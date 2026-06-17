Mondial 2026 : Argentine-Algérie, Messi et Lautaro dans le 4-3-3 de Scaloni face au 4-4-2 de Petkovic
Lionel Scaloni aligne Lionel Messi, Lautaro Martínez et Thiago Almada dans le 4-3-3 de l’Argentine pour affronter l’Algérie, mercredi 17 juin à 02 h 00 GMT+1, au Arrowhead Stadium de Kansas City, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. En face, Vladimir Petkovic répond avec un 4-4-2 porté par Amine Gouiri, Ibrahim Maza, Farès Chaïbi et Anis Hadj Moussa dans un match du groupe J à fort enjeu d’entrée.
L’Argentine, championne en titre, démarre cette rencontre avec une ossature très identifiable. Emiliano Martínez garde le but, Cristian Romero et Lisandro Martínez forment l’axe défensif, tandis qu’Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Rodrigo De Paul composent le cœur du jeu. Le choix offensif donne à Messi un rôle majeur autour de Lautaro Martínez, avec Almada comme troisième élément d’attaque.
L’Algérie présente un onze structuré autour de Luca Zidane dans le but, Aïssa Mandi et Ramy Bensebaini en défense centrale, Rayan Aït-Nouri sur un côté, puis un milieu où Hicham Boudaoui et Nabil Bentaleb doivent soutenir les joueurs offensifs. Farès Chaïbi, Ibrahim Maza, Anis Hadj Moussa et Amine Gouiri donnent au 4-4-2 algérien une ligne avancée mobile.
Le banc argentin offre plusieurs options de poids à Scaloni, avec Julián Alvarez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nicolás González, Giovani Lo Celso ou encore Nahuel Molina. Côté algérien, Riyad Mahrez, Mohamed Amoura, Houssem Aouar, Ramiz Zerrouki et Jaouen Hadjam figurent parmi les solutions de Petkovic.
Lecture du onze de l’Argentine
Scaloni conserve une organisation en 4-3-3 avec Emiliano Martínez comme dernier rempart. Devant lui, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Facundo Medina composent une défense à quatre. La présence de Romero et Lisandro Martínez dans l’axe donne à l’Argentine une base défensive expérimentée, avec Montiel et Medina chargés d’encadrer les couloirs.
Au milieu, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Rodrigo De Paul forment un trio dense, capable d’assurer la première relance et de fermer les espaces dans l’axe. Devant, Messi part avec Lautaro Martínez et Thiago Almada. Cette association réunit un point d’appui dans la surface, un créateur central et un profil plus mobile pour attaquer les intervalles.
- Argentine Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada
- Remplaçants argentins Juan Musso, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Marcos Senesi, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nico Paz, Julián Alvarez, José Manuel López
- Sélectionneur Lionel Scaloni
Lecture du onze de l’Algérie
Petkovic opte pour un 4-4-2 avec Luca Zidane dans le but. Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Rayan Aït-Nouri composent la défense. Le duo Mandi-Bensebaini apporte de l’expérience dans l’axe, alors qu’Aït-Nouri peut peser dans le couloir gauche par sa capacité à accompagner les sorties de balle.
Le milieu associe Hicham Boudaoui et Nabil Bentaleb dans l’axe, avec Anis Hadj Moussa et Farès Chaïbi sur les côtés. Devant, Ibrahim Maza accompagne Amine Gouiri. Cette structure donne à l’Algérie deux points de fixation ou de décrochage dans la ligne offensive, tout en conservant quatre milieux pour limiter les espaces face au trio argentin.
- Algérie Luca Zidane, Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri, Anis Hadj Moussa, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Farès Chaïbi, Ibrahim Maza, Amine Gouiri
- Remplaçants algériens Melvin Mastil, Oussama Benbot, Achref Abada, Mohamed Tougai, Zineddine Belaid, Jaouen Hadjam, Samir Sophian Chergui, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar, Yassine Titraoui, Riyad Mahrez, Adil Boulbina, Ahmed Nadhir Benbouali, Mohamed Amoura, Farès Ghedjemis
- Sélectionneur Vladimir Petkovic
Les onze de départ
- 23 Emiliano Martínez Gardien
- 4 Gonzalo Montiel Défenseur
- 13 Cristian Romero Défenseur
- 6 Lisandro Martínez Défenseur
- 25 Facundo Medina Défenseur
- 20 Alexis Mac Allister Milieu
- 24 Enzo Fernández Milieu
- 7 Rodrigo De Paul Milieu
- 10 Lionel Messi Attaquant
- 22 Lautaro Martínez Attaquant
- 16 Thiago Almada Milieu
- 1 Juan Musso
- 12 Gerónimo Rulli
- 3 Nicolás Tagliafico
- 19 Nicolás Otamendi
- 26 Nahuel Molina
- 2 Marcos Senesi
- 5 Leandro Paredes
- 8 Valentín Barco
- 11 Giovani Lo Celso
- 14 Exequiel Palacios
- 15 Nicolás González
- 17 Giuliano Simeone
- 18 Nico Paz
- 9 Julián Alvarez
- 21 José Manuel López
- 23 Luca Zidane Gardien
- 17 Rafik Belghali Défenseur
- 2 Aïssa Mandi Défenseur
- 21 Ramy Bensebaini Défenseur
- 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur
- 11 Anis Hadj Moussa Attaquant
- 14 Hicham Boudaoui Milieu
- 19 Nabil Bentaleb Milieu
- 10 Farès Chaïbi Attaquant
- 22 Ibrahim Maza Milieu
- 9 Amine Gouiri Attaquant
- 1 Melvin Mastil
- 16 Oussama Benbot
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 13 Jaouen Hadjam
- 26 Samir Sophian Chergui
- 6 Ramiz Zerrouki
- 8 Houssem Aouar
- 24 Yassine Titraoui
- 7 Riyad Mahrez
- 20 Adil Boulbina
- 12 Ahmed Nadhir Benbouali
- 18 Mohamed Amoura
- 25 Farès Ghedjemis
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