Mondial 2026 : l’Argentine domine l’Autriche 2-0 avec un doublé de Messi au AT&T Stadium

L’Argentine a remporté son deuxième match du groupe J de la Coupe du Monde 2026 en battant l’Autriche 2-0 le 22 juin au AT&T Stadium de Dallas. Lionel Messi, auteur d’un doublé, a conduit les Argentins à cette victoire cruciale qui confirme leur statut de favori dans cette poule.
Les deux équipes abordaient ce duel avec un bilan positif dans le groupe. L’Argentine avait démarré la compétition par une large victoire 3-0 contre l’Algérie, tandis que l’Autriche s’était imposée 3-1 face à la Jordanie lors de leur premier match. Ce succès argentin face à une équipe autrichienne solide renforce leurs chances de qualification pour la phase finale.
Sur le terrain, l’Argentine, alignée en 4-4-2 sous la direction de Lionel Scaloni, a montré une supériorité tactique et technique. La défense menée par Cristian Romero et Lisandro Martínez a limité les occasions de l’Autriche, qui évoluait en 4-2-3-1 avec Ralf Rangnick comme sélectionneur. L’ouverture du score est intervenue à la 38e minute, lorsque Messi a converti un penalty provoqué par Facundo Medina, avant que le capitaine argentin ne scelle le résultat dans le temps additionnel.
Malgré la combativité autrichienne, incarnée notamment par le défenseur David Alaba et le meneur Marcel Sabitzer, l’Argentine a maintenu son contrôle du jeu, avec 57 % de possession de balle et 6 tirs dont 2 cadrés. Les remplacements effectués par Scaloni, tel que l’entrée de Thiago Almada pour Julián Alvarez, ont aussi contribué à préserver le score. Côté autrichien, les changements en seconde période n’ont pas suffi à revenir au score.
Argentine tactique et stars en action
Le système 4-4-2 a permis à l’Argentine de favoriser un jeu fluide avec un milieu de terrain compact composé de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Thiago Almada. La charnière défensive, orchestrée par Romero et Lisandro Martínez, a assuré une assise robuste devant Emiliano Martínez. En attaque, Messi et Lautaro Martínez ont pesé sur la défense adverse, Messi se distinguant par ses deux buts. Cette performance illustre la maîtrise argentine sur le plan offensif et défensif.
Autriche en quête de réaction
L’Autriche a aligné une formation 4-2-3-1 avec une double pivot composée de Nicolas Seiwald et Xaver Schlager. Son entraîneur Ralf Rangnick a mis l’accent sur un pressing haut et une transition rapide. David Alaba a été un pilier défensif, mais le bloc autrichien a eu du mal à exploiter ses occasions, se limitant à un seul tir cadré. Les efforts des joueurs offensifs Marcel Sabitzer et Michael Gregoritsch, entré en cours de jeu, n’ont pas suffi à inquiéter une Argentine bien organisée et portée par la performance de Messi.
Argentine
Termine
2-0
AT&T Stadium
Autriche
22/06/2026 18:00
·
Groupe J
Fil du match
38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) Argentine, 38e 40' Carton jaune - S. Posch Autriche, 40e 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 57e 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) Argentine, 64e 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) Argentine, 65e 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) Autriche, 67e 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) Autriche, 68e 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) Autriche, 68e 76' Carton jaune - F. Medina Argentine, 76e 76' Carton jaune - K. Laimer Autriche, 76e 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 78e 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) Argentine, 82e 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) Argentine, 82e 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 85e 90+2' Carton jaune - L. Paredes Argentine, 90+2e 90+5' ⚽ But - L. Messi Argentine, 90+5e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 1 Tirs : Argentine 6 / Autriche 5 Possession : Argentine 57% / Autriche 43% Corners : Argentine 1 / Autriche 2 Fautes : Argentine 10 / Autriche 10 Cartons jaunes : Argentine 1 / Autriche 2 Passes : Argentine 498 / Autriche 377 Precision des passes : Argentine 89% / Autriche 84% xG : Argentine 1.36 / Autriche 0.41
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Autriche) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentine) : note 7.2
Voir la fiche du match Argentine - Algérie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Compositions
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
4
Gonzalo Montiel
Défenseur
13
Cristian Romero
Défenseur
6
Lisandro Martínez
Défenseur
25
Facundo Medina
Défenseur
7
Rodrigo De Paul
Milieu
20
Alexis Mac Allister
Milieu
24
Enzo Fernández
Milieu
16
Thiago Almada
Milieu
10
Lionel Messi
Attaquant
22
Lautaro Martínez
Attaquant
Remplaçants 15
26
Nahuel Molina
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
21
José Manuel López
Titulaires 11
23
Luca Zidane
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
15
Rayan Aït-Nouri
Défenseur
14
Hicham Boudaoui
Milieu
19
Nabil Bentaleb
Milieu
22
Ibrahim Maza
Milieu
11
Anis Hadj Moussa
Attaquant
9
Amine Gouiri
Attaquant
10
Farès Chaïbi
Attaquant
Remplaçants 15
8
Houssem Aouar
7
Riyad Mahrez
18
Mohamed Amoura
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
24
Yassine Titraoui
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup)
17/06
Groupe J
Argentine
Termine
3-0
Arrowhead Stadium
Algérie
