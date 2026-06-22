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Mondial 2026 : l’Argentine domine l’Autriche 2-0 avec un doublé de Messi au AT&T Stadium

L’Argentine a remporté son deuxième match du groupe J de la Coupe du Monde 2026 en battant l’Autriche 2-0 le 22 juin au AT&T Stadium de Dallas. Lionel Messi, auteur d’un doublé, a conduit les Argentins à cette victoire cruciale qui confirme leur statut de favori dans cette poule.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Argentine domine l’Autriche 2-0 avec un doublé de Messi au AT&T Stadium
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Sommaire

Les deux équipes abordaient ce duel avec un bilan positif dans le groupe. L’Argentine avait démarré la compétition par une large victoire 3-0 contre l’Algérie, tandis que l’Autriche s’était imposée 3-1 face à la Jordanie lors de leur premier match. Ce succès argentin face à une équipe autrichienne solide renforce leurs chances de qualification pour la phase finale.

Sur le terrain, l’Argentine, alignée en 4-4-2 sous la direction de Lionel Scaloni, a montré une supériorité tactique et technique. La défense menée par Cristian Romero et Lisandro Martínez a limité les occasions de l’Autriche, qui évoluait en 4-2-3-1 avec Ralf Rangnick comme sélectionneur. L’ouverture du score est intervenue à la 38e minute, lorsque Messi a converti un penalty provoqué par Facundo Medina, avant que le capitaine argentin ne scelle le résultat dans le temps additionnel.

Malgré la combativité autrichienne, incarnée notamment par le défenseur David Alaba et le meneur Marcel Sabitzer, l’Argentine a maintenu son contrôle du jeu, avec 57 % de possession de balle et 6 tirs dont 2 cadrés. Les remplacements effectués par Scaloni, tel que l’entrée de Thiago Almada pour Julián Alvarez, ont aussi contribué à préserver le score. Côté autrichien, les changements en seconde période n’ont pas suffi à revenir au score.

Argentine tactique et stars en action

Le système 4-4-2 a permis à l’Argentine de favoriser un jeu fluide avec un milieu de terrain compact composé de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Thiago Almada. La charnière défensive, orchestrée par Romero et Lisandro Martínez, a assuré une assise robuste devant Emiliano Martínez. En attaque, Messi et Lautaro Martínez ont pesé sur la défense adverse, Messi se distinguant par ses deux buts. Cette performance illustre la maîtrise argentine sur le plan offensif et défensif.

Autriche en quête de réaction

L’Autriche a aligné une formation 4-2-3-1 avec une double pivot composée de Nicolas Seiwald et Xaver Schlager. Son entraîneur Ralf Rangnick a mis l’accent sur un pressing haut et une transition rapide. David Alaba a été un pilier défensif, mais le bloc autrichien a eu du mal à exploiter ses occasions, se limitant à un seul tir cadré. Les efforts des joueurs offensifs Marcel Sabitzer et Michael Gregoritsch, entré en cours de jeu, n’ont pas suffi à inquiéter une Argentine bien organisée et portée par la performance de Messi.

Argentine
Termine AT&T Stadium
Autriche
22/06/2026 18:00 Groupe J
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 38'But - L. Messi (passe F. Medina)Argentine, 38e
  2. 40'Carton jaune - S. PoschAutriche, 40e
  3. 57'Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 57e
  4. 64'Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez)Argentine, 64e
  5. 65'Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez)Argentine, 65e
  6. 67'Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl)Autriche, 67e
  7. 68'Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass)Autriche, 68e
  8. 68'Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic)Autriche, 68e
  9. 76'Carton jaune - F. MedinaArgentine, 76e
  10. 76'Carton jaune - K. LaimerAutriche, 76e
  11. 78'Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 78e
  12. 82'Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes)Argentine, 82e
  13. 82'Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico)Argentine, 82e
  14. 85'Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 85e
  15. 90+2'Carton jaune - L. ParedesArgentine, 90+2e
  16. 90+5'But - L. MessiArgentine, 90+5e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 1
  • Tirs : Argentine 6 / Autriche 5
  • Possession : Argentine 57% / Autriche 43%
  • Corners : Argentine 1 / Autriche 2
  • Fautes : Argentine 10 / Autriche 10
  • Cartons jaunes : Argentine 1 / Autriche 2
  • Passes : Argentine 498 / Autriche 377
  • Precision des passes : Argentine 89% / Autriche 84%
  • xG : Argentine 1.36 / Autriche 0.41
Joueurs clés
  • Lionel Messi (Argentine) : note 7.5, 1 but(s)
  • Facundo Medina (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • David Alaba (Autriche) : note 7.9
  • Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.7, 1 arret(s)
  • Lautaro Martínez (Argentine) : note 7.2
Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
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Jordanie
Resume final
Groupe J
Argentine
Termine AT&T Stadium
Autriche
Resume final
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Algérie
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Algérie
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Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Argentine 2 2 0 0 5 0 5 6
Autriche 2 1 0 1 3 3 0 3
Jordanie 1 0 0 1 1 3 -2 0
Algérie 1 0 0 1 0 3 -3 0

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