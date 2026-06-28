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Mondial 2026 : l’Argentine vise la qualification face à la Jordanie au AT&T Stadium

La Selección argentine affronte la Jordanie le 28 juin 2026 à 21h00 GMT+1 au AT&T Stadium de Dallas pour le troisième match de la phase de groupes du Groupe J de la Coupe du Monde 2026. Ce match revêt une grande importance pour les deux équipes, avec l’Argentine en position favorable et la Jordanie en quête d’un résultat historique.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
Mondial 2026 : l’Argentine vise la qualification face à la Jordanie au AT&T Stadium
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Après deux journées, l’Argentine compte six points, fruit de deux victoires sans concéder de but, notamment un succès 2-0 face à l’Autriche lors de la dernière rencontre. En revanche, la Jordanie reste à la recherche de son premier point, avec deux défaites concédées, dont une lourde 1-2 contre l’Algérie. Ce choc entre une équipe tenante du titre et une surprise du tournoi pourrait fortement influencer la qualification pour les phases à élimination directe.

L’Argentine, forte d’une qualification sans faute en zone CONMEBOL, reste solide sous l’impulsion de Lionel Scaloni. La sélection mise sur un équilibre tactique qui combine une défense rigoureuse à une animation offensive créative. La Jordanie, néanmoins, ne doit pas être sous-estimée. Pour ses débuts en Coupe du Monde, elle déploie un style rapide axé sur les contres grâce à son attaquant vedette Mousa Al Tamari, surnommé le Messi jordanien, qui sera l’homme à surveiller.

Zoom sur Jordanie

Entrée en lice dans la compétition, la Jordanie évolue sous la houlette de l’entraîneur marocain Jamal Sellami. L’équipe s’appuie sur sa jeunesse et son dynamisme pour tenter de valider son premier point dans ce groupe difficile. L’absence notable de l’attaquant Yazan Al Naimat, blessé au genou, est un frein mais ne doit pas masquer les forces jordaniennes. Mousa Al Tamari, avec sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, est au centre du projet offensif.

Face à des équipes techniquement plus épaisses, la Jordanie privilégie une organisation compacte et des transitions rapides. Elle cherchera à exploiter les corrections d’espaces laissées par l’Argentine. La rencontre au AT&T Stadium, dans un stade emblématique, pourra révéler une équipe jordanienne ambitieuse et adaptable.

Zoom sur Argentine

L’Argentine, double championne du monde dont le dernier sacre en 2022, s’appuie sur un groupe expérimenté et talentueux. Lionel Scaloni dirige cette sélection depuis 2018 et a formé un collectif compact où défenses et attaques s’équilibrent. Lionel Messi, capitaine emblématique, disputera sa sixième Coupe du Monde, incarnant le leadership et la créativité offensive.

Avec une défense solide n’ayant encaissé aucun but lors des deux premiers matches, l’Argentine montre une organisation tactique rigoureuse. Sur le plan offensif, les joueurs clés participent à un jeu fluide et varié. La pression est forte pour assurer une victoire qui garantirait quasiment la place en huitièmes de finale, faisant de ce rendez-vous une étape cruciale du parcours argentin dans la compétition.

Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
28/06/2026 03:00 Groupe J
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Argentine 2 2 0 0 5 0 5 6
Autriche 2 1 0 1 3 3 0 3
Algérie 2 1 0 1 2 4 -2 3
Jordanie 2 0 0 2 2 5 -3 0

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