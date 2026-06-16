Mondial 2026 : Iran – Nouvelle-Zélande, Taremi en 4-4-2 face à Wood seul en pointe

L’Iran débute avec Mehdi Taremi et Shahriar Moghanlou associés en attaque dans un 4-4-2 face à la Nouvelle-Zélande, ce mardi à 2 h 00 GMT plus 1 au SoFi Stadium de Los Angeles, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du Groupe G oppose deux sélections qui abordent la rencontre avec des plans de départ nettement distincts.

Publié le 16 juin 2026 à 02:00

Publié le 16 juin 2026 à 02:00

Amir Ghalenoei installe Alireza Beiranvand dans le but iranien et conserve une ligne de quatre derrière Ramin Rezaeian, Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh et Milad Mohammadi. Le choix le plus marquant concerne le front offensif, où Taremi n’est pas isolé mais accompagné par Moghanlou.

La Nouvelle-Zélande répond avec un 4-2-3-1 construit autour de Chris Wood, seul avant-centre. Max Crocombe garde la cage, Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall et Liberato Cacace composent la défense, tandis que Joe Bell et Marko Stamenić forment le double pivot devant l’arrière-garde.

Le duel tactique se dessine autour de l’occupation de l’axe. L’Iran peut fixer les défenseurs néo-zélandais avec deux attaquants, pendant que Saman Ghoddos et Saeid Ezatolahi doivent organiser la première relance au milieu. En face, Sarpreet Singh évolue en soutien de Wood, avec Callum McCowatt et Elijah Just sur les côtés.

Lecture du onze de l’Iran

Dans son 4-4-2, l’Iran place Beiranvand derrière une défense d’expérience où Shoja Khalilzadeh occupe l’axe avec Ali Nemati. Ramin Rezaeian et Milad Mohammadi prennent les couloirs défensifs, avec la responsabilité d’accompagner les sorties de balle sans déséquilibrer le bloc.

Au milieu, Aria Yousefi, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi et Mohammad Mohebi forment la ligne de quatre. Ghoddos et Ezatolahi donnent le point d’ancrage central, tandis que Yousefi et Mohebi doivent relier les phases de transition vers le duo d’attaque. Devant, Mehdi Taremi et Shahriar Moghanlou offrent à Ghalenoei une présence double dans la surface.

Iran en 4-4-2 Alireza Beiranvand, Ramin Rezaeian, Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Aria Yousefi, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebi, Shahriar Moghanlou, Mehdi Taremi

Le banc iranien comprend notamment Payam Niazmand, Hossein Hosseini, Ehsan Hajsafi, Roozbeh Cheshmi, Mehdi Ghayedi, Mahdi Torabi, Ali Alipour, Alireza Jahanbakhsh et Dennis Eckert Ayensa. Ces options donnent surtout de la variété dans les couloirs et sur le front offensif.

Lecture du onze de la Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande s’appuie sur un 4-2-3-1 plus étagé. Max Crocombe débute dans le but, protégé par Tim Payne à droite, Liberato Cacace à gauche, Finn Surman et Michael Boxall dans l’axe. Cette base défensive encadre le double pivot Joe Bell et Marko Stamenić, chargé de stabiliser l’entrejeu.

Plus haut, Callum McCowatt, Sarpreet Singh et Elijah Just évoluent derrière Chris Wood. La présence de Wood comme point de fixation donne un repère clair au jeu néo-zélandais, tandis que Singh occupe la zone entre le milieu iranien et la défense. McCowatt et Just complètent cette ligne de soutien autour de l’avant-centre.

Nouvelle-Zélande en 4-2-3-1 Max Crocombe, Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace, Joe Bell, Marko Stamenić, Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Chris Wood

Sur le banc, la Nouvelle-Zélande dispose d’Alex Paulsen, Michael Woud, Tommy Smith, Francis De Vries, Nando Pijnaker, Tyler Bindon, Ryan Thomas, Alex Rufer, Ben Waine et Kosta Barbarouses. Le onze choisi privilégie un avant-centre de référence et une densité intermédiaire autour de Bell, Stamenić et Singh.

Les onze de départ

Iran Système 4-4-2 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 23 Ramin Rezaeian Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 5 Milad Mohammadi Défenseur 17 Aria Yousefi Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 8 Mohammad Mohebi Milieu 20 Shahriar Moghanlou Attaquant 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

2 Saleh Hardani

13 Hossein Kanaani

3 Ehsan Hajsafi

15 Roozbeh Cheshmi

25 Danial Eiri

26 Amirmohammad Razzaghinia

10 Mehdi Ghayedi

21 Mohammad Ghorbani

16 Mahdi Torabi

11 Ali Alipour

18 Amirhossein Hosseinzadeh

7 Alireza Jahanbakhsh

24 Dennis Eckert Ayensa Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 14 12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

3 Francis De Vries

15 Nando Pijnaker

24 Callan Elliot

4 Tyler Bindon

21 Jesse Randall

19 Benjamin Old

23 Ryan Thomas

25 Lachlan Bayliss

14 Alex Rufer

18 Ben Waine

17 Kosta Barbarouses

Iran 2e periode 70' 2-2 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Fil du match 7' ⚽ But - E. Just 0-1 32' ⚽ But - R. Rezaeian 1-1 46' ↑↓ Remplacement - A. Yousefi (remplace M. Ghaedi) 53' ↑↓ Remplacement - S. Moghanlou (remplace A. Alipour) 54' ⚽ But - E. Just 1-2 64' ⚽ But - M. Mohebi 2-2 65' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace E. Hajsafi) 68' ↑↓ Remplacement - L. Cacace (remplace B. Old) 68' ↑↓ Remplacement - C. McCowatt (remplace R. Thomas)

