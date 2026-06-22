Mondial 2026 : l’Argentine opte pour un 4-4-2 avec Messi et Lautaro face à l’Autriche en 4-2-3-1

Lundi 22 juin 2026 à 18h00 GMT+1, l’Argentine affronte l’Autriche au stade AT&T de Dallas lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Cette rencontre du groupe J oppose deux équipes qui ont remporté leurs premiers matchs – l’Argentine a battu l’Algérie 3-0, tandis que l’Autriche a dominé la Jordanie 3-1. Les deux sélections restent donc sur un sans-faute et visent à conforter leur position en tête du groupe.

· Mis à jour le 22 juin 2026

Publié le 22 juin 2026 à 18:54

Publié le 22 juin 2026 à 18:54 · Mis à jour le 22 juin 2026

Les compositions officielles livrent une première indication tactique importante. Lionel Scaloni aligne son équipe en 4-4-2, dispositif classique qui met en avant la double attaque formée par Lionel Messi et Lautaro Martínez. Du côté autrichien, Ralf Rangnick présente une formation en 4-2-3-1, privilégiant l’équilibre au milieu avec deux récupérateurs et un trio offensif derrière l’avant-centre Michael Gregoritsch.

Cette confrontation marque la première rencontre entre ces deux nations en Coupe du Monde de la FIFA. Les sélections étant toutes deux victorieuses lors de la première journée, ce match sera crucial pour prendre une option sur la qualification. Le stade AT&T servira de théâtre à cette lutte tactique entre deux stratégies distinctes.

Les remplacements sont également connus. L’Argentine dispose sur le banc de joueurs expérimentés comme Leandro Paredes, Giovani Lo Celso et Julián Álvarez tandis que l’Autriche compte sur Florian Grillitsch, Marko Arnautović et Saša Kalajdžić pour dynamiser son attaque si nécessaire.

Lecture du onze de l’Argentine

L’Argentine de Scaloni évolue en 4-4-2 avec une défense à quatre hommes composée de Nahuel Molina et Facundo Medina en latéraux, encadrant Cristian Romero et Lisandro Martínez au cœur de la charnière. Emiliano Martínez est en position de gardien. Le milieu est organisé en deux lignes de quatre, avec Rodrigo De Paul et Alexis Mac Allister sur les ailes, Enzo Fernández et Thiago Almada occupant des rôles plus centraux et créatifs. Plus haut, Lionel Messi et Lautaro Martínez composent le duo offensif, combinant expérience et efficacité devant le but.

Ce schéma permet à l’Argentine de conserver une certaine solidité défensive tout en offrant des possibilités offensives variées, que ce soit par les ailes ou les combinaisons entre les milieux et les attaquants. Les joueurs clés comme Messi et De Paul auront un rôle déterminant dans la gestion du rythme du match et la création d’occasions.

Lecture du onze de l’Autriche

Ralf Rangnick opte pour un dispositif en 4-2-3-1, plaçant Alexander Schlager dans les buts, protégé par Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba et Konrad Laimer en défense. Le double pivot au milieu est assuré par Nicolas Seiwald et Xaver Schlager, chargés de la récupération et de la relance. En soutien offensif, Romano Schmid, Paul Wanner et Marcel Sabitzer animent le secteur de trois-quarts, derrière l’unique avant-centre Michael Gregoritsch.

Ce système privilégie la fluidité entre les lignes et l’appui permanent à Gregoritsch. Des joueurs comme Alaba, habitué des responsabilités à la relance et à l’expérience internationale, seront essentiels pour contenir les offensives argentines et lancer efficacement les attaques. Le onze autrichien tente un équilibre entre solidité défensive et créativité offensive dans une configuration étudiée pour contrer les forces adverses.

Les onze de départ

Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 26 Nahuel Molina Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

2 Marcos Senesi

4 Gonzalo Montiel

8 Valentín Barco

18 Nico Paz

5 Leandro Paredes

17 Giuliano Simeone

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

15 Nicolás González

21 José Manuel López

9 Julián Alvarez Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 3 Kevin Danso Défenseur 8 David Alaba Défenseur 20 Konrad Laimer Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 24 Paul Wanner Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 11 Michael Gregoritsch Attaquant Remplaçants 15 13 Patrick Pentz

12 Florian Wiegele

2 David Affengruber

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

15 Philipp Lienhart

22 Alexander Prass

19 Dejan Ljubičić

21 Patrick Wimmer

10 Florian Grillitsch

17 Carney Chukwuemeka

26 Alessandro Schöpf

16 Phillipp Mwene

14 Saša Kalajdžić

7 Marko Arnautović

Argentine 2e periode 80' 1-0 AT&T Stadium Autriche Autriche Fil du match 38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) 40' Carton jaune - S. Posch 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) 76' Carton jaune - F. Medina 76' Carton jaune - K. Laimer 79' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)

Calendrier Groupe J Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Argentine - Algérie Fiche match Argentine - Algérie Argentine 3-0 3-0 Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 8' VAR VAR - F. Chaibi 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 4 Gonzalo Montiel Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 26 Nahuel Molina

15 Nicolás González

9 Julián Alvarez

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

2 Marcos Senesi

5 Leandro Paredes

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 José Manuel López Algérie Système 4-3-3 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 14 Hicham Boudaoui Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 11 Anis Hadj Moussa Attaquant 9 Amine Gouiri Attaquant 10 Farès Chaïbi Attaquant Remplaçants 15 8 Houssem Aouar

7 Riyad Mahrez

18 Mohamed Amoura

1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

24 Yassine Titraoui

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

25 Farès Ghedjemis Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0

: Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7

: Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52%

: Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2

: Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7

: Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595

: Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92%

: Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s)

(Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s)

(Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2

(Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup) Groupe J Argentine Termine 3-0 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Resume final Voir la fiche du match Autriche - Jordanie Fiche match Autriche - Jordanie Autriche 3-1 3-1 Jordanie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) 67' VAR VAR - M. Arnautovic 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 77' Carton jaune - M. Sabitzer 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Compositions Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 15 Philipp Lienhart Défenseur 8 David Alaba Défenseur 16 Phillipp Mwene Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 20 Konrad Laimer Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 14 Saša Kalajdžić Attaquant Remplaçants 15 7 Marko Arnautović

3 Kevin Danso

17 Carney Chukwuemeka

24 Paul Wanner

12 Florian Wiegele

13 Patrick Pentz

2 David Affengruber

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

10 Florian Grillitsch

19 Dejan Ljubičić

22 Alexander Prass

26 Alessandro Schöpf

21 Patrick Wimmer

11 Michael Gregoritsch Jordanie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Jamal Sellami Titulaires 11 1 Yazeed Abu Laila Gardien 3 Abdallah Nasib Défenseur 5 Yazan Al-Arab Défenseur 16 Mo Abualnadi Défenseur 23 Ehsan Haddad Milieu 21 Nizar Al-Rashdan Milieu 8 Noor Al-Deen Al Rawabdeh Milieu 20 Mohannad Abu Taha Milieu 11 Odeh Fakhoury Attaquant 9 Ali Olwan Attaquant 10 Mousa Tamari Attaquant Remplaçants 15 22 Abdallah Al-Fakhouri

12 Noureddin Zaid

4 Husam Ali Mohammad Abudahab

17 Saleem Obaid

19 Saad Al Rousan

26 Anas Badawi

18 Mohammad Abu Ghoush

2 Mohammad Ali Hasheesh

6 Amer Jamous

14 Rajaei Ayed

15 Ibrahim Sadeh

25 Mohammad Al Daoud

7 Mohammad Abu Zrayq

13 Mahmoud Al-Mardi

24 Ali Al Azaizah Les chiffres du match Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4

: Autriche 2 / Jordanie 4 Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10

: Autriche 8 / Jordanie 10 Possession : Autriche 65% / Jordanie 35%

: Autriche 65% / Jordanie 35% Corners : Autriche 3 / Jordanie 3

: Autriche 3 / Jordanie 3 Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6

: Autriche 10 / Jordanie 6 Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0

: Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 522 / Jordanie 280

: Autriche 522 / Jordanie 280 Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75%

: Autriche 85% / Jordanie 75% xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51 Joueurs clés Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s)

(Jordanie) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s)

(Autriche) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s)

(Autriche) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordanie) : note 7.3

(Jordanie) : note 7.3 Philipp Lienhart (Autriche) : note 7.2

(Autriche) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Autriche) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Autriche Termine 3-1 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Resume final Voir la fiche du match Argentine - Autriche Fiche match Argentine - Autriche Argentine 1-0 2e periode 80' · 1-0 Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) 40' Carton jaune - S. Posch 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) 76' Carton jaune - F. Medina 76' Carton jaune - K. Laimer 79' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 26 Nahuel Molina Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

2 Marcos Senesi

4 Gonzalo Montiel

8 Valentín Barco

18 Nico Paz

5 Leandro Paredes

17 Giuliano Simeone

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

15 Nicolás González

21 José Manuel López

9 Julián Alvarez Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 3 Kevin Danso Défenseur 8 David Alaba Défenseur 20 Konrad Laimer Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 24 Paul Wanner Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 11 Michael Gregoritsch Attaquant Remplaçants 15 13 Patrick Pentz

12 Florian Wiegele

2 David Affengruber

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

15 Philipp Lienhart

22 Alexander Prass

19 Dejan Ljubičić

21 Patrick Wimmer

10 Florian Grillitsch

17 Carney Chukwuemeka

26 Alessandro Schöpf

16 Phillipp Mwene

14 Saša Kalajdžić

7 Marko Arnautović Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 0

: Argentine 2 / Autriche 0 Tirs : Argentine 3 / Autriche 2

: Argentine 3 / Autriche 2 Possession : Argentine 55% / Autriche 45%

: Argentine 55% / Autriche 45% Corners : Argentine 0 / Autriche 2

: Argentine 0 / Autriche 2 Fautes : Argentine 8 / Autriche 5

: Argentine 8 / Autriche 5 Cartons jaunes : Argentine 0 / Autriche 1

: Argentine 0 / Autriche 1 Passes : Argentine 230 / Autriche 184

: Argentine 230 / Autriche 184 Precision des passes : Argentine 87% / Autriche 79%

: Argentine 87% / Autriche 79% xG : Argentine 1.05 / Autriche 0.24 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 7, 1 but(s)

(Argentine) : note 7, 1 but(s) Facundo Medina (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) David Alaba (Autriche) : note 7.7

(Autriche) : note 7.7 Lautaro Martínez (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Cristian Romero (Argentine) : note 6.9

(Argentine) : note 6.9 Enzo Fernández (Argentine) : note 6.9

(Argentine) : note 6.9 Thiago Almada (Argentine) : note 6.9

(Argentine) : note 6.9 Romano Schmid (Autriche) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine 2e periode 80' 1-0 AT&T Stadium Autriche Autriche Résumé à la pause Voir la fiche du match Jordanie - Algérie Fiche match Jordanie - Algérie Jordanie 04:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 04:00 Levi's Stadium Algérie Algérie Voir la fiche du match Algérie - Autriche Fiche match Algérie - Autriche Algérie 03:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Algérie A venir 03:00 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Argentine Fiche match Jordanie - Argentine Jordanie 03:00 A venir Argentine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 03:00 AT&T Stadium Argentine Argentine