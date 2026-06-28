Mondial 2026 : l’Argentine confirme sa domination face à la Jordanie avec une victoire 3-1

Ce succès porte à deux victoires consécutives le bilan de l’Argentine dans ce groupe où elle domine avec 6 points et une différence de buts favorable de +6. En revanche, la Jordanie, déjà battue lors de ses deux premiers matches, reste sans point et est éliminée de la compétition. Le match s’inscrit dans un contexte où l’Argentine, championne en titre, peine à confirmer son statut de favorite mais affiche une nette supériorité technique et tactique face à une équipe jordanienne novice en Coupe du Monde.
Sur le plan tactique, la Jordanie alignée en 3-4-2-1 sous la direction de Jamal Sellami a tenté de contenir les velléités offensives adverses avec une défense épaisse mais peu mobile. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a misé sur un 4-4-2 classique, combinant solidité défensive et rapidité dans les attaques. Cette organisation a permis à Lo Celso et Martínez de s’illustrer dans le jeu de transition rapide.
En première période, la rencontre a basculé rapidement grâce au carton jaune reçu par Mohannad Abu Taha à la 17e minute, offrant une supériorité numérique psychologique. Deux minutes plus tard, Lo Celso a marqué d’une frappe précise devant la défense jordanienne. Lautaro Martínez a doublé la mise avant la pause, concrétisant la domination territoriale de son équipe incarnée par 73 % de possession de balle et 12 tirs tentés dont 4 cadrés.
En seconde période, les remplacements ont dynamisé le jeu des deux camps. Mousa Tamari est entré pour la Jordanie et a réduit l’écart à la 55e, son but étant précédé d’une belle passe d’Ehsan Haddad. Toutefois, Lionel Messi, entré à la 60e minute, a donné un nouvel élan aux Argentins et marqué le troisième but à la 80e minute, illustrant son rôle clé malgré son entrée en jeu. La Jordanie a encaissé au total trois buts et n’a réussi qu’une seule frappe cadrée, témoignant des difficultés rencontrées face à une équipe meilleure techniquement et tactiquement.
L’équipe de Jordanie face à l’Argentine
La Jordanie, coachée par Jamal Sellami, a évolué dans une formation en 3-4-2-1 avec Yazeed Abu Laila dans les buts et une défense composée de Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab et Husam Ali Mohammad Abudahab. Au milieu, Ehsan Haddad a animé le jeu derrière un tandem offensif Ali Al Azaizeh et Odeh Fakhoury. Malgré une faible possession (27 %) et des difficultés à créer des occasions franches, l’équipe a montré une certaine combativité, notamment avec le but de Mousa Tamari, entré à la pause.
La Jordanie a toutefois souffert d’un manque de précision dans le jeu offensif, avec seulement une frappe cadrée sur un total de cinq tentatives. Le duo Haddad-Tamari a été à l’origine de l’unique but, mais globalement, l’équipe n’a pas su imposer un rythme suffisant pour rivaliser avec l’Argentine. Deux cartons jaunes, notamment pour Abu Taha et Yazan Al-Arab, sous pression constante, ont également limité leur agressivité.
L’Argentine tient son rang avec Messi décisif
Les Argentins, sous la houlette de Lionel Scaloni, ont déployé un 4-4-2 classique avec Emiliano Martínez dans les cages, défendu par la paire expérimentée Nicolas Otamendi et Marcos Senesi, accompagnés de Nicolás Tagliafico et Exequiel Palacios sur les ailes. Le milieu formé par Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone et Nico Paz a su dicter le tempo.
Giovani Lo Celso a brillé en ouvrant le score et en combinant efficacement, tandis que Lautaro Martínez a confirmé sa bonne forme en doublant la mise. Lionel Messi, bien que remplaçant au coup d’envoi, est entré à la 60e minute et a justifié ce choix avec un but déterminant à la 80e. Julián Alvarez a également été actif en attaque.
Le jeu collectif argentin, soutenu par 780 passes avec 92 % de réussite, a facilité la maîtrise du ballon et permis de contrôler le match. Aucun carton n’a entaché leur prestation, traduisant une discipline stricte. Cette performance souligne la capacité de l’Argentine à confirmer son statut attendu dans cette phase de groupes.
