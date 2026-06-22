Mondial 2026 : la Nouvelle-Zélande et l’Égypte s’appuient sur un 4-2-3-1 pour leur duel à Vancouver

Le match du groupe G de la Coupe du Monde 2026 entre la Nouvelle-Zélande et l’Égypte se déroulera le 22 juin à 2h00 GMT+1 au BC Place de Vancouver. Cette rencontre oppose deux équipes dont les résultats en phase de groupes sont proches, chacune ayant enregistré un match nul lors de leur premier match (Nouvelle-Zélande 2-2 Iran, Égypte 1-1 Belgique). Ce duel est crucial pour la suite de la compétition, les deux sélections cherchant à conforter leur position dans ce groupe relevé.

Publié le 22 juin 2026 à 01:32

Publié le 22 juin 2026 à 01:32

Les deux équipes ont opté pour une disposition tactique en 4-2-3-1, stratégie qui devrait offrir un équilibre entre défense et attaque. La Nouvelle-Zélande s’appuie notamment sur Chris Wood en pointe, tandis que l’Égypte compte sur la créativité et l’expérience de Mohamed Salah dans son trio offensif.

Les composantes principales de ces deux onze de départ présentent des joueurs clés susceptibles d’influer sur le résultat. Pour les Néo-Zélandais, le gardien Max Crocombe protège les buts, tandis que la défense se compose de Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall et Liberato Cacace notamment.

Côté égyptien, l’entraîneur Hossam Hassan aligne Mostafa Shobeir dans les cages et une ligne défensive formée par Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy et Ahmed Fatouh. Le milieu et l’attaque exploitent le talent de Marwan Attia, Mohanad Lasheen, et surtout Mohamed Salah et Omar Marmoush pour tenter d’inquiéter la défense néo-zélandaise.

Lecture du onze de Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande évoluera en 4-2-3-1 avec un gardien titulaire Max Crocombe. La défense est composée des latéraux Tim Payne et Liberato Cacace, encadrant les centraux Finn Surman et Michael Boxall. Au milieu, Joe Bell et Marko Stamenić forment un double pivot chargé d’assurer la récupération et la relance. Le trio offensif derrière l’attaquant Chris Wood est constitué de Callum McCowatt, Sarpreet Singh et Elijah Just, apportant vitesse et créativité dans l’animation offensive.

Ce système permet à la Nouvelle-Zélande de tenter de contrôler le tempo du match tout en s’appuyant sur son capitaine Chris Wood, un joueur expérimenté qui peut peser dans la surface adverse. La présence de joueurs offensifs mobiles comme McCowatt et Just laisse présager une volonté de jouer vers l’avant et d’exploiter les ailes.

Lecture du onze de Égypte

L’Égypte de Hossam Hassan opte également pour un 4-2-3-1 équilibré. On retrouve dans les buts Mostafa Shobeir tandis que la défense fait confiance à Mohamed Hany et Ahmed Fatouh comme latéraux, avec Hamdy Fathy et Yasser Ibrahim en défense centrale. Au milieu, Marwan Attia et Mohanad Lasheen exécuteront le travail de récupération et de distribution.

Le secteur offensif s’articule autour de Mohamed Salah, à la création dans le trio offensif avec Mostafa Ziko et Emam Ashour. L’unique avant-centre Omar Marmoush se trouve ainsi soutenu par des joueurs capables de créer les décalages. Cette organisation témoigne de l’importance accordée à la maîtrise technique et à l’animation offensive via Salah, qui reste le joueur le plus menaçant de l’Égypte dans ce Mondial.

Les onze de départ

Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 15 12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

4 Tyler Bindon

15 Nando Pijnaker

3 Francis De Vries

24 Callan Elliot

23 Ryan Thomas

19 Benjamin Old

14 Alex Rufer

25 Lachlan Bayliss

7 Logan Rogerson

21 Jesse Randall

17 Kosta Barbarouses

18 Ben Waine Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 26 Mohamed Alaa

16 Mahdi Soliman

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

24 Tarek Alaa

6 Mohamed Abdelmonem

5 Rami Rabia

15 Karim Hafez

25 Zizo

21 Mahmoud Saber

20 Ibrahim Adel

7 Mahmoud Trézéguet

12 Haissem Hassan

18 Nabil Donga

9 Hamza Abdelkarim

Nouvelle-Zélande 1re periode 44' 1-0 BC Place Égypte Égypte Fil du match 15' ⚽ But - F. Surman (passe T. Payne) 17' Carton jaune - M. Lasheen 20' Carton jaune - S. Singh 34' Carton jaune - C. McCowatt 41' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia)

Calendrier Groupe G Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Belgique - Égypte Fiche match Belgique - Égypte Belgique 1-1 1-1 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 13' Carton jaune - M. Attia 14' Carton jaune - T. Castagne 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 34' Carton jaune - A. Fatouh 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 71' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia) 75' Carton jaune - M. De Cuyper 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo) 76' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim) 86' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken) 89' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel) 89' ↑↓ Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez) 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 21 Timothy Castagne Défenseur 24 Amadou Onana Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 14 5 Maxim De Cuyper

