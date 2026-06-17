Mondial 2026 : Autriche-Jordanie, Alaba en défense à trois face au 5-4-1 jordanien
L’Autriche de Ralf Rangnick débute avec une défense à trois autour de David Alaba contre la Jordanie de Jamal Sellami, organisée en 5-4-1, ce mercredi 17 juin au Levi’s Stadium, pour un match du groupe J du Mondial 2026 dont le coup d’envoi est fixé à 05h00 GMT+1.
Le choix fort autrichien tient à l’articulation d’un 3-4-2-1 avec Alexander Schlager dans le but, Stefan Posch, Philipp Lienhart et David Alaba derrière, puis Marcel Sabitzer et Romano Schmid en soutien de Saša Kalajdžić. En face, la Jordanie densifie sa ligne défensive avec Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Mo Abualnadi et Mohannad Abu Taha devant Yazeed Abu Laila.
Rangnick associe Xaver Schlager et Nicolas Seiwald dans l’axe, avec Konrad Laimer et Phillipp Mwene sur les côtés du milieu. Cette structure place Sabitzer dans une zone avancée, proche de Schmid et Kalajdžić, tandis que Marko Arnautović et Michael Gregoritsch débutent parmi les remplaçants.
Sellami répond avec un bloc très fourni, Mousa Tamari occupant un rôle majeur dans le couloir ou l’animation offensive, aux côtés de Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Deen Al Rawabdeh et Odeh Fakhoury au milieu. Ali Olwan est le seul attaquant de pointe annoncé dans le onze jordanien.
Lecture du onze de l’Autriche
L’Autriche se présente en 3-4-2-1 avec Alexander Schlager titulaire dans le but. Le trio défensif Stefan Posch, Philipp Lienhart et David Alaba donne à Rangnick une base axiale, pendant que Phillipp Mwene et Konrad Laimer occupent les couloirs dans une ligne de quatre au milieu.
Dans l’entrejeu, Xaver Schlager et Nicolas Seiwald forment le double pivot. Leur présence permet à Marcel Sabitzer et Romano Schmid d’évoluer plus haut, derrière Saša Kalajdžić. Le profil de Kalajdžić fixe l’attaque autrichienne, avec Sabitzer placé dans une zone où il peut lier le milieu et la dernière ligne.
Le banc autrichien offre plusieurs options offensives et défensives. Patrick Pentz, Kevin Danso, Marco Friedl, Florian Grillitsch, Patrick Wimmer, Marko Arnautović et Michael Gregoritsch figurent notamment parmi les remplaçants. Rangnick garde ainsi des solutions pour modifier son animation sans changer toute son organisation.
Autriche Alexander Schlager, Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Saša Kalajdžić
Système 3-4-2-1
Sélectionneur Ralf Rangnick
Lecture du onze de la Jordanie
La Jordanie commence en 5-4-1 avec Yazeed Abu Laila dans le but et une défense à cinq composée d’Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Mo Abualnadi et Mohannad Abu Taha. Ce dispositif donne d’abord une forte densité devant la surface jordanienne.
Au milieu, Mousa Tamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Deen Al Rawabdeh et Odeh Fakhoury forment la ligne de quatre. Tamari est le nom majeur de cette animation, tandis qu’Ali Olwan démarre seul devant. La Jordanie cherche ainsi un équilibre clair entre protection défensive et sorties rapides autour de ses joueurs offensifs.
Sellami dispose sur le banc de plusieurs relais, dont Abdallah Al-Fakhouri, Saleem Obaid, Amer Jamous, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Mohammad Abu Zrayq et Mahmoud Al-Mardi. Le onze retenu confirme toutefois une priorité à la couverture défensive pour cette entrée dans le groupe J.
Jordanie Yazeed Abu Laila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Mo Abualnadi, Mohannad Abu Taha, Mousa Tamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Deen Al Rawabdeh, Odeh Fakhoury, Ali Olwan
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