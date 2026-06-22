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Mondial 2026 : Argentine et Autriche s’affrontent en duel décisif au groupe J

L’Argentine et l’Autriche se retrouvent le 22 juin 2026 à 18h00 GMT+1 au AT&T Stadium de Dallas pour une confrontation clé de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du groupe J oppose deux équipes invaincues après leur première journée, l’Argentine ayant dominé l’Algérie 3-0, tandis que l’Autriche a battu la Jordanie 3-1.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Mondial 2026 : Argentine et Autriche s’affrontent en duel décisif au groupe J
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Les deux sélections affichent un excellent départ et cette rencontre pourrait consolider la place de leader dans le groupe ou offrir un avantage historique à l’un des deux. L’issue pourrait peser lourd dans la qualification pour les huitièmes de finale dans un groupe complété par l’Algérie et la Jordanie.

Avec Lionel Scaloni aux commandes depuis 2018, l’Argentine mise sur un style offensif collectif où Lionel Messi, éternel capitaine et figure emblématique, reste la pièce maîtresse. L’équipe aligne un 4-4-2 classique avec des joueurs confirmés comme Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero en défense, et une puissance offensive incarnée par Lautaro Martínez à côté de Messi.

De son côté, l’Autriche, guidée par Ralf Rangnick, engagé dans une approche basée sur le pressing haut et la rapidité, se présente en 4-2-3-1. David Alaba, leader et polyvalent défenseur, s’appuie notamment sur Marcel Sabitzer et Michael Gregoritsch pour animer l’attaque.

Le match est attendu intense et décisif au sein du groupe J, où un nouveau triomphe argentin renforcerait leur dominance, tandis qu’une victoire autrichienne marquerait un jalon historique pour cette équipe au Mondial.

Zoom sur Argentine

L’Argentine évoluera dans un schéma tactique en 4-4-2 placé sous la direction de Lionel Scaloni. La défense comprend Emiliano Martínez dans les cages, tandis que Nahuel Molina et Cristian Romero solidifient la charnière centrale avec Lisandro Martínez et Facundo Medina comme latéraux. Au milieu, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Thiago Almada offrent un équilibre dynamique entre créativité et rigueur.

En attaque, Lionel Messi et Lautaro Martínez combinent expérience, finesse et efficacité, formant un duo redoutable capable d’exploiter les espaces derrière la défense adverse. Cette configuration permet au sélectionneur d’insister sur la possession et l’animation offensive sur les ailes ainsi que par des décalages fréquents.

Zoom sur Autriche

L’Autriche présente un dispositif en 4-2-3-1 orchestré par Ralf Rangnick, fidèle à un style de jeu fondé sur un pressing étouffant et un jeu rapide en transition. Alexander Schlager tient la cage, alors que la ligne défensive est composée de Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba et Konrad Laimer offrant solidité et relance.

Au milieu, Nicolas Seiwald et Xaver Schlager forment un duo défensif chargé de couper les transmissions et de lancer les attaques. Romano Schmid, Paul Wanner et Marcel Sabitzer occupent la ligne offensive du milieu derrière l’unique avant-centre Michael Gregoritsch, mis à contribution pour sa capacité à attraper les ballons en profondeur et à conclure.

Argentine
2e periode 80' AT&T Stadium
Autriche
22/06/2026 18:00 Groupe J
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Groupe J
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Argentine 1 1 0 0 3 0 3 3
Autriche 1 1 0 0 3 1 2 3
Jordanie 1 0 0 1 1 3 -2 0
Algérie 1 0 0 1 0 3 -3 0

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