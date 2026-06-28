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Mondial 2026 : l’Argentine confirme sa domination face à la Jordanie avec une victoire 3-1

L’Argentine a conforté sa position en tête du groupe J de la Coupe du Monde 2026 en s’imposant 3-1 face à la Jordanie au AT&T Stadium de Dallas le 28 juin. Dans une rencontre marquée par un début rapide des Argentins, Giovani Lo Celso a ouvert le score à la 19e minute, suivi par un but de Lautaro Martínez à la 31e. La Jordanie a répliqué en seconde période grâce à Mousa Tamari à la 55e minute, mais Lionel Messi a scellé le succès argentin avec un but à la 80e minute.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
242vues
Mondial 2026 : l’Argentine confirme sa domination face à la Jordanie avec une victoire 3-1
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Sommaire

Ce succès porte à deux victoires consécutives le bilan de l’Argentine dans ce groupe où elle domine avec 6 points et une différence de buts favorable de +6. En revanche, la Jordanie, déjà battue lors de ses deux premiers matches, reste sans point et est éliminée de la compétition. Le match s’inscrit dans un contexte où l’Argentine, championne en titre, peine à confirmer son statut de favorite mais affiche une nette supériorité technique et tactique face à une équipe jordanienne novice en Coupe du Monde.

Sur le plan tactique, la Jordanie alignée en 3-4-2-1 sous la direction de Jamal Sellami a tenté de contenir les velléités offensives adverses avec une défense épaisse mais peu mobile. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a misé sur un 4-4-2 classique, combinant solidité défensive et rapidité dans les attaques. Cette organisation a permis à Lo Celso et Martínez de s’illustrer dans le jeu de transition rapide.

En première période, la rencontre a basculé rapidement grâce au carton jaune reçu par Mohannad Abu Taha à la 17e minute, offrant une supériorité numérique psychologique. Deux minutes plus tard, Lo Celso a marqué d’une frappe précise devant la défense jordanienne. Lautaro Martínez a doublé la mise avant la pause, concrétisant la domination territoriale de son équipe incarnée par 73 % de possession de balle et 12 tirs tentés dont 4 cadrés.

En seconde période, les remplacements ont dynamisé le jeu des deux camps. Mousa Tamari est entré pour la Jordanie et a réduit l’écart à la 55e, son but étant précédé d’une belle passe d’Ehsan Haddad. Toutefois, Lionel Messi, entré à la 60e minute, a donné un nouvel élan aux Argentins et marqué le troisième but à la 80e minute, illustrant son rôle clé malgré son entrée en jeu. La Jordanie a encaissé au total trois buts et n’a réussi qu’une seule frappe cadrée, témoignant des difficultés rencontrées face à une équipe meilleure techniquement et tactiquement.

L’équipe de Jordanie face à l’Argentine

La Jordanie, coachée par Jamal Sellami, a évolué dans une formation en 3-4-2-1 avec Yazeed Abu Laila dans les buts et une défense composée de Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab et Husam Ali Mohammad Abudahab. Au milieu, Ehsan Haddad a animé le jeu derrière un tandem offensif Ali Al Azaizeh et Odeh Fakhoury. Malgré une faible possession (27 %) et des difficultés à créer des occasions franches, l’équipe a montré une certaine combativité, notamment avec le but de Mousa Tamari, entré à la pause.

La Jordanie a toutefois souffert d’un manque de précision dans le jeu offensif, avec seulement une frappe cadrée sur un total de cinq tentatives. Le duo Haddad-Tamari a été à l’origine de l’unique but, mais globalement, l’équipe n’a pas su imposer un rythme suffisant pour rivaliser avec l’Argentine. Deux cartons jaunes, notamment pour Abu Taha et Yazan Al-Arab, sous pression constante, ont également limité leur agressivité.

L’Argentine tient son rang avec Messi décisif

Les Argentins, sous la houlette de Lionel Scaloni, ont déployé un 4-4-2 classique avec Emiliano Martínez dans les cages, défendu par la paire expérimentée Nicolas Otamendi et Marcos Senesi, accompagnés de Nicolás Tagliafico et Exequiel Palacios sur les ailes. Le milieu formé par Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone et Nico Paz a su dicter le tempo.

Giovani Lo Celso a brillé en ouvrant le score et en combinant efficacement, tandis que Lautaro Martínez a confirmé sa bonne forme en doublant la mise. Lionel Messi, bien que remplaçant au coup d’envoi, est entré à la 60e minute et a justifié ce choix avec un but déterminant à la 80e. Julián Alvarez a également été actif en attaque.

Le jeu collectif argentin, soutenu par 780 passes avec 92 % de réussite, a facilité la maîtrise du ballon et permis de contrôler le match. Aucun carton n’a entaché leur prestation, traduisant une discipline stricte. Cette performance souligne la capacité de l’Argentine à confirmer son statut attendu dans cette phase de groupes.

Jordanie
Termine AT&T Stadium
Argentine
28/06/2026 03:00 Groupe J
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 17'Carton jaune - M. Abu TahaJordanieieie, 17e
  2. 19'But - G. Lo CelsoArgentine, 19e
  3. 31'But - L. MartinezArgentine, 31e
  4. 46'Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace M. Al Mardi)Jordanieieie, 46e
  5. 46'Remplacement - A. Azaizeh (remplace M. Tamari)Jordanieieie, 46e
  6. 55'But - M. Tamari (passe E. Haddad)Jordanieieie, 55e
  7. 60'Remplacement - G. Lo Celso (remplace T. Almada)Argentine, 60e
  8. 60'Remplacement - L. Martinez (remplace L. Messi)Argentine, 60e
  9. 61'Remplacement - N. Paz (remplace A. Mac Allister)Argentine, 61e
  10. 64'Carton jaune - Y. Al ArabJordanieieie, 64e
  11. 71'Remplacement - G. Simeone (remplace V. Barco)Argentine, 71e
  12. 76'Remplacement - N. Al Rashdan (remplace A. Jamous)Jordanieieie, 76e
  13. 80'But - L. MessiArgentine, 80e
  14. 82'Remplacement - J. Alvarez (remplace J. Lopez)Argentine, 82e
  15. 90'Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 90e
  16. 90'Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh)Jordanieieie, 90e
  17. 90+5'Carton jaune - ShararhJordanieieie, 90+5e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Jordanie 1 / Argentine 4
  • Tirs : Jordanie 5 / Argentine 12
  • Possession : Jordanie 27% / Argentine 73%
  • Corners : Jordanie 1 / Argentine 6
  • Fautes : Jordanie 11 / Argentine 7
  • Cartons jaunes : Jordanie 2 / Argentine 0
  • Passes : Jordanie 277 / Argentine 780
  • Precision des passes : Jordanie 80% / Argentine 92%
  • xG : Jordanie 0.74 / Argentine 2.14
Joueurs clés
  • Lionel Messi (Argentine) : note 8.5, 1 but(s)
  • Giovani Lo Celso (Argentine) : note 7.9, 1 but(s)
  • Mousa Tamari (Jordanie) : note 7.7, 1 but(s)
  • Lautaro Martínez (Argentine) : note 6.5, 1 but(s)
  • Ehsan Haddad (Jordanie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe J
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Avant-matchCompositions
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Groupe J
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Argentine 3 3 0 0 8 1 7 9
Autriche 3 1 1 1 6 6 0 4
Algérie 3 1 1 1 5 7 -2 4
Jordanie 3 0 0 3 3 8 -5 0

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