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Mondial 2026 : Belgique et Iran se neutralisent dans un duel tendu au SoFi Stadium

Le match du groupe G du Mondial 2026 entre la Belgique et l’Iran s’est soldé par un score nul et vierge (0-0) au SoFi Stadium ce dimanche 21 juin. Malgré une nette domination territoriale belge et plusieurs tentatives offensives, les deux équipes n’ont pas réussi à trouver la faille sur la pelouse californienne.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
44vues
Mondial 2026 : Belgique et Iran se neutralisent dans un duel tendu au SoFi Stadium
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Sommaire

Cette rencontre faisait suite au match d’ouverture des deux nations dans le groupe. La Belgique avait entamé la compétition par un nul face à l’Égypte (1-1), tandis que l’Iran avait également partagé les points contre la Nouvelle-Zélande (2-2). Ces résultats laissaient entrevoir un groupe G ouvert avant ce choc direct, important pour la qualification au second tour.

La Belgique a contrôlé la possession de balle à hauteur de 71 %, multipliant les attaques avec 21 tirs, dont sept cadrés. Malgré ce volume important, la défense iranienne, organisée en 5-4-1, a résisté jusqu’au bout. Le gardien iranien Alireza Beiranvand s’est illustré avec sept arrêts remarquables, empêchant les Diables Rouges de concrétiser leur domination.

Le match a été marqué par une intensité physique et plusieurs événements disciplinaires. Romelu Lukaku a écopé d’un carton jaune dès la 3e minute, tandis que le milieu iranien Saeid Ezatolahi a reçu un avertissement à la 33e minute. La rencontre a viré au désavantage de la Belgique après l’expulsion de Nathan Ngoy à la 66e minute, compliquant davantage les velléités offensives des Belges.

Les multiples changements tactiques opérés par les deux entraîneurs n’ont pas permis de débloquer le score. Côté belge, Rudi Garcia a fait appel à Thomas Meunier, Nicolas Raskin, Alexis Saelemaekers et Kevin De Bruyne en cours de jeu. Amir Ghalenoei, sélectionneur iranien, a quant à lui renouvelé son bloc défensif en faisant entrer Saleh Hardani, Ehsan Hajsafi et Saman Ghoddos.

Belgique avec un 4-2-3-1 offensif face à une infériorité numérique

Rudi Garcia avait aligné ses hommes dans une formation en 4-2-3-1, avec Thibaut Courtois dans les cages et une défense composée de Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper. Au milieu, Youri Tielemans et Nicolas Raskin assuraient la récupération tandis que Kevin De Bruyne orchestrait le jeu offensif en soutien de Leandro Trossard et Alexis Saelemaekers, centrés sur la création, avec Romelu Lukaku en pointe.

La sortie prématurée de Ngoy, exclu pour une faute, a déséquilibré cette organisation. Malgré cela, Courtois a limité les dégâts par ses interventions, et des joueurs comme Tielemans et De Bruyne ont continué à peser sur le jeu sans réussite au tableau d’affichage.

Iran en 5-4-1 solide et une prestation remarquable de son gardien

Face à la Belgique, l’Iran s’est calé dans un bloc défensif en 5-4-1. Le gardien Alireza Beiranvand a été le principal artisan de la résistance avec sept arrêts impressionnants. La ligne arrière comprenait Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati et Ehsan Hajsafi, tandis que Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi et Mohammad Mohebi formaient le milieu.

Mohammad Mohebi et Mehdi Taremi alimentaient le secteur offensif avec une présence solitaire de Taremi en attaque. Les remplacements du sélectionneur Amir Ghalenoei ont renforcé la solidité défensive sans concéder d’occasions franches.

Ce résultat nul laisse le groupe G toujours indécis et impose une pression supplémentaire pour les prochaines rencontres. La Belgique et l’Iran devront ajuster leur efficacité offensive pour espérer franchir le cap de la phase de groupes et poursuivre leur route dans la compétition.

Belgique
Termine SoFi Stadium
Iran
21/06/2026 20:00 Groupe G
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 3'Carton jaune - R. LukakuBelgique, 3e
  2. 25'VAR - M. TaremiIran, 25e
  3. 33'Carton jaune - S. EzatolahiIran, 33e
  4. 46'Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh)Iran, 46e
  5. 58'Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne)Belgique, 58e
  6. 58'Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken)Belgique, 58e
  7. 58'Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio)Belgique, 58e
  8. 66'Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi)Iran, 66e
  9. 66'Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi)Iran, 66e
  10. 66'Carton rouge - N. NgoyBelgique
  11. 73'Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate)Belgique, 73e
  12. 79'Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)Iran, 79e
  13. 85'Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh)Iran, 85e
  14. 87'Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 87e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3
  • Tirs : Belgique 21 / Iran 7
  • Possession : Belgique 71% / Iran 29%
  • Corners : Belgique 4 / Iran 2
  • Fautes : Belgique 7 / Iran 9
  • Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1
  • Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0
  • Passes : Belgique 604 / Iran 258
  • Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74%
  • xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61
Joueurs clés
  • Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s)
  • Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.6, 3 arret(s)
  • Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5
  • Nathan Ngoy (Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)
  • Leandro Trossard (Belgique) : note 8.2
Calendrier Groupe G
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Égypte
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Iran
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Nouvelle-Zélande
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Belgique
Groupe G
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
Belgique 2 0 2 0 1 1 0 2
Nouvelle-Zélande 1 0 1 0 2 2 0 1
Égypte 1 0 1 0 1 1 0 1

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