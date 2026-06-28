Mondial 2026 : l’Algérie en 4-3-3 face à l’Autriche en 4-2-3-1 avec Mahrez et Arnautović titulaires

L’Algérie aligne une formation en 4-3-3 dirigée par Vladimir Petkovic afin d’exploiter le potentiel offensif autour de Riyad Mahrez, Amine Gouiri et Farès Chaïbi. Cette configuration est aménagée pour privilégier une attaque fluide et dynamique, avec un milieu équilibré incarné par Houssem Aouar, Nabil Bentaleb et Ibrahim Maza.
Pour l’Autriche, le coach Ralf Rangnick opte pour un système en 4-2-3-1, avec Marko Arnautović en pointe d’une équipe renforcée par la présence notable de David Alaba en défense et Marcel Sabitzer à la création. Cette structure vise à instaurer un bloc solide tout en conservant des options offensives multiples.
Les deux équipes cherchent à consolider leur position dans ce groupe consolidé par la victoire algérienne sur la Jordanie et la défaite autrichienne contre l’Argentine, faisant de ce match une étape clé pour les ambitions de qualification.
Lecture du onze de l’Algérie
L’Algérie mise sur un 4-3-3 avec Oussama Benbot dans la cage. La ligne défensive se compose de Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Jaouen Hadjam, garantissant une couverture complète. Le milieu associe Houssem Aouar, Nabil Bentaleb et Ibrahim Maza, combinant créativité et solidité.
En attaque, Riyad Mahrez joue un rôle clé sur le flanc droit, avec Amine Gouiri en pointe et Farès Chaïbi sur le flanc gauche. Cette trident offensive met l’accent sur la vitesse et la technique individuelle pour percer les défenses adverses.
En réserve, l’équipe dispose de gardiens supplémentaires, Melvin Mastil et Luca Zidane, ainsi que de plusieurs défenseurs comme Achref Abada et Mohamed Tougai. Hicham Boudaoui et Ramiz Zerrouki apportent également des options au milieu, tandis qu’Adil Boulbina et Anis Hadj Moussa complètent les forces offensives alternatives.
Lecture du onze de l’Autriche
L’Autriche s’appuie sur une organisation en 4-2-3-1 avec Alexander Schlager au but. La défense comprend Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba et Phillipp Mwene. La double-pivote du milieu est tenue par Nicolas Seiwald et Xaver Schlager.
Romano Schmid, Konrad Laimer et Marcel Sabitzer composent la ligne de trois milieux offensifs, avec Marko Arnautović seul en pointe. Ce dispositif permet à l’équipe de combiner équilibre défensif et transitions rapides vers l’attaque.
Sur le banc, plusieurs joueurs comme Michael Gregoritsch et Saša Kalajdžić peuvent apporter des solutions offensives, tandis que Patrick Pentz et Florian Wiegele complètent le rôle de gardiens supplémentaires.
