Mondial 2026 : l’Autriche mène face à la Jordanie à la pause (1-0)

Ce court avantage place la sélection de Ralf Rangnick en position favorable à la pause dans ce match de phase de groupes. La Jordanie de Jamal Sellami reste au contact, mais doit trouver une réponse après avoir concédé l’ouverture du score dans la première moitié de la période.
L’action décisive est venue du secteur autrichien. Romano Schmid, titularisé dans le 4-2-3-1 autrichien, a converti le service de Xaver Schlager pour donner l’avantage à son équipe. Ce but reste le seul événement confirmé de la première période.
L’Autriche a davantage tenu le ballon avant la pause, avec 73 pour cent de possession selon les données de match. Cette maîtrise s’est traduite par trois tirs, dont un cadré, celui qui a permis à Schmid de faire la différence.
La Jordanie, organisée en 5-4-1, n’a pas été totalement absente offensivement. Les données de la première période lui attribuent quatre tirs, dont deux cadrés. Alexander Schlager compte deux arrêts à la pause, un élément important pour préserver l’avance autrichienne.
Un avantage autrichien construit au milieu
Rangnick a débuté avec Alexander Schlager dans le but, une défense composée de Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba et Phillipp Mwene, puis un double pivot Nicolas Seiwald et Xaver Schlager. Devant eux, Romano Schmid, Konrad Laimer et Marcel Sabitzer soutiennent Saša Kalajdžić.
Le but de Schmid illustre le poids du milieu autrichien dans cette première période. Xaver Schlager a signé la passe décisive, tandis que Schmid a donné une avance concrète à une équipe qui a surtout contrôlé le rythme par la possession.
La Jordanie reste dans le match
Jamal Sellami a choisi une structure à cinq défenseurs avec Yazeed Abu Laila dans le but, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Mo Abualnadi et Mohannad Abu Taha derrière. Odeh Fakhoury, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Deen Al Rawabdeh et Ali Olwan accompagnent Mousa Tamari, seul attaquant de pointe.
Menée d’un but, la Jordanie conserve une marge réduite avant la seconde période. Les deux tirs cadrés jordaniens en première mi-temps montrent que l’écart reste limité, même si l’Autriche aborde la pause avec l’avantage au score.
Autriche
Mi-temps
1-0
Levi's Stadium
Jordanie
17/06/2026 05:00
·
Groupe J
Fil du match
20' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Autriche · Passe : X. Schlager
Les chiffres du match
Tirs cadres : Autriche 1 / Jordanie 2 Tirs : Autriche 3 / Jordanie 4 Possession : Autriche 73% / Jordanie 27% Corners : Autriche 1 / Jordanie 2 Fautes : Autriche 3 / Jordanie 1 Passes : Autriche 180 / Jordanie 66 Precision des passes : Autriche 87% / Jordanie 70% xG : Autriche 0.08 / Jordanie 0.16
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Compositions
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
4
Gonzalo Montiel
Défenseur
13
Cristian Romero
Défenseur
6
Lisandro Martínez
Défenseur
25
Facundo Medina
Défenseur
7
Rodrigo De Paul
Milieu
20
Alexis Mac Allister
Milieu
24
Enzo Fernández
Milieu
16
Thiago Almada
Milieu
10
Lionel Messi
Attaquant
22
Lautaro Martínez
Attaquant
Remplaçants 15
26
Nahuel Molina
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
21
José Manuel López
Titulaires 11
23
Luca Zidane
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
15
Rayan Aït-Nouri
Défenseur
14
Hicham Boudaoui
Milieu
19
Nabil Bentaleb
Milieu
22
Ibrahim Maza
Milieu
11
Anis Hadj Moussa
Attaquant
9
Amine Gouiri
Attaquant
10
Farès Chaïbi
Attaquant
Remplaçants 15
8
Houssem Aouar
7
Riyad Mahrez
18
Mohamed Amoura
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
24
Yassine Titraoui
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup)
17/06
Groupe J
Argentine
Termine
3-0
Arrowhead Stadium
Algérie
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
15
Philipp Lienhart
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
16
Phillipp Mwene
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
20
Konrad Laimer
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
14
Saša Kalajdžić
Attaquant
Remplaçants 15
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
3
Kevin Danso
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
24
Paul Wanner
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
7
Marko Arnautović
11
Michael Gregoritsch
Titulaires 11
1
Yazeed Abu Laila
Gardien
23
Ehsan Haddad
Défenseur
3
Abdallah Nasib
Défenseur
5
Yazan Al-Arab
Défenseur
16
Mo Abualnadi
Défenseur
20
Mohannad Abu Taha
Défenseur
11
Odeh Fakhoury
Milieu
21
Nizar Al-Rashdan
Milieu
8
Noor Al-Deen Al Rawabdeh
Milieu
9
Ali Olwan
Milieu
10
Mousa Tamari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
13
Mahmoud Al-Mardi
24
Ali Al Azaizah
Les chiffres du match
Tirs cadres : Autriche 1 / Jordanie 2 Tirs : Autriche 3 / Jordanie 4 Possession : Autriche 73% / Jordanie 27% Corners : Autriche 1 / Jordanie 2 Fautes : Autriche 3 / Jordanie 1 Passes : Autriche 180 / Jordanie 66 Precision des passes : Autriche 87% / Jordanie 70% xG : Autriche 0.08 / Jordanie 0.16
Joueurs clés
R. Schmid (Autriche) : note 7.87, 1 but(s) X. Schlager (Autriche) : note 7.66, 1 passe(s) decisive(s) A. Schlager (Autriche) : note 7.28, 2 arret(s) D. Alaba (Autriche) : note 7.16 N. Seiwald (Autriche) : note 7.15 P. Lienhart (Autriche) : note 6.99 S. Posch (Autriche) : note 6.71 O. Al Fakhouri (Jordanie) : note 6.71
Absences et blessures
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17/06
Groupe J
Autriche
Mi-temps
1-0
Levi's Stadium
Jordanie
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Compositions
Statistiques
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
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Groupe J
Argentine
A venir
18:00
AT&T Stadium
Autriche
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Compositions
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23/06
Groupe J
Jordanie
A venir
04:00
Levi's Stadium
Algérie
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Statistiques
Confrontations
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Compositions
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28/06
Groupe J
Algérie
A venir
03:00
Arrowhead Stadium
Autriche
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Compositions
Statistiques
Confrontations
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Compositions
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Les chiffres du match
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28/06
Groupe J
Jordanie
A venir
03:00
AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Argentine
1
1
0
0
3
0
3
3
Autriche
0
0
0
0
0
0
0
0
Jordanie
0
0
0
0
0
0
0
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Algérie
1
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