Calendrier Groupe G Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Belgique - Égypte Fiche match Belgique - Égypte Belgique 1-1 1-1 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 13' Carton jaune - M. Attia 14' Carton jaune - T. Castagne 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 34' Carton jaune - A. Fatouh 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 71' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia) 75' Carton jaune - M. De Cuyper 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo) 76' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim) 86' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken) 89' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel) 89' ↑↓ Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez) 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 21 Timothy Castagne Défenseur 24 Amadou Onana Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 14 5 Maxim De Cuyper

23 Nicolas Raskin

9 Romelu Lukaku

12 Senne Lammens

13 Mike Penders

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

16 Koni De Winter

22 Alexis Saelemaekers

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

14 Dodi Lukebakio

20 Hans Vanaken

26 Matías Fernández-Pardo Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 16 Mahdi Soliman

26 Mohamed Alaa

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

15 Karim Hafez

6 Mohamed Abdelmonem

5 Rami Rabia

24 Tarek Alaa

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

21 Mahmoud Saber

7 Mahmoud Trézéguet

18 Nabil Donga

25 Zizo

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3

: Belgique 2 / Égypte 3 Tirs : Belgique 12 / Égypte 11

: Belgique 12 / Égypte 11 Possession : Belgique 56% / Égypte 44%

: Belgique 56% / Égypte 44% Corners : Belgique 2 / Égypte 6

: Belgique 2 / Égypte 6 Fautes : Belgique 14 / Égypte 13

: Belgique 14 / Égypte 13 Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2

: Belgique 2 / Égypte 2 Passes : Belgique 398 / Égypte 310

: Belgique 398 / Égypte 310 Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79%

: Belgique 87% / Égypte 79% xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75 Joueurs clés Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.9, 1 but(s) Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s)

(Égypte) : note 6.7, 2 arret(s) Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s)

(Belgique) : note 6.2, 2 arret(s) Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2

(Belgique) : note 7.2 Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies)

06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies) Groupe G Belgique Termine 1-1 Lumen Field Égypte Égypte Resume final Voir la fiche du match Iran - Nouvelle-Zélande Fiche match Iran - Nouvelle-Zélande Iran 2-2 2e periode 70' · 2-2 Nouvelle-Zélande Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - E. Just 0-1 32' ⚽ But - R. Rezaeian 1-1 46' ↑↓ Remplacement - A. Yousefi (remplace M. Ghaedi) 53' ↑↓ Remplacement - S. Moghanlou (remplace A. Alipour) 54' ⚽ But - E. Just 1-2 64' ⚽ But - M. Mohebi 2-2 65' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace E. Hajsafi) 68' ↑↓ Remplacement - L. Cacace (remplace B. Old) 68' ↑↓ Remplacement - C. McCowatt (remplace R. Thomas) Compositions Iran Système 4-4-2 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 23 Ramin Rezaeian Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 5 Milad Mohammadi Défenseur 8 Mohammad Mohebi Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 17 Aria Yousefi Milieu 20 Shahriar Moghanlou Attaquant 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

2 Saleh Hardani

13 Hossein Kanaani

3 Ehsan Hajsafi

15 Roozbeh Cheshmi

25 Danial Eiri

26 Amirmohammad Razzaghinia

10 Mehdi Ghayedi

21 Mohammad Ghorbani

16 Mahdi Torabi

11 Ali Alipour

18 Amirhossein Hosseinzadeh

7 Alireza Jahanbakhsh

24 Dennis Eckert Ayensa Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 14 12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

3 Francis De Vries

15 Nando Pijnaker

24 Callan Elliot

4 Tyler Bindon

21 Jesse Randall

19 Benjamin Old

23 Ryan Thomas

25 Lachlan Bayliss

14 Alex Rufer

18 Ben Waine

17 Kosta Barbarouses Les chiffres du match Tirs cadres : Iran 3 / Nouvelle-Zélande 7

: Iran 3 / Nouvelle-Zélande 7 Tirs : Iran 10 / Nouvelle-Zélande 12

: Iran 10 / Nouvelle-Zélande 12 Possession : Iran 46% / Nouvelle-Zélande 54%

: Iran 46% / Nouvelle-Zélande 54% Corners : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 1

: Iran 1 / Nouvelle-Zélande 1 Fautes : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 5

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 5 Passes : Iran 305 / Nouvelle-Zélande 362

: Iran 305 / Nouvelle-Zélande 362 Precision des passes : Iran 78% / Nouvelle-Zélande 87%

: Iran 78% / Nouvelle-Zélande 87% xG : Iran 1.17 / Nouvelle-Zélande 0.74 Joueurs clés Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 8.6, 2 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 8.6, 2 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 8, 1 but(s)

(Iran) : note 8, 1 but(s) Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s) Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s)

(Iran) : note 5.9, 5 arret(s) Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.3

(Iran) : note 7.3 Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.7, 1 arret(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.7, 1 arret(s) Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.2

(Nouvelle-Zélande) : note 7.2 Shahriar Moghanlou (Iran) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Iran 2e periode 70' 2-2 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Résumé à la pause Voir la fiche du match Belgique - Iran Fiche match Belgique - Iran Belgique 20:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Belgique A venir 20:00 SoFi Stadium Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Égypte Fiche match Nouvelle-Zélande - Égypte Nouvelle-Zélande 02:00 A venir Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 02:00 BC Place Égypte Égypte Voir la fiche du match Égypte - Iran Fiche match Égypte - Iran Égypte 04:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Égypte A venir 04:00 Lumen Field Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Belgique Fiche match Nouvelle-Zélande - Belgique Nouvelle-Zélande 04:00 A venir Belgique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 04:00 BC Place Belgique Belgique