arret(s) Amine Gouiri (Algérie) : note 7.2, 1 but(s)

(Algérie) : note 7.2, 1 but(s) Nizar Al-Rashdan (Jordanie) : note 6.9, 1 but(s)

(Jordanie) : note 6.9, 1 but(s) Riyad Mahrez (Algérie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Algérie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Mousa Tamari (Jordanie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)

(Jordanie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.7, 3 arret(s)

(Algérie) : note 6.7, 3 arret(s) Ramy Bensebaini (Algérie) : note 7.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie Termine 1-2 Levi's Stadium Algérie Algérie Resume final Voir la fiche du match Algérie - Autriche Fiche match Algérie - Autriche Algérie 3-3 3-3 Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 11' Carton jaune - M. Arnautovic 28' ⚽ But - M. Arnautovic (passe D. Alaba) 45' ⚽ But - R. Belghali 46' ↑↓ Remplacement - M. Arnautovic (remplace M. Gregoritsch) 46' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch) 46' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wanner) 55' ⚽ But - M. Sabitzer (passe K. Laimer) 60' ⚽ But - R. Mahrez (passe H. Aouar) 62' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) 71' ↑↓ Remplacement - J. Hadjam (remplace R. Ait-Nouri) 71' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) 71' ↑↓ Remplacement - R. Belghali (remplace S. Chergui) 90+3' ⚽ But - R. Mahrez (passe H. Aouar) 90+4' ↑↓ Remplacement - H. Aouar (remplace F. Ghedjemis) 90+5' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace S. Kalajdzic) 90+6' ⚽ But - S. Kalajdzic (passe M. Gregoritsch) Compositions Algérie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 16 Oussama Benbot Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 13 Jaouen Hadjam Défenseur 10 Farès Chaïbi Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 7 Riyad Mahrez Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 8 Houssem Aouar Milieu 9 Amine Gouiri Attaquant Remplaçants 14 1 Melvin Mastil

23 Luca Zidane

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

15 Rayan Aït-Nouri

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

14 Hicham Boudaoui

24 Yassine Titraoui

11 Anis Hadj Moussa

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

25 Farès Ghedjemis Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 15 Philipp Lienhart Défenseur 8 David Alaba Défenseur 16 Phillipp Mwene Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 20 Konrad Laimer Milieu 18 Romano Schmid Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 7 Marko Arnautović Attaquant Remplaçants 15 10 Florian Grillitsch

24 Paul Wanner

11 Michael Gregoritsch

3 Kevin Danso

12 Florian Wiegele

13 Patrick Pentz

2 David Affengruber

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

17 Carney Chukwuemeka

19 Dejan Ljubičić

22 Alexander Prass

26 Alessandro Schöpf

21 Patrick Wimmer

14 Saša Kalajdžić Les chiffres du match Tirs cadres : Algérie 5 / Autriche 2

: Algérie 5 / Autriche 2 Tirs : Algérie 12 / Autriche 9

: Algérie 12 / Autriche 9 Possession : Algérie 65% / Autriche 35%

: Algérie 65% / Autriche 35% Corners : Algérie 0 / Autriche 3

: Algérie 0 / Autriche 3 Fautes : Algérie 3 / Autriche 7

: Algérie 3 / Autriche 7 Cartons jaunes : Algérie 0 / Autriche 1

: Algérie 0 / Autriche 1 Passes : Algérie 754 / Autriche 396

: Algérie 754 / Autriche 396 Precision des passes : Algérie 94% / Autriche 87%

: Algérie 94% / Autriche 87% xG : Algérie 1.59 / Autriche 1.18 Joueurs clés Riyad Mahrez (Algérie) : note 9.3, 2 but(s)

(Algérie) : note 9.3, 2 but(s) Houssem Aouar (Algérie) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)

(Algérie) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Marko Arnautović (Autriche) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Autriche) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Rafik Belghali (Algérie) : note 7.5, 1 but(s)

(Algérie) : note 7.5, 1 but(s) Marcel Sabitzer (Autriche) : note 7.3, 1 but(s)

