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Mondial 2026 : la Jordanie en 3-4-2-1 face à l’Argentine en 4-4-2 avec Martínez et Álvarez

Dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026, la Jordanie et l’Argentine s’affrontent le 28 juin 2026 à 3h00 GMT+1 au stade AT&T d’Arlington, Texas. Ce match du groupe J oppose une Jordanie encore à la recherche de son premier point après deux défaites à une Argentine invaincue et déjà en tête du groupe. L’enjeu est important pour les Jordaniens, qui doivent réagir après leur défaite 1-2 face à l’Algérie, tandis que les Argentins cherchent à conforter leur avance après un succès 2-0 sur l’Autriche.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
33vues
Mondial 2026 : la Jordanie en 3-4-2-1 face à l’Argentine en 4-4-2 avec Martínez et Álvarez
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Sommaire

Jamal Sellami aligne sa formation en 3-4-2-1. Yazeed Abu Laila gardera les buts, protégé par une défense à trois composée d’Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab et Husam Ali Mohammad Abudahab. Au milieu, Nizar Al-Rashdan et Mohannad Abu Taha occuperont les couloirs tandis que Noor Al-Rawabdeh et Ehsan Haddad évolueront au centre. L’attaque repose sur Odeh Fakhoury et Ali Al Azaizeh en soutien de l’avant-centre Ali Olwan.

De son côté, Lionel Scaloni prépare son équipe en 4-4-2 classique. Emiliano Martínez sera dans les buts, avec une défense alignant Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico et Giuliano Simeone. Le milieu à quatre comptera sur Leandro Paredes et Exequiel Palacios en axiaux, épaulés par Giovani Lo Celso et Nico Paz sur les ailes. La paire d’attaque sera constituée de Julián Álvarez et Lautaro Martínez, confirmant la confiance du sélectionneur envers ses attaquants dynamiques.

Ce duel tactique oppose donc un système jordanien axé sur une ligne défensive à trois et un milieu dense face à un 4-4-2 argentin équilibré entre solidité défensive et créativité offensive, animé par des cadres comme Leandro Paredes et Giovani Lo Celso.

Lecture du onze de Jordanie

La Jordanie évoluera en 3-4-2-1 sous la direction de Jamal Sellami. La charnière défensive composée d’Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab et Husam Ali Mohammad Abudahab devra contenir la puissance offensive argentine. Sur les flancs, Nizar Al-Rashdan et Mohannad Abu Taha joueront un rôle crucial dans la transition offensive et la couverture défensive. Le milieu axial comptera sur Noor Al-Rawabdeh et Ehsan Haddad pour apporter soutien et créativité. Devant, Ali Olwan sera l’avant-centre pivot, soutenu par Ali Al Azaizeh et Odeh Fakhoury pour se créer des occasions et inquiéter la défense adverse.

Lecture du onze de Argentine

L’Argentine de Lionel Scaloni aligne un 4-4-2 typique. La défense fera confiance au duo expérimenté Otamendi-Senesi, épaulé par Tagliafico et Simeone sur les couloirs. Au milieu, Leandro Paredes et Exequiel Palacios composeront un double pivot technique, tandis que Giovani Lo Celso et Nico Paz apporteront des solutions offensives sur les ailes. En attaque, Julián Álvarez et Lautaro Martínez formeront la paire offensive, soutenus par un Emiliano Martínez solide dans les cages. Ce dispositif vise à maintenir la solidité défensive tout en exploitant la vivacité et la technique collective dans les offensives.

Les onze de départ

Jordanie
Système3-4-2-1SélectionneurJamal Sellami
Titulaires11
  1. 1 Yazeed Abu Laila Gardien
  2. 3 Abdallah Nasib Défenseur
  3. 5 Yazan Al-Arab Défenseur
  4. 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Défenseur
  5. 23 Ehsan Haddad Milieu
  6. 21 Nizar Al-Rashdan Milieu
  7. 8 Noor Al-Rawabdeh Milieu
  8. 20 Mohannad Abu Taha Milieu
  9. 24 Ali Al Azaizeh Attaquant
  10. 9 Ali Olwan Attaquant
  11. 11 Odeh Fakhoury Attaquant
Remplaçants15
  • 22 Abdallah Al-Fakhouri
  • 12 Noureddin Zaid
  • 26 Anas Badawi
  • 16 Mo Abualnadi
  • 18 Mohammad Abu Ghoush
  • 2 Mohammad Ali Hasheesh
  • 19 Saad Al Rousan
  • 17 Saleem Obaid
  • 6 Amer Jamous
  • 15 Ibrahim Sadeh
  • 7 Mohammad Abu Zrayq
  • 25 Mohammad Al Daoud
  • 14 Rajaei Ayed
  • 13 Mahmoud Al-Mardi
  • 10 Mousa Tamari
Argentine
Système4-4-2SélectionneurLionel Scaloni
Titulaires11
  1. 23 Emiliano Martínez Gardien
  2. 17 Giuliano Simeone Défenseur
  3. 19 Nicolás Otamendi Défenseur
  4. 2 Marcos Senesi Défenseur
  5. 3 Nicolás Tagliafico Défenseur
  6. 18 Nico Paz Milieu
  7. 5 Leandro Paredes Milieu
  8. 14 Exequiel Palacios Milieu
  9. 11 Giovani Lo Celso Milieu
  10. 9 Julián Alvarez Attaquant
  11. 22 Lautaro Martínez Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Gerónimo Rulli
  • 1 Juan Musso
  • 25 Facundo Medina
  • 6 Lisandro Martínez
  • 26 Nahuel Molina
  • 13 Cristian Romero
  • 4 Gonzalo Montiel
  • 20 Alexis Mac Allister
  • 24 Enzo Fernández
  • 15 Nicolás González
  • 7 Rodrigo De Paul
  • 16 Thiago Almada
  • 8 Valentín Barco
  • 21 José Manuel López
  • 10 Lionel Messi
Jordanie
1re periode 1' AT&T Stadium
Argentine
28/06/2026 03:00 Groupe J
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 1'Match en cours, Jordanieie 0-0 Argentine. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
Calendrier Groupe J
Voir le Calendrier Complet
Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Autriche
Termine Levi's Stadium
Jordanie
Resume final
Groupe J
Argentine
Termine AT&T Stadium
Autriche
Resume final
Groupe J
Jordanie
Termine Levi's Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Algérie
1re periode 3' Arrowhead Stadium
Autriche
Compositions
Groupe J
Jordanie
1re periode 1' AT&T Stadium
Argentine
Compositions
Groupe J
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Argentine 2 2 0 0 5 0 5 6
Autriche 2 1 0 1 3 3 0 3
Algérie 2 1 0 1 2 4 -2 3
Jordanie 2 0 0 2 2 5 -3 0

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