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Mondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche dos à dos à la pause (1-1)

Algérie – Autriche a atteint la pause au Mondial 2026, l'Algérie et l'Autriche sont dos à dos sur le score de 1-1.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche dos à dos à la pause (1-1)
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Algérie a eu le ballon avec 55% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 2 pour l'Autriche. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour l'Algérie et 1 pour l'Autriche. Les xG restent proches, avec 0.01 pour l'Algérie et 0.81 pour l'Autriche.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – M. Arnautovic (Autriche, 11e)
  • But – M. Arnautovic (passe D. Alaba) (Autriche, 28e)
  • But – R. Belghali (Algérie, 45e)

Un équilibre encore fragile

l'Algérie et l'Autriche repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Algérie
2e periode 65' Arrowhead Stadium
Autriche
28/06/2026 03:00 Groupe J
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 11'Carton jaune - M. ArnautovicAutriche, 11e
  2. 28'But - M. Arnautovic (passe D. Alaba)Autriche, 28e
  3. 45'But - R. BelghaliAlgérie, 45e
  4. 46'Remplacement - M. Arnautovic (remplace M. Gregoritsch)Autriche, 46e
  5. 46'Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch)Autriche, 46e
  6. 46'Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wanner)Autriche, 46e
  7. 55'But - M. Sabitzer (passe K. Laimer)Autriche, 55e
  8. 60'But - R. Mahrez (passe H. Aouar)Algérie, 60e
  9. 62'Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)Autriche, 62e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Algérie 2 / Autriche 1
  • Tirs : Algérie 8 / Autriche 5
  • Possession : Algérie 58% / Autriche 42%
  • Corners : Algérie 0 / Autriche 2
  • Fautes : Algérie 1 / Autriche 4
  • Cartons jaunes : Algérie 0 / Autriche 1
  • Passes : Algérie 354 / Autriche 250
  • Precision des passes : Algérie 90% / Autriche 84%
  • xG : Algérie 0.89 / Autriche 0.92
Calendrier Groupe J
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Jordanie
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Argentine
Résumé à la pause
Groupe J
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Argentine 2 2 0 0 5 0 5 6
Autriche 2 1 0 1 3 3 0 3
Algérie 2 1 0 1 2 4 -2 3
Jordanie 2 0 0 2 2 5 -3 0

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