Jordanie
Termine
1-3
AT&T Stadium
Argentine
28/06/2026 03:00
·
Groupe J
Fil du match
17' Carton jaune - M. Abu Taha Jordanieieie, 17e 19' ⚽ But - G. Lo Celso Argentine, 19e 31' ⚽ But - L. Martinez Argentine, 31e 46' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - A. Azaizeh (remplace M. Tamari) Jordanieieie, 46e 55' ⚽ But - M. Tamari (passe E. Haddad) Jordanieieie, 55e 60' ↑↓ Remplacement - G. Lo Celso (remplace T. Almada) Argentine, 60e 60' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace L. Messi) Argentine, 60e 61' ↑↓ Remplacement - N. Paz (remplace A. Mac Allister) Argentine, 61e 64' Carton jaune - Y. Al Arab Jordanieieie, 64e 71' ↑↓ Remplacement - G. Simeone (remplace V. Barco) Argentine, 71e 76' ↑↓ Remplacement - N. Al Rashdan (remplace A. Jamous) Jordanieieie, 76e 80' ⚽ But - L. Messi Argentine, 80e 82' ↑↓ Remplacement - J. Alvarez (remplace J. Lopez) Argentine, 82e 90' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90e 90' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90e 90+5' Carton jaune - Shararh Jordanieieie, 90+5e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Jordanie 1 / Argentine 4 Tirs : Jordanie 5 / Argentine 12 Possession : Jordanie 27% / Argentine 73% Corners : Jordanie 1 / Argentine 6 Fautes : Jordanie 11 / Argentine 7 Cartons jaunes : Jordanie 2 / Argentine 0 Passes : Jordanie 277 / Argentine 780 Precision des passes : Jordanie 80% / Argentine 92% xG : Jordanie 0.74 / Argentine 2.14
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 8.5, 1 but(s) Giovani Lo Celso (Argentine) : note 7.9, 1 but(s) Mousa Tamari (Jordanie) : note 7.7, 1 but(s) Lautaro Martínez (Argentine) : note 6.5, 1 but(s) Ehsan Haddad (Jordanie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
Voir la fiche du match Argentine - Algérie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Compositions
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
4
Gonzalo Montiel
Défenseur
13
Cristian Romero
Défenseur
6
Lisandro Martínez
Défenseur
25
Facundo Medina
Défenseur
7
Rodrigo De Paul
Milieu
20
Alexis Mac Allister
Milieu
24
Enzo Fernández
Milieu
16
Thiago Almada
Milieu
10
Lionel Messi
Attaquant
22
Lautaro Martínez
Attaquant
Remplaçants 15
26
Nahuel Molina
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
21
José Manuel López
Titulaires 11
23
Luca Zidane
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
15
Rayan Aït-Nouri
Défenseur
14
Hicham Boudaoui
Milieu
19
Nabil Bentaleb
Milieu
22
Ibrahim Maza
Milieu
11
Anis Hadj Moussa
Attaquant
9
Amine Gouiri
Attaquant
10
Farès Chaïbi
Attaquant
Remplaçants 15
8
Houssem Aouar
7
Riyad Mahrez
18
Mohamed Amoura
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
24
Yassine Titraoui
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup)
17/06
Groupe J
Argentine
Termine
3-0
Arrowhead Stadium
Algérie
Voir la fiche du match Autriche - Jordanie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Autriche · Passe : X. Schlager 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) Autriche, 46e 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) Autriche, 59e 67' VAR VAR - M. Arnautovic Autriche, 67e 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 72e 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 Autriche 77' Carton jaune - M. Sabitzer Autriche, 77e 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) Jordanieieie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 83e 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) Jordanieieie, 88e 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 89e 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 Autriche 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Autriche
Compositions
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
15
Philipp Lienhart
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
16
Phillipp Mwene
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
20
Konrad Laimer
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
14
Saša Kalajdžić
Attaquant
Remplaçants 15
7
Marko Arnautović
3
Kevin Danso
17
Carney Chukwuemeka
24
Paul Wanner
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
Titulaires 11
1
Yazeed Abu Laila
Gardien
3
Abdallah Nasib
Défenseur
5
Yazan Al-Arab
Défenseur
16
Mo Abualnadi
Défenseur
23
Ehsan Haddad
Milieu
21
Nizar Al-Rashdan
Milieu
8
Noor Al-Deen Al Rawabdeh
Milieu
20
Mohannad Abu Taha
Milieu
11
Odeh Fakhoury
Attaquant
9
Ali Olwan
