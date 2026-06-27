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Mondial 2026 : l’Égypte et l’Iran dos à dos à la pause (1-1)

Égypte – Iran a atteint la pause au Mondial 2026, l'Égypte et l'Iran sont dos à dos sur le score de 1-1.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
77vues
Mondial 2026 : l’Égypte et l’Iran dos à dos à la pause (1-1)
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Sommaire

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Égypte a eu le ballon avec 52% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 3 pour l'Iran. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour l'Égypte et 3 pour l'Iran. Les xG restent proches, avec 0.17 pour l'Égypte et 0.86 pour l'Iran.

Les faits de la première période

  • But – M. Saber (Égypte, 5e)
  • But – R. Rezaeian (Iran, 14e)
  • Remplacement – M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim) (Égypte, 14e)
  • Carton jaune – H. Kanaani (Iran, 19e)
  • Carton jaune – M. Saber (Égypte, 20e)
  • Carton jaune – Y. Ibrahim (Égypte, 42e)
  • Carton jaune – A. Nemati (Iran, 43e)

Un équilibre encore fragile

l'Égypte et l'Iran repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Égypte
2e periode 78' Lumen Field
Iran
27/06/2026 04:00 Groupe G
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'But - M. SaberÉgypte, 5e
  2. 14'But - R. RezaeianIran, 14e
  3. 14'Remplacement - M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim)Égypte, 14e
  4. 19'Carton jaune - H. KanaaniIran, 19e
  5. 20'Carton jaune - M. SaberÉgypte, 20e
  6. 42'Carton jaune - Y. IbrahimÉgypte, 42e
  7. 43'Carton jaune - A. NematiIran, 43e
  8. 46'Remplacement - A. Nemati (remplace S. Hardani)Iran, 46e
  9. 46'Remplacement - E. Ashour (remplace O. Marmoush)Égypte, 46e
  10. 46'Remplacement - M. Saber (remplace M. Attia)Égypte, 46e
  11. 57'Remplacement - M. Salah (remplace Zizo)Égypte, 57e
  12. 67'Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)Iran, 67e
  13. 76'Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Égypte 3 / Iran 3
  • Tirs : Égypte 12 / Iran 8
  • Possession : Égypte 64% / Iran 36%
  • Corners : Égypte 7 / Iran 0
  • Fautes : Égypte 8 / Iran 12
  • Cartons jaunes : Égypte 2 / Iran 2
  • Passes : Égypte 432 / Iran 247
  • Precision des passes : Égypte 88% / Iran 74%
  • xG : Égypte 0.67 / Iran 1.27
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Égypte
2e periode 78' Lumen Field
Iran
Résumé à la pause
Groupe G
Nouvelle-Zélande
2e periode 80' BC Place
Belgique
Résumé à la pause
Groupe G
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Égypte 2 1 1 0 4 2 2 4
Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
Belgique 2 0 2 0 1 1 0 2
Nouvelle-Zélande 2 0 1 1 3 5 -2 1

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