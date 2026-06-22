Mondial 2026 : l’Égypte renverse la Nouvelle-Zélande au BC Place

L’Égypte s’est imposée 3-1 face à la Nouvelle-Zélande lors de ce match du groupe G de la Coupe du Monde 2026 disputé le 22 juin au BC Place de Vancouver. Après une ouverture du score rapide de la Nouvelle-Zélande par Finn Surman à la 15e minute, les Pharaons ont inversé la tendance en seconde période grâce à Mostafa Ziko, Mohamed Salah et Mahmoud Trézéguet. Cette victoire permet à l’Égypte de prendre une option importante dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Publié le 22 juin 2026 à 04:03

Publié le 22 juin 2026 à 04:03

Les deux équipes avaient débuté le tournoi par des matches nuls, la Nouvelle-Zélande face à l’Iran (2-2) et l’Égypte contre la Belgique (1-1). Cette rencontre au BC Place opposait donc deux formations désireuses de lancer leur campagne sur une victoire pour se positionner favorablement dans ce groupe G où figurent également la Belgique et l’Iran.

Le match a été animé dès l’entame avec l’ouverture du score par Finn Surman, reprenant une passe de Tim Payne dès la 15e minute. La Nouvelle-Zélande a fait preuve d’une agressivité certaine, avec plusieurs avertissements disciplinaires dont Sarpreet Singh (20e) et Callum McCowatt (34e) sanctionnés de cartons jaunes, tout comme Mohanad Lasheen pour l’Égypte (17e). L’Égypte a effectué son premier changement avant la pause, avec l’entrée de Hamdy Fathy en remplacement de Rami Rabia (41e).

La seconde période a vu la domination progressive de l’Égypte se concrétiser. Mostafa Ziko a inscrit l’égalisation à la 58e minute sur un service de Mohamed Hany. Mohamed Salah, passeur décisif sur le but de Ziko, a ensuite délivré une passe avec sang-froid à Mahmoud Trézéguet, buteur à la 82e minute. Entre-temps, Salah a lui-même marqué à la 67e minute, concluant une superbe action initiée par Ziko. Sur le plan des remplacements, l’Égypte a introduit plusieurs joueurs clés, dont Omar Marmoush et Mahmoud Trézéguet. La Nouvelle-Zélande a aussi procédé à des changements, mais n’a pas réussi à inverser la tendance.

La Nouvelle-Zélande peine à confirmer malgré un départ prometteur

Alignée en 4-2-3-1, la sélection néo-zélandaise a débuté avec Max Crocombe dans les buts et une ligne défensive composée de Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall et Liberato Cacace. Au milieu, Joe Bell et Marko Stamenić assuraient la récupération, tandis que Callum McCowatt, Sarpreet Singh et Elijah Just soutenaient l’attaquant Chris Wood. Malgré une entame encourageante concrétisée par le but de Surman, l’équipe n’a pas réussi à contenir les offensives égyptiennes et s’est montrée moins efficace en seconde période. La possession du ballon (45 %) et le nombre total de tirs (10) restent faibles comparés à son adversaire, et la défense a souffert sous la pression croissante.

L’Égypte s’appuie sur son trio offensif pour l’emporter

La formation dirigée par Hossam Hassan adoptait également un schéma 4-2-3-1 avec Mostafa Shobeir dans les cages. En défense, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy et Ahmed Fatouh ont solidement encadré la charnière. Au milieu, Marwan Attia et Mohanad Lasheen concédaient du terrain tandis que Mostafa Ziko, Mohamed Salah et Emam Ashour alimentaient Omar Marmoush en attaque. La performance de Salah a été déterminante, avec un but et une passe décisive, tandis que Ziko a aussi brillé par ses contributions offensives. La profondeur de banc a permis de maintenir la pression, notamment avec l’entrée en jeu décisive de Trézéguet, auteur du dernier but égyptien.