Attaquant
10
Mousa Tamari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
13
Mahmoud Al-Mardi
24
Ali Al Azaizah
Les chiffres du match
Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4 Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10 Possession : Autriche 65% / Jordanie 35% Corners : Autriche 3 / Jordanie 3 Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6 Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 522 / Jordanie 280 Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75% xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51
Joueurs clés
Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordanie) : note 7.3 Philipp Lienhart (Autriche) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Autriche) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
17/06
Groupe J
Autriche
Termine
3-1
Levi's Stadium
Jordanie
Voir la fiche du match Argentine - Autriche
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) Argentine, 38e 40' Carton jaune - S. Posch Autriche, 40e 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 57e 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) Argentine, 64e 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) Argentine, 65e 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) Autriche, 67e 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) Autriche, 68e 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) Autriche, 68e 76' Carton jaune - F. Medina Argentine, 76e 76' Carton jaune - K. Laimer Autriche, 76e 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 78e 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) Argentine, 82e 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) Argentine, 82e 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 85e 90+2' Carton jaune - L. Paredes Argentine, 90+2e 90+5' ⚽ But - L. Messi Argentine, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
26
Nahuel Molina
Défenseur
13
Cristian Romero
Défenseur
6
Lisandro Martínez
Défenseur
25
Facundo Medina
Défenseur
7
Rodrigo De Paul
Milieu
20
Alexis Mac Allister
Milieu
24
Enzo Fernández
Milieu
16
Thiago Almada
Milieu
10
Lionel Messi
Attaquant
22
Lautaro Martínez
Attaquant
Remplaçants 15
19
Nicolás Otamendi
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
2
Marcos Senesi
4
Gonzalo Montiel
8
Valentín Barco
18
Nico Paz
5
Leandro Paredes
17
Giuliano Simeone
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
21
José Manuel López
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
3
Kevin Danso
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
20
Konrad Laimer
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
24
Paul Wanner
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
11
Michael Gregoritsch
Attaquant
Remplaçants 15
13
Patrick Pentz
12
Florian Wiegele
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
15
Philipp Lienhart
22
Alexander Prass
19
Dejan Ljubičić
21
Patrick Wimmer
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
26
Alessandro Schöpf
16
Phillipp Mwene
14
Saša Kalajdžić
7
Marko Arnautović
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 1 Tirs : Argentine 6 / Autriche 5 Possession : Argentine 57% / Autriche 43% Corners : Argentine 1 / Autriche 2 Fautes : Argentine 10 / Autriche 10 Cartons jaunes : Argentine 1 / Autriche 2 Passes : Argentine 498 / Autriche 377 Precision des passes : Argentine 89% / Autriche 84% xG : Argentine 1.36 / Autriche 0.41
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Autriche) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentine) : note 7.2 Enzo Fernández (Argentine) : note 7 Cristian Romero (Argentine) : note 6.9 Lisandro Martínez (Argentine) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
22/06
Groupe J
Argentine
Termine
2-0
AT&T Stadium
Autriche
Voir la fiche du match Jordanie - Algérie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) Jordanieieie, 36e 44' Carton jaune - R. Zerrouki Algérie, 44e 46' ↑↓ Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb) Algérie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali) Algérie, 46e 64' Carton jaune - H. Abu Dahab Jordanieieie, 64e 69' ⚽ But - N. Benbouali (passe R. Mahrez) Algérie, 69e 76' ↑↓ Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa) Algérie, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri) Jordanieieie, 76e 82' ⚽ But - A. Gouiri Algérie, 82e 84' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh) Jordanieieie, 85e 85' ↑↓ Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam) Algérie, 85e 86' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 86e 90+1' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90+1e 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Yazeed Abu Laila