23 Nicolas Raskin

9 Romelu Lukaku

12 Senne Lammens

13 Mike Penders

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

16 Koni De Winter

22 Alexis Saelemaekers

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

14 Dodi Lukebakio

20 Hans Vanaken

26 Matías Fernández-Pardo Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 16 Mahdi Soliman

26 Mohamed Alaa

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

15 Karim Hafez

6 Mohamed Abdelmonem

5 Rami Rabia

24 Tarek Alaa

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

21 Mahmoud Saber

7 Mahmoud Trézéguet

18 Nabil Donga

25 Zizo

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3

: Belgique 2 / Égypte 3 Tirs : Belgique 12 / Égypte 11

: Belgique 12 / Égypte 11 Possession : Belgique 56% / Égypte 44%

: Belgique 56% / Égypte 44% Corners : Belgique 2 / Égypte 6

: Belgique 2 / Égypte 6 Fautes : Belgique 14 / Égypte 13

: Belgique 14 / Égypte 13 Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2

: Belgique 2 / Égypte 2 Passes : Belgique 398 / Égypte 310

: Belgique 398 / Égypte 310 Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79%

: Belgique 87% / Égypte 79% xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75 Joueurs clés Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.9, 1 but(s) Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s)

(Égypte) : note 6.7, 2 arret(s) Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s)

(Belgique) : note 6.2, 2 arret(s) Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2

(Belgique) : note 7.2 Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies)

06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies) Groupe G Belgique Termine 1-1 Lumen Field Égypte Égypte Resume final Voir la fiche du match Iran - Nouvelle-Zélande Fiche match Iran - Nouvelle-Zélande Iran 2-2 2-2 Nouvelle-Zélande Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Elijah Just 0-1 32' ⚽ But - Ramin Rezaeian 1-1 45' ↑↓ Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi) 53' ↑↓ Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour) 54' ⚽ But - Elijah Just 1-2 64' ⚽ But - Mohammad Mohebbi 2-2 65' ↑↓ Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi) 68' ↑↓ Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas) 68' ↑↓ Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old) 78' ↑↓ Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot) 80' ↑↓ Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh) 89' Carton jaune - Ehsan Hajisafi 92' ↑↓ Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall) 92' ↑↓ Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon) Compositions Iran Système 4-4-2 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 23 Ramin Rezaeian Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 5 Milad Mohammadi Défenseur 8 Mohammad Mohebi Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 17 Aria Yousefi Milieu 20 Shahriar Moghanlou Attaquant 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 10 Mehdi Ghayedi

11 Ali Alipour

12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

2 Saleh Hardani

13 Hossein Kanaani

3 Ehsan Hajsafi

15 Roozbeh Cheshmi

25 Danial Eiri

26 Amirmohammad Razzaghinia

21 Mohammad Ghorbani

16 Mahdi Torabi

18 Amirhossein Hosseinzadeh

7 Alireza Jahanbakhsh

24 Dennis Eckert Ayensa Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 14 12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

3 Francis De Vries

15 Nando Pijnaker

24 Callan Elliot

4 Tyler Bindon

21 Jesse Randall

19 Benjamin Old

23 Ryan Thomas

25 Lachlan Bayliss

14 Alex Rufer

18 Ben Waine

17 Kosta Barbarouses Les chiffres du match Tirs cadres : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8 Tirs : Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14

: Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14 Possession : Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53%

: Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53% Corners : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1 Fautes : Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7

: Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7 Cartons jaunes : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0

: Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0 Cartons rouges : Iran 0 / Nouvelle-Zélande 0 Joueurs clés Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s) Mohammad Mohebi (Iran) : note 7.3, 1 but(s)

(Iran) : note 7.3, 1 but(s) Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s)

(Iran) : note 5.9, 5 arret(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s) Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.2

(Iran) : note 7.2 Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Iran Termine 2-2 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Resume final Voir la fiche du match Belgique - Iran Fiche match Belgique - Iran Belgique 0-0 0-0 Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 3' Carton jaune - R. Lukaku 25' VAR VAR - M. Taremi 33' Carton jaune - S. Ezatolahi 46' ↑↓ Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh) 58' ↑↓ Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne) 58' ↑↓ Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken) 58' ↑↓ Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio) 66' ↑↓ Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi) 66' ↑↓ Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi) 66' Carton rouge - N. Ngoy 73' ↑↓ Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate) 79' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou) 85' ↑↓ Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh) 87' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo) Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 5 Maxim De Cuyper Défenseur 23 Nicolas Raskin Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 22 Alexis Saelemaekers Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 9 Romelu Lukaku Attaquant Remplaçants 13 21 Timothy Castagne

