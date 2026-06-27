Mondial 2026 : Égypte et Iran se neutralisent avec un nul 1-1 dans le groupe G

Le match du groupe G de la Coupe du Monde 2026 opposant l’Égypte à l’Iran au Lumen Field de Seattle s’est terminé sur un score de parité 1-1. La rencontre, disputée le 27 juin 2026, a vu les deux formations ouvrir le score rapidement avant de se neutraliser pendant le reste du match, chaque équipe récoltant un point important dans ce groupe encore serré.

Publié le 27 juin 2026 à 06:14

Publié le 27 juin 2026 à 06:14

Avant cette troisième journée, l’Égypte comptait quatre points grâce à une victoire contre la Nouvelle-Zélande (3-1) et un nul, tandis que l’Iran avait jusque-là obtenu deux matchs nuls, dont un 0-0 contre la Belgique. Ce résultat maintient donc l’équilibre dans ce groupe G composé également de la Belgique et de la Nouvelle-Zélande, avec des qualifications encore ouvertes.

Dès la cinquième minute, Mahmoud Saber a débloqué la situation en faveur des Pharaons. Cependant, l’Iran a réagi rapidement grâce à Ramin Rezaeian qui a remis les pendules à l’heure peu avant le quart d’heure de jeu. Malgré plusieurs changements côté égyptien, notamment des entrées en jeu de Mohamed Abdelmonem, Emam Ashour et Mohamed Salah, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage au score dans la seconde moitié du match.

Sur le plan disciplinaire, la rencontre a été marquée par plusieurs cartons jaunes. Côté iranien, Hossein Kanaani, Ali Nemati, Saeid Ezatolahi et Shoja Khalilzadeh ont été avertis. Du côté égyptien, Mahmoud Saber, Yasser Ibrahim et Mohanad Lasheen ont également reçu un carton jaune. Cette accumulation souligne une rencontre engagée et féroce dans les duels.

Sur le plan tactique, l’Égypte évoluait en 4-2-3-1 sous la direction de Hossam Hassan. Le portier Mostafa Shobeir s’est distingué avec trois arrêts importants. La défense alignait Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem et Ahmed Fatouh. Au milieu, Mohanad Lasheen et Mahmoud Saber tenaient le rôle de récupérateurs tandis que Mohamed Salah, Mahmoud Trézéguet et Emam Ashour apportaient créativité et percussion offensive. L’attaquant ciblé était Mostafa Ziko.

Égypte

Le sélectionneur Hossam Hassan a privilégié une formation moderne en 4-2-3-1, comptant sur l’expérience offensive de Mohamed Salah, qui a été remplacé à la 57e minute par Zizo. Mahmoud Saber, auteur du but initial, a été un élément moteur au milieu, combinant activité défensive et présence offensive. La charnière centrale composée de Rami Rabia et Mohamed Abdelmonem a bien contenu les offensives iraniennes, malgré un changement précoce à la 14e minute où Abdelmonem a remplacé Yasser Ibrahim en défense.

Iran

Amir Ghalenoei a aligné une équipe en 5-4-1, optant pour une large couverture défensive avec des joueurs comme Hossein Kanaani et Ali Nemati en défense latérale. Ramin Rezaeian, auteur du but iranien, a joué un rôle clé sur le flanc droit. Mehdi Taremi a porté le poids de l’attaque isolée. En milieu, Saman Ghoddos et Saeid Ezatolahi tentaient de trouver des solutions offensives et de soutenir la défense. Les changements tardifs, comme l’entrée de Saman Ghoddos à la 67e minute, visaient à renforcer la pression offensive pour arracher la victoire, sans succès.

