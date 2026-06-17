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Mondial 2026 : l’Autriche mène face à la Jordanie à la pause (1-0)

L’Autriche mène 1-0 contre la Jordanie à la mi-temps, mercredi 17 juin, au Levi’s Stadium, dans le groupe J du Mondial 2026, grâce à un but de Romano Schmid à la 20e minute sur une passe de Xaver Schlager.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Autriche mène face à la Jordanie à la pause (1-0)
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Ce court avantage place la sélection de Ralf Rangnick en position favorable à la pause dans ce match de phase de groupes. La Jordanie de Jamal Sellami reste au contact, mais doit trouver une réponse après avoir concédé l’ouverture du score dans la première moitié de la période.

L’action décisive est venue du secteur autrichien. Romano Schmid, titularisé dans le 4-2-3-1 autrichien, a converti le service de Xaver Schlager pour donner l’avantage à son équipe. Ce but reste le seul événement confirmé de la première période.

L’Autriche a davantage tenu le ballon avant la pause, avec 73 pour cent de possession selon les données de match. Cette maîtrise s’est traduite par trois tirs, dont un cadré, celui qui a permis à Schmid de faire la différence.

La Jordanie, organisée en 5-4-1, n’a pas été totalement absente offensivement. Les données de la première période lui attribuent quatre tirs, dont deux cadrés. Alexander Schlager compte deux arrêts à la pause, un élément important pour préserver l’avance autrichienne.

Un avantage autrichien construit au milieu

Rangnick a débuté avec Alexander Schlager dans le but, une défense composée de Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba et Phillipp Mwene, puis un double pivot Nicolas Seiwald et Xaver Schlager. Devant eux, Romano Schmid, Konrad Laimer et Marcel Sabitzer soutiennent Saša Kalajdžić.

Le but de Schmid illustre le poids du milieu autrichien dans cette première période. Xaver Schlager a signé la passe décisive, tandis que Schmid a donné une avance concrète à une équipe qui a surtout contrôlé le rythme par la possession.

La Jordanie reste dans le match

Jamal Sellami a choisi une structure à cinq défenseurs avec Yazeed Abu Laila dans le but, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Mo Abualnadi et Mohannad Abu Taha derrière. Odeh Fakhoury, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Deen Al Rawabdeh et Ali Olwan accompagnent Mousa Tamari, seul attaquant de pointe.

Menée d’un but, la Jordanie conserve une marge réduite avant la seconde période. Les deux tirs cadrés jordaniens en première mi-temps montrent que l’écart reste limité, même si l’Autriche aborde la pause avec l’avantage au score.

Autriche
Mi-temps Levi's Stadium
Jordanie
17/06/2026 05:00 Groupe J
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 20'But - R. Schmid1-0Autriche · Passe : X. Schlager
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Autriche 1 / Jordanie 2
  • Tirs : Autriche 3 / Jordanie 4
  • Possession : Autriche 73% / Jordanie 27%
  • Corners : Autriche 1 / Jordanie 2
  • Fautes : Autriche 3 / Jordanie 1
  • Passes : Autriche 180 / Jordanie 66
  • Precision des passes : Autriche 87% / Jordanie 70%
  • xG : Autriche 0.08 / Jordanie 0.16
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Groupe J
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Argentine 1 1 0 0 3 0 3 3
Autriche 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordanie 0 0 0 0 0 0 0 0
Algérie 1 0 0 1 0 3 -3 0

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