Gardien
3
Abdallah Nasib
Défenseur
5
Yazan Al-Arab
Défenseur
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Défenseur
23
Ehsan Haddad
Milieu
21
Nizar Al-Rashdan
Milieu
8
Noor Al-Rawabdeh
Milieu
20
Mohannad Abu Taha
Milieu
9
Ali Olwan
Attaquant
13
Mahmoud Al-Mardi
Attaquant
10
Mousa Tamari
Attaquant
Remplaçants 15
12
Noureddin Zaid
22
Abdallah Al-Fakhouri
16
Mo Abualnadi
2
Mohammad Ali Hasheesh
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
24
Ali Al Azaizah
11
Odeh Fakhoury
Titulaires 11
23
Luca Zidane
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
15
Rayan Aït-Nouri
Défenseur
14
Hicham Boudaoui
Milieu
6
Ramiz Zerrouki
Milieu
7
Riyad Mahrez
Milieu
22
Ibrahim Maza
Milieu
10
Farès Chaïbi
Milieu
9
Amine Gouiri
Attaquant
Remplaçants 14
19
Nabil Bentaleb
12
Ahmed Nadhir Benbouali
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
8
Houssem Aouar
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
25
Farès Ghedjemis
Les chiffres du match
Tirs cadres : Jordanie 4 / Algérie 8 Tirs : Jordanie 8 / Algérie 17 Possession : Jordanie 27% / Algérie 73% Corners : Jordanie 1 / Algérie 9 Fautes : Jordanie 10 / Algérie 6 Cartons jaunes : Jordanie 1 / Algérie 1 Passes : Jordanie 232 / Algérie 620 Precision des passes : Jordanie 72% / Algérie 88% xG : Jordanie 0.65 / Algérie 1.81
Joueurs clés
Ahmed Nadhir Benbouali (Algérie) : note 7.3, 1 but(s) Yazeed Abu Laila (Jordanie) : note 7.2, 6 arret(s) Amine Gouiri (Algérie) : note 7.2, 1 but(s) Nizar Al-Rashdan (Jordanie) : note 6.9, 1 but(s) Riyad Mahrez (Algérie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Mousa Tamari (Jordanie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.7, 3 arret(s) Ramy Bensebaini (Algérie) : note 7.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
23/06
Groupe J
Jordanie
Termine
1-2
Levi's Stadium
Algérie
Voir la fiche du match Algérie - Autriche
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
11' Carton jaune - M. Arnautovic Autriche, 11e 28' ⚽ But - M. Arnautovic (passe D. Alaba) Autriche, 28e 45' ⚽ But - R. Belghali Algérie, 45e 46' ↑↓ Remplacement - M. Arnautovic (remplace M. Gregoritsch) Autriche, 46e 46' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch) Autriche, 46e 46' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wanner) Autriche, 46e 55' ⚽ But - M. Sabitzer (passe K. Laimer) Autriche, 55e 60' ⚽ But - R. Mahrez (passe H. Aouar) Algérie, 60e 62' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 62e 71' ↑↓ Remplacement - J. Hadjam (remplace R. Ait-Nouri) Algérie, 71e 71' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 71e 71' ↑↓ Remplacement - R. Belghali (remplace S. Chergui) Algérie, 71e 90+3' ⚽ But - R. Mahrez (passe H. Aouar) Algérie, 90+3e 90+4' ↑↓ Remplacement - H. Aouar (remplace F. Ghedjemis) Algérie, 90+4e 90+5' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace S. Kalajdzic) Autriche, 90+5e 90+6' ⚽ But - S. Kalajdzic (passe M. Gregoritsch) Autriche, 90+6e
Compositions
Titulaires 11
16
Oussama Benbot
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
13
Jaouen Hadjam
Défenseur
10
Farès Chaïbi
Milieu
19
Nabil Bentaleb
Milieu
7
Riyad Mahrez
Milieu
22
Ibrahim Maza
Milieu
8
Houssem Aouar
Milieu
9
Amine Gouiri
Attaquant
Remplaçants 14
1
Melvin Mastil
23
Luca Zidane
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
15
Rayan Aït-Nouri
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
14
Hicham Boudaoui
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
15
Philipp Lienhart
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
16
Phillipp Mwene
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
20
Konrad Laimer
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
7
Marko Arnautović
Attaquant
Remplaçants 15
10
Florian Grillitsch
24
Paul Wanner
11
Michael Gregoritsch
3
Kevin Danso
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
17
Carney Chukwuemeka
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
14
Saša Kalajdžić
Les chiffres du match
