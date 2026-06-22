BENIN WEB TV

Mondial 2026 : l’Égypte renverse la Nouvelle-Zélande au BC Place

L’Égypte s’est imposée 3-1 face à la Nouvelle-Zélande lors de ce match du groupe G de la Coupe du Monde 2026 disputé le 22 juin au BC Place de Vancouver. Après une ouverture du score rapide de la Nouvelle-Zélande par Finn Surman à la 15e minute, les Pharaons ont inversé la tendance en seconde période grâce à Mostafa Ziko, Mohamed Salah et Mahmoud Trézéguet. Cette victoire permet à l’Égypte de prendre une option importante dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
77vues
Mondial 2026 : l’Égypte renverse la Nouvelle-Zélande au BC Place
Publicité
3 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Les deux équipes avaient débuté le tournoi par des matches nuls, la Nouvelle-Zélande face à l’Iran (2-2) et l’Égypte contre la Belgique (1-1). Cette rencontre au BC Place opposait donc deux formations désireuses de lancer leur campagne sur une victoire pour se positionner favorablement dans ce groupe G où figurent également la Belgique et l’Iran.

Le match a été animé dès l’entame avec l’ouverture du score par Finn Surman, reprenant une passe de Tim Payne dès la 15e minute. La Nouvelle-Zélande a fait preuve d’une agressivité certaine, avec plusieurs avertissements disciplinaires dont Sarpreet Singh (20e) et Callum McCowatt (34e) sanctionnés de cartons jaunes, tout comme Mohanad Lasheen pour l’Égypte (17e). L’Égypte a effectué son premier changement avant la pause, avec l’entrée de Hamdy Fathy en remplacement de Rami Rabia (41e).

La seconde période a vu la domination progressive de l’Égypte se concrétiser. Mostafa Ziko a inscrit l’égalisation à la 58e minute sur un service de Mohamed Hany. Mohamed Salah, passeur décisif sur le but de Ziko, a ensuite délivré une passe avec sang-froid à Mahmoud Trézéguet, buteur à la 82e minute. Entre-temps, Salah a lui-même marqué à la 67e minute, concluant une superbe action initiée par Ziko. Sur le plan des remplacements, l’Égypte a introduit plusieurs joueurs clés, dont Omar Marmoush et Mahmoud Trézéguet. La Nouvelle-Zélande a aussi procédé à des changements, mais n’a pas réussi à inverser la tendance.

La Nouvelle-Zélande peine à confirmer malgré un départ prometteur

Alignée en 4-2-3-1, la sélection néo-zélandaise a débuté avec Max Crocombe dans les buts et une ligne défensive composée de Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall et Liberato Cacace. Au milieu, Joe Bell et Marko Stamenić assuraient la récupération, tandis que Callum McCowatt, Sarpreet Singh et Elijah Just soutenaient l’attaquant Chris Wood. Malgré une entame encourageante concrétisée par le but de Surman, l’équipe n’a pas réussi à contenir les offensives égyptiennes et s’est montrée moins efficace en seconde période. La possession du ballon (45 %) et le nombre total de tirs (10) restent faibles comparés à son adversaire, et la défense a souffert sous la pression croissante.

L’Égypte s’appuie sur son trio offensif pour l’emporter

La formation dirigée par Hossam Hassan adoptait également un schéma 4-2-3-1 avec Mostafa Shobeir dans les cages. En défense, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy et Ahmed Fatouh ont solidement encadré la charnière. Au milieu, Marwan Attia et Mohanad Lasheen concédaient du terrain tandis que Mostafa Ziko, Mohamed Salah et Emam Ashour alimentaient Omar Marmoush en attaque. La performance de Salah a été déterminante, avec un but et une passe décisive, tandis que Ziko a aussi brillé par ses contributions offensives. La profondeur de banc a permis de maintenir la pression, notamment avec l’entrée en jeu décisive de Trézéguet, auteur du dernier but égyptien.

