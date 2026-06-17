Mondial 2026 : l’Autriche bat la Jordanie 3-1 pour son retour au Mondial

Romano Schmid a ouvert le score à la 21e minute sur une passe de Xaver Schlager, avant l’égalisation d’Ali Olwan à la 50e, servi par Noor Al-Deen Al Rawabdeh. L’Autriche a repris l’avantage à la 76e sur un but contre son camp de Yazan Al-Arab, puis Marko Arnautovic a scellé la victoire à la 90+12e.
Ce premier duel entre les deux sélections en compétition internationale a longtemps gardé une marge réduite au score. L’Autriche a contrôlé davantage le ballon, avec 65 % de possession et 522 passes, mais la Jordanie a cadré quatre tirs contre deux pour son adversaire. Alexander Schlager a aussi pesé dans le résultat avec trois arrêts.
La rencontre a basculé après l’égalisation jordanienne du début de seconde période. Ali Olwan, l’un des joueurs les plus en vue côté jordanien, a relancé son équipe dès la 50e minute. Mais l’Autriche a retrouvé l’avantage à un quart d’heure de la fin, avant de mettre fin au suspense dans un temps additionnel très long.
L’Autriche a tenu son plan jusqu’au bout
Ralf Rangnick avait aligné l’Autriche en 4-2-3-1, avec Alexander Schlager dans le but, Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba et Phillipp Mwene en défense. Nicolas Seiwald et Xaver Schlager ont structuré l’entrejeu, tandis que Romano Schmid, Konrad Laimer et Marcel Sabitzer accompagnaient Saša Kalajdžić dans l’animation offensive.
Schmid a donné le premier avantage autrichien en première période et Xaver Schlager a signé la passe décisive. Marcel Sabitzer a reçu un carton jaune à la 77e minute, seule sanction disciplinaire recensée côté autrichien dans les événements fournis. L’épisode de VAR impliquant Marko Arnautovic à la 67e n’a pas empêché l’attaquant de peser plus tard sur le score.
Le troisième but, inscrit par Arnautovic à la 90+12e, a confirmé la supériorité autrichienne au tableau d’affichage. Dans une rencontre où les occasions cadrées n’ont pas été nombreuses pour l’Autriche, l’efficacité dans les moments clés a fait la différence.
La Jordanie a répondu mais a cédé
Jamal Sellami avait organisé la Jordanie en 3-4-2-1, avec Yazeed Abu Laila dans le but, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab et Mo Abualnadi en défense. Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Deen Al Rawabdeh et Mohannad Abu Taha ont formé le milieu, derrière Odeh Fakhoury, Ali Olwan et Mousa Tamari.
La Jordanie a montré une capacité de réaction dès la reprise grâce à Olwan, buteur à la 50e minute. Al Rawabdeh a été directement impliqué sur cette égalisation, tandis que Mohannad Abu Taha et Mousa Tamari ont figuré parmi les titulaires chargés de soutenir l’attaque.
Cette défaite laisse des regrets à la Jordanie, qui a produit dix tirs et quatre cadrés, mais a été punie sur la fin. Pour l’Autriche, ce succès lance idéalement une campagne mondiale attendue depuis près de trois décennies.
Autriche
Termine
3-1
Levi's Stadium
Jordanie
17/06/2026 05:00
·
Groupe J
Fil du match
21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Autriche · Passe : X. Schlager 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) Autriche, 46e 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) Autriche, 59e 67' VAR VAR - M. Arnautovic Autriche, 67e 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 72e 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 Autriche 77' Carton jaune - M. Sabitzer Autriche, 77e 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) Jordanieieie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 83e 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) Jordanieieie, 88e 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 89e 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 Autriche 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Autriche
Les chiffres du match
Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4 Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10 Possession : Autriche 65% / Jordanie 35% Corners : Autriche 3 / Jordanie 3 Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6 Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 522 / Jordanie 280 Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75% xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51
Joueurs clés
Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Compositions
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
4
Gonzalo Montiel
Défenseur
13
Cristian Romero
Défenseur
6
Lisandro Martínez
Défenseur
25
Facundo Medina
Défenseur
7
Rodrigo De Paul
Milieu
20
Alexis Mac Allister
Milieu
24
Enzo Fernández
Milieu
16
Thiago Almada
Milieu
10
Lionel Messi
Attaquant
22
Lautaro Martínez
Attaquant
Remplaçants 15
26
Nahuel Molina
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
21
José Manuel López
Titulaires 11
23
Luca Zidane
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
15
Rayan Aït-Nouri
Défenseur
14
Hicham Boudaoui
Milieu
19
Nabil Bentaleb
Milieu
22
Ibrahim Maza
Milieu
11
Anis Hadj Moussa
Attaquant
9
Amine Gouiri
Attaquant
10
Farès Chaïbi
Attaquant
Remplaçants 15
8
Houssem Aouar
7
Riyad Mahrez
18
Mohamed Amoura
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
24
Yassine Titraoui
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup)
17/06
Groupe J
Argentine
Termine
3-0
Arrowhead Stadium
Algérie
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Autriche · Passe : X. Schlager 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) Autriche, 46e 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) Autriche, 59e 67' VAR VAR - M. Arnautovic Autriche, 67e 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 72e 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 Autriche 77' Carton jaune - M. Sabitzer Autriche, 77e 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) Jordanieieie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 83e 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) Jordanieieie, 88e 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 89e 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 Autriche 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Autriche
Compositions
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
15
Philipp Lienhart
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
16
Phillipp Mwene
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
20
Konrad Laimer
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
14
Saša Kalajdžić
Attaquant
Remplaçants 15
7
Marko Arnautović
3
Kevin Danso
17
Carney Chukwuemeka
24
Paul Wanner
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
Titulaires 11
1
Yazeed Abu Laila
Gardien
3
Abdallah Nasib
Défenseur
5
Yazan Al-Arab
Défenseur
16
Mo Abualnadi
Défenseur
23
Ehsan Haddad
Milieu
21
Nizar Al-Rashdan
Milieu
8
Noor Al-Deen Al Rawabdeh
Milieu
20
Mohannad Abu Taha
Milieu
11
Odeh Fakhoury
Attaquant
9
Ali Olwan
Attaquant
10
Mousa Tamari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
13
Mahmoud Al-Mardi
24
Ali Al Azaizah
Les chiffres du match
Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4 Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10 Possession : Autriche 65% / Jordanie 35% Corners : Autriche 3 / Jordanie 3 Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6 Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 522 / Jordanie 280 Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75% xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51
Joueurs clés
Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordanie) : note 7.3 Philipp Lienhart (Autriche) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Autriche) : note 7.2
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Autriche
Termine
3-1
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Groupe J
Jordanie
A venir
04:00
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Algérie
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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28/06
Groupe J
Algérie
A venir
03:00
Arrowhead Stadium
Autriche
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
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28/06
Groupe J
Jordanie
A venir
03:00
AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Argentine
1
1
0
0
3
0
3
3
Autriche
1
1
0
0
3
1
2
3
Jordanie
1
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