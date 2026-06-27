Mondial 2026 : l’Égypte et l’Iran dos à dos à la pause (1-1)
Égypte – Iran a atteint la pause au Mondial 2026, l'Égypte et l'Iran sont dos à dos sur le score de 1-1.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Égypte a eu le ballon avec 52% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 3 pour l'Iran. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour l'Égypte et 3 pour l'Iran. Les xG restent proches, avec 0.17 pour l'Égypte et 0.86 pour l'Iran.
Les faits de la première période
- But – M. Saber (Égypte, 5e)
- But – R. Rezaeian (Iran, 14e)
- Remplacement – M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim) (Égypte, 14e)
- Carton jaune – H. Kanaani (Iran, 19e)
- Carton jaune – M. Saber (Égypte, 20e)
- Carton jaune – Y. Ibrahim (Égypte, 42e)
- Carton jaune – A. Nemati (Iran, 43e)
Un équilibre encore fragile
l'Égypte et l'Iran repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Égypte
2e periode 78' Lumen FieldIran
Fil du match
- 5'But - M. Saber
- 14'But - R. Rezaeian
- 14'Remplacement - M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim)
- 19'Carton jaune - H. Kanaani
- 20'Carton jaune - M. Saber
- 42'Carton jaune - Y. Ibrahim
- 43'Carton jaune - A. Nemati
- 46'Remplacement - A. Nemati (remplace S. Hardani)
- 46'Remplacement - E. Ashour (remplace O. Marmoush)
- 46'Remplacement - M. Saber (remplace M. Attia)
- 57'Remplacement - M. Salah (remplace Zizo)
- 67'Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)
- 76'Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim)
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Égypte 3 / Iran 3
- Tirs : Égypte 12 / Iran 8
- Possession : Égypte 64% / Iran 36%
- Corners : Égypte 7 / Iran 0
- Fautes : Égypte 8 / Iran 12
- Cartons jaunes : Égypte 2 / Iran 2
- Passes : Égypte 432 / Iran 247
- Precision des passes : Égypte 88% / Iran 74%
- xG : Égypte 0.67 / Iran 1.27
Calendrier Groupe G
Groupe G
Belgique
Termine Lumen FieldÉgypte
Groupe G
Iran
Termine SoFi StadiumNouvelle-Zélande
Groupe G
Belgique
Termine SoFi StadiumIran
Groupe G
Nouvelle-Zélande
Termine BC PlaceÉgypte
Groupe G
Égypte
2e periode 78' Lumen FieldIran
Groupe G
Nouvelle-Zélande
2e periode 80' BC PlaceBelgique
Groupe G
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Égypte
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|Iran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Belgique
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|Nouvelle-Zélande
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
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