Tirs cadres : Algérie 5 / Autriche 2 Tirs : Algérie 12 / Autriche 9 Possession : Algérie 65% / Autriche 35% Corners : Algérie 0 / Autriche 3 Fautes : Algérie 3 / Autriche 7 Cartons jaunes : Algérie 0 / Autriche 1 Passes : Algérie 754 / Autriche 396 Precision des passes : Algérie 94% / Autriche 87% xG : Algérie 1.59 / Autriche 1.18
Joueurs clés
Riyad Mahrez (Algérie) : note 9.3, 2 but(s) Houssem Aouar (Algérie) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Marko Arnautović (Autriche) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Rafik Belghali (Algérie) : note 7.5, 1 but(s) Marcel Sabitzer (Autriche) : note 7.3, 1 but(s) David Alaba (Autriche) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Konrad Laimer (Autriche) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Nabil Bentaleb (Algérie) : note 7.3
Absences et blessures
M. Amoura : Algérie · Missing Fixture · Hamstring muscle injury
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe J
Algérie
Termine
3-3
Arrowhead Stadium
Autriche
Voir la fiche du match Jordanie - Argentine
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
17' Carton jaune - M. Abu Taha Jordanieieie, 17e 19' ⚽ But - G. Lo Celso Argentine, 19e 31' ⚽ But - L. Martinez Argentine, 31e 46' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - A. Azaizeh (remplace M. Tamari) Jordanieieie, 46e 55' ⚽ But - M. Tamari (passe E. Haddad) Jordanieieie, 55e 60' ↑↓ Remplacement - G. Lo Celso (remplace T. Almada) Argentine, 60e 60' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace L. Messi) Argentine, 60e 61' ↑↓ Remplacement - N. Paz (remplace A. Mac Allister) Argentine, 61e 64' Carton jaune - Y. Al Arab Jordanieieie, 64e 71' ↑↓ Remplacement - G. Simeone (remplace V. Barco) Argentine, 71e 76' ↑↓ Remplacement - N. Al Rashdan (remplace A. Jamous) Jordanieieie, 76e 80' ⚽ But - L. Messi Argentine, 80e 82' ↑↓ Remplacement - J. Alvarez (remplace J. Lopez) Argentine, 82e 90' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90e 90' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90e 90+5' Carton jaune - Shararh Jordanieieie, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
1
Yazeed Abu Laila
Gardien
3
Abdallah Nasib
Défenseur
5
Yazan Al-Arab
Défenseur
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Défenseur
23
Ehsan Haddad
Milieu
21
Nizar Al-Rashdan
Milieu
8
Noor Al-Rawabdeh
Milieu
20
Mohannad Abu Taha
Milieu
24
Ali Al Azaizeh
Attaquant
9
Ali Olwan
Attaquant
11
Odeh Fakhoury
Attaquant
Remplaçants 15
13
Mahmoud Al-Mardi
10
Mousa Tamari
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
26
Anas Badawi
16
Mo Abualnadi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
19
Saad Al Rousan
17
Saleem Obaid
6
Amer Jamous
15
Ibrahim Sadeh
7
Mohammad Abu Zrayq
25
Mohammad Al Daoud
14
Rajaei Ayed
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
14
Exequiel Palacios
Défenseur
19
Nicolás Otamendi
Défenseur
2
Marcos Senesi
Défenseur
3
Nicolás Tagliafico
Défenseur
17
Giuliano Simeone
Milieu
18
Nico Paz
Milieu
5
Leandro Paredes
Milieu
11
Giovani Lo Celso
Milieu
22
Lautaro Martínez
Attaquant
9
Julián Alvarez
Attaquant
Remplaçants 15
16
Thiago Almada
10
Lionel Messi
20
Alexis Mac Allister
12
Gerónimo Rulli
1
Juan Musso
25
Facundo Medina
6
Lisandro Martínez
26
Nahuel Molina
13
Cristian Romero
4
Gonzalo Montiel
24
Enzo Fernández
15
Nicolás González
7
Rodrigo De Paul
8
Valentín Barco
21
José Manuel López
Les chiffres du match
Tirs cadres : Jordanie 1 / Argentine 4 Tirs : Jordanie 5 / Argentine 12 Possession : Jordanie 27% / Argentine 73% Corners : Jordanie 1 / Argentine 6 Fautes : Jordanie 11 / Argentine 7 Cartons jaunes : Jordanie 2 / Argentine 0 Passes : Jordanie 277 / Argentine 780 Precision des passes : Jordanie 80% / Argentine 92% xG : Jordanie 0.74 / Argentine 2.14
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 8.5, 1 but(s) Giovani Lo Celso (Argentine) : note 7.9, 1 but(s) Mousa Tamari (Jordanie) : note 7.7, 1 but(s) Lautaro Martínez (Argentine) : note 6.5, 1 but(s) Ehsan Haddad (Jordanie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Leandro Paredes (Argentine) : note 7 Ali Al Azaizeh (Jordanie) : note 6.9 Nicolás Otamendi (Argentine) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
28/06/2026 Jordanie 1-3 Argentine (World Cup)
28/06
Groupe J
Jordanie
Termine
1-3
AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Argentine
3
3
0
0
8
1
7
9
Autriche
3
1
1
1
6
6
0
4
Algérie
3
1
1
1
5
7
-2
4
Jordanie
3
0
0
3
3
8
-5
0
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