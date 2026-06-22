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Mondial 2026 : la Nouvelle-Zélande et l’Égypte s’appuient sur un 4-2-3-1 pour leur duel à Vancouver

Le match du groupe G de la Coupe du Monde 2026 entre la Nouvelle-Zélande et l’Égypte se déroulera le 22 juin à 2h00 GMT+1 au BC Place de Vancouver. Cette rencontre oppose deux équipes dont les résultats en phase de groupes sont proches, chacune ayant enregistré un match nul lors de leur premier match (Nouvelle-Zélande 2-2 Iran, Égypte 1-1 Belgique). Ce duel est crucial pour la suite de la compétition, les deux sélections cherchant à conforter leur position dans ce groupe relevé.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la Nouvelle-Zélande et l’Égypte s’appuient sur un 4-2-3-1 pour leur duel à Vancouver
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Sommaire

Les deux équipes ont opté pour une disposition tactique en 4-2-3-1, stratégie qui devrait offrir un équilibre entre défense et attaque. La Nouvelle-Zélande s’appuie notamment sur Chris Wood en pointe, tandis que l’Égypte compte sur la créativité et l’expérience de Mohamed Salah dans son trio offensif.

Les composantes principales de ces deux onze de départ présentent des joueurs clés susceptibles d’influer sur le résultat. Pour les Néo-Zélandais, le gardien Max Crocombe protège les buts, tandis que la défense se compose de Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall et Liberato Cacace notamment.

Côté égyptien, l’entraîneur Hossam Hassan aligne Mostafa Shobeir dans les cages et une ligne défensive formée par Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy et Ahmed Fatouh. Le milieu et l’attaque exploitent le talent de Marwan Attia, Mohanad Lasheen, et surtout Mohamed Salah et Omar Marmoush pour tenter d’inquiéter la défense néo-zélandaise.

Lecture du onze de Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande évoluera en 4-2-3-1 avec un gardien titulaire Max Crocombe. La défense est composée des latéraux Tim Payne et Liberato Cacace, encadrant les centraux Finn Surman et Michael Boxall. Au milieu, Joe Bell et Marko Stamenić forment un double pivot chargé d’assurer la récupération et la relance. Le trio offensif derrière l’attaquant Chris Wood est constitué de Callum McCowatt, Sarpreet Singh et Elijah Just, apportant vitesse et créativité dans l’animation offensive.

Ce système permet à la Nouvelle-Zélande de tenter de contrôler le tempo du match tout en s’appuyant sur son capitaine Chris Wood, un joueur expérimenté qui peut peser dans la surface adverse. La présence de joueurs offensifs mobiles comme McCowatt et Just laisse présager une volonté de jouer vers l’avant et d’exploiter les ailes.

Lecture du onze de Égypte

L’Égypte de Hossam Hassan opte également pour un 4-2-3-1 équilibré. On retrouve dans les buts Mostafa Shobeir tandis que la défense fait confiance à Mohamed Hany et Ahmed Fatouh comme latéraux, avec Hamdy Fathy et Yasser Ibrahim en défense centrale. Au milieu, Marwan Attia et Mohanad Lasheen exécuteront le travail de récupération et de distribution.

Le secteur offensif s’articule autour de Mohamed Salah, à la création dans le trio offensif avec Mostafa Ziko et Emam Ashour. L’unique avant-centre Omar Marmoush se trouve ainsi soutenu par des joueurs capables de créer les décalages. Cette organisation témoigne de l’importance accordée à la maîtrise technique et à l’animation offensive via Salah, qui reste le joueur le plus menaçant de l’Égypte dans ce Mondial.

Les onze de départ

Nouvelle-Zélande
Système4-2-3-1
Titulaires11
  1. 1 Max Crocombe Gardien
  2. 2 Tim Payne Défenseur
  3. 16 Finn Surman Défenseur
  4. 5 Michael Boxall Défenseur
  5. 13 Liberato Cacace Défenseur
  6. 6 Joe Bell Milieu
  7. 8 Marko Stamenić Milieu
  8. 20 Callum McCowatt Milieu
  9. 10 Sarpreet Singh Milieu
  10. 11 Elijah Just Milieu
  11. 9 Chris Wood Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Alex Paulsen
  • 22 Michael Woud
  • 26 Tommy Smith
  • 4 Tyler Bindon
  • 15 Nando Pijnaker
  • 3 Francis De Vries
  • 24 Callan Elliot
  • 23 Ryan Thomas
  • 19 Benjamin Old
  • 14 Alex Rufer
  • 25 Lachlan Bayliss
  • 7 Logan Rogerson
  • 21 Jesse Randall
  • 17 Kosta Barbarouses
  • 18 Ben Waine
Égypte
Système4-2-3-1SélectionneurHossam Hassan
Titulaires11
  1. 23 Mostafa Shobeir Gardien
  2. 3 Mohamed Hany Défenseur
  3. 2 Yasser Ibrahim Défenseur
  4. 14 Hamdy Fathy Défenseur
  5. 13 Ahmed Fatouh Défenseur
  6. 19 Marwan Attia Milieu
  7. 17 Mohanad Lasheen Milieu
  8. 11 Mostafa Ziko Milieu
  9. 10 Mohamed Salah Milieu
  10. 8 Emam Ashour Milieu
  11. 22 Omar Marmoush Attaquant
Remplaçants15
  • 26 Mohamed Alaa
  • 16 Mahdi Soliman
  • 1 Mohamed El-Shenawy
  • 4 Hossam Abdelmaguid
  • 24 Tarek Alaa
  • 6 Mohamed Abdelmonem
  • 5 Rami Rabia
  • 15 Karim Hafez
  • 25 Zizo
  • 21 Mahmoud Saber
  • 20 Ibrahim Adel
  • 7 Mahmoud Trézéguet
  • 12 Haissem Hassan
  • 18 Nabil Donga
  • 9 Hamza Abdelkarim
Nouvelle-Zélande
1re periode 44' BC Place
Égypte
22/06/2026 02:00 Groupe G
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 15'But - F. Surman (passe T. Payne)Nouvelle-Zélande, 15e
  2. 17'Carton jaune - M. LasheenÉgypte, 17e
  3. 20'Carton jaune - S. SinghNouvelle-Zélande, 20e
  4. 34'Carton jaune - C. McCowattNouvelle-Zélande, 34e
  5. 41'Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia)Égypte, 41e
Calendrier Groupe G
Voir le Calendrier Complet
Groupe G
Belgique
Termine Lumen Field
Égypte
Resume final
Groupe G
Iran
Termine SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
Resume final
Groupe G
Belgique
Termine SoFi Stadium
Iran
Resume final
Groupe G
Nouvelle-Zélande
1re periode 44' BC Place
Égypte
Compositions
Groupe G
Égypte
A venir Lumen Field
Iran
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir BC Place
Belgique
Groupe G
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
Belgique 2 0 2 0 1 1 0 2
Nouvelle-Zélande 1 0 1 0 2 2 0 1
Égypte 1 0 1 0 1 1 0 1

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