Nouvelle-Zélande Termine 1-3 BC Place Égypte Égypte Fil du match 15' ⚽ But - F. Surman (passe T. Payne) 17' Carton jaune - M. Lasheen 20' Carton jaune - S. Singh 34' Carton jaune - C. McCowatt 41' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia) 58' ⚽ But - M. Ziko (passe M. Hany) 66' ↑↓ Remplacement - C. McCowatt (remplace B. Old) 67' ⚽ But - M. Salah (passe M. Ziko) 76' ↑↓ Remplacement - S. Singh (remplace R. Thomas) 76' ↑↓ Remplacement - L. Cacace (remplace J. Randall) 76' ↑↓ Remplacement - O. Marmoush (remplace Trezeguet) 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim) 82' ⚽ But - Trezeguet (passe M. Salah) 85' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace Zizo) 85' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelmaguid) 85' ↑↓ Remplacement - T. Payne (remplace T. Bindon) 85' ↑↓ Remplacement - E. Just (remplace F. De Vries) 90+9' ↑↓ Remplacement - H. Abdelmaguid (remplace M. Abdelmonem) Les chiffres du match Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 7

: Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 7 Tirs : Nouvelle-Zélande 10 / Égypte 19

: Nouvelle-Zélande 10 / Égypte 19 Possession : Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55%

: Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55% Corners : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 3

: Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 3 Fautes : Nouvelle-Zélande 14 / Égypte 8

: Nouvelle-Zélande 14 / Égypte 8 Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1

: Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1 Passes : Nouvelle-Zélande 412 / Égypte 512

: Nouvelle-Zélande 412 / Égypte 512 Precision des passes : Nouvelle-Zélande 80% / Égypte 88%

: Nouvelle-Zélande 80% / Égypte 88% xG : Nouvelle-Zélande 0.61 / Égypte 1.96 Joueurs clés Mohamed Salah (Égypte) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mostafa Ziko (Égypte) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mahmoud Trézéguet (Égypte) : note 7.5, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.5, 1 but(s) Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.3, 1 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 7.3, 1 but(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 7.9, 4 arret(s)

Calendrier Groupe G Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Belgique - Égypte Fiche match Belgique - Égypte Belgique 1-1 1-1 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 13' Carton jaune - M. Attia 14' Carton jaune - T. Castagne 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 34' Carton jaune - A. Fatouh 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 71' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia) 75' Carton jaune - M. De Cuyper 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo) 76' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim) 86' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken) 89' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel) 89' ↑↓ Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez) 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 21 Timothy Castagne Défenseur 24 Amadou Onana Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 14 5 Maxim De Cuyper

23 Nicolas Raskin

9 Romelu Lukaku

12 Senne Lammens

13 Mike Penders

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

16 Koni De Winter

22 Alexis Saelemaekers

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

14 Dodi Lukebakio

20 Hans Vanaken

26 Matías Fernández-Pardo Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 16 Mahdi Soliman

26 Mohamed Alaa

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

15 Karim Hafez

6 Mohamed Abdelmonem

5 Rami Rabia

24 Tarek Alaa

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

21 Mahmoud Saber

7 Mahmoud Trézéguet

18 Nabil Donga

25 Zizo

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3

: Belgique 2 / Égypte 3 Tirs : Belgique 12 / Égypte 11

: Belgique 12 / Égypte 11 Possession : Belgique 56% / Égypte 44%

: Belgique 56% / Égypte 44% Corners : Belgique 2 / Égypte 6

: Belgique 2 / Égypte 6 Fautes : Belgique 14 / Égypte 13

: Belgique 14 / Égypte 13 Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2

: Belgique 2 / Égypte 2 Passes : Belgique 398 / Égypte 310

: Belgique 398 / Égypte 310 Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79%

: Belgique 87% / Égypte 79% xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75 Joueurs clés Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.9, 1 but(s) Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s)

(Égypte) : note 6.7, 2 arret(s) Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s)

(Belgique) : note 6.2, 2 arret(s) Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2

(Belgique) : note 7.2 Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies)