(Autriche) : note 7.3, 1 but(s) David Alaba (Autriche) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Autriche) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Konrad Laimer (Autriche) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Autriche) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Nabil Bentaleb (Algérie) : note 7.3 Absences et blessures M. Amoura : Algérie · Missing Fixture · Hamstring muscle injury Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Algérie Termine 3-3 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Resume final Voir la fiche du match Jordanie - Argentine Fiche match Jordanie - Argentine Jordanie 1-3 1-3 Argentine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 17' Carton jaune - M. Abu Taha 19' ⚽ But - G. Lo Celso 31' ⚽ But - L. Martinez 46' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace M. Al Mardi) 46' ↑↓ Remplacement - A. Azaizeh (remplace M. Tamari) 55' ⚽ But - M. Tamari (passe E. Haddad) 60' ↑↓ Remplacement - G. Lo Celso (remplace T. Almada) 60' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace L. Messi) 61' ↑↓ Remplacement - N. Paz (remplace A. Mac Allister) 64' Carton jaune - Y. Al Arab 71' ↑↓ Remplacement - G. Simeone (remplace V. Barco) 76' ↑↓ Remplacement - N. Al Rashdan (remplace A. Jamous) 80' ⚽ But - L. Messi 82' ↑↓ Remplacement - J. Alvarez (remplace J. Lopez) 90' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) 90' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) 90+5' Carton jaune - Shararh Compositions Jordanie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Jamal Sellami Titulaires 11 1 Yazeed Abu Laila Gardien 3 Abdallah Nasib Défenseur 5 Yazan Al-Arab Défenseur 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Défenseur 23 Ehsan Haddad Milieu 21 Nizar Al-Rashdan Milieu 8 Noor Al-Rawabdeh Milieu 20 Mohannad Abu Taha Milieu 24 Ali Al Azaizeh Attaquant 9 Ali Olwan Attaquant 11 Odeh Fakhoury Attaquant Remplaçants 15 13 Mahmoud Al-Mardi

10 Mousa Tamari

22 Abdallah Al-Fakhouri

12 Noureddin Zaid

26 Anas Badawi

16 Mo Abualnadi

18 Mohammad Abu Ghoush

2 Mohammad Ali Hasheesh

19 Saad Al Rousan

17 Saleem Obaid

6 Amer Jamous

15 Ibrahim Sadeh

7 Mohammad Abu Zrayq

25 Mohammad Al Daoud

14 Rajaei Ayed Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 14 Exequiel Palacios Défenseur 19 Nicolás Otamendi Défenseur 2 Marcos Senesi Défenseur 3 Nicolás Tagliafico Défenseur 17 Giuliano Simeone Milieu 18 Nico Paz Milieu 5 Leandro Paredes Milieu 11 Giovani Lo Celso Milieu 22 Lautaro Martínez Attaquant 9 Julián Alvarez Attaquant Remplaçants 15 16 Thiago Almada

10 Lionel Messi

20 Alexis Mac Allister

12 Gerónimo Rulli

1 Juan Musso

25 Facundo Medina

6 Lisandro Martínez

26 Nahuel Molina

13 Cristian Romero

4 Gonzalo Montiel

24 Enzo Fernández

15 Nicolás González

7 Rodrigo De Paul

8 Valentín Barco

21 José Manuel López Les chiffres du match Tirs cadres : Jordanie 1 / Argentine 4

: Jordanie 1 / Argentine 4 Tirs : Jordanie 5 / Argentine 12

: Jordanie 5 / Argentine 12 Possession : Jordanie 27% / Argentine 73%

: Jordanie 27% / Argentine 73% Corners : Jordanie 1 / Argentine 6

: Jordanie 1 / Argentine 6 Fautes : Jordanie 11 / Argentine 7

: Jordanie 11 / Argentine 7 Cartons jaunes : Jordanie 2 / Argentine 0

: Jordanie 2 / Argentine 0 Passes : Jordanie 277 / Argentine 780

: Jordanie 277 / Argentine 780 Precision des passes : Jordanie 80% / Argentine 92%

: Jordanie 80% / Argentine 92% xG : Jordanie 0.74 / Argentine 2.14 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 8.5, 1 but(s)

(Argentine) : note 8.5, 1 but(s) Giovani Lo Celso (Argentine) : note 7.9, 1 but(s)

(Argentine) : note 7.9, 1 but(s) Mousa Tamari (Jordanie) : note 7.7, 1 but(s)

(Jordanie) : note 7.7, 1 but(s) Lautaro Martínez (Argentine) : note 6.5, 1 but(s)

(Argentine) : note 6.5, 1 but(s) Ehsan Haddad (Jordanie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Jordanie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Leandro Paredes (Argentine) : note 7

(Argentine) : note 7 Ali Al Azaizeh (Jordanie) : note 6.9

(Jordanie) : note 6.9 Nicolás Otamendi (Argentine) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 28/06/2026 Jordanie 1-3 Argentine (World Cup) Groupe J Jordanie Termine 1-3 AT&T Stadium Argentine Argentine Resume final