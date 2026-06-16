Mondial 2026 : l’Autriche lance son retour face à la Jordanie, novice historique

L’Autriche affronte la Jordanie mercredi 17 juin 2026 à 05h00 GMT+1 au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, pour son entrée dans le Groupe J du Mondial 2026. Ce premier match de phase de groupes pèse déjà dans la course aux places qualificatives, avant les rendez-vous contre l’Argentine et l’Algérie.

La sélection autrichienne revient en Coupe du monde après vingt-huit ans d’absence. Dirigée par Ralf Rangnick, elle aborde ce tournoi avec le statut d’équipe européenne installée dans une dynamique solide, après une campagne de qualification conclue avec six victoires en huit rencontres.

La Jordanie dispute, elle, le premier Mondial de son histoire. La sélection asiatique a gagné sa place au terme des qualifications de l’AFC, après avoir terminé deuxième de son groupe. Son parcours récent comprend aussi une finale de Coupe d’Asie en 2024, perdue face au Qatar.

Le match oppose donc deux trajectoires différentes. L’Autriche cherche à confirmer son retour au plus haut niveau mondial et à prendre une option dans un groupe relevé. La Jordanie vise un résultat fondateur pour son baptême dans la compétition, face à une équipe plus expérimentée sur la scène européenne.

Levi’s Stadium accueille ainsi une affiche qui peut orienter la suite du Groupe J. Pour l’Autriche, une victoire installerait immédiatement une position favorable. Pour la Jordanie, tout point pris face à un adversaire mieux référencé aurait une portée sportive majeure.

Zoom sur l’Autriche

L’Autriche a bâti sa qualification sur une phase éliminatoire maîtrisée. Six succès, un nul et une défaite ont validé son retour dans le tournoi, avec une production offensive régulière tout au long de la campagne européenne.

Ralf Rangnick reste l’homme central de cette progression. Son équipe s’appuie sur une organisation exigeante, un pressing soutenu et une transition rapide vers l’attaque. Cette identité a permis à l’Autriche de redevenir compétitive dans un contexte international dense.

David Alaba, capitaine et cadre défensif, demeure une référence majeure du groupe autrichien. Son expérience, sa qualité de relance et son influence dans l’organisation donnent un socle important à une équipe appelée à gérer les temps faibles dans une phase finale.

Marko Arnautović apporte une autre dimension. Meilleur buteur historique de la sélection, l’attaquant représente une menace directe dans la surface et un point d’appui précieux. Son efficacité peut compter dans un premier match souvent fermé, où les détails pèsent lourd.

L’Autriche a aussi terminé sa préparation sur deux victoires, contre le Ghana puis contre la Corée du Sud. Ces résultats renforcent l’idée d’une sélection prête à assumer le ballon et à convertir rapidement ses périodes de domination.

Zoom sur la Jordanie

La Jordanie arrive au Mondial avec une dimension historique. Jamais qualifiée auparavant, elle découvre la Coupe du monde après une campagne asiatique solide, conclue avec huit victoires, cinq nuls et trois défaites sur l’ensemble de son parcours qualificatif.

Cette première participation s’inscrit dans la continuité d’une montée en puissance régionale. La finale de Coupe d’Asie 2024 a placé la sélection jordanienne dans une autre lumière, même si la défaite contre le Qatar a rappelé l’écart qui sépare encore les meilleures équipes du continent.

Face à l’Autriche, la Jordanie devra gérer l’intensité d’un adversaire habitué au rythme européen. Sa capacité à rester compacte, à limiter les pertes de balle et à exploiter les phases de transition peut déterminer la nature de son match.

L’enjeu dépasse le simple symbole. Un résultat positif lors de cette première sortie donnerait une base concrète avant la suite du groupe. Dans une poule où figurent aussi l’Argentine et l’Algérie, chaque point obtenu dès l’ouverture peut peser dans le calcul final.

La Jordanie entre dans ce Mondial sans le poids d’un passé dans la compétition, mais avec l’élan d’une génération qui a déjà franchi plusieurs seuils. Son duel contre l’Autriche dira jusqu’où cette dynamique peut résister au niveau d’exigence mondial.

Autriche A venir 05:00 Levi's Stadium Jordanie Jordanie

Calendrier Groupe J Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Argentine - Algérie Fiche match Argentine - Algérie Argentine 02:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine A venir 02:00 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Avant-match Voir la fiche du match Autriche - Jordanie Fiche match Autriche - Jordanie Autriche 05:00 A venir Jordanie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Autriche A venir 05:00 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Avant-match Voir la fiche du match Argentine - Autriche Fiche match Argentine - Autriche Argentine 18:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine A venir 18:00 AT&T Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Algérie Fiche match Jordanie - Algérie Jordanie 04:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 04:00 Levi's Stadium Algérie Algérie Voir la fiche du match Algérie - Autriche Fiche match Algérie - Autriche Algérie 03:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Algérie A venir 03:00 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Argentine Fiche match Jordanie - Argentine Jordanie 03:00 A venir Argentine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 03:00 AT&T Stadium Argentine Argentine