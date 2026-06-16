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Mondial 2026 : l’Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos à la pause (1-1)

L’Iran et la Nouvelle-Zélande sont à égalité à la mi-temps, mardi au SoFi Stadium, après une première période conclue sur le score de 1-1 dans le groupe G du Mondial 2026. Elijah Just a ouvert le score pour les Néo-Zélandais dès la 7e minute, avant l’égalisation de Ramin Rezaeian à la 32e, un résultat qui laisse la rencontre totalement ouverte.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
110vues
Mondial 2026 : l’Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos à la pause (1-1)
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La Nouvelle-Zélande a frappé la première sur une action conclue par Just, servi par Chris Wood. L’Iran a répondu avant la pause grâce à Rezaeian, trouvé par Shahriar Moghanlou, ce qui a permis à l’équipe d’Amir Ghalenoei de revenir dans un match où les deux formations ont déjà cadré plusieurs tentatives.

Le premier acte a opposé deux organisations distinctes. L’Iran évolue en 4-4-2 avec Alireza Beiranvand dans le but, une ligne défensive comprenant Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati et Milad Mohammadi, ainsi qu’un duo offensif formé par Moghanlou et Mehdi Taremi. La Nouvelle-Zélande s’appuie sur un 4-2-3-1 avec Max Crocombe, Tim Payne, Michael Boxall, Liberato Cacace, Joe Bell, Marko Stamenić, Sarpreet Singh et Wood en pointe.

Les chiffres de la première période traduisent un équilibre relatif. La Nouvelle-Zélande a terminé les 45 premières minutes avec 54 pour cent de possession et sept tirs, dont trois cadrés. L’Iran a répondu avec six tirs, dont deux cadrés, et a converti l’une de ses situations par Rezaeian.

Le but néo-zélandais a mis en valeur l’association entre Wood et Just, tous deux impliqués directement sur l’ouverture du score. Côté iranien, la réaction est venue d’un défenseur, Rezaeian, avec Moghanlou à la passe, tandis que Taremi reste l’un des points d’appui offensifs de la sélection iranienne.

À la pause, aucune équipe ne s’est détachée au tableau d’affichage. L’Iran a effacé son retard après moins d’une demi-heure, mais la Nouvelle-Zélande conserve une menace identifiée autour de Wood et Just. La seconde période repartira donc sur une base neutre, avec un point d’équilibre déjà modifié une fois par chaque camp.

Iran
2e periode 68' SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
16/06/2026 02:00 Groupe G
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - E. Just0-1Nouvelle-Zélande · Passe : C. Wood
  2. 32'But - R. Rezaeian1-1Iran
  3. 46'Remplacement - A. Yousefi (remplace M. Ghaedi)Iran, 46e
  4. 53'Remplacement - S. Moghanlou (remplace A. Alipour)Iran, 53e
  5. 54'But - E. Just1-2Nouvelle-Zélande · Passe : C. Wood
  6. 64'But - M. Mohebi2-2Iran · Passe : R. Rezaeian
  7. 65'Remplacement - S. Ghoddos (remplace E. Hajsafi)Iran, 65e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Iran 3 / Nouvelle-Zélande 7
  • Tirs : Iran 10 / Nouvelle-Zélande 12
  • Possession : Iran 46% / Nouvelle-Zélande 54%
  • Corners : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 1
  • Fautes : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 5
  • Passes : Iran 305 / Nouvelle-Zélande 362
  • Precision des passes : Iran 78% / Nouvelle-Zélande 87%
  • xG : Iran 1.17 / Nouvelle-Zélande 0.74
Calendrier Groupe G
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Belgique
Termine Lumen Field
Égypte
Resume final
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A venir BC Place
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Belgique
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Belgique 1 0 1 0 1 1 0 1
Égypte 1 0 1 0 1 1 0 1
Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Zélande 0 0 0 0 0 0 0 0

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