Les onze de départ
Titulaires 11
16
Oussama Benbot
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
13
Jaouen Hadjam
Défenseur
8
Houssem Aouar
Milieu
19
Nabil Bentaleb
Milieu
22
Ibrahim Maza
Milieu
7
Riyad Mahrez
Attaquant
9
Amine Gouiri
Attaquant
10
Farès Chaïbi
Attaquant
Remplaçants 14
1
Melvin Mastil
23
Luca Zidane
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
15
Rayan Aït-Nouri
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
14
Hicham Boudaoui
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
15
Philipp Lienhart
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
16
Phillipp Mwene
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
20
Konrad Laimer
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
7
Marko Arnautović
Attaquant
Remplaçants 15
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
3
Kevin Danso
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
24
Paul Wanner
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
14
Saša Kalajdžić
Algérie
1re periode 3'
0-0
Arrowhead Stadium
Autriche
28/06/2026 03:00
·
Groupe J
Fil du match
3' LIVE Match en cours, Algérie 0-0 Autriche. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0
Voir la fiche du match Argentine - Algérie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Compositions
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
4
Gonzalo Montiel
Défenseur
13
Cristian Romero
Défenseur
6
Lisandro Martínez
Défenseur
25
Facundo Medina
Défenseur
7
Rodrigo De Paul
Milieu
20
Alexis Mac Allister
Milieu
24
Enzo Fernández
Milieu
16
Thiago Almada
Milieu
10
Lionel Messi
Attaquant
22
Lautaro Martínez
Attaquant
Remplaçants 15
26
Nahuel Molina
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
21
José Manuel López
Titulaires 11
23
Luca Zidane
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
15
Rayan Aït-Nouri
Défenseur
14
Hicham Boudaoui
Milieu
19
Nabil Bentaleb
Milieu
22
Ibrahim Maza
Milieu
11
Anis Hadj Moussa
Attaquant
9
Amine Gouiri
Attaquant
10
Farès Chaïbi
Attaquant
Remplaçants 15
8
Houssem Aouar
7
Riyad Mahrez
18
Mohamed Amoura
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
24
Yassine Titraoui
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup)
17/06
Groupe J
Argentine
Termine
3-0
Arrowhead Stadium
Algérie
Voir la fiche du match Autriche - Jordanie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Autriche · Passe : X. Schlager 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) Autriche, 46e 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) Autriche, 59e 67' VAR VAR - M. Arnautovic Autriche, 67e 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 72e 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 Autriche 77' Carton jaune - M. Sabitzer Autriche, 77e 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) Jordanieieie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 83e 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) Jordanieieie, 88e 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 89e 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 Autriche 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Autriche
Compositions
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
15
Philipp Lienhart
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
16
Phillipp Mwene
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
20
Konrad Laimer
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
14
Saša Kalajdžić
Attaquant
Remplaçants 15
7
Marko Arnautović
3
Kevin Danso
17
Carney Chukwuemeka
24
Paul Wanner
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
Titulaires 11
1
Yazeed Abu Laila
Gardien
3
Abdallah Nasib
Défenseur
5
Yazan Al-Arab
Défenseur
16
Mo Abualnadi
Défenseur
23
Ehsan Haddad
Milieu
21
Nizar Al-Rashdan
Milieu
8
Noor Al-Deen Al Rawabdeh
Milieu
20
Mohannad Abu Taha
Milieu
11
Odeh Fakhoury
Attaquant
9
Ali Olwan
Attaquant
10
Mousa Tamari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
13
Mahmoud Al-Mardi
24
Ali Al Azaizah
Les chiffres du match
Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4 Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10 Possession : Autriche 65% / Jordanie 35% Corners : Autriche 3 / Jordanie 3 Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6 Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 522 / Jordanie 280 Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75% xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51
Joueurs clés
Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordanie) : note 7.3 Philipp Lienhart (Autriche) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Autriche) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
17/06
Groupe J
Autriche
Termine
3-1
Levi's Stadium
Jordanie
Voir la fiche du match Argentine - Autriche
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) Argentine, 38e 40' Carton jaune - S. Posch Autriche, 40e 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 57e 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) Argentine, 64e 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) Argentine, 65e 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) Autriche, 67e 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) Autriche, 68e 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) Autriche, 68e 76' Carton jaune - F. Medina Argentine, 76e 76' Carton jaune - K. Laimer Autriche, 76e 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 78e 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) Argentine, 82e 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) Argentine, 82e 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 85e 90+2' Carton jaune - L. Paredes Argentine, 90+2e 90+5' ⚽ But - L. Messi Argentine, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
26
Nahuel Molina
Défenseur
13
Cristian Romero
Défenseur
6
Lisandro Martínez
Défenseur
25
Facundo Medina
Défenseur
7
Rodrigo De Paul
Milieu
20
Alexis Mac Allister
Milieu
24
Enzo Fernández
Milieu
16
Thiago Almada
Milieu
10
Lionel Messi
Attaquant
22
Lautaro Martínez
Attaquant
Remplaçants 15
19
Nicolás Otamendi
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
2
Marcos Senesi
4
Gonzalo Montiel
8
Valentín Barco
18
Nico Paz
5
Leandro Paredes
17
Giuliano Simeone
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
21
José Manuel López
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
3
Kevin Danso
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
20
Konrad Laimer
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
24
Paul Wanner
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
11
Michael Gregoritsch
Attaquant
Remplaçants 15
13
Patrick Pentz
12
Florian Wiegele
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
15
Philipp Lienhart
22
Alexander Prass
19
Dejan Ljubičić
21
Patrick Wimmer
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
26
Alessandro Schöpf
16
Phillipp Mwene
14
Saša Kalajdžić
7
Marko Arnautović
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 1 Tirs : Argentine 6 / Autriche 5 Possession : Argentine 57% / Autriche 43% Corners : Argentine 1 / Autriche 2 Fautes : Argentine 10 / Autriche 10 Cartons jaunes : Argentine 1 / Autriche 2 Passes : Argentine 498 / Autriche 377 Precision des passes : Argentine 89% / Autriche 84% xG : Argentine 1.36 / Autriche 0.41
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Autriche) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentine) : note 7.2 Enzo Fernández (Argentine) : note 7 Cristian Romero (Argentine) : note 6.9 Lisandro Martínez (Argentine) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
22/06
Groupe J
Argentine
Termine
2-0
AT&T Stadium
Autriche
Voir la fiche du match Jordanie - Algérie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) Jordanieieie, 36e 44' Carton jaune - R. Zerrouki Algérie, 44e 46' ↑↓ Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb) Algérie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali) Algérie, 46e 64' Carton jaune - H. Abu Dahab Jordanieieie, 64e 69' ⚽ But - N. Benbouali (passe R. Mahrez) Algérie, 69e 76' ↑↓ Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa) Algérie, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri) Jordanieieie, 76e 82' ⚽ But - A. Gouiri Algérie, 82e 84' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh) Jordanieieie, 85e 85' ↑↓ Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam) Algérie, 85e 86' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 86e 90+1' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90+1e 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Yazeed Abu Laila
Gardien
3
Abdallah Nasib
Défenseur
5
Yazan Al-Arab
Défenseur
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Défenseur
23
Ehsan Haddad
Milieu
21
Nizar Al-Rashdan
Milieu
8
Noor Al-Rawabdeh
Milieu
20
Mohannad Abu Taha
Milieu
9
Ali Olwan
Attaquant
13
Mahmoud Al-Mardi
Attaquant
10
Mousa Tamari
Attaquant
Remplaçants 15
12
Noureddin Zaid
22
Abdallah Al-Fakhouri
16
Mo Abualnadi
2
Mohammad Ali Hasheesh
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
24
Ali Al Azaizah
11
Odeh Fakhoury
Titulaires 11
