Mondial 2026 : l’Égypte mène face à la Belgique à la pause (1-0)

L’Égypte mène 1-0 contre la Belgique à la mi-temps, ce lundi 15 juin 2026 au Lumen Field de Seattle, dans le groupe G du Mondial 2026. Emam Ashour a inscrit le seul but de la première période à la 19e minute, sur une passe de Mohamed Salah, plaçant les Pharaons en position favorable dans ce match de phase de groupes.

Publié le 15 juin 2026 à 20:55

Publié le 15 juin 2026 à 20:55

La rencontre a basculé après un premier quart d’heure déjà heurté. Marwan Attia a été averti côté égyptien à la 13e minute, avant un carton jaune adressé à Timothy Castagne une minute plus tard. L’Égypte a ensuite pris l’avantage par Ashour, servi par Salah, avant un nouvel avertissement pour Ahmed Fatouh à la 34e minute.

Les deux équipes ont débuté dans le même système en 4-2-3-1. La Belgique de Rudi Garcia s’appuie sur Thibaut Courtois dans le but, une défense avec Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Timothy Castagne, puis un milieu articulé autour d’Amadou Onana, Youri Tielemans et Kevin De Bruyne. Devant, Leandro Trossard, Jérémy Doku et Charles De Ketelaere composent le secteur offensif.

L’Égypte de Hossam Hassan présente également une organisation en 4-2-3-1, avec Mostafa Shobeir dans le but, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy et Ahmed Fatouh en défense, puis Marwan Attia et Mohanad Lasheen au milieu. Mostafa Ziko, Mohamed Salah et Emam Ashour évoluent en soutien d’Omar Marmoush.

Ashour concrétise le temps fort égyptien

Le fait majeur de cette première période reste l’action de la 19e minute. Mohamed Salah, titulaire et capitaine égyptien dans les données du match, a délivré la passe décisive pour Emam Ashour. Le milieu égyptien a ainsi transformé l’unique tir cadré recensé pour son équipe avant la pause.

Les chiffres disponibles traduisent une première période serrée. L’Égypte affiche 52 pour cent de possession contre 48 pour cent pour la Belgique. Les Pharaons comptent un tir au total, cadré et converti, tandis que les Diables rouges ont tenté deux frappes sans trouver le cadre.

La Belgique en retard et sous pression

Menée à la pause, la Belgique n’a pas encore cadré dans ce premier acte malgré la présence de Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Leandro Trossard et Charles De Ketelaere dans son animation offensive. Les Belges ont totalisé deux tirs, dont un contré, et aucun dans la surface selon les données disponibles.

Le match reste aussi marqué par la discipline. Trois cartons jaunes ont été signalés avant la pause, deux pour l’Égypte avec Marwan Attia et Ahmed Fatouh, un pour la Belgique avec Timothy Castagne. Ce contexte pèse sur la suite d’une rencontre où l’Égypte défend pour l’instant son avance, tandis que la Belgique doit revenir après la pause.

Belgique 2e periode 70' 1-1 Lumen Field Égypte Égypte Fil du match 13' Carton jaune - M. Attia 14' Carton jaune - T. Castagne 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 34' Carton jaune - A. Fatouh 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 0 / Égypte 3

: Belgique 0 / Égypte 3 Tirs : Belgique 7 / Égypte 3

: Belgique 7 / Égypte 3 Possession : Belgique 59% / Égypte 41%

: Belgique 59% / Égypte 41% Corners : Belgique 0 / Égypte 1

: Belgique 0 / Égypte 1 Fautes : Belgique 10 / Égypte 6

: Belgique 10 / Égypte 6 Cartons jaunes : Belgique 1 / Égypte 2

: Belgique 1 / Égypte 2 Passes : Belgique 263 / Égypte 187

: Belgique 263 / Égypte 187 Precision des passes : Belgique 86% / Égypte 79%

: Belgique 86% / Égypte 79% xG : Belgique 0.47 / Égypte 0.10

Calendrier Groupe G Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Belgique - Égypte Fiche match Belgique - Égypte Belgique 1-1 2e periode 70' · 1-1 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 13' Carton jaune - M. Attia 14' Carton jaune - T. Castagne 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 34' Carton jaune - A. Fatouh 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 21 Timothy Castagne Défenseur 24 Amadou Onana Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 14 12 Senne Lammens

13 Mike Penders

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

16 Koni De Winter

5 Maxim De Cuyper

22 Alexis Saelemaekers

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

14 Dodi Lukebakio

23 Nicolas Raskin

20 Hans Vanaken

26 Matías Fernández-Pardo

9 Romelu Lukaku Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 16 Mahdi Soliman

26 Mohamed Alaa

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

15 Karim Hafez

6 Mohamed Abdelmonem

5 Rami Rabia

24 Tarek Alaa

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

21 Mahmoud Saber

7 Mahmoud Trézéguet

18 Nabil Donga

25 Zizo

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 0 / Égypte 3

: Belgique 0 / Égypte 3 Tirs : Belgique 7 / Égypte 3

: Belgique 7 / Égypte 3 Possession : Belgique 59% / Égypte 41%

: Belgique 59% / Égypte 41% Corners : Belgique 0 / Égypte 1

: Belgique 0 / Égypte 1 Fautes : Belgique 10 / Égypte 6

: Belgique 10 / Égypte 6 Cartons jaunes : Belgique 1 / Égypte 2

: Belgique 1 / Égypte 2 Passes : Belgique 263 / Égypte 187

: Belgique 263 / Égypte 187 Precision des passes : Belgique 86% / Égypte 79%

: Belgique 86% / Égypte 79% xG : Belgique 0.47 / Égypte 0.10 Joueurs clés Emam Ashour (Égypte) : note 7.6, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.6, 1 but(s) Mohamed Salah (Égypte) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s) Hamdy Fathy (Égypte) : note 7.2

(Égypte) : note 7.2 Timothy Castagne (Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Nathan Ngoy (Belgique) : note 6.9

(Belgique) : note 6.9 Amadou Onana (Belgique) : note 6.9

(Belgique) : note 6.9 Leandro Trossard (Belgique) : note 6.9

(Belgique) : note 6.9 Ahmed Fatouh (Égypte) : note 6.6, 1 carton(s) jaune(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies)

06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies) Groupe G Belgique 2e periode 70' 1-1 Lumen Field Égypte Égypte Résumé à la pause Voir la fiche du match Iran - Nouvelle-Zélande Fiche match Iran - Nouvelle-Zélande Iran 02:00 A venir Nouvelle-Zélande Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Iran A venir 02:00 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Avant-match Voir la fiche du match Belgique - Iran Fiche match Belgique - Iran Belgique 20:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Belgique A venir 20:00 SoFi Stadium Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Égypte Fiche match Nouvelle-Zélande - Égypte Nouvelle-Zélande 02:00 A venir Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 02:00 BC Place Égypte Égypte Voir la fiche du match Égypte - Iran Fiche match Égypte - Iran Égypte 04:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Égypte A venir 04:00 Lumen Field Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Belgique Fiche match Nouvelle-Zélande - Belgique Nouvelle-Zélande 04:00 A venir Belgique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 04:00 BC Place Belgique Belgique