Égypte Termine 1-1 Lumen Field Iran Iran Fil du match 5' ⚽ But - M. Saber 14' ⚽ But - R. Rezaeian 14' ↑↓ Remplacement - M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim) 19' Carton jaune - H. Kanaani 20' Carton jaune - M. Saber 42' Carton jaune - Y. Ibrahim 43' Carton jaune - A. Nemati 46' ↑↓ Remplacement - A. Nemati (remplace S. Hardani) 46' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace O. Marmoush) 46' ↑↓ Remplacement - M. Saber (remplace M. Attia) 57' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace Zizo) 67' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou) 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim) 79' Carton jaune - S. Ezatolahi 90+1' ↑↓ Remplacement - M. Mohebi (remplace A. Jahanbakhsh) 90+2' Carton jaune - M. Lasheen 90+3' VAR VAR - S. Khalilzadeh 90+4' Carton jaune - S. Khalilzadeh Les chiffres du match Tirs cadres : Égypte 3 / Iran 4

: Égypte 3 / Iran 4 Tirs : Égypte 15 / Iran 10

: Égypte 15 / Iran 10 Possession : Égypte 62% / Iran 38%

: Égypte 62% / Iran 38% Corners : Égypte 8 / Iran 1

: Égypte 8 / Iran 1 Fautes : Égypte 11 / Iran 16

: Égypte 11 / Iran 16 Cartons jaunes : Égypte 3 / Iran 4

: Égypte 3 / Iran 4 Passes : Égypte 579 / Iran 349

: Égypte 579 / Iran 349 Precision des passes : Égypte 88% / Iran 77%

: Égypte 88% / Iran 77% xG : Égypte 0.81 / Iran 1.59 Joueurs clés Mahmoud Saber (Égypte) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Égypte) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 7.2, 1 but(s)

(Iran) : note 7.2, 1 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 6.9, 1 but(s)

(Iran) : note 6.9, 1 but(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 7.9, 3 arret(s)

(Égypte) : note 7.9, 3 arret(s) Mahmoud Trézéguet (Égypte) : note 6.2, 1 passe(s) decisive(s)

Calendrier Groupe G Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Belgique - Égypte Fiche match Belgique - Égypte Belgique 1-1 1-1 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 13' Carton jaune - M. Attia 14' Carton jaune - T. Castagne 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 34' Carton jaune - A. Fatouh 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 71' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia) 75' Carton jaune - M. De Cuyper 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo) 76' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim) 86' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken) 89' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel) 89' ↑↓ Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez) 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 21 Timothy Castagne Défenseur 24 Amadou Onana Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 14 5 Maxim De Cuyper

23 Nicolas Raskin

9 Romelu Lukaku

12 Senne Lammens

13 Mike Penders

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

16 Koni De Winter

22 Alexis Saelemaekers

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

14 Dodi Lukebakio

20 Hans Vanaken

26 Matías Fernández-Pardo Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 16 Mahdi Soliman

26 Mohamed Alaa

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

15 Karim Hafez

6 Mohamed Abdelmonem

5 Rami Rabia

24 Tarek Alaa

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

21 Mahmoud Saber

7 Mahmoud Trézéguet

18 Nabil Donga

25 Zizo

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3

: Belgique 2 / Égypte 3 Tirs : Belgique 12 / Égypte 11

: Belgique 12 / Égypte 11 Possession : Belgique 56% / Égypte 44%

: Belgique 56% / Égypte 44% Corners : Belgique 2 / Égypte 6

: Belgique 2 / Égypte 6 Fautes : Belgique 14 / Égypte 13

: Belgique 14 / Égypte 13 Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2

: Belgique 2 / Égypte 2 Passes : Belgique 398 / Égypte 310

: Belgique 398 / Égypte 310 Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79%

: Belgique 87% / Égypte 79% xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75 Joueurs clés Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.9, 1 but(s) Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s)

(Égypte) : note 6.7, 2 arret(s) Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s)

(Belgique) : note 6.2, 2 arret(s) Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2

(Belgique) : note 7.2 Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies)