06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies) Groupe G Belgique Termine 1-1 Lumen Field Égypte Égypte Resume final Voir la fiche du match Iran - Nouvelle-Zélande Fiche match Iran - Nouvelle-Zélande Iran 2-2 2-2 Nouvelle-Zélande Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Elijah Just 0-1 32' ⚽ But - Ramin Rezaeian 1-1 45' ↑↓ Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi) 53' ↑↓ Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour) 54' ⚽ But - Elijah Just 1-2 64' ⚽ But - Mohammad Mohebbi 2-2 65' ↑↓ Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi) 68' ↑↓ Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas) 68' ↑↓ Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old) 78' ↑↓ Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot) 80' ↑↓ Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh) 89' Carton jaune - Ehsan Hajisafi 92' ↑↓ Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall) 92' ↑↓ Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon) Compositions Iran Système 4-4-2 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 23 Ramin Rezaeian Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 5 Milad Mohammadi Défenseur 8 Mohammad Mohebi Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 17 Aria Yousefi Milieu 20 Shahriar Moghanlou Attaquant 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 10 Mehdi Ghayedi

11 Ali Alipour

12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

2 Saleh Hardani

13 Hossein Kanaani

3 Ehsan Hajsafi

15 Roozbeh Cheshmi

25 Danial Eiri

26 Amirmohammad Razzaghinia

21 Mohammad Ghorbani

16 Mahdi Torabi

18 Amirhossein Hosseinzadeh

7 Alireza Jahanbakhsh

24 Dennis Eckert Ayensa Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 14 12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

3 Francis De Vries

15 Nando Pijnaker

24 Callan Elliot

4 Tyler Bindon

21 Jesse Randall

19 Benjamin Old

23 Ryan Thomas

25 Lachlan Bayliss

14 Alex Rufer

18 Ben Waine

17 Kosta Barbarouses Les chiffres du match Tirs cadres : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8 Tirs : Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14

: Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14 Possession : Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53%

: Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53% Corners : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1 Fautes : Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7

: Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7 Cartons jaunes : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0

: Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0 Cartons rouges : Iran 0 / Nouvelle-Zélande 0 Joueurs clés Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s) Mohammad Mohebi (Iran) : note 7.3, 1 but(s)

(Iran) : note 7.3, 1 but(s) Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s)

(Iran) : note 5.9, 5 arret(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s) Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.2

(Iran) : note 7.2 Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Iran Termine 2-2 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Resume final Voir la fiche du match Belgique - Iran Fiche match Belgique - Iran Belgique 0-0 0-0 Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 3' Carton jaune - R. Lukaku 25' VAR VAR - M. Taremi 33' Carton jaune - S. Ezatolahi 46' ↑↓ Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh) 58' ↑↓ Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne) 58' ↑↓ Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken) 58' ↑↓ Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio) 66' ↑↓ Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi) 66' ↑↓ Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi) 66' Carton rouge - N. Ngoy 73' ↑↓ Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate) 79' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou) 85' ↑↓ Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh) 87' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo) Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 5 Maxim De Cuyper Défenseur 23 Nicolas Raskin Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 22 Alexis Saelemaekers Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 9 Romelu Lukaku Attaquant Remplaçants 13 21 Timothy Castagne

20 Hans Vanaken

14 Dodi Lukebakio

12 Senne Lammens

13 Mike Penders

16 Koni De Winter

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

24 Amadou Onana

17 Charles De Ketelaere

26 Matías Fernández-Pardo Iran Système 5-4-1 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 2 Saleh Hardani Défenseur 13 Hossein Kanaani Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 3 Ehsan Hajsafi Défenseur 23 Ramin Rezaeian Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 8 Mohammad Mohebi Milieu 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 7 Alireza Jahanbakhsh

5 Milad Mohammadi

16 Mahdi Torabi

12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

25 Danial Eiri

15 Roozbeh Cheshmi

17 Aria Yousefi

21 Mohammad Ghorbani

26 Amirmohammad Razzaghinia

10 Mehdi Ghayedi

11 Ali Alipour

18 Amirhossein Hosseinzadeh

20 Shahriar Moghanlou

24 Dennis Eckert Ayensa Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3

: Belgique 7 / Iran 3 Tirs : Belgique 21 / Iran 7

: Belgique 21 / Iran 7 Possession : Belgique 71% / Iran 29%

: Belgique 71% / Iran 29% Corners : Belgique 4 / Iran 2

: Belgique 4 / Iran 2 Fautes : Belgique 7 / Iran 9

: Belgique 7 / Iran 9 Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1

: Belgique 1 / Iran 1 Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0

: Belgique 1 / Iran 0 Passes : Belgique 604 / Iran 258

: Belgique 604 / Iran 258 Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74%