20 Hans Vanaken

14 Dodi Lukebakio

12 Senne Lammens

13 Mike Penders

16 Koni De Winter

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

24 Amadou Onana

17 Charles De Ketelaere

26 Matías Fernández-Pardo Iran Système 5-4-1 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 2 Saleh Hardani Défenseur 13 Hossein Kanaani Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 3 Ehsan Hajsafi Défenseur 23 Ramin Rezaeian Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 8 Mohammad Mohebi Milieu 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 7 Alireza Jahanbakhsh

5 Milad Mohammadi

16 Mahdi Torabi

12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

25 Danial Eiri

15 Roozbeh Cheshmi

17 Aria Yousefi

21 Mohammad Ghorbani

26 Amirmohammad Razzaghinia

10 Mehdi Ghayedi

11 Ali Alipour

18 Amirhossein Hosseinzadeh

20 Shahriar Moghanlou

24 Dennis Eckert Ayensa Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3

: Belgique 7 / Iran 3 Tirs : Belgique 21 / Iran 7

: Belgique 21 / Iran 7 Possession : Belgique 71% / Iran 29%

: Belgique 71% / Iran 29% Corners : Belgique 4 / Iran 2

: Belgique 4 / Iran 2 Fautes : Belgique 7 / Iran 9

: Belgique 7 / Iran 9 Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1

: Belgique 1 / Iran 1 Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0

: Belgique 1 / Iran 0 Passes : Belgique 604 / Iran 258

: Belgique 604 / Iran 258 Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74%

: Belgique 86% / Iran 74% xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61 Joueurs clés Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s)

(Iran) : note 9.3, 7 arret(s) Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.6, 3 arret(s)

(Belgique) : note 7.6, 3 arret(s) Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5

(Iran) : note 8.5 Nathan Ngoy (Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)

(Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Leandro Trossard (Belgique) : note 8.2

(Belgique) : note 8.2 Brandon Mechele (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Maxim De Cuyper (Belgique) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 21/06/2026 Belgique 0-0 Iran (World Cup) Groupe G Belgique Termine 0-0 SoFi Stadium Iran Iran Resume final Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Égypte Fiche match Nouvelle-Zélande - Égypte Nouvelle-Zélande 1-0 1re periode 44' · 1-0 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 15' ⚽ But - F. Surman (passe T. Payne) 17' Carton jaune - M. Lasheen 20' Carton jaune - S. Singh 34' Carton jaune - C. McCowatt 41' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia) Compositions Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 15 12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

4 Tyler Bindon

15 Nando Pijnaker

3 Francis De Vries

24 Callan Elliot

23 Ryan Thomas

19 Benjamin Old

14 Alex Rufer

25 Lachlan Bayliss

7 Logan Rogerson

21 Jesse Randall

17 Kosta Barbarouses

18 Ben Waine Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 26 Mohamed Alaa

16 Mahdi Soliman

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

24 Tarek Alaa

6 Mohamed Abdelmonem

5 Rami Rabia

15 Karim Hafez

25 Zizo

21 Mahmoud Saber

20 Ibrahim Adel

7 Mahmoud Trézéguet

12 Haissem Hassan

18 Nabil Donga

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 3 / Égypte 1

: Nouvelle-Zélande 3 / Égypte 1 Tirs : Nouvelle-Zélande 7 / Égypte 5

: Nouvelle-Zélande 7 / Égypte 5 Possession : Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55%

: Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55% Corners : Nouvelle-Zélande 1 / Égypte 1

: Nouvelle-Zélande 1 / Égypte 1 Fautes : Nouvelle-Zélande 7 / Égypte 2

: Nouvelle-Zélande 7 / Égypte 2 Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1

: Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1 Passes : Nouvelle-Zélande 194 / Égypte 241

: Nouvelle-Zélande 194 / Égypte 241 Precision des passes : Nouvelle-Zélande 83% / Égypte 88%

: Nouvelle-Zélande 83% / Égypte 88% xG : Nouvelle-Zélande 0.34 / Égypte 0.25 Joueurs clés Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.7, 1 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 7.7, 1 but(s) Tim Payne (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.9, 2 arret(s)

(Égypte) : note 6.9, 2 arret(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 1 arret(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 1 arret(s) Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 7.3

(Nouvelle-Zélande) : note 7.3 Liberato Cacace (Nouvelle-Zélande) : note 6.9

(Nouvelle-Zélande) : note 6.9 Hamdy Fathy (Égypte) : note 6.9

(Égypte) : note 6.9 Omar Marmoush (Égypte) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 22/03/2024 Égypte 1-0 Nouvelle-Zélande (Friendlies) Groupe G Nouvelle-Zélande 1re periode 44' 1-0 BC Place Égypte Égypte Compositions Voir la fiche du match Égypte - Iran Fiche match Égypte - Iran Égypte 04:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Égypte A venir 04:00 Lumen Field Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Belgique Fiche match Nouvelle-Zélande - Belgique Nouvelle-Zélande 04:00 A venir Belgique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 04:00 BC Place Belgique Belgique