06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies) Groupe G Belgique Termine 1-1 Lumen Field Égypte Égypte Resume final Voir la fiche du match Iran - Nouvelle-Zélande Fiche match Iran - Nouvelle-Zélande Iran 2-2 2-2 Nouvelle-Zélande Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Elijah Just 0-1 32' ⚽ But - Ramin Rezaeian 1-1 45' ↑↓ Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi) 53' ↑↓ Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour) 54' ⚽ But - Elijah Just 1-2 64' ⚽ But - Mohammad Mohebbi 2-2 65' ↑↓ Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi) 68' ↑↓ Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas) 68' ↑↓ Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old) 78' ↑↓ Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot) 80' ↑↓ Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh) 89' Carton jaune - Ehsan Hajisafi 92' ↑↓ Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall) 92' ↑↓ Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon) Compositions Iran Système 4-4-2 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 23 Ramin Rezaeian Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 5 Milad Mohammadi Défenseur 8 Mohammad Mohebi Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 17 Aria Yousefi Milieu 20 Shahriar Moghanlou Attaquant 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 10 Mehdi Ghayedi

11 Ali Alipour

12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

2 Saleh Hardani

13 Hossein Kanaani

3 Ehsan Hajsafi

15 Roozbeh Cheshmi

25 Danial Eiri

26 Amirmohammad Razzaghinia

21 Mohammad Ghorbani

16 Mahdi Torabi

18 Amirhossein Hosseinzadeh

7 Alireza Jahanbakhsh

24 Dennis Eckert Ayensa Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 14 12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

3 Francis De Vries

15 Nando Pijnaker

24 Callan Elliot

4 Tyler Bindon

21 Jesse Randall

19 Benjamin Old

23 Ryan Thomas

25 Lachlan Bayliss

14 Alex Rufer

18 Ben Waine

17 Kosta Barbarouses Les chiffres du match Tirs cadres : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8 Tirs : Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14

: Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14 Possession : Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53%

: Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53% Corners : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1 Fautes : Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7

: Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7 Cartons jaunes : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0

: Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0 Cartons rouges : Iran 0 / Nouvelle-Zélande 0 Joueurs clés Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s) Mohammad Mohebi (Iran) : note 7.3, 1 but(s)

(Iran) : note 7.3, 1 but(s) Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s)

(Iran) : note 5.9, 5 arret(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s) Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.2

(Iran) : note 7.2 Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Iran Termine 2-2 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Resume final Voir la fiche du match Belgique - Iran Fiche match Belgique - Iran Belgique 0-0 0-0 Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 3' Carton jaune - R. Lukaku 25' VAR VAR - M. Taremi 33' Carton jaune - S. Ezatolahi 46' ↑↓ Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh) 58' ↑↓ Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne) 58' ↑↓ Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken) 58' ↑↓ Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio) 66' ↑↓ Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi) 66' ↑↓ Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi) 66' Carton rouge - N. Ngoy 73' ↑↓ Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate) 79' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou) 85' ↑↓ Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh) 87' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo) Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 5 Maxim De Cuyper Défenseur 23 Nicolas Raskin Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 22 Alexis Saelemaekers Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 9 Romelu Lukaku Attaquant Remplaçants 13 21 Timothy Castagne

20 Hans Vanaken

14 Dodi Lukebakio

12 Senne Lammens

13 Mike Penders

16 Koni De Winter

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

24 Amadou Onana

17 Charles De Ketelaere

26 Matías Fernández-Pardo Iran Système 5-4-1 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 2 Saleh Hardani Défenseur 13 Hossein Kanaani Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 3 Ehsan Hajsafi Défenseur 23 Ramin Rezaeian Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 8 Mohammad Mohebi Milieu 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 7 Alireza Jahanbakhsh

5 Milad Mohammadi

16 Mahdi Torabi

12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

25 Danial Eiri

15 Roozbeh Cheshmi

17 Aria Yousefi

21 Mohammad Ghorbani

26 Amirmohammad Razzaghinia

10 Mehdi Ghayedi

11 Ali Alipour

18 Amirhossein Hosseinzadeh

20 Shahriar Moghanlou

24 Dennis Eckert Ayensa Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3

: Belgique 7 / Iran 3 Tirs : Belgique 21 / Iran 7

: Belgique 21 / Iran 7 Possession : Belgique 71% / Iran 29%

: Belgique 71% / Iran 29% Corners : Belgique 4 / Iran 2

: Belgique 4 / Iran 2 Fautes : Belgique 7 / Iran 9

: Belgique 7 / Iran 9 Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1

: Belgique 1 / Iran 1 Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0

: Belgique 1 / Iran 0 Passes : Belgique 604 / Iran 258

: Belgique 604 / Iran 258 Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74%

