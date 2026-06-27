Mondial 2026 : Nouvelle-Zélande et Belgique en quête de points décisifs à Vancouver

La Nouvelle-Zélande affronte la Belgique le 27 juin 2026 à 04h00 GMT+1 au BC Place de Vancouver lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du Groupe G oppose deux équipes qui restent sur des parcours mitigés et pour lesquelles la victoire est cruciale afin d’espérer une qualification en huitièmes de finale.

· Mis à jour le 27 juin 2026

Publié le 27 juin 2026 à 03:02

Publié le 27 juin 2026 à 03:02 · Mis à jour le 27 juin 2026

Dans ce groupe comprenant également l’Égypte et l’Iran, la Nouvelle-Zélande compte un point après un nul 2-2 face à l’Iran et une défaite 3-1 contre l’Égypte. La Belgique, invaincue, a obtenu deux nuls 1-1 contre l’Égypte puis 0-0 contre l’Iran, totalisant deux points. La rencontre à Vancouver représente pour ces deux sélections une opportunité importante d’engranger trois points et de prendre une avance dans la course à la qualification.

Les All Whites alignent une formation en 4-2-3-1 avec notamment Chris Wood en pointe, un joueur expérimenté et clé de l’attaque néo-zélandaise. Ils adoptent un style offensif visant à profiter des espaces en contre-attaque. Leur sélectionneur Darren Bazeley mise sur une organisation solide au milieu avec Joe Bell et Marko Stamenić.

La Belgique, dirigée par Rudi Garcia, présente également un 4-2-3-1 avec une animation offensive confiée à Kevin De Bruyne, Leandro Trossard et Charles De Ketelaere derrière l’attaquant Charles De Ketelaere. La sélection privilégie la possession et cherche à imposer un rythme élevé avec des transitions rapides.

L’enjeu sportif est donc évident – une victoire est essentielle aux deux formations pour rester en lice. La Nouvelle-Zélande doit réagir après sa défaite contre l’Égypte tandis que la Belgique souhaite consolider sa position face à un adversaire ambitieux dans ce groupe serré.

Zoom sur Nouvelle-Zélande

Pour ce match, la Nouvelle-Zélande aligne un 4-2-3-1 classique avec Max Crocombe gardien et une ligne défensive composée de Tim Payne, Finn Surman, Tyler Bindon et Liberato Cacace. Au milieu, Marko Stamenić et Joe Bell tiennent le rôle de sentinelles tandis que Ryan Thomas, Sarpreet Singh et Elijah Just apportent le soutien aux attaquants. Chris Wood occupe la pointe, fort de son expérience internationale.

La sélection de Darren Bazeley met l’accent sur un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive. Le duo central de milieux doit protéger la défense tout en facilitant les relances rapides vers les ailiers et l’avant-centre. Le positionnement de Sarpreet Singh comme meneur de jeu vise à créer des opportunités grâce à son sens du jeu et sa capacité à combiner.

Zoom sur Belgique

Rudi Garcia opte pour son 4-2-3-1 habituel avec Thibaut Courtois dans les buts. La défense est composée de Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate et Maxim De Cuyper. Au milieu, Hans Vanaken et Youri Tielemans apportent leur technique et leur capacité à animer le jeu.

Devant, Leandro Trossard et Charles De Ketelaere accompagnent Kevin De Bruyne, moteur principal de l’équipe, dans la création offensive. Jérémy Doku est absent pour maladie, ce qui prive l’équipe d’un élément de vitesse sur l’aile. Charles De Ketelaere occupe le poste d’attaquant de pointe, chargé de percuter et de conclure les actions.

La Belgique mise sur sa maîtrise technique et son jeu de possession pour déjouer la défense organisée néo-zélandaise. Ce match est une occasion pour Rudi Garcia de confirmer sa hiérarchie et pour les leaders du groupe de démontrer leur ambition au Mondial.