: Belgique 86% / Iran 74% xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61 Joueurs clés Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s)

(Iran) : note 9.3, 7 arret(s) Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.6, 3 arret(s)

(Belgique) : note 7.6, 3 arret(s) Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5

(Iran) : note 8.5 Nathan Ngoy (Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)

(Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Leandro Trossard (Belgique) : note 8.2

(Belgique) : note 8.2 Brandon Mechele (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Maxim De Cuyper (Belgique) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 21/06/2026 Belgique 0-0 Iran (World Cup) Groupe G Belgique Termine 0-0 SoFi Stadium Iran Iran Resume final Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Égypte Fiche match Nouvelle-Zélande - Égypte Nouvelle-Zélande 1-3 1-3 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 15' ⚽ But - F. Surman (passe T. Payne) 17' Carton jaune - M. Lasheen 20' Carton jaune - S. Singh 34' Carton jaune - C. McCowatt 41' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia) 58' ⚽ But - M. Ziko (passe M. Hany) 66' ↑↓ Remplacement - C. McCowatt (remplace B. Old) 67' ⚽ But - M. Salah (passe M. Ziko) 76' ↑↓ Remplacement - S. Singh (remplace R. Thomas) 76' ↑↓ Remplacement - L. Cacace (remplace J. Randall) 76' ↑↓ Remplacement - O. Marmoush (remplace Trezeguet) 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim) 82' ⚽ But - Trezeguet (passe M. Salah) 85' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace Zizo) 85' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelmaguid) 85' ↑↓ Remplacement - T. Payne (remplace T. Bindon) 85' ↑↓ Remplacement - E. Just (remplace F. De Vries) 90+9' ↑↓ Remplacement - H. Abdelmaguid (remplace M. Abdelmonem) Compositions Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 15 19 Benjamin Old

12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

4 Tyler Bindon

15 Nando Pijnaker

3 Francis De Vries

24 Callan Elliot

23 Ryan Thomas

14 Alex Rufer

25 Lachlan Bayliss

7 Logan Rogerson

21 Jesse Randall

17 Kosta Barbarouses

18 Ben Waine Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 5 Rami Rabia

26 Mohamed Alaa

16 Mahdi Soliman

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

24 Tarek Alaa

6 Mohamed Abdelmonem

15 Karim Hafez

25 Zizo

21 Mahmoud Saber

20 Ibrahim Adel

7 Mahmoud Trézéguet

12 Haissem Hassan

18 Nabil Donga

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 7

: Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 7 Tirs : Nouvelle-Zélande 10 / Égypte 19

: Nouvelle-Zélande 10 / Égypte 19 Possession : Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55%

: Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55% Corners : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 3

: Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 3 Fautes : Nouvelle-Zélande 14 / Égypte 8

: Nouvelle-Zélande 14 / Égypte 8 Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1

: Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1 Passes : Nouvelle-Zélande 412 / Égypte 512

: Nouvelle-Zélande 412 / Égypte 512 Precision des passes : Nouvelle-Zélande 80% / Égypte 88%

: Nouvelle-Zélande 80% / Égypte 88% xG : Nouvelle-Zélande 0.61 / Égypte 1.96 Joueurs clés Mohamed Salah (Égypte) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mostafa Ziko (Égypte) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mahmoud Trézéguet (Égypte) : note 7.5, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.5, 1 but(s) Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.3, 1 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 7.3, 1 but(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 7.9, 4 arret(s)

(Égypte) : note 7.9, 4 arret(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 7, 4 arret(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 7, 4 arret(s) Mohamed Hany (Égypte) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Tim Payne (Nouvelle-Zélande) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 22/06/2026 Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte (World Cup)

22/03/2024 Égypte 1-0 Nouvelle-Zélande (Friendlies) Groupe G Nouvelle-Zélande Termine 1-3 BC Place Égypte Égypte Resume final Voir la fiche du match Égypte - Iran Fiche match Égypte - Iran Égypte 04:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Égypte A venir 04:00 Lumen Field Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Belgique Fiche match Nouvelle-Zélande - Belgique Nouvelle-Zélande 04:00 A venir Belgique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 04:00 BC Place Belgique Belgique