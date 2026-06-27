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Mondial 2026 : L’Égypte accueille l’Iran au Lumen Field pour un duel décisif du Groupe G

Le match de la phase de groupes du Groupe G de la Coupe du Monde 2026 entre l’Égypte et l’Iran se jouera le 27 juin 2026 à 04h00 (GMT+1) au Lumen Field de Seattle. Ce duel s’annonce crucial pour les deux équipes, chacune cherchant à prendre une sérieuse option vers la qualification pour les phases à élimination directe.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
88vues
Mondial 2026 : L’Égypte accueille l’Iran au Lumen Field pour un duel décisif du Groupe G
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Après deux journées, l’Égypte compte 4 points avec une victoire face à la Nouvelle-Zélande (3-1) et un match nul. L’Iran, pour sa part, a obtenu deux nuls, notamment un 0-0 face à la Belgique, et totalise 2 points. Ce troisième match est une opportunité pour les Pharaons de consolider leur deuxième place dans le groupe, tandis que les Perses espèrent leur première victoire pour se relancer.

L’Égypte revient sur la scène mondiale avec une équipe renforcée, guidée par Mohamed Salah, son joueur phare. Le sélectionneur Hossam Hassan mise sur un système en 4-2-3-1 qui mise sur un équilibre défensif et la vitesse en contre-attaque. L’Iran, dirigé depuis mai 2026 par Amir Ghalenoei, joue en 5-3-2, adoptant une solidité défensive afin d’exploiter les phases de transition rapide, un schéma lui ayant permis un parcours solide en qualifications.

Ce match au Lumen Field de Seattle, qui a déjà accueilli deux rencontres du groupe G, offre aux deux équipes une occasion de départager leurs ambitions. Une victoire serait un pas important dans ce groupe relevé où la Belgique occupe la première place et la Nouvelle-Zélande ferme la marche.

Zoom sur Égypte

L’Égypte aligne un 4-2-3-1 sous la houlette de Hossam Hassan. En défense, Mohamed Abdelmonem et Rami Rabia forment la charnière centrale, protégés par Mohamed Hany et Ahmed Fatouh sur les flancs. Le double pivot au milieu associe Mahmoud Saber et Mohanad Lasheen pour stabiliser la relance et protéger la défense.

En attaque, Mohamed Salah tient le rôle de meneur, épaulé par Mostafa Ziko, Emam Ashour et Mahmoud Trézéguet dans le trio de soutien au seul avant-centre. Mostafa Shobeir est dans les buts. La présence de Salah est un atout majeur dans la finition et la création offensive, tandis que le collectif égyptien est structuré pour un jeu pragmatique et réactif.

Zoom sur Iran

L’Iran évolue en 5-3-2 sous la direction d’Amir Ghalenoei. Sa défense à cinq fait appel à Shoja Khalilzadeh, Hossein Kanaani et Ali Nemati centraux, avec Milad Mohammadi et Ramin Rezaeian en latéraux. Alireza Beiranvand est le gardien titulaire, connu pour son expérience et ses arrêts décisifs.

Au milieu, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani et Saeid Ezatolahi tentent d’assurer la transition et le contrôle du jeu. En attaque, Mehdi Taremi, meilleur buteur du cycle de qualification avec 10 buts, accompagne Mohammad Mohebi. Leur complémentarité est essentielle pour contourner la solidité adverse.

Ce schéma solide et discipliné mise sur une organisation rigoureuse en défense et une exploitation rapide des espaces, notamment sur des contres rapides portés par Taremi et Mohebi.

Égypte
1re periode 10' Lumen Field
Iran
27/06/2026 04:00 Groupe G
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1re periode 10' BC Place
Belgique
Compositions
Groupe G
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Égypte 2 1 1 0 4 2 2 4
Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
Belgique 2 0 2 0 1 1 0 2
Nouvelle-Zélande 2 0 1 1 3 5 -2 1

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