Nouvelle-Zélande
Termine BC Place
Égypte
22/06/2026 02:00 Groupe G
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 15'But - F. Surman (passe T. Payne)Nouvelle-Zélande, 15e
  2. 17'Carton jaune - M. LasheenÉgypte, 17e
  3. 20'Carton jaune - S. SinghNouvelle-Zélande, 20e
  4. 34'Carton jaune - C. McCowattNouvelle-Zélande, 34e
  5. 41'Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia)Égypte, 41e
  6. 58'But - M. Ziko (passe M. Hany)Égypte, 58e
  7. 66'Remplacement - C. McCowatt (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 66e
  8. 67'But - M. Salah (passe M. Ziko)Égypte, 67e
  9. 76'Remplacement - S. Singh (remplace R. Thomas)Nouvelle-Zélande, 76e
  10. 76'Remplacement - L. Cacace (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 76e
  11. 76'Remplacement - O. Marmoush (remplace Trezeguet)Égypte, 76e
  12. 76'Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
  13. 82'But - Trezeguet (passe M. Salah)Égypte, 82e
  14. 85'Remplacement - E. Ashour (remplace Zizo)Égypte, 85e
  15. 85'Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelmaguid)Égypte, 85e
  16. 85'Remplacement - T. Payne (remplace T. Bindon)Nouvelle-Zélande, 85e
  17. 85'Remplacement - E. Just (remplace F. De Vries)Nouvelle-Zélande, 85e
  18. 90+9'Remplacement - H. Abdelmaguid (remplace M. Abdelmonem)Égypte, 90+9e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 7
  • Tirs : Nouvelle-Zélande 10 / Égypte 19
  • Possession : Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55%
  • Corners : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 3
  • Fautes : Nouvelle-Zélande 14 / Égypte 8
  • Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1
  • Passes : Nouvelle-Zélande 412 / Égypte 512
  • Precision des passes : Nouvelle-Zélande 80% / Égypte 88%
  • xG : Nouvelle-Zélande 0.61 / Égypte 1.96
Joueurs clés
  • Mohamed Salah (Égypte) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • Mostafa Ziko (Égypte) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • Mahmoud Trézéguet (Égypte) : note 7.5, 1 but(s)
  • Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.3, 1 but(s)
  • Mostafa Shobeir (Égypte) : note 7.9, 4 arret(s)
Calendrier Groupe G
Voir le Calendrier Complet
Groupe G
Belgique
Termine Lumen Field
Égypte
Resume final
Groupe G
Iran
Termine SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
Resume final
Groupe G
Belgique
Termine SoFi Stadium
Iran
Resume final
Groupe G
Nouvelle-Zélande
Termine BC Place
Égypte
Resume final
Groupe G
Égypte
A venir Lumen Field
Iran
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir BC Place
Belgique
Groupe G
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Égypte 2 1 1 0 4 2 2 4
Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
Belgique 2 0 2 0 1 1 0 2
Nouvelle-Zélande 2 0 1 1 3 5 -2 1

Articles liés

Mondial 2026 : la Nouvelle-Zélande mène face à l’Égypte à la pause (1-0)Mondial 2026 : la Nouvelle-Zélande mène face à l’Égypte à la pause (1-0)Mondial 2026 : la Nouvelle-Zélande et l’Égypte s’appuient sur un 4-2-3-1 pour leur duel à VancouverMondial 2026 : la Nouvelle-Zélande et l’Égypte s’appuient sur un 4-2-3-1 pour leur duel à VancouverMondial 2026 : Uruguay et Cap-Vert se quittent sur un match nul spectaculaire au Hard Rock StadiumMondial 2026 : Uruguay et Cap-Vert se quittent sur un match nul spectaculaire au Hard Rock StadiumMondial 2026 : Nouvelle-Zélande et Égypte se disputent une victoire décisive dans le Groupe GMondial 2026 : Nouvelle-Zélande et Égypte se disputent une victoire décisive dans le Groupe G

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV