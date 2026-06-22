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Mondial 2026 : la Nouvelle-Zélande mène face à l’Égypte à la pause (1-0)

La Nouvelle-Zélande mène 1-0 face à l’Égypte à la pause du match du groupe G au BC Place de Vancouver, mardi 22 juin 2026, grâce à un but de Finn Surman à la 15e minute aidé par une passe décisive de Tim Payne. Ce résultat provisoire intervient après une première période marquée par trois cartons jaunes et un remplacement côté égyptien.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
187vues
Mondial 2026 : la Nouvelle-Zélande mène face à l’Égypte à la pause (1-0)
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Sommaire

Les deux formations entament cette seconde rencontre de groupe avec une victoire manquée lors du premier match. La Nouvelle-Zélande avait obtenu un nul 2-2 contre l’Iran tandis que l’Égypte avait partagé les points 1-1 face à la Belgique, ce qui rend ce duel crucial pour la course à la qualification.

L’ouverture du score néo-zélandaise est intervenue assez tôt grâce à une action collective bien construite et une finition précise de Finn Surman. Le milieu Tim Payne a été un acteur clé dans la création de l’occasion. Le match est devenu un duel physique avec un carton jaune pour l’Égyptien Mohanad Lasheen à la 17e minute, suivi par deux avertissements chez les All Whites, pour Sarpreet Singh à la 20e et Callum McCowatt à la 34e, témoignant d’une tension croissante.

Peu avant la pause, l’Égypte a procédé à un changement défensif avec l’entrée de Hamdy Fathy qui remplace Rami Rabia, probablement pour ajuster la solidité défensive après l’ouverture du score adverse.

Sur le plan statistique, la possession de balle penche légèrement en faveur des Égyptiens avec 55%, tandis que la Nouvelle-Zélande a tenté 7 tirs, dont 3 cadrés, contre 5 pour l’Égypte avec 1 cadré. La précision des passes est également favorable aux visiteurs, affichant 88% contre 83% pour les hôtes.

La Nouvelle-Zélande impose un 4-2-3-1 efficace dès la première période

La sélection en 4-2-3-1 orchestrée par l’encadrement néo-zélandais a permis de solidifier la défense avec des joueurs comme Tim Payne, Finn Surman et Michael Boxall présents dans la ligne arrière. En milieu, Joe Bell et Marko Stamenić assurent un équilibre tandis que Sarpreet Singh, Callum McCowatt et Elijah Just alimentent l’attaque en soutien de Chris Wood, en pointe. Le buteur Finn Surman illustre la bonne dynamique collective avec une implication directe dans l’ouverture du score.

L’Égypte reste en quête d’efficacité dans un 4-2-3-1 modifié par un changement

Sous la houlette de Hossam Hassan, l’Égypte aligne aussi un 4-2-3-1 avec Mostafa Shobeir dans les cages, protégés par une défense menée par Mohamed Hany, Yasser Ibrahim et Hamdy Fathy. Mohanad Lasheen, malgré son carton, est actif au milieu, épaulé par Marwan Attia, Mostafa Ziko et Mohamed Salah, chef d’orchestre offensif. L’entrée de Hamdy Fathy à la 41e minute suggère un besoin d’adaptation défensive pour contenir les offensives adverses. Omar Marmoush complète l’attaque égyptienne en pointe.

Nouvelle-Zélande
Termine BC Place
Égypte
22/06/2026 02:00 Groupe G
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 15'But - F. Surman (passe T. Payne)Nouvelle-Zélande, 15e
  2. 17'Carton jaune - M. LasheenÉgypte, 17e
  3. 20'Carton jaune - S. SinghNouvelle-Zélande, 20e
  4. 34'Carton jaune - C. McCowattNouvelle-Zélande, 34e
  5. 41'Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia)Égypte, 41e
  6. 58'But - M. Ziko (passe M. Hany)Égypte, 58e
  7. 66'Remplacement - C. McCowatt (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 66e
  8. 67'But - M. Salah (passe M. Ziko)Égypte, 67e
  9. 76'Remplacement - S. Singh (remplace R. Thomas)Nouvelle-Zélande, 76e
  10. 76'Remplacement - L. Cacace (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 76e
  11. 76'Remplacement - O. Marmoush (remplace Trezeguet)Égypte, 76e
  12. 76'Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
  13. 82'But - Trezeguet (passe M. Salah)Égypte, 82e
  14. 85'Remplacement - E. Ashour (remplace Zizo)Égypte, 85e
  15. 85'Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelmaguid)Égypte, 85e
  16. 85'Remplacement - T. Payne (remplace T. Bindon)Nouvelle-Zélande, 85e
  17. 85'Remplacement - E. Just (remplace F. De Vries)Nouvelle-Zélande, 85e
  18. 90+9'Remplacement - H. Abdelmaguid (remplace M. Abdelmonem)Égypte, 90+9e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 7
  • Tirs : Nouvelle-Zélande 10 / Égypte 19
  • Possession : Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55%
  • Corners : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 3
  • Fautes : Nouvelle-Zélande 14 / Égypte 8
  • Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1
  • Passes : Nouvelle-Zélande 412 / Égypte 512
  • Precision des passes : Nouvelle-Zélande 80% / Égypte 88%
  • xG : Nouvelle-Zélande 0.61 / Égypte 1.96
Calendrier Groupe G
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Groupe G
Belgique
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Égypte
A venir Lumen Field
Iran
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Nouvelle-Zélande
A venir BC Place
Belgique
Groupe G
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Égypte 2 1 1 0 4 2 2 4
Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
Belgique 2 0 2 0 1 1 0 2
Nouvelle-Zélande 2 0 1 1 3 5 -2 1

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