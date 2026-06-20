Mondial 2026 : la Belgique et l’Iran sous pression après deux nuls dans le groupe G
La Belgique affronte l’Iran dimanche 21 juin 2026 au SoFi Stadium, à Los Angeles, pour son deuxième match du groupe G du Mondial 2026, avec un coup d’envoi fixé à 20h00 GMT+1. La rencontre pèse déjà dans la course à la phase à élimination directe, après deux résultats nuls lors de la première journée.
Les Diables Rouges ont partagé les points avec l’Égypte, 1-1, tandis que l’Iran a été accroché par la Nouvelle-Zélande, 2-2. Les quatre sélections du groupe restent donc concernées par la lutte pour les places qualificatives, et ce duel peut clarifier la hiérarchie avant la dernière journée.
La Belgique aborde ce rendez-vous avec l’obligation de transformer sa maîtrise et son expérience en résultat. Un succès placerait l’équipe de Rudi Garcia dans une position plus confortable, après une campagne de qualification européenne solide conclue en tête du groupe J, avec cinq victoires et trois nuls.
L’Iran arrive avec un enjeu similaire. La sélection asiatique a validé son billet mondial en terminant première de son groupe au troisième tour des qualifications de l’AFC, devant l’Ouzbékistan. Son nul contre la Nouvelle-Zélande lui laisse une marge réduite, mais aussi la possibilité de frapper un coup face à un adversaire mieux coté.
Le match oppose deux approches contrastées. La Belgique cherche à imposer le ballon autour de ses cadres et à installer le jeu dans le camp adverse. L’Iran mise davantage sur un bloc compact et sur la qualité de ses attaquants pour exploiter les espaces à la transition.
Zoom sur la Belgique
Rudi Garcia dispose d’un noyau construit autour de joueurs habitués aux grands rendez-vous. Youri Tielemans, capitaine et vainqueur récent de l’UEFA Europa League avec Aston Villa, occupe une place centrale dans l’équilibre belge. Sa capacité à orienter le jeu et à soutenir les phases offensives reste l’un des leviers majeurs des Diables Rouges.
La Belgique peut aussi s’appuyer sur Thibaut Courtois, référence au poste de gardien, sur Kevin De Bruyne dans l’organisation et sur Leandro Trossard dans les zones offensives. Ces profils donnent à la sélection belge une base technique élevée, mais aussi une responsabilité accrue dans un groupe où chaque point comptera.
La qualification belge a confirmé une forme de régularité. Les Diables Rouges ont dominé leur groupe européen et ont validé leur présence au Mondial lors de la dernière journée par une large victoire contre le Liechtenstein, 7-0. Cette dynamique donne du poids à leur statut, même si le nul contre l’Égypte a rappelé que la marge reste étroite dans cette phase de groupes.
Face à l’Iran, la Belgique devra surtout éviter de s’exposer inutilement. Sa volonté de contrôler le match peut l’aider à user le bloc adverse, à condition de ne pas laisser de distances entre les lignes. Le rôle des milieux sera déterminant pour empêcher les sorties rapides iraniennes.
Zoom sur l’Iran
L’Iran se présente avec une identité claire, forgée autour de la discipline défensive et de la projection rapide. Sa qualification en tête de groupe dans la zone AFC a confirmé sa solidité sur la durée, dans une campagne où la sélection a devancé l’Ouzbékistan.
Le secteur offensif iranien concentre une grande partie de l’attention. Mehdi Taremi, Sardar Azmoun et Mohammad Mohebi offrent des solutions complémentaires, entre jeu de fixation, appels en profondeur et présence dans la surface. Leur efficacité peut peser lourd dans une rencontre où l’Iran pourrait accepter de défendre plus bas.
Le nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande a laissé des regrets, mais il maintient l’Iran dans la course. Un résultat positif contre la Belgique renforcerait nettement ses chances avant la suite du groupe. Une défaite, en revanche, compliquerait son parcours et augmenterait la pression sur le dernier match.
Le défi iranien sera de résister aux séquences de possession belge sans perdre la capacité de ressortir proprement. La gestion des temps faibles, la protection de l’axe et la précision des premières passes vers Taremi ou Azmoun peuvent déterminer l’issue d’un match important pour les deux équipes.
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