23
Luca Zidane
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
15
Rayan Aït-Nouri
Défenseur
14
Hicham Boudaoui
Milieu
6
Ramiz Zerrouki
Milieu
7
Riyad Mahrez
Milieu
22
Ibrahim Maza
Milieu
10
Farès Chaïbi
Milieu
9
Amine Gouiri
Attaquant
Remplaçants 14
19
Nabil Bentaleb
12
Ahmed Nadhir Benbouali
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
8
Houssem Aouar
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
25
Farès Ghedjemis
Les chiffres du match
Tirs cadres : Jordanie 4 / Algérie 8 Tirs : Jordanie 8 / Algérie 17 Possession : Jordanie 27% / Algérie 73% Corners : Jordanie 1 / Algérie 9 Fautes : Jordanie 10 / Algérie 6 Cartons jaunes : Jordanie 1 / Algérie 1 Passes : Jordanie 232 / Algérie 620 Precision des passes : Jordanie 72% / Algérie 88% xG : Jordanie 0.65 / Algérie 1.81
Joueurs clés
Ahmed Nadhir Benbouali (Algérie) : note 7.3, 1 but(s) Yazeed Abu Laila (Jordanie) : note 7.2, 6 arret(s) Amine Gouiri (Algérie) : note 7.2, 1 but(s) Nizar Al-Rashdan (Jordanie) : note 6.9, 1 but(s) Riyad Mahrez (Algérie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Mousa Tamari (Jordanie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.7, 3 arret(s) Ramy Bensebaini (Algérie) : note 7.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
23/06
Groupe J
Jordanie
Termine
1-2
Levi's Stadium
Algérie
Voir la fiche du match Algérie - Autriche
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
3' LIVE Match en cours, Algérie 0-0 Autriche. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0
Compositions
Titulaires 11
16
Oussama Benbot
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
13
Jaouen Hadjam
Défenseur
8
Houssem Aouar
Milieu
19
Nabil Bentaleb
Milieu
22
Ibrahim Maza
Milieu
7
Riyad Mahrez
Attaquant
9
Amine Gouiri
Attaquant
10
Farès Chaïbi
Attaquant
Remplaçants 14
1
Melvin Mastil
23
Luca Zidane
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
15
Rayan Aït-Nouri
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
14
Hicham Boudaoui
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
15
Philipp Lienhart
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
16
Phillipp Mwene
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
20
Konrad Laimer
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
7
Marko Arnautović
Attaquant
Remplaçants 15
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
3
Kevin Danso
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
24
Paul Wanner
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
14
Saša Kalajdžić
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
M. Amoura : Algérie · Missing Fixture · Hamstring muscle injury
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe J
Algérie
1re periode 3'
0-0
Arrowhead Stadium
Autriche
Voir la fiche du match Jordanie - Argentine
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
1' LIVE Match en cours, Jordanieie 0-0 Argentine. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0
Compositions
Titulaires 11
1
Yazeed Abu Laila
Gardien
3
Abdallah Nasib
Défenseur
5
Yazan Al-Arab
Défenseur
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Défenseur
23
Ehsan Haddad
Milieu
21
Nizar Al-Rashdan
Milieu
8
Noor Al-Rawabdeh
Milieu
20
Mohannad Abu Taha
Milieu
24
Ali Al Azaizeh
Attaquant
9
Ali Olwan
Attaquant
11
Odeh Fakhoury
Attaquant
Remplaçants 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
26
Anas Badawi
16
Mo Abualnadi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
19
Saad Al Rousan
17
Saleem Obaid
6
Amer Jamous
15
Ibrahim Sadeh
7
Mohammad Abu Zrayq
25
Mohammad Al Daoud
14
Rajaei Ayed
13
Mahmoud Al-Mardi
10
Mousa Tamari
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
17
Giuliano Simeone
Défenseur
19
Nicolás Otamendi
Défenseur
2
Marcos Senesi
Défenseur
3
Nicolás Tagliafico
Défenseur
18
Nico Paz
Milieu
5
Leandro Paredes
Milieu
14
Exequiel Palacios
Milieu
11
Giovani Lo Celso
Milieu
9
Julián Alvarez
Attaquant
22
Lautaro Martínez
Attaquant
Remplaçants 15
12
Gerónimo Rulli
1
Juan Musso
25
Facundo Medina
6
Lisandro Martínez
26
Nahuel Molina
13
Cristian Romero
4
Gonzalo Montiel
20
Alexis Mac Allister
24
Enzo Fernández
15
Nicolás González
7
Rodrigo De Paul
16
Thiago Almada
8
Valentín Barco
21
José Manuel López
10
Lionel Messi
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe J
Jordanie
1re periode 1'
0-0
AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Argentine
2
2
0
0
5
0
5
6
Autriche
2
1
0
1
3
3
0
3
Algérie
2
1
0
1
2
4
-2
3
Jordanie
2
0
0
2
2
5
-3
0
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