Mondial 2026 : finale tenue entre l’Espagne et l’Argentine sans but à New York

La finale de la Coupe du Monde 2026 s’est soldée par un match nul 0-0 entre l’Espagne et l’Argentine le 19 juillet au New York New Jersey Stadium. Malgré une rencontre équilibrée sans ouverture du score, l’intensité est restée palpable jusqu’à la dernière minute, marquée par un carton rouge adressé à Enzo Fernández de l’Argentine à la 90e +3.

Ce duel au sommet, opposant deux nations au riche palmarès, n’a pas réussi à départager les équipes lors du temps réglementaire. La forte implication défensive et la rigueur tactique ont limité les occasions franches. L’issue finale nécessitera donc une séance de tirs au but pour déterminer le vainqueur du tournoi.

Au cours de la première mi-temps, le score est resté vierge, reflétant une période plutôt fermée où les deux sélections ont privilégié la prudence et le contrôle du milieu de terrain. La suite de la rencontre a maintenu cette tendance avec une défense organisée et peu de tentatives nettes au but.

L’expulsion d’Enzo Fernández dans les arrêts de jeu complique désormais la donne pour l’Argentine, qui devra affronter la prolongation ou la séance de tirs au but en infériorité numérique. Ce fait de jeu a animé la fin de ce match tendu, soulignant les enjeux physiques et psychologiques de cette ultime confrontation.

Présentation de l’Espagne en finale

Sous la direction de leur sélectionneur, l’Espagne s’est illustrée par un jeu patient basé sur la possession et une solide organisation défensive tout au long du tournoi. Le collectif ibérique a su contenir les attaques argentines en adoptant un bloc compact et discipliné. Parmi les cadres, des joueurs expérimentés ont tenu la baraque notamment en défense et au milieu de terrain.

Analyse de l’Argentine face à l’Espagne

L’Argentine, emmenée par son sélectionneur aussi réputé que ses joueurs stars, a misé sur une stratégie équilibrée entre agressivité offensive et densité défensive. Malgré l’absence de réussite sur le plan offensif, elle a opposé un bloc solide à l’Espagne, mais la sortie sur carton rouge de son milieu Enzo Fernández a fragilisé ses chances en fin de match.

Espagne Termine 0-0 New York New Jersey Stadium Argentine Argentine Fil du match 90+3' 90+3' Carton rouge Enzo Fernández (Argentine) Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible pour ce match.