Nouvelle-Zélande 1re periode 12' 0-0 BC Place Belgique Belgique

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Calendrier Groupe G Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Belgique - Égypte Fiche match Belgique - Égypte Belgique 1-1 1-1 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 13' Carton jaune - M. Attia 14' Carton jaune - T. Castagne 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 34' Carton jaune - A. Fatouh 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 71' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia) 75' Carton jaune - M. De Cuyper 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo) 76' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim) 86' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken) 89' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel) 89' ↑↓ Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez) 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 21 Timothy Castagne Défenseur 24 Amadou Onana Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 14 5 Maxim De Cuyper

23 Nicolas Raskin

9 Romelu Lukaku

12 Senne Lammens

13 Mike Penders

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

16 Koni De Winter

22 Alexis Saelemaekers

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

14 Dodi Lukebakio

20 Hans Vanaken

26 Matías Fernández-Pardo Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 16 Mahdi Soliman

26 Mohamed Alaa

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

15 Karim Hafez

6 Mohamed Abdelmonem

5 Rami Rabia

24 Tarek Alaa

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

21 Mahmoud Saber

7 Mahmoud Trézéguet

18 Nabil Donga

25 Zizo

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3

: Belgique 2 / Égypte 3 Tirs : Belgique 12 / Égypte 11

: Belgique 12 / Égypte 11 Possession : Belgique 56% / Égypte 44%

: Belgique 56% / Égypte 44% Corners : Belgique 2 / Égypte 6

: Belgique 2 / Égypte 6 Fautes : Belgique 14 / Égypte 13

: Belgique 14 / Égypte 13 Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2

: Belgique 2 / Égypte 2 Passes : Belgique 398 / Égypte 310

: Belgique 398 / Égypte 310 Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79%

: Belgique 87% / Égypte 79% xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75 Joueurs clés Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.9, 1 but(s) Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s)

(Égypte) : note 6.7, 2 arret(s) Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s)

(Belgique) : note 6.2, 2 arret(s) Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2

(Belgique) : note 7.2 Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies)

06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies) Groupe G Belgique Termine 1-1 Lumen Field Égypte Égypte Resume final Voir la fiche du match Iran - Nouvelle-Zélande Fiche match Iran - Nouvelle-Zélande Iran 2-2 2-2 Nouvelle-Zélande Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Elijah Just 0-1 32' ⚽ But - Ramin Rezaeian 1-1 45' ↑↓ Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi) 53' ↑↓ Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour) 54' ⚽ But - Elijah Just 1-2 64' ⚽ But - Mohammad Mohebbi 2-2 65' ↑↓ Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi) 68' ↑↓ Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas) 68' ↑↓ Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old) 78' ↑↓ Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot) 80' ↑↓ Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh) 89' Carton jaune - Ehsan Hajisafi 92' ↑↓ Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall) 92' ↑↓ Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon) Compositions Iran Système 4-4-2 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 23 Ramin Rezaeian Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 5 Milad Mohammadi Défenseur 8 Mohammad Mohebi Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 17 Aria Yousefi Milieu 20 Shahriar Moghanlou Attaquant 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 10 Mehdi Ghayedi

11 Ali Alipour

12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

2 Saleh Hardani

13 Hossein Kanaani

3 Ehsan Hajsafi

15 Roozbeh Cheshmi

25 Danial Eiri

26 Amirmohammad Razzaghinia

21 Mohammad Ghorbani

16 Mahdi Torabi

18 Amirhossein Hosseinzadeh

7 Alireza Jahanbakhsh

24 Dennis Eckert Ayensa Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 14 12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

3 Francis De Vries

15 Nando Pijnaker

24 Callan Elliot

4 Tyler Bindon

21 Jesse Randall

19 Benjamin Old

23 Ryan Thomas

25 Lachlan Bayliss

14 Alex Rufer

18 Ben Waine

17 Kosta Barbarouses Les chiffres du match Tirs cadres : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8 Tirs : Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14

: Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14 Possession : Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53%

: Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53% Corners : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1 Fautes : Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7

: Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7 Cartons jaunes : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0

: Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0 Cartons rouges : Iran 0 / Nouvelle-Zélande 0 Joueurs clés Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s) Mohammad Mohebi (Iran) : note 7.3, 1 but(s)

(Iran) : note 7.3, 1 but(s) Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s)

(Iran) : note 5.9, 5 arret(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s) Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.2

(Iran) : note 7.2 Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Iran Termine 2-2 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Resume final Voir la fiche du match Belgique - Iran Fiche match Belgique - Iran Belgique 0-0 0-0 Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 3' Carton jaune - R. Lukaku 25' VAR VAR - M. Taremi 33' Carton jaune - S. Ezatolahi 46' ↑↓ Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh) 58' ↑↓ Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne) 58' ↑↓ Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken) 58' ↑↓ Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio) 66' ↑↓ Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi) 66' ↑↓ Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi) 66' Carton rouge - N. Ngoy 73' ↑↓ Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate) 79' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou) 85' ↑↓ Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh) 87' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo) Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 5 Maxim De Cuyper Défenseur 23 Nicolas Raskin Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 22 Alexis Saelemaekers Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 9 Romelu Lukaku Attaquant Remplaçants 13 21 Timothy Castagne