: Belgique 86% / Iran 74% xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61 Joueurs clés Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s)

(Iran) : note 9.3, 7 arret(s) Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.6, 3 arret(s)

(Belgique) : note 7.6, 3 arret(s) Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5

(Iran) : note 8.5 Nathan Ngoy (Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)

(Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Leandro Trossard (Belgique) : note 8.2

(Belgique) : note 8.2 Brandon Mechele (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Maxim De Cuyper (Belgique) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 21/06/2026 Belgique 0-0 Iran (World Cup) Groupe G Belgique Termine 0-0 SoFi Stadium Iran Iran Resume final Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Égypte Fiche match Nouvelle-Zélande - Égypte Nouvelle-Zélande 1-3 1-3 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 15' ⚽ But - F. Surman (passe T. Payne) 17' Carton jaune - M. Lasheen 20' Carton jaune - S. Singh 34' Carton jaune - C. McCowatt 41' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia) 58' ⚽ But - M. Ziko (passe M. Hany) 66' ↑↓ Remplacement - C. McCowatt (remplace B. Old) 67' ⚽ But - M. Salah (passe M. Ziko) 76' ↑↓ Remplacement - S. Singh (remplace R. Thomas) 76' ↑↓ Remplacement - L. Cacace (remplace J. Randall) 76' ↑↓ Remplacement - O. Marmoush (remplace Trezeguet) 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim) 82' ⚽ But - Trezeguet (passe M. Salah) 85' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace Zizo) 85' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelmaguid) 85' ↑↓ Remplacement - T. Payne (remplace T. Bindon) 85' ↑↓ Remplacement - E. Just (remplace F. De Vries) 90+9' ↑↓ Remplacement - H. Abdelmaguid (remplace M. Abdelmonem) Compositions Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 15 19 Benjamin Old

12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

4 Tyler Bindon

15 Nando Pijnaker

3 Francis De Vries

24 Callan Elliot

23 Ryan Thomas

14 Alex Rufer

25 Lachlan Bayliss

7 Logan Rogerson

21 Jesse Randall

17 Kosta Barbarouses

18 Ben Waine Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 5 Rami Rabia

26 Mohamed Alaa

16 Mahdi Soliman

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

24 Tarek Alaa

6 Mohamed Abdelmonem

15 Karim Hafez

25 Zizo

21 Mahmoud Saber

20 Ibrahim Adel

7 Mahmoud Trézéguet

12 Haissem Hassan

18 Nabil Donga

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 7

: Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 7 Tirs : Nouvelle-Zélande 10 / Égypte 19

: Nouvelle-Zélande 10 / Égypte 19 Possession : Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55%

: Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55% Corners : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 3

: Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 3 Fautes : Nouvelle-Zélande 14 / Égypte 8

: Nouvelle-Zélande 14 / Égypte 8 Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1

: Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1 Passes : Nouvelle-Zélande 412 / Égypte 512

: Nouvelle-Zélande 412 / Égypte 512 Precision des passes : Nouvelle-Zélande 80% / Égypte 88%

: Nouvelle-Zélande 80% / Égypte 88% xG : Nouvelle-Zélande 0.61 / Égypte 1.96 Joueurs clés Mohamed Salah (Égypte) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mostafa Ziko (Égypte) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mahmoud Trézéguet (Égypte) : note 7.5, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.5, 1 but(s) Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.3, 1 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 7.3, 1 but(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 7.9, 4 arret(s)

(Égypte) : note 7.9, 4 arret(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 7, 4 arret(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 7, 4 arret(s) Mohamed Hany (Égypte) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Tim Payne (Nouvelle-Zélande) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 22/06/2026 Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte (World Cup)

