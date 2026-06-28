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Mondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche se retrouvent pour une confrontation décisive au Arrowhead Stadium

Le 28 juin 2026 à 15h00 GMT+1, l’Algérie affrontera l’Autriche au Arrowhead Stadium de Kansas City lors de la troisième journée de la phase de groupes du Mondial 2026, groupe J. Ce match sera crucial pour la qualification en huitièmes de finale, avec les deux équipes qui cherchent à prendre l’avantage dans un groupe où l’Argentine domine pour l’instant.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche se retrouvent pour une confrontation décisive au Arrowhead Stadium
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Après deux matchs, l’Algérie compte une victoire et une défaite, totalisant 3 points avec une différence de buts négative de -2. L’Autriche, également à 3 points, a enregistré une victoire et une défaite, mais affiche une différence de buts neutre. L’Algérie vient de s’imposer face à la Jordanie (2-1), tandis que l’Autriche a perdu contre l’Argentine (0-2).

Les enjeux sont importants. Une victoire permettrait à l’Algérie de conforter sa position dans le haut du tableau et d’envisager plus sereinement la qualification. Pour l’Autriche, la victoire est impérative pour rester dans la course dans un groupe qui s’annonce serré.

Les deux sélections comptent sur des cadres expérimentés. L’Algérie mise sur Riyad Mahrez et Aïssa Mandi, apportant maturité et stabilité. L’Autriche s’appuie sur David Alaba et Marko Arnautović pour tenter de faire la différence, sous la direction tactique de Ralf Rangnick.

Zoom sur Algérie

L’Algérie est conduite par Vladimir Petković, qui dirige l’équipe depuis février 2024. Le sélectionneur mise sur une organisation défensive rigoureuse accompagnée d’une attaque efficace. Riyad Mahrez, capitaine emblématique de 35 ans, agit comme le moteur offensif. Le défenseur expérimenté Aïssa Mandi, 34 ans, apporte sa solidité à l’arrière-garde. Le groupe algérien présente une cohésion bien établie, avec un équilibre entre jeunesse et expérience. Leur qualification à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 atteste de leur forme actuelle et de leur compétitivité.

Zoom sur Autriche

L’Autriche retrouve la phase finale de Coupe du Monde après 28 ans, sous l’impulsion de Ralf Rangnick qui dirige depuis 2022. Son approche tactique privilégie un pressing haut générant une forte possession. David Alaba, défenseur polyvalent et capitaine de 33 ans, est le pilier de la défense et du milieu. Marko Arnautović, meilleur buteur historique de la sélection, reste la principale menace offensive à 37 ans. Malgré l’absence de Gernot Trauner et Maximilian Wöber, blessés, l’équipe bénéficie d’une profondeur suffisante pour envisager un match ambitieux.

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28/06/2026 03:00 Groupe J
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Argentine 2 2 0 0 5 0 5 6
Autriche 2 1 0 1 3 3 0 3
Algérie 2 1 0 1 2 4 -2 3
Jordanie 2 0 0 2 2 5 -3 0

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