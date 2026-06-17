Mondial 2026 : l’Argentine domine l’Algérie 3-0 avec un triplé de Messi
L’Argentine a lancé sa Coupe du monde 2026 par une victoire nette contre l’Algérie, 3-0, mercredi au Arrowhead Stadium de Kansas City, dans le groupe J, grâce à un triplé de Lionel Messi. Les champions du monde en titre prennent d’entrée un résultat fort dans une phase de groupes où chaque point pèse dans la course à la qualification.
L’Albiceleste, dirigée par Lionel Scaloni, abordait ce premier rendez-vous avec le statut de tenante du titre et une ossature expérimentée. L’Algérie, de retour sur la scène mondiale après douze ans d’absence, retrouvait le tournoi sous les ordres de Vladimir Petkovic avec l’objectif de marquer son retour par une performance face à l’un des favoris.
La rencontre a rapidement basculé autour de Messi. Après un épisode VAR impliquant Farès Chaïbi à la 8e minute, l’Argentine a ouvert le score à la 17e minute par son numéro 10, servi par Rodrigo De Paul. Ce but a installé les Sud-Américains dans un scénario favorable avant la pause, atteinte sur le score de 1-0.
Messi a ensuite creusé l’écart à la 60e minute, avant de signer le troisième but argentin à la 76e minute sur une passe de Nicolás González. En 80 minutes, l’attaquant argentin a transformé l’avantage initial en victoire sans discussion au tableau d’affichage.
Messi donne le ton à l’Argentine
L’Argentine avait débuté en 4-4-2 avec Emiliano Martínez dans le but, une ligne défensive comprenant Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Facundo Medina, puis un milieu articulé autour de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Thiago Almada. Devant, Messi était associé à Lautaro Martínez.
Le rendement offensif argentin a été porté par l’efficacité de son capitaine. L’Albiceleste a cadré six tirs et trouvé trois fois la faille, avec De Paul puis González impliqués sur deux des buts. Derrière, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Facundo Medina ont accompagné une soirée maîtrisée, tandis qu’Emiliano Martínez n’a pas eu d’arrêt à effectuer selon les données du match.
Scaloni a aussi utilisé son banc en seconde période. Des changements sont intervenus dès la reprise, puis à la 55e et à la 80e minute, moment où Messi a quitté la pelouse après avoir plié la rencontre. L’Argentine sort de ce premier match avec un succès large et une différence de buts favorable.
L’Algérie punie malgré le ballon
L’Algérie s’est présentée en 4-3-3 avec Luca Zidane dans le but, Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Rayan Aït-Nouri en défense, puis Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb et Ibrahim Maza au milieu. Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri et Farès Chaïbi formaient le trio offensif.
Les Fennecs ont eu une part importante de possession, avec 52 pour cent du ballon et 595 passes recensées, mais ils n’ont pas cadré la moindre frappe. Luca Zidane a repoussé trois tentatives argentines, sans empêcher le triplé de Messi. Aïssa Mandi, capitaine, Bensebaini et Aït-Nouri ont longtemps dû gérer les mouvements argentins entre les lignes.
Petkovic a procédé à plusieurs changements après l’heure de jeu, avec notamment Houssem Aouar, Amine Gouiri et Anis Hadj Moussa signalés dans la vague de remplacements à la 64e minute, puis Nabil Bentaleb et Ibrahim Maza en fin de match. L’Algérie devra surtout retenir son manque de danger dans la zone de vérité, dans un groupe J entamé par une défaite lourde face au champion sortant.
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