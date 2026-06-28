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Mondial 2026 : l’Algérie en 4-3-3 face à l’Autriche en 4-2-3-1 avec Mahrez et Arnautović titulaires

Les composantes des onze de départ de l’Algérie et de l’Autriche sont désormais établies pour leur confrontation du groupe J de la Coupe du Monde 2026. Ce match aura lieu le 28 juin à 3h00 GMT+1 au Arrowhead Stadium, place au jeu au sein d’une phase de groupes où la dynamique reste ouverte.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
77vues
Mondial 2026 : l’Algérie en 4-3-3 face à l’Autriche en 4-2-3-1 avec Mahrez et Arnautović titulaires
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Sommaire

L’Algérie aligne une formation en 4-3-3 dirigée par Vladimir Petkovic afin d’exploiter le potentiel offensif autour de Riyad Mahrez, Amine Gouiri et Farès Chaïbi. Cette configuration est aménagée pour privilégier une attaque fluide et dynamique, avec un milieu équilibré incarné par Houssem Aouar, Nabil Bentaleb et Ibrahim Maza.

Pour l’Autriche, le coach Ralf Rangnick opte pour un système en 4-2-3-1, avec Marko Arnautović en pointe d’une équipe renforcée par la présence notable de David Alaba en défense et Marcel Sabitzer à la création. Cette structure vise à instaurer un bloc solide tout en conservant des options offensives multiples.

Les deux équipes cherchent à consolider leur position dans ce groupe consolidé par la victoire algérienne sur la Jordanie et la défaite autrichienne contre l’Argentine, faisant de ce match une étape clé pour les ambitions de qualification.

Lecture du onze de l’Algérie

L’Algérie mise sur un 4-3-3 avec Oussama Benbot dans la cage. La ligne défensive se compose de Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Jaouen Hadjam, garantissant une couverture complète. Le milieu associe Houssem Aouar, Nabil Bentaleb et Ibrahim Maza, combinant créativité et solidité.

En attaque, Riyad Mahrez joue un rôle clé sur le flanc droit, avec Amine Gouiri en pointe et Farès Chaïbi sur le flanc gauche. Cette trident offensive met l’accent sur la vitesse et la technique individuelle pour percer les défenses adverses.

En réserve, l’équipe dispose de gardiens supplémentaires, Melvin Mastil et Luca Zidane, ainsi que de plusieurs défenseurs comme Achref Abada et Mohamed Tougai. Hicham Boudaoui et Ramiz Zerrouki apportent également des options au milieu, tandis qu’Adil Boulbina et Anis Hadj Moussa complètent les forces offensives alternatives.

Lecture du onze de l’Autriche

L’Autriche s’appuie sur une organisation en 4-2-3-1 avec Alexander Schlager au but. La défense comprend Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba et Phillipp Mwene. La double-pivote du milieu est tenue par Nicolas Seiwald et Xaver Schlager.

Romano Schmid, Konrad Laimer et Marcel Sabitzer composent la ligne de trois milieux offensifs, avec Marko Arnautović seul en pointe. Ce dispositif permet à l’équipe de combiner équilibre défensif et transitions rapides vers l’attaque.

Sur le banc, plusieurs joueurs comme Michael Gregoritsch et Saša Kalajdžić peuvent apporter des solutions offensives, tandis que Patrick Pentz et Florian Wiegele complètent le rôle de gardiens supplémentaires.

Les onze de départ

Algérie
Système4-3-3SélectionneurVladimir Petkovic
Titulaires11
  1. 16 Oussama Benbot Gardien
  2. 17 Rafik Belghali Défenseur
  3. 2 Aïssa Mandi Défenseur
  4. 21 Ramy Bensebaini Défenseur
  5. 13 Jaouen Hadjam Défenseur
  6. 8 Houssem Aouar Milieu
  7. 19 Nabil Bentaleb Milieu
  8. 22 Ibrahim Maza Milieu
  9. 7 Riyad Mahrez Attaquant
  10. 9 Amine Gouiri Attaquant
  11. 10 Farès Chaïbi Attaquant
Remplaçants14
  • 1 Melvin Mastil
  • 23 Luca Zidane
  • 3 Achref Abada
  • 4 Mohamed Tougai
  • 5 Zineddine Belaid
  • 15 Rayan Aït-Nouri
  • 26 Samir Sophian Chergui
  • 6 Ramiz Zerrouki
  • 14 Hicham Boudaoui
  • 24 Yassine Titraoui
  • 11 Anis Hadj Moussa
  • 20 Adil Boulbina
  • 12 Ahmed Nadhir Benbouali
  • 25 Farès Ghedjemis
Autriche
Système4-2-3-1SélectionneurRalf Rangnick
Titulaires11
  1. 1 Alexander Schlager Gardien
  2. 5 Stefan Posch Défenseur
  3. 15 Philipp Lienhart Défenseur
  4. 8 David Alaba Défenseur
  5. 16 Phillipp Mwene Défenseur
  6. 6 Nicolas Seiwald Milieu
  7. 4 Xaver Schlager Milieu
  8. 18 Romano Schmid Milieu
  9. 20 Konrad Laimer Milieu
  10. 9 Marcel Sabitzer Milieu
  11. 7 Marko Arnautović Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Florian Wiegele
  • 13 Patrick Pentz
  • 2 David Affengruber
  • 3 Kevin Danso
  • 23 Marco Friedl
  • 25 Michael Svoboda
  • 10 Florian Grillitsch
  • 17 Carney Chukwuemeka
  • 19 Dejan Ljubičić
  • 22 Alexander Prass
  • 24 Paul Wanner
  • 26 Alessandro Schöpf
  • 21 Patrick Wimmer
  • 11 Michael Gregoritsch
  • 14 Saša Kalajdžić
Algérie
1re periode 3' Arrowhead Stadium
Autriche
28/06/2026 03:00 Groupe J
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 3'Match en cours, Algérie 0-0 Autriche. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Autriche
Termine Levi's Stadium
Jordanie
Resume final
Groupe J
Argentine
Termine AT&T Stadium
Autriche
Resume final
Groupe J
Jordanie
Termine Levi's Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Algérie
1re periode 3' Arrowhead Stadium
Autriche
Compositions
Groupe J
Jordanie
1re periode 1' AT&T Stadium
Argentine
Compositions
Groupe J
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Argentine 2 2 0 0 5 0 5 6
Autriche 2 1 0 1 3 3 0 3
Algérie 2 1 0 1 2 4 -2 3
Jordanie 2 0 0 2 2 5 -3 0

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