22/03/2024 Égypte 1-0 Nouvelle-Zélande (Friendlies) Groupe G Nouvelle-Zélande Termine 1-3 BC Place Égypte Égypte Resume final Voir la fiche du match Égypte - Iran Fiche match Égypte - Iran Égypte 1-1 1-1 Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 5' ⚽ But - M. Saber 14' ⚽ But - R. Rezaeian 14' ↑↓ Remplacement - M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim) 19' Carton jaune - H. Kanaani 20' Carton jaune - M. Saber 42' Carton jaune - Y. Ibrahim 43' Carton jaune - A. Nemati 46' ↑↓ Remplacement - A. Nemati (remplace S. Hardani) 46' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace O. Marmoush) 46' ↑↓ Remplacement - M. Saber (remplace M. Attia) 57' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace Zizo) 67' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou) 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim) 79' Carton jaune - S. Ezatolahi 90+1' ↑↓ Remplacement - M. Mohebi (remplace A. Jahanbakhsh) 90+2' Carton jaune - M. Lasheen 90+3' VAR VAR - S. Khalilzadeh 90+4' Carton jaune - S. Khalilzadeh Compositions Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 5 Rami Rabia Défenseur 6 Mohamed Abdelmonem Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 17 Mohanad Lasheen Milieu 21 Mahmoud Saber Milieu 8 Emam Ashour Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 7 Mahmoud Trézéguet Milieu 11 Mostafa Ziko Attaquant Remplaçants 13 2 Yasser Ibrahim

19 Marwan Attia

22 Omar Marmoush

25 Zizo

1 Mohamed El-Shenawy

16 Mahdi Soliman

26 Mohamed Alaa

15 Karim Hafez

24 Tarek Alaa

18 Nabil Donga

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

9 Hamza Abdelkarim Iran Système 5-4-1 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 23 Ramin Rezaeian Défenseur 13 Hossein Kanaani Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 5 Milad Mohammadi Défenseur 14 Saman Ghoddos Milieu 21 Mohammad Ghorbani Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 8 Mohammad Mohebi Milieu 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 2 Saleh Hardani

12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

3 Ehsan Hajsafi

25 Danial Eiri

15 Roozbeh Cheshmi

17 Aria Yousefi

26 Amirmohammad Razzaghinia

10 Mehdi Ghayedi

7 Alireza Jahanbakhsh

16 Mahdi Torabi

11 Ali Alipour

18 Amirhossein Hosseinzadeh

20 Shahriar Moghanlou

24 Dennis Eckert Ayensa Les chiffres du match Tirs cadres : Égypte 3 / Iran 4

: Égypte 3 / Iran 4 Tirs : Égypte 15 / Iran 10

: Égypte 15 / Iran 10 Possession : Égypte 62% / Iran 38%

: Égypte 62% / Iran 38% Corners : Égypte 8 / Iran 1

: Égypte 8 / Iran 1 Fautes : Égypte 11 / Iran 16

: Égypte 11 / Iran 16 Cartons jaunes : Égypte 3 / Iran 4

: Égypte 3 / Iran 4 Passes : Égypte 579 / Iran 349

: Égypte 579 / Iran 349 Precision des passes : Égypte 88% / Iran 77%

: Égypte 88% / Iran 77% xG : Égypte 0.81 / Iran 1.59 Joueurs clés Mahmoud Saber (Égypte) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Égypte) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 7.2, 1 but(s)

(Iran) : note 7.2, 1 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 6.9, 1 but(s)

(Iran) : note 6.9, 1 but(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 7.9, 3 arret(s)

(Égypte) : note 7.9, 3 arret(s) Mahmoud Trézéguet (Égypte) : note 6.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 6.2, 1 passe(s) decisive(s) Alireza Beiranvand (Iran) : note 6.7, 2 arret(s)