Voir la fiche du match Autriche - Jordanie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Autriche · Passe : X. Schlager 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) Autriche, 46e 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) Autriche, 59e 67' VAR VAR - M. Arnautovic Autriche, 67e 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 72e 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 Autriche 77' Carton jaune - M. Sabitzer Autriche, 77e 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) Jordanieieie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 83e 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) Jordanieieie, 88e 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 89e 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 Autriche 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Autriche
Compositions
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
15
Philipp Lienhart
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
16
Phillipp Mwene
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
20
Konrad Laimer
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
14
Saša Kalajdžić
Attaquant
Remplaçants 15
7
Marko Arnautović
3
Kevin Danso
17
Carney Chukwuemeka
24
Paul Wanner
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
Titulaires 11
1
Yazeed Abu Laila
Gardien
3
Abdallah Nasib
Défenseur
5
Yazan Al-Arab
Défenseur
16
Mo Abualnadi
Défenseur
23
Ehsan Haddad
Milieu
21
Nizar Al-Rashdan
Milieu
8
Noor Al-Deen Al Rawabdeh
Milieu
20
Mohannad Abu Taha
Milieu
11
Odeh Fakhoury
Attaquant
9
Ali Olwan
Attaquant
10
Mousa Tamari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
13
Mahmoud Al-Mardi
24
Ali Al Azaizah
Les chiffres du match
Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4 Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10 Possession : Autriche 65% / Jordanie 35% Corners : Autriche 3 / Jordanie 3 Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6 Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 522 / Jordanie 280 Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75% xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51
Joueurs clés
Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordanie) : note 7.3 Philipp Lienhart (Autriche) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Autriche) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
17/06
Groupe J
Autriche
Termine
3-1
Levi's Stadium
Jordanie
Voir la fiche du match Argentine - Autriche
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) Argentine, 38e 40' Carton jaune - S. Posch Autriche, 40e 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 57e 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) Argentine, 64e 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) Argentine, 65e 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) Autriche, 67e 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) Autriche, 68e 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) Autriche, 68e 76' Carton jaune - F. Medina Argentine, 76e 76' Carton jaune - K. Laimer Autriche, 76e 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 78e 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) Argentine, 82e 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) Argentine, 82e 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 85e 90+2' Carton jaune - L. Paredes Argentine, 90+2e 90+5' ⚽ But - L. Messi Argentine, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
26
Nahuel Molina
Défenseur
13
Cristian Romero
Défenseur
6
Lisandro Martínez
Défenseur
25
Facundo Medina
Défenseur
7
Rodrigo De Paul
Milieu
20
Alexis Mac Allister
Milieu
24
Enzo Fernández
Milieu
16
Thiago Almada
Milieu
10
Lionel Messi
Attaquant
22
Lautaro Martínez
Attaquant
Remplaçants 15
19
Nicolás Otamendi
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
2
Marcos Senesi
4
Gonzalo Montiel
8
Valentín Barco
18
Nico Paz
5
Leandro Paredes
17
Giuliano Simeone
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
21
José Manuel López
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
3
Kevin Danso
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
20
Konrad Laimer
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
24
Paul Wanner
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
11
Michael Gregoritsch
Attaquant
Remplaçants 15
13
Patrick Pentz
12
Florian Wiegele
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
15
Philipp Lienhart
22
Alexander Prass
19
Dejan Ljubičić
21
Patrick Wimmer
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
26
Alessandro Schöpf
16
Phillipp Mwene
14
Saša Kalajdžić
7
Marko Arnautović
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 1 Tirs : Argentine 6 / Autriche 5 Possession : Argentine 57% / Autriche 43% Corners : Argentine 1 / Autriche 2 Fautes : Argentine 10 / Autriche 10 Cartons jaunes : Argentine 1 / Autriche 2 Passes : Argentine 498 / Autriche 377 Precision des passes : Argentine 89% / Autriche 84% xG : Argentine 1.36 / Autriche 0.41
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Autriche) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentine) : note 7.2 Enzo Fernández (Argentine) : note 7 Cristian Romero (Argentine) : note 6.9 Lisandro Martínez (Argentine) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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22/06
Groupe J
Argentine
Termine
2-0
AT&T Stadium
Autriche
Voir la fiche du match Jordanie - Algérie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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23/06
Groupe J
Jordanie
A venir
04:00
Levi's Stadium
Algérie
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe J
Algérie
A venir
03:00
Arrowhead Stadium
Autriche
Voir la fiche du match Jordanie - Argentine
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe J
Jordanie
A venir
03:00
AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Argentine
2
2
0
0
5
0
5
6
Autriche
2
1
0
1
3
3
0
3
Jordanie
1
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Algérie
1
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