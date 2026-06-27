Mondial 2026 : la Belgique mène face à la Nouvelle-Zélande à la pause (1-0)
Nouvelle-Zélande – Belgique a atteint la pause au Mondial 2026, la Belgique mène face à la Nouvelle-Zélande sur le score de 1-0.
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Nouvelle-Zélande a eu le ballon avec 13% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 0 tirs contre 5 pour la Belgique. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour la Nouvelle-Zélande et 2 pour la Belgique. Les xG restent proches, avec 0.00 pour la Nouvelle-Zélande et 0.48 pour la Belgique.
Les faits de la première période
- But – L. Trossard (Belgique, 28e)
La Belgique a pris une option
Avec ce but d’avance, la Belgique rentre aux vestiaires avec un avantage concret et une base de travail claire. La seconde période peut lui permettre de protéger ce score, à condition de ne pas subir trop bas.
La Nouvelle-Zélande doit hausser le ton
Pour la Nouvelle-Zélande, le retour des vestiaires impose plus de justesse dans la surface adverse. La sélection a eu le ballon par séquences, mais elle doit transformer ces temps forts en occasions plus nettes pour éviter de courir après le score jusqu’au bout.
- 28'But - L. Trossard
- 46'Remplacement - S. Singh (remplace J. Randall)
- 46'Remplacement - R. Thomas (remplace B. Old)
- 46'Carton jaune - M. Stamenic
- 50'But - L. Trossard (passe H. Vanaken)
- 56'Carton jaune - E. Just
- 56'Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)
- 64'Remplacement - T. Payne (remplace M. Boxall)
- 64'Remplacement - J. Bell (remplace C. McCowatt)
- 66'But - K. De Bruyne
- 72'Remplacement - L. Trossard (remplace A. Saelemaekers)
- 72'Remplacement - K. De Bruyne (remplace A. Onana)
- 79'Remplacement - L. Cacace (remplace F. De Vries)
- Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 7
- Tirs : Nouvelle-Zélande 3 / Belgique 26
- Possession : Nouvelle-Zélande 42% / Belgique 58%
- Corners : Nouvelle-Zélande 3 / Belgique 7
- Fautes : Nouvelle-Zélande 6 / Belgique 5
- Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 2 / Belgique 0
- Passes : Nouvelle-Zélande 289 / Belgique 406
- Precision des passes : Nouvelle-Zélande 82% / Belgique 87%
- xG : Nouvelle-Zélande 0.09 / Belgique 2.71
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Égypte
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|Iran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Belgique
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|Nouvelle-Zélande
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
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