(Iran) : note 6.7, 2 arret(s) Ali Nemati (Iran) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(Iran) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Mohamed Hany (Égypte) : note 7.5 Absences et blessures Hossam Abdelmaguid : Égypte · Missing Fixture · Suspension Through Sports Court Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Égypte Termine 1-1 Lumen Field Iran Iran Resume final Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Belgique Fiche match Nouvelle-Zélande - Belgique Nouvelle-Zélande 1-5 1-5 Belgique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' ⚽ But - L. Trossard 46' ↑↓ Remplacement - S. Singh (remplace J. Randall) 46' ↑↓ Remplacement - R. Thomas (remplace B. Old) 46' Carton jaune - M. Stamenic 50' ⚽ But - L. Trossard (passe H. Vanaken) 56' Carton jaune - E. Just 56' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) 64' ↑↓ Remplacement - T. Payne (remplace M. Boxall) 64' ↑↓ Remplacement - J. Bell (remplace C. McCowatt) 66' ⚽ But - K. De Bruyne 72' ↑↓ Remplacement - L. Trossard (remplace A. Saelemaekers) 72' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace A. Onana) 79' ↑↓ Remplacement - L. Cacace (remplace F. De Vries) 84' ⚽ But - E. Just 85' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 85' ↑↓ Remplacement - Y. Tielemans (remplace N. Raskin) 86' ⚽ But - R. Lukaku (passe N. Raskin) 90+4' ⚽ But - A. Saelemaekers (passe R. Lukaku) Compositions Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 4 Tyler Bindon Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 23 Ryan Thomas Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 15 22 Michael Woud

12 Alex Paulsen

15 Nando Pijnaker

5 Michael Boxall

3 Francis De Vries

26 Tommy Smith

24 Callan Elliot

14 Alex Rufer

20 Callum McCowatt

21 Jesse Randall

25 Lachlan Bayliss

19 Benjamin Old

7 Logan Rogerson

17 Kosta Barbarouses

18 Ben Waine Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 21 Timothy Castagne Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 3 Arthur Theate Défenseur 5 Maxim De Cuyper Défenseur 8 Youri Tielemans Milieu 20 Hans Vanaken Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 13 12 Senne Lammens

13 Mike Penders

18 Joaquin Seys

16 Koni De Winter

15 Thomas Meunier

24 Amadou Onana

19 Diego Moreira

14 Dodi Lukebakio

23 Nicolas Raskin

6 Axel Witsel

22 Alexis Saelemaekers

26 Matías Fernández-Pardo

9 Romelu Lukaku Les chiffres du match Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 7

: Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 7 Tirs : Nouvelle-Zélande 3 / Belgique 26

: Nouvelle-Zélande 3 / Belgique 26 Possession : Nouvelle-Zélande 42% / Belgique 58%

: Nouvelle-Zélande 42% / Belgique 58% Corners : Nouvelle-Zélande 3 / Belgique 7

: Nouvelle-Zélande 3 / Belgique 7 Fautes : Nouvelle-Zélande 6 / Belgique 5

: Nouvelle-Zélande 6 / Belgique 5 Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 2 / Belgique 0

: Nouvelle-Zélande 2 / Belgique 0 Passes : Nouvelle-Zélande 289 / Belgique 406

: Nouvelle-Zélande 289 / Belgique 406 Precision des passes : Nouvelle-Zélande 82% / Belgique 87%

: Nouvelle-Zélande 82% / Belgique 87% xG : Nouvelle-Zélande 0.09 / Belgique 2.71 Joueurs clés Leandro Trossard (Belgique) : note 8.7, 2 but(s)

(Belgique) : note 8.7, 2 but(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.7, 4 arret(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.7, 4 arret(s) Hans Vanaken (Belgique) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Belgique) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s) Kevin De Bruyne (Belgique) : note 7.9

(Belgique) : note 7.9 Thibaut Courtois (Belgique) : note 7, 1 arret(s)

(Belgique) : note 7, 1 arret(s) Brandon Mechele (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Sarpreet Singh (Nouvelle-Zélande) : note 7.2

(Nouvelle-Zélande) : note 7.2 Youri Tielemans (Belgique) : note 7 Absences et blessures Z. Debast : Belgique · Missing Fixture · Leg Injury

: Belgique · Missing Fixture · Leg Injury J. Doku : Belgique · Missing Fixture · Illness

: Belgique · Missing Fixture · Illness N. Ngoy : Belgique · Missing Fixture · Red Card Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande Termine 1-5 BC Place Belgique Belgique Resume final