20 Hans Vanaken

14 Dodi Lukebakio

12 Senne Lammens

13 Mike Penders

16 Koni De Winter

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

24 Amadou Onana

17 Charles De Ketelaere

26 Matías Fernández-Pardo Iran Système 5-4-1 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 2 Saleh Hardani Défenseur 13 Hossein Kanaani Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 3 Ehsan Hajsafi Défenseur 23 Ramin Rezaeian Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 8 Mohammad Mohebi Milieu 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 7 Alireza Jahanbakhsh

5 Milad Mohammadi

16 Mahdi Torabi

12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

25 Danial Eiri

15 Roozbeh Cheshmi

17 Aria Yousefi

21 Mohammad Ghorbani

26 Amirmohammad Razzaghinia

10 Mehdi Ghayedi

11 Ali Alipour

18 Amirhossein Hosseinzadeh

20 Shahriar Moghanlou

24 Dennis Eckert Ayensa Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3

: Belgique 7 / Iran 3 Tirs : Belgique 21 / Iran 7

: Belgique 21 / Iran 7 Possession : Belgique 71% / Iran 29%

: Belgique 71% / Iran 29% Corners : Belgique 4 / Iran 2

: Belgique 4 / Iran 2 Fautes : Belgique 7 / Iran 9

: Belgique 7 / Iran 9 Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1

: Belgique 1 / Iran 1 Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0

: Belgique 1 / Iran 0 Passes : Belgique 604 / Iran 258

: Belgique 604 / Iran 258 Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74%

: Belgique 86% / Iran 74% xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61 Joueurs clés Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s)

(Iran) : note 9.3, 7 arret(s) Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.6, 3 arret(s)

(Belgique) : note 7.6, 3 arret(s) Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5

(Iran) : note 8.5 Nathan Ngoy (Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)

(Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Leandro Trossard (Belgique) : note 8.2

(Belgique) : note 8.2 Brandon Mechele (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Maxim De Cuyper (Belgique) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 21/06/2026 Belgique 0-0 Iran (World Cup) Groupe G Belgique Termine 0-0 SoFi Stadium Iran Iran Resume final Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Égypte Fiche match Nouvelle-Zélande - Égypte Nouvelle-Zélande 1-3 1-3 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 15' ⚽ But - F. Surman (passe T. Payne) 17' Carton jaune - M. Lasheen 20' Carton jaune - S. Singh 34' Carton jaune - C. McCowatt 41' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia) 58' ⚽ But - M. Ziko (passe M. Hany) 66' ↑↓ Remplacement - C. McCowatt (remplace B. Old) 67' ⚽ But - M. Salah (passe M. Ziko) 76' ↑↓ Remplacement - S. Singh (remplace R. Thomas) 76' ↑↓ Remplacement - L. Cacace (remplace J. Randall) 76' ↑↓ Remplacement - O. Marmoush (remplace Trezeguet) 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim) 82' ⚽ But - Trezeguet (passe M. Salah) 85' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace Zizo) 85' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelmaguid) 85' ↑↓ Remplacement - T. Payne (remplace T. Bindon) 85' ↑↓ Remplacement - E. Just (remplace F. De Vries) 90+9' ↑↓ Remplacement - H. Abdelmaguid (remplace M. Abdelmonem) Compositions Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 15 19 Benjamin Old

12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

4 Tyler Bindon

15 Nando Pijnaker

3 Francis De Vries

24 Callan Elliot

23 Ryan Thomas

14 Alex Rufer

25 Lachlan Bayliss

7 Logan Rogerson

21 Jesse Randall

17 Kosta Barbarouses

18 Ben Waine Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 5 Rami Rabia

26 Mohamed Alaa

16 Mahdi Soliman

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

24 Tarek Alaa

6 Mohamed Abdelmonem

15 Karim Hafez

25 Zizo

21 Mahmoud Saber

20 Ibrahim Adel

7 Mahmoud Trézéguet

12 Haissem Hassan

18 Nabil Donga

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 7

: Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 7 Tirs : Nouvelle-Zélande 10 / Égypte 19

: Nouvelle-Zélande 10 / Égypte 19 Possession : Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55%

: Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55% Corners : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 3

: Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 3 Fautes : Nouvelle-Zélande 14 / Égypte 8

: Nouvelle-Zélande 14 / Égypte 8 Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1

: Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1 Passes : Nouvelle-Zélande 412 / Égypte 512

: Nouvelle-Zélande 412 / Égypte 512 Precision des passes : Nouvelle-Zélande 80% / Égypte 88%

: Nouvelle-Zélande 80% / Égypte 88% xG : Nouvelle-Zélande 0.61 / Égypte 1.96 Joueurs clés Mohamed Salah (Égypte) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mostafa Ziko (Égypte) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mahmoud Trézéguet (Égypte) : note 7.5, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.5, 1 but(s) Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.3, 1 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 7.3, 1 but(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 7.9, 4 arret(s)

(Égypte) : note 7.9, 4 arret(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 7, 4 arret(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 7, 4 arret(s) Mohamed Hany (Égypte) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Tim Payne (Nouvelle-Zélande) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 22/06/2026 Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte (World Cup)

22/03/2024 Égypte 1-0 Nouvelle-Zélande (Friendlies) Groupe G Nouvelle-Zélande Termine 1-3 BC Place Égypte Égypte Resume final Voir la fiche du match Égypte - Iran Fiche match Égypte - Iran Égypte 1-0 1re periode 12' · 1-0 Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 5' ⚽ But - M. Saber Compositions Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 6 Mohamed Abdelmonem Défenseur 5 Rami Rabia Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 21 Mahmoud Saber Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 7 Mahmoud Trézéguet Attaquant Remplaçants 13 1 Mohamed El-Shenawy

16 Mahdi Soliman

26 Mohamed Alaa

2 Yasser Ibrahim

15 Karim Hafez

24 Tarek Alaa

18 Nabil Donga

19 Marwan Attia

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

25 Zizo

9 Hamza Abdelkarim

22 Omar Marmoush Iran Système 5-3-2 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 23 Ramin Rezaeian Défenseur 13 Hossein Kanaani Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 5 Milad Mohammadi Défenseur 14 Saman Ghoddos Milieu 21 Mohammad Ghorbani Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 9 Mehdi Taremi Attaquant 8 Mohammad Mohebi Attaquant Remplaçants 15 12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

3 Ehsan Hajsafi

25 Danial Eiri

15 Roozbeh Cheshmi

2 Saleh Hardani

17 Aria Yousefi

26 Amirmohammad Razzaghinia

10 Mehdi Ghayedi

7 Alireza Jahanbakhsh

16 Mahdi Torabi

11 Ali Alipour

18 Amirhossein Hosseinzadeh

20 Shahriar Moghanlou

24 Dennis Eckert Ayensa Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Hossam Abdelmaguid : Égypte · Missing Fixture · Suspension Through Sports Court Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Égypte 1re periode 12' 1-0 Lumen Field Iran Iran Compositions Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Belgique Fiche match Nouvelle-Zélande - Belgique Nouvelle-Zélande 0-0 1re periode 12' · 0-0 Belgique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 12' LIVE Match en cours, Nouvelle-Zélande 0-0 Belgique. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0 Compositions Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 4 Tyler Bindon Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 8 Marko Stamenić Milieu 6 Joe Bell Milieu 23 Ryan Thomas Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 15 22 Michael Woud

12 Alex Paulsen

15 Nando Pijnaker

5 Michael Boxall

3 Francis De Vries

26 Tommy Smith

24 Callan Elliot

14 Alex Rufer

20 Callum McCowatt

21 Jesse Randall

25 Lachlan Bayliss

19 Benjamin Old

7 Logan Rogerson

17 Kosta Barbarouses

18 Ben Waine Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 21 Timothy Castagne Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 3 Arthur Theate Défenseur 5 Maxim De Cuyper Défenseur 20 Hans Vanaken Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 13 12 Senne Lammens

13 Mike Penders

18 Joaquin Seys

16 Koni De Winter

15 Thomas Meunier

24 Amadou Onana

19 Diego Moreira

14 Dodi Lukebakio

23 Nicolas Raskin

6 Axel Witsel

22 Alexis Saelemaekers

26 Matías Fernández-Pardo

9 Romelu Lukaku Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Z. Debast : Belgique · Missing Fixture · Leg Injury

: Belgique · Missing Fixture · Leg Injury J. Doku : Belgique · Missing Fixture · Illness

: Belgique · Missing Fixture · Illness N. Ngoy : Belgique · Missing Fixture · Red Card Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande 1re periode 12' 0-0 BC Place Belgique Belgique Compositions